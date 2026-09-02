Тръмп поиска Ормузкият проток да бъде преименуван на "Протока Тръмп"

Американският президент Доналд Тръмп предложи Ормузкият проток да бъде преименуван на "Проток Тръмп", предаде Франс прес, съобщи БТА.
"Сега, след като го контролираме, трябва ли да преименуваме Ормузкия проток на "Проток Тръмп"?", написа американският президент в своята платформа Трут соушъл.
Стратегическият морски коридор е блокиран от Техеран от началото на войната, започнала на 28 февруари с израелско-американските удари срещу Иран.
Преди дни Тръмп също така подписа изпълнителна заповед за преименуването на езерото Онтарио, разположено на границата между САЩ и Канада, на "Езеро Америка".
На фона на проточилия се спор за митата с Канада, президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди езерото Онтарио, разположено на границата на двете северноамерикански държави, да бъде преименувано на „Езерото Америка“, предаде БТА.
Указът беше подписан в Овалния кабинет на Белия от 80-годишния Тръмп и влиза в сила незабавно. По време на подписването зад Тръмп беше закачен голям плакат с карта на Големите езера. Над езерото Онтарио, с големи червени букви, пишеше „Езерото Америка“.
Вашингтон подчертава, че по-голямата част от обема на езерото се намира в САЩ, както и най-дълбоките му точки. Името цели „да отрази факта, че това е американско езеро“. Указът на Тръмп инструктира официалната база данни на САЩ за географски местоположения и имена да промени името.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българобоец
Коментиран от #18, #41
21:45 02.09.2026
2 Аз бях предложил
21:46 02.09.2026
3 Цвете
Коментиран от #15
21:47 02.09.2026
4 ЩЕ СТАНЕ
21:48 02.09.2026
5 Стоянчо Пуканката
21:48 02.09.2026
6 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
"Протока Карлуково".
21:48 02.09.2026
7 Днес съобщиха че тръмпоча
Коментиран от #50, #52
21:48 02.09.2026
8 Вижте вижте вижте
Коментиран от #14
21:48 02.09.2026
9 Хайо
21:48 02.09.2026
10 Гост
21:49 02.09.2026
11 Тоз стана за смях даже и в катуна
21:50 02.09.2026
12 Зеления
Досега Доньо му беше неудобно да го предложи....ама пък как му ходи това име "Протока на Тръмп".
Гответе се скоро България ще стане Тръмпландия, задръжките и неудобството паднаха !!!
Коментиран от #54
21:50 02.09.2026
13 Цеете
21:50 02.09.2026
14 Димон Сладкия Бонбон
До коментар #8 от "Вижте вижте вижте":Питай Зелю за някой терорист от неговите ,ама имай едно наум
21:51 02.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Факт
Коментиран от #21
21:52 02.09.2026
17 Човека е напълно луд
21:52 02.09.2026
18 Българобоец
До коментар #1 от "Българобоец":Абе, бре..
Българин е циганин - това е истинска новина!
21:52 02.09.2026
19 А ЦРУ
21:53 02.09.2026
20 много сте подли
Така написано все едно Иран едностранно е затворил и миротвореца Тръмп е дошъл да го отвори. Не ви ли е страх от Бога или сте безбожници?
Събудите се хора! Това е подигравка с нас!
21:53 02.09.2026
21 Може
До коментар #16 от "Факт":Тръмпут !
Коментиран от #28
21:53 02.09.2026
22 Великан и могъщ световен лидер
"Сега, след като го контролираме, трябва да преименуваме Ормузкия проток на "Проток Тръмп"?", написа американският президент в своята платформа Трут соушъл.
21:53 02.09.2026
23 Кукуригу кудкудяк
21:53 02.09.2026
24 Аз предлагам
Коментиран от #39
21:54 02.09.2026
25 Зеления
Нъл тъй другарЕ управляващи?
21:54 02.09.2026
26 гОШО
21:55 02.09.2026
27 Тоя старец
21:56 02.09.2026
28 Тръмпутин
До коментар #21 от "Може":Направо. Много ме кефи.
21:56 02.09.2026
29 ха ха ха ...
..чичо да не се изявява като новия Христофор Колумб ...ще стане за смях на аборигените ...
21:56 02.09.2026
30 Фейк - либераст
21:58 02.09.2026
31 Ами
А САЩ си имат някакво езеро и някакъв си залив :)
21:58 02.09.2026
32 Нещо друго
21:58 02.09.2026
33 Жана
абе какво си играеш днес залив, утре езеро, в други ден проток - кръсти наведнъж цялата планета Тръмп и да се знае !!!
21:59 02.09.2026
34 Свободен
Не понесе толкова власт човек, но поне не стана злодей като Путин!
Безобиден луд, нищо повече!
22:00 02.09.2026
35 Саамо тоалетна хартия
22:00 02.09.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Д-р Гугутков
22:01 02.09.2026
38 Абе,
22:01 02.09.2026
39 Мелания
До коментар #24 от "Аз предлагам":да се преименува на рибената питка. Сещайте се защо.
22:03 02.09.2026
40 жик так
22:03 02.09.2026
41 Българобоец
До коментар #1 от "Българобоец":Индийският 🐘🐘🐘 произход на българите в Европа вече не е тайна за никого...
22:03 02.09.2026
42 Съвсем
22:04 02.09.2026
43 Иван
22:04 02.09.2026
44 дон Ормуз
Наследство е от дедо ми !
22:08 02.09.2026
45 Зеления път
22:11 02.09.2026
46 Прави се на по луд от колкото е
22:11 02.09.2026
47 МОЖЕ!
22:12 02.09.2026
48 Нека така да се казва
22:12 02.09.2026
49 Атина Паднала
22:13 02.09.2026
50 За б Луди
До коментар #7 от "Днес съобщиха че тръмпоча":Чети информацията по този въпрос! Все едно да обяви всичкото желязо в ядрото на планетата за свое. Негово, но няма как да се извади.
22:17 02.09.2026
51 Д-р Гълъбова
22:18 02.09.2026
52 Така е
До коментар #7 от "Днес съобщиха че тръмпоча":А нашият Радев слугува на този неуравновесен човек, след като всички европейски лидери отсвириха.
22:18 02.09.2026
53 Трол
22:19 02.09.2026
54 Така де
До коментар #12 от "Зеления":Ама засега България е по-скоро е Путинландия!
22:21 02.09.2026
55 НИЩО МУ НЯМА
ЗА ПО ТАКА....МОЖЕ
КЪДЕТО ИМА И ЕДИН АМЕРИКАНИЕЦ...
ДА СЕ ОБЯВЯВА КАТО...
„ОТВЪД ОКЕАНСКИТЕ
ТЕРИТОРИИ НА ГН. ДОНАЛД ДЪК👑”
22:24 02.09.2026
56 Да,бе
22:27 02.09.2026
57 Много ме кефи
22:30 02.09.2026