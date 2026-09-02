Тръмп поиска Ормузкият проток да бъде преименуван на "Протока Тръмп"

Американският президент Доналд Тръмп предложи Ормузкият проток да бъде преименуван на "Проток Тръмп", предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Сега, след като го контролираме, трябва ли да преименуваме Ормузкия проток на "Проток Тръмп"?", написа американският президент в своята платформа Трут соушъл.

Стратегическият морски коридор е блокиран от Техеран от началото на войната, започнала на 28 февруари с израелско-американските удари срещу Иран.

Преди дни Тръмп също така подписа изпълнителна заповед за преименуването на езерото Онтарио, разположено на границата между САЩ и Канада, на "Езеро Америка".

На фона на проточилия се спор за митата с Канада, президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди езерото Онтарио, разположено на границата на двете северноамерикански държави, да бъде преименувано на „Езерото Америка“, предаде БТА.

Указът беше подписан в Овалния кабинет на Белия от 80-годишния Тръмп и влиза в сила незабавно. По време на подписването зад Тръмп беше закачен голям плакат с карта на Големите езера. Над езерото Онтарио, с големи червени букви, пишеше „Езерото Америка“.

Вашингтон подчертава, че по-голямата част от обема на езерото се намира в САЩ, както и най-дълбоките му точки. Името цели „да отрази факта, че това е американско езеро“. Указът на Тръмп инструктира официалната база данни на САЩ за географски местоположения и имена да промени името.