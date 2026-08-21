Met Office: 2026 г. може да донесе най-силния Ел Ниньо в живота на днешното поколение

Развиващият се климатичен феномен Ел Ниньо вероятно ще бъде най-силният, наблюдаван в рамките на живота на днешното поколение, предупреди британската метеорологична служба Met Office, цитирана от Ройтерс, предава News.bg.

Според прогнозите температурата на морската повърхност в екваториалната част на Тихия океан може да се повиши с над 3°C по-късно тази година. Ако прогнозата се потвърди, явлението би било значително по-силно от обичайните прояви на Ел Ниньо.

Ел Ниньо представлява периодично затопляне на повърхностните води в източната и централната част на Тихия океан, свързано с отслабването на пасатите. Феноменът възниква естествено на всеки две до седем години и обикновено продължава между девет и 12 месеца.

„2026 г. ще бъде запомнена с развитието на най-силния Ел Ниньо в рамките на живота на днешното поколение и вероятно най-мощното подобно явление от XIX век насам“, заявиха от Met Office.

При типичен Ел Ниньо температурите на морската повърхност в засегнатия район се повишават с около 1-2°C, като затопляне от 2°C вече се счита за силно явление.

„Ако прогнозата се окаже точна - а други прогнозни системи показват сходни екстремни стойности - 2026 г. ще надхвърли значително всичко, което сме наблюдавали при Ел Ниньо през последните години“, заяви Адам Скайф, ръководител на отдела за дългосрочно прогнозиране в Met Office.

Ел Ниньо има последици далеч отвъд Тихия океан, като може да промени температурите и валежите в различни части на света. Това създава риск за селското стопанство, водните ресурси и други чувствителни към климатичните условия сектори.

Британската метеорологична служба прогнозира още, че 2027 г. много вероятно ще измести 2024 г. като най-топлата година, регистрирана досега.

Според експертите комбинацията от силен Ел Ниньо и продължаващото дългосрочно затопляне на климата може да доведе до нови екстремни температурни стойности в световен мащаб.