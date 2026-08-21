Тръмп за войната с Иран: Нямахме избор. Има "полунеутрални"

Военният конфликт в Близкия изток навлиза в изцяло нова, изтощителна фаза на глобален натиск. Президентът на САЩ Доналд Тръмп официално обяви началото на безпрецедентна кампания за пълна икономическа изолация на Иран, наричайки я икономически „Ден Д“ (Economic D-Day).

На фона на пренасочването на стратегията от масирани военни удари към финансова блокада, Пентагонът започна ротация на изтощените си военноморски сили, а Белият дом спешно смекчи екологичните изисквания за бензина в САЩ, за да овладее растящите цени на горивата.

„Нямахме избор“: Тръмп за войната и „полунеутралния“ Близък изток

В изявление пред медиите американският президент Доналд Тръмп защити досегашните действия на САЩ срещу режима в Техеран, заявявайки категорично: „Ние нямахме избор“. Тръмп подчерта, че преговорите с Иран остават изключително сложни и обвини администрацията в Техеран, че не проявява воля за реално споразумение, което да гарантира, че страната никога няма да придобие ядрено оръжие.

Държавният глава обаче изрази явно раздразнение от позицията на някои от традиционните партньори на САЩ в региона. Според публикации на Washington Post, Тръмп е разкритикувал „полунеутралното“ поведение на редица държави от Близкия изток, които се опитват да лавират в конфликта.

Междувременно стана ясно, че частна военна компания вече е сключила мащабен договор за физическа защита на стратегическите нефтени бази на САЩ в Близкия изток, за да се гарантира сигурността на доставките срещу асиметрични атаки от проирански групировки.

Изтеглянето на USS Abraham Lincoln и напрежение в небето

В най-горещата точка на противопоставянето започна дългоочаквана ротация на американския флот. Както съобщи телевизия CNN, самолетоносачът USS Abraham Lincoln най-накрая е започнал своето дълго пътуване обратно към базата си в САЩ. Корабът прекара близо девет месеца на непрекъснато бойно дежурство в Близкия изток без акостиране в пристанище, което предизвика сериозни критики в Конгреса относно психическото здраве на екипажа и битовите условия на борда. USS Abraham Lincoln ще бъде заменен от пристигащия в региона самолетоносач USS George Washington.

Напрежението в региона се доказва и от инцидент в реално време – американски самолет за далечно радиолокационно откриване и управление (AWACS) е подал сигнал за бедствие по време на мисия над водите на Близкия изток, като причините за извънредната ситуация все още се изясняват от Централното командване на САЩ.

Икономически срив за партньорите на Техеран

Новата доктрина на Вашингтон предвижда безмилостни санкции срещу всяка страна, която поддържа икономически връзки с Иран. Финансовият министър на САЩ отправи директна заплаха за „тотален икономически крах“ към правителствата и чуждестранните компании, които помагат на Техеран да заобикаля ембаргото чрез контрабанда на петрол или финансови транзакции.

От Белия дом обаче признаха, че кампанията за максимален икономически натиск няма фиксирани срокове и може да продължи неопределено време, докато не бъде постигната пълна капитулация на иранския режим.

Стратегически отговор: 1000 космически пуска до 2030 година

Конфликтът с Иран очевидно ускорява и плановете на САЩ за технологична и космическа доминация. Доналд Тръмп подписа официален президентски меморандум, с който разпореди на държавните агенции драстично да увеличат капацитета и да съкратят бюрокрацията за търговски и военни космически стартове. Новата цел на Белия дом е до 2030 г. САЩ да осъществяват над 1000 космически изстрелвания и връщания на апарати годишно, разчитайки сериозно на партньорството с частния сектор в лицето на компании като SpaceX.

Следващите дни ще бъдат решаващи за това дали икономическият „Ден Д“ на Тръмп ще принуди Техеран да се върне на масата за преговори, или конфликтът ще се превърне в перманентна икономическа война с непредвидими последици за световните пазари.