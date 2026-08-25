Бившият президент на Армения Роберт Кочарян е задържан

Бившият президент на Армения Роберт Кочарян, който е бил държавен глава от 1998 до 2008 г., е задържан в рамките на наказателно производство за предполагаемо незаконно извеждане на държавни недвижими имоти и активи. Заедно с него са задържани още петима души, сред които и синът му Седрак, съобщава NEWS.am, предава Фокус.
Антикорупционният комитет на Армения потвърди задържането на шестима души в рамките на разследване за възможни корупционни схеми.
Разследват сделки с държавни имоти
Според версията на разследващите Кочарян, възползвайки се от служебното си положение и действайки съвместно с близки лица, е можел да извежда ценни обекти от държавна собственост и впоследствие да ги придобива на цени значително под пазарните.
Проверяват се няколко сделки със земи и недвижими имоти в Ереван, както и операции, свързани с курортния комплекс „Капутак Севан“.
По данни на правоохранителните органи част от активите са били оформени чрез свързани компании и роднини на бившия президент.
Проверяват милиарди драми и имоти в чужбина
Отделно се проверяват парични преводи, постъпили на името на сина на Кочарян в периода 2001-2019 г.
Според разследването става дума за приблизително 144 млрд. арменски драма, 309 млн. долара и 77 млн. евро.
Правоохранителните органи установяват и обстоятелствата около придобиването на над 30 недвижими имота в Армения и чужбина.
За да бъде предотвратено евентуално отчуждаване на активите, са предприети мерки за тяхното запориране.
Претърсвания в обекти, свързани със семейството
По-рано арменските правоохранителни органи са извършили следствени действия в обекти, свързани със семейството на Кочарян, включително клуб „Оранж Фитнес“ и развлекателния център „Плей Сити“.
Антикорупционният комитет подчертава, че разследването продължава, а посочените данни представляват версията на предварителното разследване. Към този етап обвиненията не представляват доказана вина.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 На рояци
12:59 25.08.2026
2 Прави се чистка на близнаците на
Радев кога?
13:01 25.08.2026
3 ПалавНИК
13:03 25.08.2026
4 защо!!
Коментиран от #5, #8
13:03 25.08.2026
5 Защото може да не са те
До коментар #4 от "защо!!":баш те.
Малко критическо мислене не е излишно.
13:25 25.08.2026
6 А Божков
13:26 25.08.2026
7 А Б. Рашков
13:26 25.08.2026
8 На теб пък
До коментар #4 от "защо!!":Радев какво ти е сторил?
Заради пенсията ли се жалваш?
13:27 25.08.2026
9 ЕДГАР КЕЙСИ
13:53 25.08.2026