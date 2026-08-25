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Бившият президент на Армения Роберт Кочарян е задържан

Бившият президент на Армения Роберт Кочарян е задържан

25 Август, 2026 12:56 876 9

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  • бивш президент

Кочарян и още петима души са задържани по разследване за предполагаеми корупционни схеми с държавни активи

Бившият президент на Армения Роберт Кочарян е задържан - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Бившият президент на Армения Роберт Кочарян, който е бил държавен глава от 1998 до 2008 г., е задържан в рамките на наказателно производство за предполагаемо незаконно извеждане на държавни недвижими имоти и активи. Заедно с него са задържани още петима души, сред които и синът му Седрак, съобщава NEWS.am, предава Фокус.

Антикорупционният комитет на Армения потвърди задържането на шестима души в рамките на разследване за възможни корупционни схеми.

Разследват сделки с държавни имоти

Според версията на разследващите Кочарян, възползвайки се от служебното си положение и действайки съвместно с близки лица, е можел да извежда ценни обекти от държавна собственост и впоследствие да ги придобива на цени значително под пазарните.

Проверяват се няколко сделки със земи и недвижими имоти в Ереван, както и операции, свързани с курортния комплекс „Капутак Севан“.

По данни на правоохранителните органи част от активите са били оформени чрез свързани компании и роднини на бившия президент.

Проверяват милиарди драми и имоти в чужбина

Отделно се проверяват парични преводи, постъпили на името на сина на Кочарян в периода 2001-2019 г.

Според разследването става дума за приблизително 144 млрд. арменски драма, 309 млн. долара и 77 млн. евро.

Правоохранителните органи установяват и обстоятелствата около придобиването на над 30 недвижими имота в Армения и чужбина.

За да бъде предотвратено евентуално отчуждаване на активите, са предприети мерки за тяхното запориране.

Претърсвания в обекти, свързани със семейството

По-рано арменските правоохранителни органи са извършили следствени действия в обекти, свързани със семейството на Кочарян, включително клуб „Оранж Фитнес“ и развлекателния център „Плей Сити“.

Антикорупционният комитет подчертава, че разследването продължава, а посочените данни представляват версията на предварителното разследване. Към този етап обвиненията не представляват доказана вина.


Армения
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На рояци

    7 0 Отговор
    Ама кво става със света бе, един след друг тея политици ги спипват в корупционни схеми.

    12:59 25.08.2026

  • 2 Прави се чистка на близнаците на

    4 5 Отговор
    Орбан: руските проксита.
    Радев кога?

    13:01 25.08.2026

  • 3 ПалавНИК

    2 1 Отговор
    Е щом са го хванали не е от най-умничките...

    13:03 25.08.2026

  • 4 защо!!

    6 1 Отговор
    А тук нашите крадци все още са на свобода , и имат депутатски имунинитет !!

    Коментиран от #5, #8

    13:03 25.08.2026

  • 5 Защото може да не са те

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "защо!!":

    баш те.
    Малко критическо мислене не е излишно.

    13:25 25.08.2026

  • 6 А Божков

    2 1 Отговор
    кога?

    13:26 25.08.2026

  • 7 А Б. Рашков

    3 1 Отговор
    кога?

    13:26 25.08.2026

  • 8 На теб пък

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "защо!!":

    Радев какво ти е сторил?
    Заради пенсията ли се жалваш?

    13:27 25.08.2026

  • 9 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 5 Отговор
    ТАКОВА ЗАДЪРЖАНЕ ТРЯБВА И С .................... РЕZИДЕНТА НА КГБ,(НАЦИОНАЛНИЯ ПРЕДАТЕЛ) - ДРУГАРЯ КОМУНО - ФАШИСТ РУМЕН ГЕОРГИЕВ РАДЕВ (ЧОРАПА) ....................

    13:53 25.08.2026