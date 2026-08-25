Бившият президент на Армения Роберт Кочарян е задържан

Бившият президент на Армения Роберт Кочарян, който е бил държавен глава от 1998 до 2008 г., е задържан в рамките на наказателно производство за предполагаемо незаконно извеждане на държавни недвижими имоти и активи. Заедно с него са задържани още петима души, сред които и синът му Седрак, съобщава NEWS.am, предава Фокус.

Антикорупционният комитет на Армения потвърди задържането на шестима души в рамките на разследване за възможни корупционни схеми.

Разследват сделки с държавни имоти

Според версията на разследващите Кочарян, възползвайки се от служебното си положение и действайки съвместно с близки лица, е можел да извежда ценни обекти от държавна собственост и впоследствие да ги придобива на цени значително под пазарните.

Проверяват се няколко сделки със земи и недвижими имоти в Ереван, както и операции, свързани с курортния комплекс „Капутак Севан“.

По данни на правоохранителните органи част от активите са били оформени чрез свързани компании и роднини на бившия президент.

Проверяват милиарди драми и имоти в чужбина

Отделно се проверяват парични преводи, постъпили на името на сина на Кочарян в периода 2001-2019 г.

Според разследването става дума за приблизително 144 млрд. арменски драма, 309 млн. долара и 77 млн. евро.

Правоохранителните органи установяват и обстоятелствата около придобиването на над 30 недвижими имота в Армения и чужбина.

За да бъде предотвратено евентуално отчуждаване на активите, са предприети мерки за тяхното запориране.

Претърсвания в обекти, свързани със семейството

По-рано арменските правоохранителни органи са извършили следствени действия в обекти, свързани със семейството на Кочарян, включително клуб „Оранж Фитнес“ и развлекателния център „Плей Сити“.

Антикорупционният комитет подчертава, че разследването продължава, а посочените данни представляват версията на предварителното разследване. Към този етап обвиненията не представляват доказана вина.