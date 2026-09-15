В покрайнините на Киев: "Тук е истински ад"

Руските дронове атакуват денонощно, а и по-трудно могат вече да бъдат прехванати. Край столицата Киев липсват убежища, хората са изтощени от постоянните атаки и убийства. "Тук е самият ад", казва една жена пред АРД.
Альона Ткаченко стои пред къщата си в края на един много изтощителен ден, в който е претърсвала развалините на фирмения склад за вещи, които все още биха могли да се използват. Руските ракети са нанесли удар по индустриалната зона във Велика Олександривка в покрайнините на Киев.
"Първата ракета се разби в съседния склад в шест и половина", разказва жената. "Следващата улучи склада на веригата за сладкарски изделия „Рошен“, както и няколко камиона.“ Алиона допуска, че складът на нейната фирма - украинска компания за играчки – изобщо не е бил сред набелязаните цели, пише АРД в репортаж от Киев.
"Сякаш собственият ми дом е изгорял"
Въпреки това нейната фирма също е засегната. Алиона разказва през сълзи за атаката: „Тази фирма бе за мен като мое собствено дете, тя е моят живот. След тази атака ми се струва, че собственият ми дом е изгорял“, я цитира германската обществена медия.
Докато репортер на АРД разговаря с нея, дрон профучава само на няколкостотин метра от тях и улучва близката железопътна линия. Всички се хвърлят на земята, за да се предпазят от взривната вълна. За щастие този път няма пострадали. Тази сцена е показателна за това на какво са подложени жителите на района около украинската столица: по повече от десет пъти на ден звучи сигнал за въздушна тревога, а дронове нанасят удари и през нощта.
Това потвърждава и Любов Пономаренко, съседка на Алиона: „Доскоро ни бомбардираха предимно през нощта. Поне можеше човек да ходи нормално на работа и да си върши работата през деня. Сега въздушните удари са денонощни“.
Руските дронове - вече и с реактивни двигатели
Въпреки че в предградията на Киев руските удари са насочени предимно към складове и други логистични обекти, опасността за цивилното население е реална. Например за децата, които отиват на училище, казва Любов пред АРД.
Ситуацията в Украйна се е влошила и поради факта, че Русия отново е модернизирала своите атакуващи дронове: много от тях вече са оборудвани с реактивен двигател. Така те могат да развиват скорост до 600 километра в час и поради това са по-трудни за прехващане, разяснява АРД.
Любов се опитва да се предпази от тази опасност, доколкото може – превърнала е мазето на дома си в импровизирано укритие. „Когато внуците са при нас и чуят дронове, вземаме възглавници и се пренасяме там“, обяснява тя. А докато тя говори, се чува как украинската противовъздушна отбрана стреля по руските дронове.
Загина и 14-годишно момиче
Юлия Макейенко е преживяла смъртоносен въздушен удар в непосредствена близост. Но поразената цел не е била обществена инфраструктура, а жилищна сграда. „14-годишната Карина загина тук преди няколко дни", разказва Юлия. Било събота сутрин, родителите на детето седели навън, а момичето още спяло. Оказало се в епицентъра на атаката. „Изгоря жива", разказва с болка съседката. Макейенко просто е извадила късмет, защото къщата ѝ се намира само на няколко десетки метра по-нататък, но не е била засегната.
Местните жители се тревожат за сигурността си, тъй като нови складове се строят в непосредствена близост до жилищни райони. „Това са опасни обекти, по всяко време там нещо може да се случи", обяснява Макейенко пред АРД.
Не само за нея безопасността е на първо място. Затова жената е подписала петиция с настояване новите складове да се строят далеч извън населените райони. Освен това тя обвинява общината, че не осигурява достатъчна защита на жителите.
"Русия е олицетворение на злото"
"През последните почти пет години можеше да бъдат построени повече убежища. Сега, когато чуя въздушната тревога, ме обхваща паника. Нощем често отивам в убежището на училището. Това обаче не е напълно безопасно място. Метрото предлага истинска защита. Но такова има само в Киев и Харков", казва Макейенко.
За посещението на американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Киев преди няколко дни имаше временно затишие. „Всички знаехме, че щом американците си тръгнат, адът ще започне отново. Светът трябва да разбере - Русия е ужасен съсед. Тя е олицетворение на злото", казва Юлия Макейенко в репортажа на АРД.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️
20:05 15.09.2026
2 Целият Киев ще бъде сринат
Коментиран от #31
20:05 15.09.2026
3 Kaлпазанин
20:05 15.09.2026
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
20:07 15.09.2026
5 АМИ ШЕФА ВИ ИСКА ВОЙНА
20:08 15.09.2026
6 руски цели
Определение заслужено за поколения напред.
20:09 15.09.2026
7 Уффф
20:09 15.09.2026
8 Добре сме ги подготвили значи
20:10 15.09.2026
9 Шопо
Коментиран от #38
20:10 15.09.2026
10 ПИШЕТЕ КОЛКО БРИТАНЕЦА СА УТРЕПАНИ
Коментиран от #25, #27
20:11 15.09.2026
11 Анонимен
20:11 15.09.2026
12 КОЛЬО ПАРЪМА
20:15 15.09.2026
13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ДРУГАТА СТАТИЯ " УКРАЙНА МРЕ"
.....
