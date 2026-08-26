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Германските компании все по-често стават мишена на кибератаки от чуждестранни разузнавателни служби

Германските компании все по-често стават мишена на кибератаки от чуждестранни разузнавателни служби

26 Август, 2026 16:41 352 2

  • хакери-
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  • русия-
  • китай

Китай и Русия са основните предполагаеми източници на подобни атаки. Делът на компаниите, които се чувстват много добре подготвени за кибератаки, намалява.

Германските компании все по-често стават мишена на кибератаки от чуждестранни разузнавателни служби - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германските компании все по-често стават мишена на кибератаки, за които подозират, че са свързани с чуждестранни разузнавателни служби, сочи проучване на дигиталната асоциация „Битком“ (Bitkom), публикувано днес и цитирано от Ройтерс, предаде БТА.

37 на сто от анкетираните компании, станали жертва на кибератаки, твърдят, че поне един от инцидентите през последните 12 месеца е свързан с чуждестранна разузнавателна служба. Година по-рано този дял е бил 28 на сто, а през 2023 г. - 7 на сто, което означава повече от петкратно увеличение, според заключенията от проучването.

Китай и Русия са основните предполагаеми източници на подобни атаки, като се смята, че Иран също има все по-важна роля. От засегнатите компании 52 на сто са проследили поне една атака до Китай, а 49 на сто - до Русия, докато 9 на сто са свързали атака с Иран. И трите държави отричат да извършват кибератаки.

Германски представители предупредиха през последните седмици за нарастваща заплаха от кибератаки и хибридни атаки.

„Битком“ обяви, че организираната престъпност остава основният източник на атаките, засягайки 62 на сто от анкетираните компании. Границите между престъпните групировки и държавните разузнавателни служби обаче често са размити, заяви президентът на „Битком“ Ралф Винтергерст.

„Разузнавателните служби използват престъпни структури, а на престъпниците се дава свобода на действие, стига да избират целите си в съответствие с политическите указания“, каза той.

Общите годишни щети от кражба на данни, индустриален шпионаж и саботаж възлизат най-малко на 211 млрд. евро, съобщи „Битком“, която представлява над 2200 компании от цифровата икономика и подкрепя мерки за укрепване на киберсигурността.

Проучването също така отчита все по-широкото използване на изкуствен интелект, като традиционни методи като атаките с т.нар. рансъмуер (зловреден софтуер за изнудване - бел.ред) намаляват, докато атаките с помощта на изкуствен интелект, включително автоматизирани телефонни обаждания и дийпфейкове, причиняват все по-големи щети.

Осем от всеки 10 компании очакват нападателите да засилят използването на изкуствен интелект. „Изкуственият интелект променя изцяло характера на атаките“, обясни Винтергерст.

Делът на компаниите, които се чувстват много добре подготвени за кибератаки, е намалял до 43 на сто от 50 на сто година по-рано. Въпреки това по-малко компании смятат, че успешна кибератака може да застраши оцеляването им - делът им е спаднал до 45 на сто от 59 на сто предходната година.

Разходите за киберсигурност са останали без промяна, като средно 18 на сто от общите бюджети на компаниите за информационни технологии се отделят за ИТ сигурност. В представителното проучване са участвали над 1000 германски компании.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 мдааааа

    0 0 Отговор
    Не мога да разбера , как Германия се възстанови толкова бързо след ВСВ , а могучая успя само да създаде Москвич 3 ... в Китай .

    Коментиран от #2

    16:52 26.08.2026

  • 2 Ако си

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "мдааааа":

    извадиш глупавата глава отзад ,може и да почнеш да мислиш!!!!

    17:16 26.08.2026

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