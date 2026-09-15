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В покрайнините на Киев: "Тук е истински ад"
  Тема: Украйна

В покрайнините на Киев: "Тук е истински ад"

15 Септември, 2026 20:03 1 535 52

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • киев

Местните жители  се тревожат за сигурността си, тъй като нови складове се строят в непосредствена близост до жилищни райони

В покрайнините на Киев: "Тук е истински ад" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Руските дронове атакуват денонощно, а и по-трудно могат вече да бъдат прехванати. Край столицата Киев липсват убежища, хората са изтощени от постоянните атаки и убийства. "Тук е самият ад", казва една жена пред АРД.

Альона Ткаченко стои пред къщата си в края на един много изтощителен ден, в който е претърсвала развалините на фирмения склад за вещи, които все още биха могли да се използват. Руските ракети са нанесли удар по индустриалната зона във Велика Олександривка в покрайнините на Киев.

"Първата ракета се разби в съседния склад в шест и половина", разказва жената. "Следващата улучи склада на веригата за сладкарски изделия „Рошен“, както и няколко камиона.“ Алиона допуска, че складът на нейната фирма - украинска компания за играчки – изобщо не е бил сред набелязаните цели, пише АРД в репортаж от Киев.

"Сякаш собственият ми дом е изгорял"

Въпреки това нейната фирма също е засегната. Алиона разказва през сълзи за атаката: „Тази фирма бе за мен като мое собствено дете, тя е моят живот. След тази атака ми се струва, че собственият ми дом е изгорял“, я цитира германската обществена медия.

Докато репортер на АРД разговаря с нея, дрон профучава само на няколкостотин метра от тях и улучва близката железопътна линия. Всички се хвърлят на земята, за да се предпазят от взривната вълна. За щастие този път няма пострадали. Тази сцена е показателна за това на какво са подложени жителите на района около украинската столица: по повече от десет пъти на ден звучи сигнал за въздушна тревога, а дронове нанасят удари и през нощта.

Това потвърждава и Любов Пономаренко, съседка на Алиона: „Доскоро ни бомбардираха предимно през нощта. Поне можеше човек да ходи нормално на работа и да си върши работата през деня. Сега въздушните удари са денонощни“.

Руските дронове - вече и с реактивни двигатели

Въпреки че в предградията на Киев руските удари са насочени предимно към складове и други логистични обекти, опасността за цивилното население е реална. Например за децата, които отиват на училище, казва Любов пред АРД.

Ситуацията в Украйна се е влошила и поради факта, че Русия отново е модернизирала своите атакуващи дронове: много от тях вече са оборудвани с реактивен двигател. Така те могат да развиват скорост до 600 километра в час и поради това са по-трудни за прехващане, разяснява АРД.

Любов се опитва да се предпази от тази опасност, доколкото може – превърнала е мазето на дома си в импровизирано укритие. „Когато внуците са при нас и чуят дронове, вземаме възглавници и се пренасяме там“, обяснява тя. А докато тя говори, се чува как украинската противовъздушна отбрана стреля по руските дронове.

Загина и 14-годишно момиче

Юлия Макейенко е преживяла смъртоносен въздушен удар в непосредствена близост. Но поразената цел не е била обществена инфраструктура, а жилищна сграда. „14-годишната Карина загина тук преди няколко дни", разказва Юлия. Било събота сутрин, родителите на детето седели навън, а момичето още спяло. Оказало се в епицентъра на атаката. „Изгоря жива", разказва с болка съседката. Макейенко просто е извадила късмет, защото къщата ѝ се намира само на няколко десетки метра по-нататък, но не е била засегната.

Местните жители се тревожат за сигурността си, тъй като нови складове се строят в непосредствена близост до жилищни райони. „Това са опасни обекти, по всяко време там нещо може да се случи", обяснява Макейенко пред АРД.

Не само за нея безопасността е на първо място. Затова жената е подписала петиция с настояване новите складове да се строят далеч извън населените райони. Освен това тя обвинява общината, че не осигурява достатъчна защита на жителите.

