САЩ обмислят военна база в Литва

Съединените щати обмислят създаването на американска военна база в Литва, заяви президентът Доналд Тръмп пред журналисти в Белия дом. Той не посочи къде би се намирало съоръжението, колко военнослужещи би било разположено там или кога може да бъде взето решение.

Не е съобщено и дали Вашингтон вече е постигнал договореност с литовските власти или е обсъждал идеята с НАТО. Към момента няма обявено окончателно решение за изграждането на базата.

Бомбардировачи са преместени заради заплахи

Изявлението на Тръмп беше направено, след като той коментира преместването на американски бомбардировачи от британска военновъздушна база. По думите му мярката е предприета заради заплахи.

„Имаше заплахи, затова вместо да предизвикваме врага... ги преместихме малко, но не много далеч“, посочи Тръмп.

Американският президент не уточни какъв е характерът на заплахите, нито дали те са пряко свързани с обсъждането на нова база в Литва. Той представи преместването на бомбардировачите като предпазна мярка, а не като окончателно изтегляне на американски сили от Европа.

Засега липсват данни за конкретен проект, финансиране, график или параметри на евентуалното американско военно присъствие в Литва. Следващите стъпки ще зависят от решенията на американската администрация и от евентуални разговори с литовските власти.

Източници: dariknews.bg