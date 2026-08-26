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Швеция предлага общ северно-балтийски щит за противовъздушна отбрана

Швеция предлага общ северно-балтийски щит за противовъздушна отбрана

26 Август, 2026 14:32, обновена 26 Август, 2026 14:28 432 5

  • швеция-
  • противовъздушна отбрана

Проектът предвижда интегриране на системите за ПВО в региона за по-бързо откриване на въздушни заплахи и по-ефективна защита от ракети и дронове

Швеция предлага общ северно-балтийски щит за противовъздушна отбрана - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Шведската Умерена коалиционна партия ще настоява за изграждането на общ северно-балтийски щит за противовъздушна отбрана, ако дясното коалиционно правителство запази властта си след парламентарните избори през септември. Това заяви външният министър Мария Малмер Стенергард, цитирана от „Ройтерс“, предава БТА.

„Трябва да свържем по-добре различните ни системи за противовъздушна отбрана с цел по-бърза идентификация на въздушните цели и по-ефективно противодействие на заплахите“, каза Стенергард по време на пресконференция с латвийската си колега Байба Браже.

Според шведския външен министър ефективната защита на региона изисква отделните системи за противовъздушна отбрана да действат координирано. Те трябва да могат да обменят данни от своите сензори, за да откриват и неутрализират балистични ракети, крилати ракети, дронове и други въздушни заплахи.

„Това е решаващо за нашата обща сигурност“, подчерта Стенергард.

Тя посочи, че усилията за изграждането на подобна система ще се засилват постепенно, но не се ангажира с конкретен срок, в който общият щит може да бъде изграден и въведен в действие.

Швеция се присъедини към НАТО през 2024 г., след като руската инвазия в Украйна доведе до преосмисляне на дългогодишната ѝ доктрина за национална сигурност. Наред с останалите европейски държави страната увеличава и разходите си за отбрана.

Умерената коалиционна партия в момента управлява Швеция начело на правителство на малцинството. Преди парламентарните избори на 13 септември обаче управляващата формация изостава от левоцентристкия блок според социологическите проучвания.


Швеция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Левски

    4 1 Отговор
    Ама, много ви е страх от русите, защо така, нали са слаби.

    Коментиран от #3

    14:32 26.08.2026

  • 2 Обещавам

    3 1 Отговор
    Да пазя швецките! Ще им го спускам само орално ианално! В питкатасамо при изрично настояване от тяхна страна!

    14:32 26.08.2026

  • 3 Лесни ,

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Левски":

    Вярно е , слаби , но и непредвидими ..🤫

    14:43 26.08.2026

  • 4 мдааааа

    0 0 Отговор
    Балтия за рузнята ...

    14:48 26.08.2026

  • 5 Ахаа

    0 0 Отговор
    Дрътите партизани се прибраха на хладно , в землянките ... А там интернет - нет ?!

    14:50 26.08.2026

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