"Русия е олицетворение на злото"

"През последните почти пет години можеше да бъдат построени повече убежища. Сега, когато чуя въздушната тревога, ме обхваща паника. Нощем често отивам в убежището на училището. Това обаче не е напълно безопасно място. Метрото предлага истинска защита. Но такова има само в Киев и Харков", казва Макейенко.

За посещението на американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Киев преди няколко дни имаше временно затишие. „Всички знаехме, че щом американците си тръгнат, адът ще започне отново. Светът трябва да разбере - Русия е ужасен съсед. Тя е олицетворение на злото", казва Юлия Макейенко в репортажа на АРД.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    29 3 Отговор
    звучи супер 👍

    20:05 15.09.2026

  • 2 Целият Киев ще бъде сринат

    34 4 Отговор
    Още нищо не са видели

    Коментиран от #31

    20:05 15.09.2026

  • 3 Kaлпазанин

    44 3 Отговор
    Укрите настъпват , а в Киев ад уточнете ся

    20:05 15.09.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 28 Отговор
    кой ме пита? кой ме чу? СЛАВА ВСУ

    20:07 15.09.2026

  • 5 АМИ ШЕФА ВИ ИСКА ВОЙНА

    32 4 Отговор
    АМИ ЕТО МУ ВОЙНА.

    20:08 15.09.2026

  • 6 руски цели

    5 32 Отговор
    -------"Русия е олицетворение на злото"--------
    Определение заслужено за поколения напред.

    20:09 15.09.2026

  • 7 Уффф

    30 3 Отговор
    Украйна трябва да приеме разумните предложения на Русия

    20:09 15.09.2026

  • 8 Добре сме ги подготвили значи

    14 4 Отговор
    Братушките в центъра за подготовка „Алфа-Метал“ в Междание. Браво ...

    20:10 15.09.2026

  • 9 Шопо

    10 12 Отговор
    Путин е страхливец, ако Нетаняхо беше президент на Русия щеше да изравни със земята Киев.

    Коментиран от #38

    20:10 15.09.2026

  • 10 ПИШЕТЕ КОЛКО БРИТАНЕЦА СА УТРЕПАНИ

    33 3 Отговор
    Другото не е важно.

    Коментиран от #25, #27

    20:11 15.09.2026

  • 11 Анонимен

    30 2 Отговор
    А кой ги кара да складират оръжията сред сградите, където живеят цивилни? Сами си го правят, а после защо имало поражения и жертви. Зеленски, естествено, нищо не знае по въпроса.

    20:11 15.09.2026

  • 12 КОЛЬО ПАРЪМА

    20 2 Отговор
    Още не е дошъл истенския Ад той скоро ще дойде Очаквайте го скоро укри

    20:15 15.09.2026

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    15 2 Отговор
    ЕДНАТА СТАТИЯ " УКРАЙНА ПОБЕЖДАВА"
    .....
    ДРУГАТА СТАТИЯ " УКРАЙНА МРЕ"
    .....
    ВАЖНО Е КЛИК КЛИК ТРАФИКА ДА ВЪРВИ

    20:15 15.09.2026

  • 14 Сандо

    16 3 Отговор
    Изобщо не се надявайте да ни разплачете!В края на краищата има на земята справедливост - тоя който искаше да качва по дърветата руснаците сега ще понася заслуженото си наказание.И да не забравяме никога,че преди да започне СВО 15000 украински рускоговорящи жители бяха избити в Донбас от официалната киевска власт,а и всички останали известни и неизвестни жертви в цялата окраина на нацистката развилняла се и озверяла хунта.

    20:16 15.09.2026

  • 15 ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ

    17 2 Отговор
    Запазихте ли си места за спане у метрото в ню кииф за тази вечер?

    20:17 15.09.2026

  • 16 смех голем

    6 1 Отговор
    Кви новини от АРД бе? Кой ги познава?

    20:19 15.09.2026

  • 17 Ами

    15 2 Отговор
    Нещо не разбрахме кой точно е виновен.
    Руснаците за това че унищожават военни цели или окраинците
    за това че са ги направили в жилищни райони.

