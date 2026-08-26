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Дронове атакуваха ключов склад на Wildberries в Русия
  Тема: Украйна

Дронове атакуваха ключов склад на Wildberries в Русия

26 Август, 2026 04:16, обновена 26 Август, 2026 04:22 522 15

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Мащабен пожар избухна в логистичния хаб на маркетплейса в Котовск след серия от мощни експлозии тази нощ

Дронове атакуваха ключов склад на Wildberries в Русия - 1
Снимка: Exilenova+
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В нощта срещу 26 август един от най-големите логистични центрове на руския онлайн търговец Wildberries, разположен в град Котовск (Тамбовска област), бе обхванат от мащабен пожар след атака с безпилотни летателни апарати. Към 4:20 часа българско време на мястото продължават да работят аварийни екипи, а дейността на стратегическия обект е временно преустановена.

Хронология на въздушния удар в Тамбовска област

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Първите предупреждения за опасност от безпилотни апарати в региона са подадени около полунощ, което наложи спешно въвеждане на ограничения за полети на близкото летище в град Тамбов. Според разкази на местни жители в социалните мрежи, в рамките на около 40 минути в района са прогърмели най-малко 10 мощни експлозии, последвани от гъст черен дим и открити пламъци на територията на индустриалната зона.

Информацията за повторния удар по съоръжението бе разпространена светкавично от независими OSINT аналитици и специализирани мониторингови канали, сред които Украинская правда и Focus.ua. Към момента на публикуване руските държавни власти и министерството на извънредните ситуации все още не са излезли с окончателно официално изявление за броя на засегнатите секции и евентуални жертви сред нощната смяна на служителите.

Значението на логистичния хъб в Котовск

Атакуваният склад в Котовск е сред най-модерните и ключови инфраструктурни активи на маркетплейса в Централна Русия. Обектът започна частично да оперира през 2025 година, като проектният му капацитет предвиждаше съхранение на до 54 милиона единици стоки след пълното му завършване.

Тази нова атака е част от по-широка и системна кампания на украинските сили през лятото на 2026 година, насочена срещу икономическата и логистична инфраструктура на Руската федерация. Както отбелязва в експертен анализ руската редакция на BBC и разследващият портал Meduza, ударите по складовите бази на гиганти като Wildberries и Ozon целят прекъсване на веригите за доставки. Предишни сериозни инциденти с изгорели халета на компанията бяха регистрирани по-рано този месец в Подолск и Ленинградска област.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пак ли

    7 8 Отговор
    Руския позор няма край. Украйна прави дълбоко в руската територия каквото си иска.Позора е безаналогов определено за разлика от прехвалените руски кюнци наречени от тях ПВО

    Коментиран от #12

    04:26 26.08.2026

  • 2 Румен Решетников

    7 7 Отговор
    Само така.
    Бой по крепостните!!!

    Коментиран от #6

    04:26 26.08.2026

  • 3 Иначе казано

    3 4 Отговор
    С дронове с по 30 кг взрив укрофашистите нищо не постигат. Само отвличаща вниманието от загубата на сша и натю срещу Русия пропаганда!

    Коментиран от #4, #5, #11

    04:40 26.08.2026

  • 4 Щик Найн

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "Иначе казано":

    Нищо не постигат, но Путлер лично хленчи по въпроса.

    04:41 26.08.2026

  • 5 Да бе, да

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Иначе казано":

    Нищо не постига амно междувременно в Москва " нет бензина"

    04:46 26.08.2026

  • 6 Млъкни робе!

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Румен Решетников":

    Не си компетентен! Тая нощ рашъните съдраха Киев, Николаев и Одеса, а Покровското и Константиновското направление са подложени на артилерийска подготовка и бомбардировка.

    Коментиран от #9

    04:49 26.08.2026

  • 7 Виждаме

    3 3 Отговор
    Технологично изостаналият с десетилетия книжен тигър сша свърши старите си ракети и загуби войната си срещу Русия.

    04:50 26.08.2026

  • 8 Класически ендшпил

    1 2 Отговор
    Руската артилерия извършва артилерийска подготовка в Покровското и Константиновското направление. Рашъните изстрелват до 50000 снаряда на ден, колкото изстреля НАТО през цялата война в Залива...

    04:55 26.08.2026

  • 9 Абе

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "Млъкни робе!":

    И какво постига Путлер като нарежда да атакуват Киев освен това, че украинците се крият от ударите и да увеличава международната подкрепа за Украйна. Реалността е, че Украйна атакува стратегически важни военни и логистични и индустриални цели, а орките на Путлер от яд и неспособност за друго атакуват молове и жилищни блокове. После още разправяте кои били терористите и кои не.

    Коментиран от #10

    04:55 26.08.2026

  • 10 Млъкни робе!

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Абе":

    Германия също имаше подкрепата на цяла Европа през ВСВ, но беше разрушена, милиони германци убити и 10 милиона германци и германки интернирани в СССР да го възстановяват.

    Коментиран от #15

    05:02 26.08.2026

  • 11 Не са компетентни

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Иначе казано":

    Санкт Петербург издържа блокадата, обстрела с тежки гаубици и германските бомбардировки, а урките искат да сломят Русия с пластмасови дрончета.

    05:09 26.08.2026

  • 12 Не е така!

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пак ли":

    Това го правят англичаните, а не укрите. Това на всички вече е ясно. И имаше предупреждение от Москва. И си играят само на предупреждения. Ами стигнете Банкова, направете така, че посолствата да започнат евакуация от страх да не пострадат, пратете една вълна край острова, да им качи корабите на стотици метри от брега и да ги видя. Време е за твърди действия. Да минат изборите, та ще видим

    05:09 26.08.2026

  • 13 осраински

    1 1 Отговор
    Украинските оператори на дронове умират бързо, поради което украинските въоръжени сили изпитват недостиг. Това заяви пенсионираният офицер от разузнаването на морската пехота на САЩ Скот Ритър в YouTube.

    05:12 26.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Абе

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Млъкни робе!":

    Само дето пропускаш на коя страна беше Великобритания и САЩ тогава.А колкото до възстановяване преди това някой спаси от глад СССР и това беше САЩ.
    Идват ми спомени от кравя на 80-те и началото на 90-те години. Тогава почнаха също да признават за някакви дребни проблеми от съветската власт, въпреки, че никой не нанасяше удари с донове по руска територия и не горяха стратегически обекти малко по-късно изведнъж рухна и СИВ и СССР. СССР се разпадна само след 10 години срещу Афганистан, а вече сме на почети 5години от войната срещу Украйна. Какво ли ще последва сега?

    05:14 26.08.2026

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