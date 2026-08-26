ВСУ удариха ключова рафинерия на Лукойл край Нижни Новгород

Мащабен взрыв и пожар разтърсиха град Кстово в Нижегородска област, след като районът на голям нефтопреработващ завод беше атакуван от безпилотни летателни апарати през нощта на 26 август.
Към 06:30 часа българско време стана ясно, че ударът е бил насочен срещу индустриалната зона в Кстово, където се намира съоръжението „ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез“ (НОРСИ) – едно от най-големите предприятия за преработка на нефт в Руската федерация.
Какво се знае за атаката в Кстово?
Местните жители в Кстово съобщиха за серия от силни експлозии, чути малко преди зазоряване, последвани от бързо разрастващ се пожар в района на петролния комплекс. Заводът има стратегическо значение с годишен капацитет от около 17 милиона тона петрол, като произвежда автомобилен бензин, дизелово и авиационно гориво.
По предварителни данни от мониторингови канали и кадри, разпространени в социалните мрежи, огънят е обхванал част от технологичните площи. Подобни инциденти затрудняват логистиката и оказват сериозен натиск върху вътрешния пазар на горива и снабдяването на руските сили.
Към момента официалните руски власти и регионалното ръководство все още не са излезли с подробни коментари или официална статистика за мащаба на щетите и евентуалните пострадали на територията на самия завод.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 удри,удри
06:27 26.08.2026
2 Механик
06:28 26.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Някой
Коментиран от #8
06:34 26.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Я пъ тоа
До коментар #5 от "Някой":Информацията е от Драган Цанков 28
06:35 26.08.2026
9 Някой
До коментар #4 от "Всеки ден ще е така":Интересно. Русия попилява Украйна с ракетни удари и жива сила на терен, а тук разни недорасляци се радват на епизодични удари по руски обекти. И очакват тези удари да доведат да капитулация на Русия. Явно мисленето не е сила на българина след 37 години "демокрация".
Коментиран от #12, #15, #18
06:37 26.08.2026
10 Свободен
06:37 26.08.2026
11 Оня
06:37 26.08.2026
12 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ
До коментар #9 от "Някой":Цената на бензина в Русия гони 1 евро.
Коментиран от #16
06:40 26.08.2026
13 Очевидно
06:40 26.08.2026
14 аритметика, 3 клас
Коментиран от #17
06:41 26.08.2026
15 Българин
До коментар #9 от "Някой":Ако българина можеше да мисли, то щеше да защити НРБ и Тодор Живков от метежа!
Но никой не си мръдна пръста, въпреки всички закани, обещания и писмени клетви!
Коментиран от #23
06:43 26.08.2026
16 Соломон
До коментар #12 от "ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ":150 рубли са 1,5 евро.А на Русия и е останал само 20% производствен капацитет за производство на бензинА 95
06:43 26.08.2026
17 Соломон
До коментар #14 от "аритметика, 3 клас":Ще ги удрят докато им набият ум в празните канчета
Коментиран от #20
06:44 26.08.2026
18 Мусорчик
До коментар #9 от "Някой":Епизодичните удари са по няколко на ден. След 37 години демокрация явно сме се научили да мислим, преди това само изпълнявахме. Целта на ударите е да се отслаби икономически Русия. Никой не си прави илюзии за победа на бойното поле. Но колосът на глинени крака може да се срути.
06:48 26.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Сталин
06:49 26.08.2026
22 Крадев Гумен
06:50 26.08.2026
23 Ха ха
До коментар #15 от "Българин":И сега какво? Мумията на Тодор Живков щеше да те управлява?
06:51 26.08.2026
24 Движухата
06:54 26.08.2026