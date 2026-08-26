Американски военен самолет със сигнал за бедствие над Европа

Американски военнотранспортен самолет Boeing C-17A Globemaster III предизвика сериозна тревога в европейското въздушно пространство, след като официално подаде сигнал за бедствие по време на полет над Европа. Инцидентът, който се развива при засилено международно напрежение, стана ясен след засичане на международния авариен код от платформите за проследяване на полети в реално време.

Според първоначална информация, разпространена от информационна агенция ТАСС и цитирана от авиационни издания като Caliber.az, тежката машина е излетяла от Румъния. По време на преминаване през въздушното пространство на Чехия екипажът е активирал универсалния код за извънредна ситуация „Squawk 7700“. Подаването на този сигнал автоматично превръща самолета в абсолютен приоритет за диспечерите от управлението на въздушното движение.

Какво се знае за инцидента до момента?

Въпреки активирания авариен сигнал, военната машина е запазила стабилна височина от около 10,3 километра (34 000 фута) и е продължила курса си в посока Германия. Очаква се самолетът да извърши аварийно или планирано кацане в голямата американска военновъздушна база „Рамщайн“.

Експертите посочват, че кодът „Squawk 7700“ се използва при широк спектър от сериозни технически проблеми на борда – от внезапна декомпресия в кабината и отказ на някоя от системите, до медицински спешни случаи с член на екипажа. Към 6:00 часа българско време на 26 август 2026 г. все още няма официално изявление от Европейското командване на въоръжените сили на САЩ (eucom.mil) относно конкретната причина за техническата неизправност.

Хронология на подобни случаи в Европа

Това не е първият случай за годината, при който стратегическа машина на Пентагона претърпява инцидент над континента. Преди броени месеци американски стратегически бомбардировач B-52 Stratofortress също обяви извънредна ситуация поради технически проблем и кацна аварийно във Великобритания. По-късно през лятото друг C-17A Globemaster III беше принуден да прекрати мисия към Близкия изток и да се върне обратно в базата си в Германия поради пълна загуба на радиовръзка над Средиземно море.

Официалните власти в Европа и САЩ продължават да изясняват ситуацията около настоящия инцидент, като се очаква актуална информация за състоянието на екипажа веднага след приземяването на самолета на германска земя.