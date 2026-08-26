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САЩ спряха разглеждането на имиграционните визи в цял свят

САЩ спряха разглеждането на имиграционните визи в цял свят

26 Август, 2026 06:03, обновена 26 Август, 2026 06:08 592 0

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Държавният департамент отложи интервютата заради ново обучение на консулите

САЩ спряха разглеждането на имиграционните визи в цял свят - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Администрацията на САЩ изненадващо преустанови приема и разглеждането на заявления за иммиграционни визи в глобален мащаб. Новината бе потвърдена първо от Financial Times, който цитира официални източници от Държавния департамент на САЩ.

Всички насрочени интервюта за кандидати за „Зелена карта“ и постоянна следваща стъпка за преместване в Америка са отложени за неопределено време. Заявителите вече получават официални съобщения за пренасрочване, като новите дати ще бъдат уточнени на по-късен етап.

Защо САЩ спряха разглеждането на визи?

Според изявлението на Държавния департамент, цитирано от Financial Times, крайната мярка се налага заради спешно и „задълбочено обучение“ на консулските служители. Целта на администрацията е да затегне процеса на отсяване на чужденци. Вашингтон иска да предотврати влизането на лица, които биха могли да се превърнат в тежест за социалната система на страната и да изискват държавна помощ.

Блокирането на процеса идва само три дни след сериозен законов сблъсък в американската съдебна система. На 21 август 2026 г. окръжният съд в Ню Йорк, под ръководството на съдия Джанет Варгас, обяви за „явно незаконна“ предишната забрана на Белия дом, която ограничаваше иммиграционните визи конкретно за граждани от 75 държави (включително Русия, Беларус, Бразилия, Тайланд и Египет). Съдът реши, че държавният секретар Марко Рубио е превишил правомощията си, като е наложил колективни ограничения на база националност, вместо индивидуално разглеждане на всеки случай.

Какво следва за кандидатите?

Новата глобална пауза на Държавния департамент на практика заобикаля съдебното решение, като спира процеса за всички държави под претекст на вътрешна реорганизация. Експертите по международно право, цитирани от Reuters, прогнозират нови вълни от съдебни дела от страна на правозащитни организации.

Важно уточнение е, че текущото спиране не засяга неиммиграционните визи – туристическите (B1/B2), студентските и бизнес визите продължават да се обработват по стандартния ред.

Официална информация и актуализации по темата се публикуват на сайта на Консулските служби към Държавния департамент на САЩ (travel.state.gov).


САЩ
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