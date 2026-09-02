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Тръмп поиска Ормузкият проток да бъде преименуван на "Протока Тръмп"
  Тема: Иранската криза

Тръмп поиска Ормузкият проток да бъде преименуван на "Протока Тръмп"

2 Септември, 2026 21:45 1 254 57

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Стратегическият морски коридор е блокиран от Техеран от началото на войната, започнала на 28 февруари

Тръмп поиска Ормузкият проток да бъде преименуван на "Протока Тръмп" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп предложи Ормузкият проток да бъде преименуван на "Проток Тръмп", предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Сега, след като го контролираме, трябва ли да преименуваме Ормузкия проток на "Проток Тръмп"?", написа американският президент в своята платформа Трут соушъл.

Стратегическият морски коридор е блокиран от Техеран от началото на войната, започнала на 28 февруари с израелско-американските удари срещу Иран.

Преди дни Тръмп също така подписа изпълнителна заповед за преименуването на езерото Онтарио, разположено на границата между САЩ и Канада, на "Езеро Америка".

На фона на проточилия се спор за митата с Канада, президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди езерото Онтарио, разположено на границата на двете северноамерикански държави, да бъде преименувано на „Езерото Америка“, предаде БТА.

Указът беше подписан в Овалния кабинет на Белия от 80-годишния Тръмп и влиза в сила незабавно. По време на подписването зад Тръмп беше закачен голям плакат с карта на Големите езера. Над езерото Онтарио, с големи червени букви, пишеше „Езерото Америка“.

Вашингтон подчертава, че по-голямата част от обема на езерото се намира в САЩ, както и най-дълбоките му точки. Името цели „да отрази факта, че това е американско езеро“. Указът на Тръмп инструктира официалната база данни на САЩ за географски местоположения и имена да промени името.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българобоец

    7 24 Отговор
    "Българин всъщност е балкански циганин, ром" (с) Радой Ралин

    Коментиран от #18, #41

    21:45 02.09.2026

  • 2 Аз бях предложил

    25 0 Отговор
    Мелания!

    21:46 02.09.2026

  • 3 Цвете

    35 4 Отговор
    КОГАТО ТЕ ПОБЕЖДАВАТ ТИ КРЪЩАВАТ ПРОТОК.ХАХАХА.

    Коментиран от #15

    21:47 02.09.2026

  • 4 ЩЕ СТАНЕ

    31 2 Отговор
    Изчакай 100 000 години.

    21:48 02.09.2026

  • 5 Стоянчо Пуканката

    34 3 Отговор
    Е, хубаво, ама пак ще си плащате на иранците за всеки кравунделски кораб/танкер, преминал Ормуз. Иначе персите ще ви тричат...

    21:48 02.09.2026

  • 6 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    41 1 Отговор
    Най-удачното име е:

    "Протока Карлуково".

    21:48 02.09.2026

  • 7 Днес съобщиха че тръмпоча

    22 9 Отговор
    Вече изцяло е конфискувал петрола на Венецуела! Затова значи закопчаха мадурката! Къде са Русия и Китай? Случи се пред очите им и стоят безмълвни!? Толкова ли е страшен Тръмп?

    Коментиран от #50, #52

    21:48 02.09.2026

  • 8 Вижте вижте вижте

    22 11 Отговор
    Писна ми от тези смешници Тръмп и Путин, заради които и нашият живот е труден, толкова ли няма кой да ги застреля

    Коментиран от #14

    21:48 02.09.2026

  • 9 Хайо

    26 1 Отговор
    Аман от idиоtи.

    21:48 02.09.2026

  • 10 Гост

    24 0 Отговор
    Вържете го вече, че здраво се плюска.

    21:49 02.09.2026

  • 11 Тоз стана за смях даже и в катуна

    17 0 Отговор
    С тез бракми ( Абрахам Линкълн CVN 72 в Тайланд днес)трудно ще склони някой да му се върже

    21:50 02.09.2026

  • 12 Зеления

    20 0 Отговор
    Ееее разгеле най-накрая този проток да се преименува на Тръм.

    Досега Доньо му беше неудобно да го предложи....ама пък как му ходи това име "Протока на Тръмп".

    Гответе се скоро България ще стане Тръмпландия, задръжките и неудобството паднаха !!!

