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ВСУ удариха ключова рафинерия на Лукойл край Нижни Новгород
  Тема: Украйна

ВСУ удариха ключова рафинерия на Лукойл край Нижни Новгород

26 Август, 2026 06:22, обновена 26 Август, 2026 06:26 610 24

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  • пожар

По предварителни данни от мониторингови канали и кадри, разпространени в социалните мрежи, огънят е обхванал част от технологичните площи

ВСУ удариха ключова рафинерия на Лукойл край Нижни Новгород - 1
Снимка: Exilenova+
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мащабен взрыв и пожар разтърсиха град Кстово в Нижегородска област, след като районът на голям нефтопреработващ завод беше атакуван от безпилотни летателни апарати през нощта на 26 август.

Към 06:30 часа българско време стана ясно, че ударът е бил насочен срещу индустриалната зона в Кстово, където се намира съоръжението „ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез“ (НОРСИ) – едно от най-големите предприятия за преработка на нефт в Руската федерация.

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Какво се знае за атаката в Кстово?

Местните жители в Кстово съобщиха за серия от силни експлозии, чути малко преди зазоряване, последвани от бързо разрастващ се пожар в района на петролния комплекс. Заводът има стратегическо значение с годишен капацитет от около 17 милиона тона петрол, като произвежда автомобилен бензин, дизелово и авиационно гориво.

По предварителни данни от мониторингови канали и кадри, разпространени в социалните мрежи, огънят е обхванал част от технологичните площи. Подобни инциденти затрудняват логистиката и оказват сериозен натиск върху вътрешния пазар на горива и снабдяването на руските сили.

Към момента официалните руски власти и регионалното ръководство все още не са излезли с подробни коментари или официална статистика за мащаба на щетите и евентуалните пострадали на територията на самия завод.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 удри,удри

    10 4 Отговор
    бай Постоле !

    06:27 26.08.2026

  • 2 Механик

    7 3 Отговор
    Уудриии!

    06:28 26.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Някой

    10 9 Отговор
    Вече всяка ударена барака в Русия е "ключова". Така изглежда, четейки заглавията ви. Явно такива са и указанията от Посолството. Все пак, парите да си пари - не миришат много.

    Коментиран от #8

    06:34 26.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Я пъ тоа

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "Някой":

    Информацията е от Драган Цанков 28

    06:35 26.08.2026

  • 9 Някой

    7 6 Отговор

    До коментар #4 от "Всеки ден ще е така":

    Интересно. Русия попилява Украйна с ракетни удари и жива сила на терен, а тук разни недорасляци се радват на епизодични удари по руски обекти. И очакват тези удари да доведат да капитулация на Русия. Явно мисленето не е сила на българина след 37 години "демокрация".

    Коментиран от #12, #15, #18

    06:37 26.08.2026

  • 10 Свободен

    5 2 Отговор
    Движиха и пердуха!

    06:37 26.08.2026

  • 11 Оня

    4 5 Отговор
    Това да се чува.Спорен ще е денят.

    06:37 26.08.2026

  • 12 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ

    6 5 Отговор

    До коментар #9 от "Някой":

    Цената на бензина в Русия гони 1 евро.

    Коментиран от #16

    06:40 26.08.2026

  • 13 Очевидно

    3 4 Отговор
    Технологично изостаналите сша пак свършиха ракетите и загубиха войната си.

    06:40 26.08.2026

  • 14 аритметика, 3 клас

    2 5 Отговор
    Щом ги удрят повторно, значи предния път не е било качествено!

    Коментиран от #17

    06:41 26.08.2026

  • 15 Българин

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Някой":

    Ако българина можеше да мисли, то щеше да защити НРБ и Тодор Живков от метежа!
    Но никой не си мръдна пръста, въпреки всички закани, обещания и писмени клетви!

    Коментиран от #23

    06:43 26.08.2026

  • 16 Соломон

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ":

    150 рубли са 1,5 евро.А на Русия и е останал само 20% производствен капацитет за производство на бензинА 95

    06:43 26.08.2026

  • 17 Соломон

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "аритметика, 3 клас":

    Ще ги удрят докато им набият ум в празните канчета

    Коментиран от #20

    06:44 26.08.2026

  • 18 Мусорчик

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Някой":

    Епизодичните удари са по няколко на ден. След 37 години демокрация явно сме се научили да мислим, преди това само изпълнявахме. Целта на ударите е да се отслаби икономически Русия. Никой не си прави илюзии за победа на бойното поле. Но колосът на глинени крака може да се срути.

    06:48 26.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Сталин

    2 0 Отговор
    Само бой с възпитателна цел.

    06:49 26.08.2026

  • 22 Крадев Гумен

    1 0 Отговор
    Гонете Лукоил от България!

    06:50 26.08.2026

  • 23 Ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Българин":

    И сега какво? Мумията на Тодор Живков щеше да те управлява?

    06:51 26.08.2026

  • 24 Движухата

    0 0 Отговор
    Текат последни дни на кремълският режим.

    06:54 26.08.2026

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