ВАЖНО Е КЛИК КЛИК ТРАФИКА ДА ВЪРВИ
20:15 15.09.2026
14 Сандо
20:16 15.09.2026
15 ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ
20:17 15.09.2026
16 смех голем
20:19 15.09.2026
17 Ами
Руснаците за това че унищожават военни цели или окраинците
за това че са ги направили в жилищни райони.
20:20 15.09.2026
18 Гориил
20:20 15.09.2026
19 Разбираемо
Фашистката секта у кремля бавно но сигурно ум Ира!
А Фюрера Пиздюх... уйде
Еееееееехехе
Коментиран от #26, #40
20:21 15.09.2026
20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.......
АКО ИСКАТ ДА ИМАТ ИНТЕРНЕТ В БОМБОУБЕЖИЩАТА:)
20:21 15.09.2026
21 Лорд дред
Коментиран от #34
20:22 15.09.2026
22 Вече свърши хубавото време...!
Май най-накрая Путин се събуди...?!
Коментиран от #30
20:24 15.09.2026
23 стоян георгиев
Коментиран от #29
20:25 15.09.2026
24 А, сега де
20:26 15.09.2026
25 Убичам
До коментар #10 от "ПИШЕТЕ КОЛКО БРИТАНЕЦА СА УТРЕПАНИ":да видяъ шашнати британски розови понита
20:26 15.09.2026
26 Ами хайде де...!
До коментар #19 от "Разбираемо":Изчака ни се ,,чакалото"...
От 4 года,все го умиргате тоя ,,пиздюхин" ...
Моля,по-сериозно...!
20:27 15.09.2026
27 Убичам
До коментар #10 от "ПИШЕТЕ КОЛКО БРИТАНЕЦА СА УТРЕПАНИ":да видяъ шашнати британски розови понита
20:27 15.09.2026
28 Кнут
Извадихме огромен късмет, че Великият Рейган такова таковата на скапания им съюз
20:29 15.09.2026
29 НАЛИ?!
До коментар #23 от "стоян георгиев":Те и Наполеон и Хитлер си въобразяваха за...,,руски позор"...,пък накрая ква стана тя...?!
Коментиран от #33
20:30 15.09.2026
30 Гориил
До коментар #22 от "Вече свърши хубавото време...!":В тези барове и нощни клубове няма да чуете нито дума украински. Целият вътрешен и външен живот е изцяло контролиран от руски и еврейски олигарси, които говорят само руски. Украинизацията е предназначена само за бедните, наивни и слабообразовани провинциалисти с празен портфейл и военна карта, канеща ги в окопите.
20:31 15.09.2026
31 О, Морес
До коментар #2 от "Целият Киев ще бъде сринат":Ами,само ще изхвърлят жълто-сините знамена и изконния руски правопис...
20:32 15.09.2026
32 Мисири
20:32 15.09.2026
33 стоян георгиев
До коментар #29 от "НАЛИ?!":Стана разпад на ссср.от 1900 до днес русия само губи територия и хора.разпадна се няколко пъти.чети историята а не повтаряй шаблонни лъжи.
Коментиран от #43
20:32 15.09.2026
34 Ама то щот...
До коментар #21 от "Лорд дред":...зелените идиоти са малко...?!
20:33 15.09.2026
35 Курти
20:33 15.09.2026
36 В Киев било ад и за тва
Коментиран от #46
20:34 15.09.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Путин
До коментар #9 от "Шопо":Сорос ни каза да сме многоходови.
20:36 15.09.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Абе ще
До коментар #19 от "Разбираемо":разбереш ама като го усетиш по тъпата Ти Кръстина инак само лаеш...
20:37 15.09.2026
41 Интересно
20:37 15.09.2026
42 ко речи
20:39 15.09.2026
43 Днес бе първият учебен ден!
До коментар #33 от "стоян георгиев":Крайно време беше,да се запишеш в Първи клас,белким се поограмотиш...
20:41 15.09.2026
44 Гориил
20:43 15.09.2026
45 БЪЛГАРИН
Коментиран от #49
20:43 15.09.2026
46 Прави са хората!
До коментар #36 от "В Киев било ад и за тва":,,Настъпват"...,ама към плажовете на нашето Черноморие...😝😂👍!
20:43 15.09.2026
47 Дън Бай
20:44 15.09.2026
48 Хахаха!🎺🥳😀
20:44 15.09.2026
49 ПРАВ СИ...!
До коментар #45 от "БЪЛГАРИН":Ама нали ти стига,до толкова пипето, да разбереш ,че от дивана...просто не става...?!
20:45 15.09.2026
50 петро порошенко
Тая карма що ли се оказа толкова гадна и злопаметна ky4ka...
20:46 15.09.2026
51 Этц909
20:46 15.09.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.