    Коментиран от #54

    21:50 02.09.2026

  • 13 Цеете

    14 3 Отговор
    КОГАТО ТЕ ПОБЕЖДАВАТ ТИ КРЪЩАВАТ ПРОТОК.ХАХАХА.

    21:50 02.09.2026

  • 14 Димон Сладкия Бонбон

    3 5 Отговор

    До коментар #8 от "Вижте вижте вижте":

    Питай Зелю за някой терорист от неговите ,ама имай едно наум

    21:51 02.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Факт

    28 1 Отговор
    На Тръмп може да кръстят някое психично разтройство.

    Коментиран от #21

    21:52 02.09.2026

  • 17 Човека е напълно луд

    18 0 Отговор
    И явно тези които са си го избрали не са по малко психопати

    21:52 02.09.2026

  • 18 Българобоец

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "Българобоец":

    Абе, бре..

    Българин е циганин - това е истинска новина!

    21:52 02.09.2026

  • 19 А ЦРУ

    5 1 Отговор
    ,,Краснов"!

    21:53 02.09.2026

  • 20 много сте подли

    15 2 Отговор
    Стратегическият морски коридор е блокиран от Техеран от началото на войната, започнала на 28 февруари


    Така написано все едно Иран едностранно е затворил и миротвореца Тръмп е дошъл да го отвори. Не ви ли е страх от Бога или сте безбожници?

    Събудите се хора! Това е подигравка с нас!

    21:53 02.09.2026

  • 21 Може

    10 0 Отговор

    До коментар #16 от "Факт":

    Тръмпут !

    Коментиран от #28

    21:53 02.09.2026

  • 22 Великан и могъщ световен лидер

    6 8 Отговор
    Цял свят на колене пред него и САЩ -
    "Сега, след като го контролираме, трябва да преименуваме Ормузкия проток на "Проток Тръмп"?", написа американският президент в своята платформа Трут соушъл.

    21:53 02.09.2026

  • 23 Кукуригу кудкудяк

    19 0 Отговор
    Вчера снесах днеска пак.

    21:53 02.09.2026

  • 24 Аз предлагам

    18 0 Отговор
    Да се казва Мелания, че всеки минал от там да може да каже, че я е минавал 🤣🤣

    Коментиран от #39

    21:54 02.09.2026

  • 25 Зеления

    17 1 Отговор
    Забравих да кажа - ние сме съюзник с този индивид и при правителствата на ППДБ и ГЕРБ и сега на Радев.

    Нъл тъй другарЕ управляващи?

    21:54 02.09.2026

  • 26 гОШО

    17 0 Отговор
    Защо медиите отразяват глупости ?

    21:55 02.09.2026

  • 27 Тоя старец

    13 0 Отговор
    Скоро ще му откаже мозъкът (ако изобщо има такъв) и ще ритне камбаната. Очевидно вече му дава напълно грешни команди. Тежката деменция не прощава.

    21:56 02.09.2026

  • 28 Тръмпутин

    12 0 Отговор

    До коментар #21 от "Може":

    Направо. Много ме кефи.

    21:56 02.09.2026

  • 29 ха ха ха ...

    16 0 Отговор
    ..ще падна от коня ..от как Свят светува , такова чудо не е имало.
    ..чичо да не се изявява като новия Христофор Колумб ...ще стане за смях на аборигените ...

    21:56 02.09.2026

  • 30 Фейк - либераст

    13 0 Отговор
    Следва преименуване на столицата на САЩ в Тръмп, а в нея Тръмлуолна арка и Тръмпопсова пирамида на самата държава Тръмпландия, планетата ни да се казва Тръмпомарс! А бе с думи 2 :ЛУД ЗА ВРЪЗВАНЕ!

    21:58 02.09.2026

  • 31 Ами

    11 0 Отговор
    Някаква си Индия си има цял океан, Индийския.
    А САЩ си имат някакво езеро и някакъв си залив :)

    21:58 02.09.2026

  • 32 Нещо друго

    9 0 Отговор
    Иска ли психото?

    21:58 02.09.2026

  • 33 Жана

    12 0 Отговор
    Този човек няма размах,
    абе какво си играеш днес залив, утре езеро, в други ден проток - кръсти наведнъж цялата планета Тръмп и да се знае !!!

    21:59 02.09.2026

  • 34 Свободен

    7 6 Отговор
    Този напълно изпращя!
    Не понесе толкова власт човек, но поне не стана злодей като Путин!
    Безобиден луд, нищо повече!

