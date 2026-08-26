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Американски военен самолет със сигнал за бедствие над Европа

Американски военен самолет със сигнал за бедствие над Европа

26 Август, 2026 05:55, обновена 26 Август, 2026 06:00 1 152 8

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Извънредна ситуация в небето над Стария континент: Тежък транспортен Боинг активира авариен код „Squawk 7700“ при рутинен полет

Американски военен самолет със сигнал за бедствие над Европа - 1
Снимка: Уикипедия
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американски военнотранспортен самолет Boeing C-17A Globemaster III предизвика сериозна тревога в европейското въздушно пространство, след като официално подаде сигнал за бедствие по време на полет над Европа. Инцидентът, който се развива при засилено международно напрежение, стана ясен след засичане на международния авариен код от платформите за проследяване на полети в реално време.

Според първоначална информация, разпространена от информационна агенция ТАСС и цитирана от авиационни издания като Caliber.az, тежката машина е излетяла от Румъния. По време на преминаване през въздушното пространство на Чехия екипажът е активирал универсалния код за извънредна ситуация „Squawk 7700“. Подаването на този сигнал автоматично превръща самолета в абсолютен приоритет за диспечерите от управлението на въздушното движение.

Какво се знае за инцидента до момента?

Въпреки активирания авариен сигнал, военната машина е запазила стабилна височина от около 10,3 километра (34 000 фута) и е продължила курса си в посока Германия. Очаква се самолетът да извърши аварийно или планирано кацане в голямата американска военновъздушна база „Рамщайн“.

Експертите посочват, че кодът „Squawk 7700“ се използва при широк спектър от сериозни технически проблеми на борда – от внезапна декомпресия в кабината и отказ на някоя от системите, до медицински спешни случаи с член на екипажа. Към 6:00 часа българско време на 26 август 2026 г. все още няма официално изявление от Европейското командване на въоръжените сили на САЩ (eucom.mil) относно конкретната причина за техническата неизправност.

Хронология на подобни случаи в Европа

Това не е първият случай за годината, при който стратегическа машина на Пентагона претърпява инцидент над континента. Преди броени месеци американски стратегически бомбардировач B-52 Stratofortress също обяви извънредна ситуация поради технически проблем и кацна аварийно във Великобритания. По-късно през лятото друг C-17A Globemaster III беше принуден да прекрати мисия към Близкия изток и да се върне обратно в базата си в Германия поради пълна загуба на радиовръзка над Средиземно море.

Официалните власти в Европа и САЩ продължават да изясняват ситуацията около настоящия инцидент, като се очаква актуална информация за състоянието на екипажа веднага след приземяването на самолета на германска земя.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    11 3 Отговор
    А руският самолет прелетя над България, каза нещо на американските и те отлетяха скоропостижно!

    Коментиран от #4, #6

    06:04 26.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 шефа на църъуту

    2 0 Отговор
    е пил чайче.с полоний

    06:26 26.08.2026

  • 4 курешник

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Лопата Орешник":

    звездите ли ти говорят

    06:29 26.08.2026

  • 5 Иван

    0 0 Отговор
    Стария полуостров.

    06:31 26.08.2026

  • 6 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Лопата Орешник":

    Руския самолет има свръхестествени способности!

    06:43 26.08.2026

  • 7 Дзак

    0 0 Отговор
    Руския самолет има свръхестествени способности!

    Коментиран от #8

    06:43 26.08.2026

  • 8 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Дзак":

    Не е като другите!

    06:44 26.08.2026