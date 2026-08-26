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Втори заподозрян е задържан за смъртоносното нападение с меч в шведско училище

Втори заподозрян е задържан за смъртоносното нападение с меч в шведско училище

26 Август, 2026 11:57, обновена 26 Август, 2026 11:59 955 8

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  • меч

При атаката във Фагерста беше убито 17-годишно момиче, а трима непълнолетни бяха ранени; полицията проверява и възможни връзки на основния заподозрян с онлайн общности, свързани с възхвала на училищното насилие

Втори заподозрян е задържан за смъртоносното нападение с меч в шведско училище - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Шведските власти са задържали втори заподозрян във връзка със смъртоносното нападение с меч в училище в град Фагерста миналата седмица. При атаката беше убито 17-годишно момиче, а трима души бяха ранени, съобщи прокуратурата в сряда, предава News.bg.

Новозадържаният е заподозрян в съучастие в убийство и в опити за убийство. Прокуратурата не разкрива самоличността му, както и каква предполагаема роля е имал в нападението.

Прокурорите трябва да решат в четвъртък дали да поискат от съда вторият заподозрян да остане в ареста.

Нападението е извършено в петък, 21 август, в училище „Бринел“ във Фагерста, в централната част на Швеция. По време на учебните занятия 18-годишен младеж, въоръжен с меч, е нападнал хора в сградата. При атаката е загинало 17-годишно момиче, а трима непълнолетни са получили наранявания.

Двама от пострадалите - момчета на 12 и 17 години - са били тежко ранени и са се нуждаели от спешно болнично лечение. Третото момче е получило по-леки травми. Последната информация сочи, че състоянието на двамата тежко пострадали остава сериозно, но стабилно.

Сигналът за нападението е подаден около 14:06 часа местно време. Полицаите, които са пристигнали на място, са използвали огнестрелно оръжие при задържането на предполагаемия извършител. Около десет минути след подаването на първия сигнал той е бил обезвреден и арестуван.

Основният заподозрян е 18-годишен младеж, който е свързан с училището. Срещу него се води разследване за убийство и опити за убийство. След нападението полицията започна мащабна операция, включваща претърсвания и разпити на ученици, преподаватели и други свидетели.

Сред основните направления на разследването е проверката дали 18-годишният е бил част от интернет общности, в които училищното насилие се пропагандира или възхвалява. Полицията проучва неговата онлайн активност, както и евентуалните му контакти с други хора.

Задържането на втори заподозрян поставя под въпрос първоначалната версия, че нападателят е действал сам. На този етап прокуратурата не уточнява дали вторият мъж е участвал в подготовката на атаката, оказал е друга форма на помощ на извършителя или е бил свързан с него чрез онлайн общности.

В училище „Бринел“ учат между 400 и 500 ученици. Нападението е извършено само дни след възобновяването на учебните занятия след лятната ваканция. След атаката районът около училището беше отцепен, а други училища и обществени сгради във Фагерста въведоха допълнителни мерки за сигурност.

В памет на загиналото момиче пред училището беше организиран импровизиран мемориал с цветя и свещи. Шведският премиер Улф Кристершон и лидерът на опозиционните социалдемократи Магдалена Андершон посетиха Фагерста, където отдадоха почит на жертвата.


Швеция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ВЕСЕЛЯК

    7 1 Отговор
    Аиии мамайкууууу! Шведските рицари станали шведско шве--ери и са понали да си меря мечовете в училище. Майкууууу, покъсах си камизолктата от нерви, начи.

    12:39 26.08.2026

  • 2 Нещо изгубих интерес

    5 2 Отговор
    Щом извършителят не е ислямист не ми плащат за коментар.

    Коментиран от #5

    12:46 26.08.2026

  • 3 Сигурно е бил някой

    3 2 Отговор
    норвежец-викинг, с меч.

    12:47 26.08.2026

  • 4 Да умиргат

    10 1 Отговор
    тия малоумници, вместо да си оправят държавата и решат реалните проблеми те се занимават с Русия.
    Добре дошли във Шведистан.

    12:48 26.08.2026

  • 5 Ако не беше

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Нещо изгубих интерес":

    щеше вече са написали името му със снимка

    13:07 26.08.2026

  • 6 Хаха

    5 0 Отговор
    Викал е аллаху акбар!

    13:10 26.08.2026

  • 7 Меч или ятаган?

    3 0 Отговор
    Възхвала и пропаганда на училищното насилие? Тамошните училища са пълни с момичета, на какво прилича това?! Влезе ли в пубертета, девойката трябва да сложи забрадка и да си стои у дома! Аннадъм?

    13:30 26.08.2026

  • 8 Янко

    1 0 Отговор
    В шведско пристанище е акостирал кораба на Сандокан мале с двата ножа

    13:39 26.08.2026

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