    22:00 02.09.2026

  • 35 Саамо тоалетна хартия

    10 0 Отговор
    Може на негово име да има

    22:00 02.09.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Д-р Гугутков

    9 0 Отговор
    Тоя съвсем е изплискал легена...

    22:01 02.09.2026

  • 38 Абе,

    9 0 Отговор
    Бат Дончо съвсем изкукурига ...

    22:01 02.09.2026

  • 39 Мелания

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Аз предлагам":

    да се преименува на рибената питка. Сещайте се защо.

    22:03 02.09.2026

  • 40 жик так

    3 0 Отговор
    Къде са козляците да преименуват паметника на Альоша - на Дони тауърс .

    22:03 02.09.2026

  • 41 Българобоец

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българобоец":

    Индийският 🐘🐘🐘 произход на българите в Европа вече не е тайна за никого...

    22:03 02.09.2026

  • 42 Съвсем

    5 0 Отговор
    Изкуфя американският президент. Време е да го махат. Не е добра тази ситуация.

    22:04 02.09.2026

  • 43 Иван

    4 0 Отговор
    Хуморът помага. Оранжевият има силно чувство за хумор, това е известно, дано и сега да е така, ама пък ако е изперкал човека?! То и президентите имат нашите болести. Той си знае, че има преброено време за власт и е смело и в играта на политиката

    22:04 02.09.2026

  • 44 дон Ормуз

    5 0 Отговор
    Аве Цезар - тоя проток е мой и ще носи моето име !!
    Наследство е от дедо ми !

    22:08 02.09.2026

  • 45 Зеления път

    5 0 Отговор
    В Украйна службите се изпотрепаха, ама тук само глупости пишат. Кажете защо хората на Зеленото и тези на Буданов се трепят едни други.

    22:11 02.09.2026

  • 46 Прави се на по луд от колкото е

    2 0 Отговор
    след като дори оня примат Натаняху го взе на подбив сега бяга по тъча ама пак не може нашият кретен Младенов да настигне

    22:11 02.09.2026

  • 47 МОЖЕ!

    3 0 Отговор
    И заедно с диплом за преименуването му с неговото име, да му връчат и жълта книжка!

    22:12 02.09.2026

  • 48 Нека така да се казва

    1 0 Отговор
    Ще ги мачкаш ли аятоласите?

    22:12 02.09.2026

  • 49 Атина Паднала

    3 0 Отговор
    80 годишен изкукъл хамериканец,ще свърши или в лудница или в сандък както другия нарцис боико.

    22:13 02.09.2026

  • 50 За б Луди

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Днес съобщиха че тръмпоча":

    Чети информацията по този въпрос! Все едно да обяви всичкото желязо в ядрото на планетата за свое. Негово, но няма как да се извади.

    22:17 02.09.2026

  • 51 Д-р Гълъбова

    4 0 Отговор
    Вече съм кръстила на Тръмпи едно тежко психично разстройство.

    22:18 02.09.2026

  • 52 Така е

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Днес съобщиха че тръмпоча":

    А нашият Радев слугува на този неуравновесен човек, след като всички европейски лидери отсвириха.

    22:18 02.09.2026

  • 53 Трол

    1 0 Отговор
    Куха лейка

    22:19 02.09.2026

  • 54 Така де

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Зеления":

    Ама засега България е по-скоро е Путинландия!

    22:21 02.09.2026

  • 55 НИЩО МУ НЯМА

    1 0 Отговор
    АБСОЛЮТНО
    ЗА ПО ТАКА....МОЖЕ
    КЪДЕТО ИМА И ЕДИН АМЕРИКАНИЕЦ...
    ДА СЕ ОБЯВЯВА КАТО...
    „ОТВЪД ОКЕАНСКИТЕ
    ТЕРИТОРИИ НА ГН. ДОНАЛД ДЪК👑”

    22:24 02.09.2026

  • 56 Да,бе

    0 0 Отговор
    Накрая само над една дупка ще пише Тръмп и няма да е на голф игрище...Американските президенти ги избират по медицински картон,за предпочитане с повече отметки от психиатър.

    22:27 02.09.2026

  • 57 Много ме кефи

    0 0 Отговор
    Наистина има демокрация там. Велики са САЩ. Сега ще имат избори и вероятно ще го импичнат, но ме кефи :)

    22:30 02.09.2026