В покрайнините на Киев: "Тук е истински ад"

Руските дронове атакуват денонощно, а и по-трудно могат вече да бъдат прехванати. Край столицата Киев липсват убежища, хората са изтощени от постоянните атаки и убийства. "Тук е самият ад", казва една жена пред АРД.

Альона Ткаченко стои пред къщата си в края на един много изтощителен ден, в който е претърсвала развалините на фирмения склад за вещи, които все още биха могли да се използват. Руските ракети са нанесли удар по индустриалната зона във Велика Олександривка в покрайнините на Киев.

"Първата ракета се разби в съседния склад в шест и половина", разказва жената. "Следващата улучи склада на веригата за сладкарски изделия „Рошен“, както и няколко камиона.“ Алиона допуска, че складът на нейната фирма - украинска компания за играчки – изобщо не е бил сред набелязаните цели, пише АРД в репортаж от Киев.

"Сякаш собственият ми дом е изгорял"

Въпреки това нейната фирма също е засегната. Алиона разказва през сълзи за атаката: „Тази фирма бе за мен като мое собствено дете, тя е моят живот. След тази атака ми се струва, че собственият ми дом е изгорял“, я цитира германската обществена медия.

Докато репортер на АРД разговаря с нея, дрон профучава само на няколкостотин метра от тях и улучва близката железопътна линия. Всички се хвърлят на земята, за да се предпазят от взривната вълна. За щастие този път няма пострадали. Тази сцена е показателна за това на какво са подложени жителите на района около украинската столица: по повече от десет пъти на ден звучи сигнал за въздушна тревога, а дронове нанасят удари и през нощта.

Това потвърждава и Любов Пономаренко, съседка на Алиона: „Доскоро ни бомбардираха предимно през нощта. Поне можеше човек да ходи нормално на работа и да си върши работата през деня. Сега въздушните удари са денонощни“.

Руските дронове - вече и с реактивни двигатели

Въпреки че в предградията на Киев руските удари са насочени предимно към складове и други логистични обекти, опасността за цивилното население е реална. Например за децата, които отиват на училище, казва Любов пред АРД.

Ситуацията в Украйна се е влошила и поради факта, че Русия отново е модернизирала своите атакуващи дронове: много от тях вече са оборудвани с реактивен двигател. Така те могат да развиват скорост до 600 километра в час и поради това са по-трудни за прехващане, разяснява АРД.

Любов се опитва да се предпази от тази опасност, доколкото може – превърнала е мазето на дома си в импровизирано укритие. „Когато внуците са при нас и чуят дронове, вземаме възглавници и се пренасяме там“, обяснява тя. А докато тя говори, се чува как украинската противовъздушна отбрана стреля по руските дронове.

Загина и 14-годишно момиче

Юлия Макейенко е преживяла смъртоносен въздушен удар в непосредствена близост. Но поразената цел не е била обществена инфраструктура, а жилищна сграда. „14-годишната Карина загина тук преди няколко дни", разказва Юлия. Било събота сутрин, родителите на детето седели навън, а момичето още спяло. Оказало се в епицентъра на атаката. „Изгоря жива", разказва с болка съседката. Макейенко просто е извадила късмет, защото къщата ѝ се намира само на няколко десетки метра по-нататък, но не е била засегната.

Местните жители се тревожат за сигурността си, тъй като нови складове се строят в непосредствена близост до жилищни райони. „Това са опасни обекти, по всяко време там нещо може да се случи", обяснява Макейенко пред АРД.

Не само за нея безопасността е на първо място. Затова жената е подписала петиция с настояване новите складове да се строят далеч извън населените райони. Освен това тя обвинява общината, че не осигурява достатъчна защита на жителите.

"Русия е олицетворение на злото"

"През последните почти пет години можеше да бъдат построени повече убежища. Сега, когато чуя въздушната тревога, ме обхваща паника. Нощем често отивам в убежището на училището. Това обаче не е напълно безопасно място. Метрото предлага истинска защита. Но такова има само в Киев и Харков", казва Макейенко.

За посещението на американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Киев преди няколко дни имаше временно затишие. „Всички знаехме, че щом американците си тръгнат, адът ще започне отново. Светът трябва да разбере - Русия е ужасен съсед. Тя е олицетворение на злото", казва Юлия Макейенко в репортажа на АРД.