    20:20 15.09.2026

  • 18 Гориил

    9 2 Отговор
    Всички украински съоръжения и складове на отбранителната промишленост, както и монтажните заводи на европейски компании, ще бъдат унищожени и унищожени. Това е заповед на върховния главнокомандващ на Русия, който според конституцията е президентът Путин. Кремъл отхвърли провокативното предложение за прекратяване на атаките срещу енергийни обекти.Не се опитвайте да заблудите Русия.

    20:20 15.09.2026

  • 19 Разбираемо

    5 13 Отговор
    Фашагите на педофила и Ким бомбят бабите и децата от отчаяние и безпомощност!
    Фашистката секта у кремля бавно но сигурно ум Ира!
    А Фюрера Пиздюх... уйде
    Еееееееехехе

    Коментиран от #26, #40

    20:21 15.09.2026

  • 20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 2 Отговор
    СКОРО В КИЙВ ЩЕ ПОЧНАТ ДА СИ ИНСТАЛИРАТ ЧИНИИ С РУСКИЯ СТАРЛИНК
    .......
    АКО ИСКАТ ДА ИМАТ ИНТЕРНЕТ В БОМБОУБЕЖИЩАТА:)

    20:21 15.09.2026

  • 21 Лорд дред

    3 13 Отговор
    Много рублоидиоти много нещо

    Коментиран от #34

    20:22 15.09.2026

  • 22 Вече свърши хубавото време...!

    13 2 Отговор
    Вече ги няма видеата, отразяващи разгулният живот по нощните барове на Киев,по време на война...
    Май най-накрая Путин се събуди...?!

    Коментиран от #30

    20:24 15.09.2026

  • 23 стоян георгиев

    3 6 Отговор
    Руския терор няма да помогне на путин.напротив ще мобилизира допълнително населението .ще остане само руския позор и страданието на цивилните.

    Коментиран от #29

    20:25 15.09.2026

  • 24 А, сега де

    8 1 Отговор
    ние правим контраофанзива а пък в Киев било ад.🤔 На кой да вярваме, бре?

    20:26 15.09.2026

  • 25 Убичам

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "ПИШЕТЕ КОЛКО БРИТАНЕЦА СА УТРЕПАНИ":

    да видяъ шашнати британски розови понита

    20:26 15.09.2026

  • 26 Ами хайде де...!

    3 3 Отговор

    До коментар #19 от "Разбираемо":

    Изчака ни се ,,чакалото"...
    От 4 года,все го умиргате тоя ,,пиздюхин" ...
    Моля,по-сериозно...!

    20:27 15.09.2026

  • 27 Убичам

    8 2 Отговор

    До коментар #10 от "ПИШЕТЕ КОЛКО БРИТАНЕЦА СА УТРЕПАНИ":

    да видяъ шашнати британски розови понита

    20:27 15.09.2026

  • 28 Кнут

    1 3 Отговор
    От русняка по- гаден изрод нема!
    Извадихме огромен късмет, че Великият Рейган такова таковата на скапания им съюз

    20:29 15.09.2026

  • 29 НАЛИ?!

    4 1 Отговор

    До коментар #23 от "стоян георгиев":

    Те и Наполеон и Хитлер си въобразяваха за...,,руски позор"...,пък накрая ква стана тя...?!

    Коментиран от #33

    20:30 15.09.2026

  • 30 Гориил

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "Вече свърши хубавото време...!":

    В тези барове и нощни клубове няма да чуете нито дума украински. Целият вътрешен и външен живот е изцяло контролиран от руски и еврейски олигарси, които говорят само руски. Украинизацията е предназначена само за бедните, наивни и слабообразовани провинциалисти с празен портфейл и военна карта, канеща ги в окопите.

    20:31 15.09.2026

  • 31 О, Морес

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Целият Киев ще бъде сринат":

    Ами,само ще изхвърлят жълто-сините знамена и изконния руски правопис...

