ВСУ удариха ключова рафинерия на Лукойл край Нижни Новгород

Мащабен взрыв и пожар разтърсиха град Кстово в Нижегородска област, след като районът на голям нефтопреработващ завод беше атакуван от безпилотни летателни апарати през нощта на 26 август.

Към 06:30 часа българско време стана ясно, че ударът е бил насочен срещу индустриалната зона в Кстово, където се намира съоръжението „ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез“ (НОРСИ) – едно от най-големите предприятия за преработка на нефт в Руската федерация.

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Какво се знае за атаката в Кстово?

Местните жители в Кстово съобщиха за серия от силни експлозии, чути малко преди зазоряване, последвани от бързо разрастващ се пожар в района на петролния комплекс. Заводът има стратегическо значение с годишен капацитет от около 17 милиона тона петрол, като произвежда автомобилен бензин, дизелово и авиационно гориво.

По предварителни данни от мониторингови канали и кадри, разпространени в социалните мрежи, огънят е обхванал част от технологичните площи. Подобни инциденти затрудняват логистиката и оказват сериозен натиск върху вътрешния пазар на горива и снабдяването на руските сили.

Към момента официалните руски власти и регионалното ръководство все още не са излезли с подробни коментари или официална статистика за мащаба на щетите и евентуалните пострадали на територията на самия завод.