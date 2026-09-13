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Вагенкнехт: Изборите в Мекленбург могат да разклатят Мерц

Вагенкнехт: Изборите в Мекленбург могат да разклатят Мерц

13 Септември, 2026 20:22, обновена 13 Септември, 2026 20:25 419 11

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  • избори-
  • мерц

Предстоящият вот в германската провинция се превръща във важен тест за управляващите в Берлин

Вагенкнехт: Изборите в Мекленбург могат да разклатят Мерц - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Предстоящите регионални избори в Мекленбург-Предна Померания могат да се превърнат в сериозно политическо изпитание за германския канцлер Фридрих Мерц, смята лидерът на партията „Съюз на Сара Вагенкнехт“ Сара Вагенкнехт.

Вотът в провинцията е следен внимателно в цяла Германия заради възможните последици върху политическото равновесие в страната. Според последните социологически данни Християндемократическият съюз на Мерц е в затруднено положение, докато „Алтернатива за Германия“ запазва силните си позиции, предаде Евронюз.

Вагенкнехт вижда в изборите възможност за сериозен политически сигнал към федералното правителство. Слаб резултат за ХДС би поставил под допълнителен натиск канцлера и би засилил въпросите за способността на управляващите да задържат подкрепата си.

Изборите имат значение и заради нарастващото влияние на „Алтернатива за Германия“. Партията вече демонстрира способност да привлича значителна част от протестния вот в източните германски провинции.

За Мерц резултатът ще бъде важен и от гледна точка на вътрешнопартийната му позиция. Провал на регионален вот не означава автоматично смяна на канцлера, но може да засили натиска върху управляващата коалиция.

Предстоящото гласуване затова се очертава не просто като регионален вот, а като пореден тест за посоката, в която се движи германската политика.

Ако ХДС понесе сериозни загуби, това може да даде допълнителен импулс на опозицията и да превърне Мекленбург-Предна Померания в още един символ на политическите трудности пред правителството на Мерц.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Клатене

    5 7 Отговор
    АзГъ могат да изклатят само гласувалите за тях. Точно като тия 1.5 млн българи,
    гласували за Радев. Обеща ниски цени, пък ги дигна два пъти.

    Коментиран от #5, #9

    20:29 13.09.2026

  • 2 ....много

    2 0 Отговор
    му завиждам!

    20:34 13.09.2026

  • 3 няма страшно

    1 3 Отговор
    И немските канцлери са като английските премиери - всите са като матроьошки. Всеки следващ е същия като предишния, но по-слаб и немощен.

    20:34 13.09.2026

  • 4 Бялджип

    3 4 Отговор
    Тази е малко шантав Даже не малко, а повече. Сега обаче, ако подкрепи Алтернативата, ще направи точен политически ход. Защото бъдещето е в тези партии и то не само в Германия.

    20:35 13.09.2026

  • 5 Факти:

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Клатене":

    Цените скочиха заради прибързаното приемане на еврото и всички знаем кой има "заслуги" за това. Не е Радев. Той беше против това да стане на 01.01.20206г.!

    Коментиран от #7, #10

    20:36 13.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Пълни

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Факти:":

    глупости!

    20:37 13.09.2026

  • 8 Братовчеда

    4 0 Отговор
    Вагенкнехт буквално се превежда на български като „коларски ратай“, „каруцарски помощник“ или „файтонджия“
    Нямам повече какво да добавя. Правете си изводите сами!

    20:38 13.09.2026

  • 9 Пръц

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Клатене":

    Цените в магазините са два пъти по—ниски от тези при Борисов когато кило луканка или филе беше 60 лв. килото

    20:39 13.09.2026

  • 10 Значи

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Факти:":

    ако бяхме въвели рублата,цените щяха да паднат 50 пъти !?

    20:40 13.09.2026

  • 11 Не пипайте

    0 0 Отговор
    Мерц. Колкото повече стои начело толкова повече Германия се срива благодарение на неговото любезно съдействие и управленски решения лишени от разум.
    Даже ми предлагам да забраните печелещата изборите партия и така ще предизвикате перфектна ответна реакция. Давайте розавидкави. Краят е близо

    20:40 13.09.2026

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