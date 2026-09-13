Екзитпол: Опозицията води на парламентарните избори в Швеция

Левоцентристката опозиция води на парламентарните избори в Швеция според първите екзитполове.

Проучването на обществената телевизия SVT дава 51,3% на блока, подкрепящ лидера на социалдемократите Магдалена Андершон, срещу 46,8% за управляващия десноцентристки блок.

Резултатът, ако бъде потвърден от окончателното преброяване, може да доведе до смяна на правителството и завръщане на Андершон на премиерския пост.

От другата страна стои управляващият премиер Улф Кристершон, чийто десноцентристки блок разчита на подкрепата на „Шведските демократи“. Крайнодясната партия е ключов фактор в шведската политика от 2022 г., но досега не е била част от правителството.

Изборите са особено важни именно заради бъдещата роля на „Шведските демократи“. Ако десният блок спечели, партията може за първи път да получи официално участие в правителството.

Екзитполовете обаче не са окончателен резултат. При предишните парламентарни избори през 2022 г. първоначалните прогнози също даваха предимство на левицата, но в крайна сметка десноцентристкият блок спечели.

Според ранната прогноза на SVT левоцентристките партии могат да получат мнозинство в 349-местния парламент. Други първоначални оценки също сочат предимство за опозицията, макар че окончателното разпределение на мандатите ще зависи от реалните резултати.

Кампанията беше доминирана от теми като разходите за живот, имиграцията, престъпността, енергетиката и националната сигурност. Външната политика също остава важна, като основните политически сили подкрепят Украйна и увеличаването на разходите за отбрана.

Швеция се намира на кръстопът между продължаването на политическия завой надясно от последните години и евентуалното връщане на власт на социалдемократите.

Окончателният резултат предстои да стане ясен след преброяването на гласовете. Шведската избирателна администрация вече започна публикуването на предварителните резултати