    20:32 15.09.2026

  • 32 Мисири

    4 0 Отговор
    до кога ще си противоречите!? Уж ук настъпват пък в столицата им Ад!?

    20:32 15.09.2026

  • 33 стоян георгиев

    0 4 Отговор

    До коментар #29 от "НАЛИ?!":

    Стана разпад на ссср.от 1900 до днес русия само губи територия и хора.разпадна се няколко пъти.чети историята а не повтаряй шаблонни лъжи.

    Коментиран от #43

    20:32 15.09.2026

  • 34 Ама то щот...

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Лорд дред":

    ...зелените идиоти са малко...?!

    20:33 15.09.2026

  • 35 Курти

    1 2 Отговор
    Удри копея по каската

    20:33 15.09.2026

  • 36 В Киев било ад и за тва

    3 0 Отговор
    настъпвали в Донецка област олеее...съвсем се смахнаха тея украинци

    Коментиран от #46

    20:34 15.09.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Путин

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Шопо":

    Сорос ни каза да сме многоходови.

    20:36 15.09.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Абе ще

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Разбираемо":

    разбереш ама като го усетиш по тъпата Ти Кръстина инак само лаеш...

    20:37 15.09.2026

  • 41 Интересно

    0 0 Отговор
    онзи рошавият още ли е в Киеф?

    20:37 15.09.2026

  • 42 ко речи

    1 0 Отговор
    "дрон профучава само на няколкостотин метра от тях и улучва близката железопътна линия." Тези хора лъжат, нали всички дронове ги сваляха без проблем... поне до скоро това ни убеждаваше дойчо зелето... сега излиза че ДВ са в графа фейкнюз... къде ли са борците с фалшиви новини ;) :)...

    20:39 15.09.2026

  • 43 Днес бе първият учебен ден!

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "стоян георгиев":

    Крайно време беше,да се запишеш в Първи клас,белким се поограмотиш...

    20:41 15.09.2026

  • 44 Гориил

    1 1 Отговор
    Западът изисква мобилизация, мобилизация,мобилизация от Бандера. Още трупове и осакатени, които да дразнят и вредят на Русия.Грешите, ако си мислите, че руските войници искат да убиват украински братя, които говорят само руски. Винаги им се предлага капитулация. На бойното поле руски пропагандни групи от Министерството на отбраната хвърлят листовки по позициите на украинските войски, предлагайки незабавна медицинска помощ за ранените и питателна храна за гладните. Освен това руските пропагандни групи все по-често използват мощни високоговорители на дронове.

    20:43 15.09.2026

  • 45 БЪЛГАРИН

    1 2 Отговор
    Бой по руските фашисти-терористи до последния руснак.

    Коментиран от #49

    20:43 15.09.2026

  • 46 Прави са хората!

    3 1 Отговор

    До коментар #36 от "В Киев било ад и за тва":

    ,,Настъпват"...,ама към плажовете на нашето Черноморие...😝😂👍!

    20:43 15.09.2026

  • 47 Дън Бай

    1 1 Отговор
    Защо едната се казва Алиона, а другата не е Лиубов? Може би Либедих?

    20:44 15.09.2026

  • 48 Хахаха!🎺🥳😀

    1 1 Отговор
    Юлия Макейенко да си нахлупи тенджера на главата, както на Майдана. Много помага.

    20:44 15.09.2026

  • 49 ПРАВ СИ...!

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "БЪЛГАРИН":

    Ама нали ти стига,до толкова пипето, да разбереш ,че от дивана...просто не става...?!

    20:45 15.09.2026

  • 50 петро порошенко

    1 0 Отговор
    Нашите деца ще ходят на училище и ще си играят на детските площадки, техните деца ще стоят на студено и тъмно в мазетата.

    Тая карма що ли се оказа толкова гадна и злопаметна ky4ka...

    20:46 15.09.2026

  • 51 Этц909

    0 0 Отговор
    Време е вече в завода в село Бела Рада видинско вместо чушкопеци с три отвора да започнат да произвеждат лазерни дронови с керамични ускорители.

    20:46 15.09.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

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