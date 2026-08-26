Втори заподозрян е задържан за смъртоносното нападение с меч в шведско училище

Шведските власти са задържали втори заподозрян във връзка със смъртоносното нападение с меч в училище в град Фагерста миналата седмица. При атаката беше убито 17-годишно момиче, а трима души бяха ранени, съобщи прокуратурата в сряда, предава News.bg.
Новозадържаният е заподозрян в съучастие в убийство и в опити за убийство. Прокуратурата не разкрива самоличността му, както и каква предполагаема роля е имал в нападението.
Прокурорите трябва да решат в четвъртък дали да поискат от съда вторият заподозрян да остане в ареста.
Нападението е извършено в петък, 21 август, в училище „Бринел“ във Фагерста, в централната част на Швеция. По време на учебните занятия 18-годишен младеж, въоръжен с меч, е нападнал хора в сградата. При атаката е загинало 17-годишно момиче, а трима непълнолетни са получили наранявания.
Двама от пострадалите - момчета на 12 и 17 години - са били тежко ранени и са се нуждаели от спешно болнично лечение. Третото момче е получило по-леки травми. Последната информация сочи, че състоянието на двамата тежко пострадали остава сериозно, но стабилно.
Сигналът за нападението е подаден около 14:06 часа местно време. Полицаите, които са пристигнали на място, са използвали огнестрелно оръжие при задържането на предполагаемия извършител. Около десет минути след подаването на първия сигнал той е бил обезвреден и арестуван.
Основният заподозрян е 18-годишен младеж, който е свързан с училището. Срещу него се води разследване за убийство и опити за убийство. След нападението полицията започна мащабна операция, включваща претърсвания и разпити на ученици, преподаватели и други свидетели.
Сред основните направления на разследването е проверката дали 18-годишният е бил част от интернет общности, в които училищното насилие се пропагандира или възхвалява. Полицията проучва неговата онлайн активност, както и евентуалните му контакти с други хора.
Задържането на втори заподозрян поставя под въпрос първоначалната версия, че нападателят е действал сам. На този етап прокуратурата не уточнява дали вторият мъж е участвал в подготовката на атаката, оказал е друга форма на помощ на извършителя или е бил свързан с него чрез онлайн общности.
В училище „Бринел“ учат между 400 и 500 ученици. Нападението е извършено само дни след възобновяването на учебните занятия след лятната ваканция. След атаката районът около училището беше отцепен, а други училища и обществени сгради във Фагерста въведоха допълнителни мерки за сигурност.
В памет на загиналото момиче пред училището беше организиран импровизиран мемориал с цветя и свещи. Шведският премиер Улф Кристершон и лидерът на опозиционните социалдемократи Магдалена Андершон посетиха Фагерста, където отдадоха почит на жертвата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ВЕСЕЛЯК
12:39 26.08.2026
2 Нещо изгубих интерес
Коментиран от #5
12:46 26.08.2026
3 Сигурно е бил някой
12:47 26.08.2026
4 Да умиргат
Добре дошли във Шведистан.
12:48 26.08.2026
5 Ако не беше
До коментар #2 от "Нещо изгубих интерес":щеше вече са написали името му със снимка
13:07 26.08.2026
6 Хаха
13:10 26.08.2026
7 Меч или ятаган?
13:30 26.08.2026
8 Янко
13:39 26.08.2026