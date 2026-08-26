Дронове атакуваха ключов склад на Wildberries в Русия

В нощта срещу 26 август един от най-големите логистични центрове на руския онлайн търговец Wildberries, разположен в град Котовск (Тамбовска област), бе обхванат от мащабен пожар след атака с безпилотни летателни апарати. Към 4:20 часа българско време на мястото продължават да работят аварийни екипи, а дейността на стратегическия обект е временно преустановена.
Хронология на въздушния удар в Тамбовска област
Първите предупреждения за опасност от безпилотни апарати в региона са подадени около полунощ, което наложи спешно въвеждане на ограничения за полети на близкото летище в град Тамбов. Според разкази на местни жители в социалните мрежи, в рамките на около 40 минути в района са прогърмели най-малко 10 мощни експлозии, последвани от гъст черен дим и открити пламъци на територията на индустриалната зона.
Информацията за повторния удар по съоръжението бе разпространена светкавично от независими OSINT аналитици и специализирани мониторингови канали, сред които Украинская правда и Focus.ua. Към момента на публикуване руските държавни власти и министерството на извънредните ситуации все още не са излезли с окончателно официално изявление за броя на засегнатите секции и евентуални жертви сред нощната смяна на служителите.
Значението на логистичния хъб в Котовск
Атакуваният склад в Котовск е сред най-модерните и ключови инфраструктурни активи на маркетплейса в Централна Русия. Обектът започна частично да оперира през 2025 година, като проектният му капацитет предвиждаше съхранение на до 54 милиона единици стоки след пълното му завършване.
Тази нова атака е част от по-широка и системна кампания на украинските сили през лятото на 2026 година, насочена срещу икономическата и логистична инфраструктура на Руската федерация. Както отбелязва в експертен анализ руската редакция на BBC и разследващият портал Meduza, ударите по складовите бази на гиганти като Wildberries и Ozon целят прекъсване на веригите за доставки. Предишни сериозни инциденти с изгорели халета на компанията бяха регистрирани по-рано този месец в Подолск и Ленинградска област.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пак ли
Коментиран от #12
04:26 26.08.2026
2 Румен Решетников
Бой по крепостните!!!
Коментиран от #6
04:26 26.08.2026
3 Иначе казано
Коментиран от #4, #5, #11
04:40 26.08.2026
4 Щик Найн
До коментар #3 от "Иначе казано":Нищо не постигат, но Путлер лично хленчи по въпроса.
04:41 26.08.2026
5 Да бе, да
До коментар #3 от "Иначе казано":Нищо не постига амно междувременно в Москва " нет бензина"
04:46 26.08.2026
6 Млъкни робе!
До коментар #2 от "Румен Решетников":Не си компетентен! Тая нощ рашъните съдраха Киев, Николаев и Одеса, а Покровското и Константиновското направление са подложени на артилерийска подготовка и бомбардировка.
Коментиран от #9
04:49 26.08.2026
7 Виждаме
04:50 26.08.2026
8 Класически ендшпил
04:55 26.08.2026
9 Абе
До коментар #6 от "Млъкни робе!":И какво постига Путлер като нарежда да атакуват Киев освен това, че украинците се крият от ударите и да увеличава международната подкрепа за Украйна. Реалността е, че Украйна атакува стратегически важни военни и логистични и индустриални цели, а орките на Путлер от яд и неспособност за друго атакуват молове и жилищни блокове. После още разправяте кои били терористите и кои не.
Коментиран от #10
04:55 26.08.2026
10 Млъкни робе!
До коментар #9 от "Абе":Германия също имаше подкрепата на цяла Европа през ВСВ, но беше разрушена, милиони германци убити и 10 милиона германци и германки интернирани в СССР да го възстановяват.
Коментиран от #15
05:02 26.08.2026
11 Не са компетентни
До коментар #3 от "Иначе казано":Санкт Петербург издържа блокадата, обстрела с тежки гаубици и германските бомбардировки, а урките искат да сломят Русия с пластмасови дрончета.
05:09 26.08.2026
12 Не е така!
До коментар #1 от "Пак ли":Това го правят англичаните, а не укрите. Това на всички вече е ясно. И имаше предупреждение от Москва. И си играят само на предупреждения. Ами стигнете Банкова, направете така, че посолствата да започнат евакуация от страх да не пострадат, пратете една вълна край острова, да им качи корабите на стотици метри от брега и да ги видя. Време е за твърди действия. Да минат изборите, та ще видим
05:09 26.08.2026
13 осраински
05:12 26.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Абе
До коментар #10 от "Млъкни робе!":Само дето пропускаш на коя страна беше Великобритания и САЩ тогава.А колкото до възстановяване преди това някой спаси от глад СССР и това беше САЩ.
Идват ми спомени от кравя на 80-те и началото на 90-те години. Тогава почнаха също да признават за някакви дребни проблеми от съветската власт, въпреки, че никой не нанасяше удари с донове по руска територия и не горяха стратегически обекти малко по-късно изведнъж рухна и СИВ и СССР. СССР се разпадна само след 10 години срещу Афганистан, а вече сме на почети 5години от войната срещу Украйна. Какво ли ще последва сега?
05:14 26.08.2026