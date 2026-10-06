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САЩ обмислят военна база в Литва

САЩ обмислят военна база в Литва

6 Октомври, 2026 05:01 466 4

  • доналд тръмп-
  • военна база-
  • литва-
  • съединени щати-
  • американски бомбардировачи

Американският президент не посочи срок, място или мащаб на евентуалното съоръжение. Изявлението му идва след преместването на американски бомбардировачи от британска база заради заплахи.

САЩ обмислят военна база в Литва - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати обмислят създаването на американска военна база в Литва, заяви президентът Доналд Тръмп пред журналисти в Белия дом. Той не посочи къде би се намирало съоръжението, колко военнослужещи би било разположено там или кога може да бъде взето решение.

Не е съобщено и дали Вашингтон вече е постигнал договореност с литовските власти или е обсъждал идеята с НАТО. Към момента няма обявено окончателно решение за изграждането на базата.

Бомбардировачи са преместени заради заплахи

Изявлението на Тръмп беше направено, след като той коментира преместването на американски бомбардировачи от британска военновъздушна база. По думите му мярката е предприета заради заплахи.

„Имаше заплахи, затова вместо да предизвикваме врага... ги преместихме малко, но не много далеч“, посочи Тръмп.

Американският президент не уточни какъв е характерът на заплахите, нито дали те са пряко свързани с обсъждането на нова база в Литва. Той представи преместването на бомбардировачите като предпазна мярка, а не като окончателно изтегляне на американски сили от Европа.

Засега липсват данни за конкретен проект, финансиране, график или параметри на евентуалното американско военно присъствие в Литва. Следващите стъпки ще зависят от решенията на американската администрация и от евентуални разговори с литовските власти.

Източници: dariknews.bg


Литва
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ай ем Тръмп

    1 7 Отговор
    Във всека държава чак до Кавказ ще имам по две бази, нека оня чумавия педофил и ботоксен биологичен отпадък да пълни чамаданчики

    05:17 06.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Значи наливат бензин в огъня,

    1 0 Отговор
    скоро и литва ще последва Украйна.

    06:14 06.10.2026

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