Вагенкнехт: Изборите в Мекленбург могат да разклатят Мерц

Предстоящите регионални избори в Мекленбург-Предна Померания могат да се превърнат в сериозно политическо изпитание за германския канцлер Фридрих Мерц, смята лидерът на партията „Съюз на Сара Вагенкнехт“ Сара Вагенкнехт.

Вотът в провинцията е следен внимателно в цяла Германия заради възможните последици върху политическото равновесие в страната. Според последните социологически данни Християндемократическият съюз на Мерц е в затруднено положение, докато „Алтернатива за Германия“ запазва силните си позиции, предаде Евронюз.

Вагенкнехт вижда в изборите възможност за сериозен политически сигнал към федералното правителство. Слаб резултат за ХДС би поставил под допълнителен натиск канцлера и би засилил въпросите за способността на управляващите да задържат подкрепата си.

Изборите имат значение и заради нарастващото влияние на „Алтернатива за Германия“. Партията вече демонстрира способност да привлича значителна част от протестния вот в източните германски провинции.

За Мерц резултатът ще бъде важен и от гледна точка на вътрешнопартийната му позиция. Провал на регионален вот не означава автоматично смяна на канцлера, но може да засили натиска върху управляващата коалиция.

Предстоящото гласуване затова се очертава не просто като регионален вот, а като пореден тест за посоката, в която се движи германската политика.

Ако ХДС понесе сериозни загуби, това може да даде допълнителен импулс на опозицията и да превърне Мекленбург-Предна Померания в още един символ на политическите трудности пред правителството на Мерц.