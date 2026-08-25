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Иран постави 45 танкера в черен списък заради нарушения в Ормузкия проток

Иран постави 45 танкера в черен списък заради нарушения в Ормузкия проток

25 Август, 2026 14:54 552 3

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Техеран заплашва корабите и товарите им с глоби, задържане и конфискация, а мерките могат да засегнат и плавателни съдове, които прехвърлят товари с тях

Иран постави 45 танкера в черен списък заради нарушения в Ормузкия проток - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иран постави в черен списък 45 танкера, за които твърди, че са нарушили правилата му за преминаване през Ормузкия проток. Техеран предупреди, че корабите могат да бъдат глобявани или задържани, а товарите им – конфискувани, съобщава Ройтерс, предава Vesti.bg.

Мярката е поредна ескалация на напрежението около един от най-важните морски маршрути за световната енергетика.

Под удар попадат големи корабни оператори

В списъка са включени големи петролни танкери, както и плавателни съдове за превоз на LNG, LPG и рафинирани петролни продукти.

Сред засегнатите са кораби на компании от ОАЕ и Саудитска Арабия, включително ADNOC Logistics and Shipping, Navig8 Tankers и Bahri. В списъка фигурират още плавателни съдове, управлявани или притежавани от Klaveness Ship Management, Stolt Tankers и южнокорейската Sinokor.

Иран не уточнява конкретно кои правила са били нарушени. В миналото обаче Техеран е заявявал, че корабособствениците трябва да получават разрешение за преминаване през протока и да плащат определени такси за услуги.

Може да бъдат засегнати и други кораби

Иранското Управление на Персийския залив и Ормузкия проток предупреди, че всеки кораб, който участва в прехвърляне на товари от или към някой от танкерите в черния списък, също може да бъде добавен към него.

Собствениците на товари са призовани да следят актуализирания списък на плавателните съдове, които Иран счита за несъответстващи на изискванията.

Корабите, които искат да бъдат извадени от списъка, трябва да подадат заявление до иранските морски власти с обяснение на случая.

Ормуз остава ключов за световната енергетика

Преди конфликтът с Иран да наруши корабоплаването през региона, през Ормузкия проток са преминавали около 20% от световния дневен износ на суров петрол и втечнен природен газ.

Според американския министър на енергетиката Крис Райт седемдневната средна стойност на петрола, който напуска протока, вече е над 8 милиона барела дневно. Част от трафика се възстановява чрез координирани операции за преминаване на танкери през протока и последващо прехвърляне на товарите им на супертанкери извън него.

На този фон новите ирански заплахи създават риск от допълнителни затруднения за корабоплаването и нов натиск върху цените на петрола и газа.

Иранските мерки идват дни след като САЩ заплашиха Техеран с „най-тежките санкции в историята“. Иран заяви, че при нови американски заплахи отговорът му ще бъде „опустошителен“.

ADNOC отказа коментар пред Reuters, а останалите посочени корабни компании не са отговорили веднага на запитванията на агенцията.


Иран (Ислямска Република)
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Онбашията

    0 3 Отговор
    Налагат, заплашват, но реално вече загубиха контрол над пролива, чалмите. Остана им само да вият като гладни псета покрай цигански катун. Бай Дончо държи картите

    15:37 25.08.2026

  • 3 Презвитер Козма

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Зац!":

    За жалост или за радост, боя е главно по кухите канчета на аятоласите

    15:38 25.08.2026

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