Дронове атакуваха ключов склад на Wildberries в Русия

В нощта срещу 26 август един от най-големите логистични центрове на руския онлайн търговец Wildberries, разположен в град Котовск (Тамбовска област), бе обхванат от мащабен пожар след атака с безпилотни летателни апарати. Към 4:20 часа българско време на мястото продължават да работят аварийни екипи, а дейността на стратегическия обект е временно преустановена.

Хронология на въздушния удар в Тамбовска област

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Първите предупреждения за опасност от безпилотни апарати в региона са подадени около полунощ, което наложи спешно въвеждане на ограничения за полети на близкото летище в град Тамбов. Според разкази на местни жители в социалните мрежи, в рамките на около 40 минути в района са прогърмели най-малко 10 мощни експлозии, последвани от гъст черен дим и открити пламъци на територията на индустриалната зона.

Информацията за повторния удар по съоръжението бе разпространена светкавично от независими OSINT аналитици и специализирани мониторингови канали, сред които Украинская правда и Focus.ua. Към момента на публикуване руските държавни власти и министерството на извънредните ситуации все още не са излезли с окончателно официално изявление за броя на засегнатите секции и евентуални жертви сред нощната смяна на служителите.

Значението на логистичния хъб в Котовск

Атакуваният склад в Котовск е сред най-модерните и ключови инфраструктурни активи на маркетплейса в Централна Русия. Обектът започна частично да оперира през 2025 година, като проектният му капацитет предвиждаше съхранение на до 54 милиона единици стоки след пълното му завършване.

Тази нова атака е част от по-широка и системна кампания на украинските сили през лятото на 2026 година, насочена срещу икономическата и логистична инфраструктура на Руската федерация. Както отбелязва в експертен анализ руската редакция на BBC и разследващият портал Meduza, ударите по складовите бази на гиганти като Wildberries и Ozon целят прекъсване на веригите за доставки. Предишни сериозни инциденти с изгорели халета на компанията бяха регистрирани по-рано този месец в Подолск и Ленинградска област.