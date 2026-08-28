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Тръмп преговаря с Каракас! САЩ искат мегасделка за венецуелските петролни находища

Тръмп преговаря с Каракас! САЩ искат мегасделка за венецуелските петролни находища

28 Август, 2026 21:09 734 28

  • венецуела-
  • петрол-
  • ормузки проток-
  • делси родригес

Петролният сектор на Венецуела изпадна в лошо състояние поради наследството от социалистическо лошо управление от страна на Мадуро и неговия предшественик Уго Чавес, след като той пое властта през 1999 г.

Тръмп преговаря с Каракас! САЩ искат мегасделка за венецуелските петролни находища - 1
Axios Axios

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп води преговори с временното правителство на Венецуела за придобиване на дял от собствеността върху огромните петролни ресурси на южноамериканската страна. Това съобщава Axios, като цитира двама американски служители.

Историческата сделка ще увеличи повече от два пъти петролните резерви на САЩ, като ще черпи от страна, която разполага с най-големите доказани резерви в света.

"Да наречем тази сделка огромна би било подценяване, каза един от служителите."

Допълнителен натиск за подписване на сделката са войните в Иран и Украйна, които нарушиха световните доставки на петрол и повишиха цените.

Стратегическият петролен резерв на САЩ сега е на 40-годишно дъно.

Подробностите все още се уточняват, но дискусиите включват повече от дузина продуктивни петролни находища - не всички от 300-те милиарда барела доказани резерви на Венецуела.

Въпросните находища, които имат 90 милиарда барела доказани резерви, са били контролирани от бивши венецуелски вътрешни лица - включително някои, които са били обвинени - както и от интереси, някога контролирани от Китай, каза служителят.

В замяна на предоставянето на дялово участие на САЩ, правителството на Венецуела ще се възползва от частни компании, включително американски фирми, които ще разработват находищата и ще връщат повече приходи от петрол в страната.

Споразумението за петрол с Венецуела ще бъде определящ момент за президента Тръмп, който направи енергийната сигурност и господство на САЩ в Западното полукълбо стълбове на така наречената си "Доктрина Донроу".

"Президентът Тръмп е близо до осигуряване на енергийното бъдеще на Америка за поколения напред, не само в САЩ, но и в цялото полукълбо", каза втори служител.

Тръмп започна да обсъжда насаме начини за придобиване на дялово участие във венецуелските нефтени находища още преди да разреши залавянето на 3 януари на венецуелския диктатор Николас Мадуро, който е обвинен в наркотероризъм в Ню Йорк.

Петролният сектор на Венецуела изпадна в лошо състояние поради наследството от социалистическо лошо управление от страна на Мадуро и неговия предшественик Уго Чавес, след като той пое властта през 1999 г.

Разговорите бяха водени от държавния секретар на САЩ Марко Рубио и изпълняващия длъжността президент на Венецуела Делси Родригес.

Миналия месец висши служители от Държавния и Отбранителния департамент се срещнаха със своите колеги в Каракас, за да обсъдят повече подробности.

Заместник-началникът на кабинета на Белия дом Стивън Милър също играе важна роля.

Администрацията е чувствителна към обвиненията, че Родригес ще даде природните ресурси на Венецуела на САЩ, каза един служител, така че "правим всичко възможно, за да покажем как това ще бъде от полза за народа на Венецуела, защото ще бъде".

Точният срок за финализиране на сделката е неясен, но министърът на енергетиката Крис Райт обсъжда посещение във Венецуела следващата седмица.


Венецуела
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    11 2 Отговор
    Уволниха шефа на МВР Благоевград за превишени права в Струмяни.

    21:10 28.08.2026

  • 2 САЩ искат мегасделка за

    12 3 Отговор
    почти без пари и спокойствието на дерибеите в каракас е гарантирано
    иначе при бай мъдоро на гости в сащ

    21:13 28.08.2026

  • 3 Сатана Z

    14 1 Отговор
    Тръмп открадна Мадуро и ако не му дадат нефта ще открадне още някой.

    21:14 28.08.2026

  • 4 господинът е психопат

    14 2 Отговор
    който се лигави с планетата

    21:14 28.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 а за пърпоркфците моторджии нощни гонки?

    3 7 Отговор
    Стотици колоездачи настояват за адекватна велосипедна мрежа в столицата
    Велосипедисти блокираха движението на „Орлов мост“ в София малко след 20:00 часа тази вечер по време на протест за безопасна и свързана велосипедна мрежа. Демонстрацията под надслов „Искам да карам колело в София“ започна пред пилоните на Националния дворец на културата с настояване за адекватни условия за придвижване в столицата, съобщават от Българската телеграфна агенция.

    Организатори на недоволството са няколко неправителствени организации, сред които Българска асоциация за електромобилност, Сдружение „Велоеволюция", Екологично сдружение „За Земята", Критична Маса, Софенхаген и Фондация „Манеко". В района на събитието има засилено полицейско присъствие.

    „Искаме безопасност по улиците",заяви председателят на Сдружение „Велоеволюция“ Иво Делин. Той посочи, че всички велоалеи имат много сериозна нужда от модернизация и реконструкция, за да бъдат безопасни. „Тези, които са по-стари от 2018 година, не отговарят на стандартите, които в момента са приети за велосипедна инфраструктура", допълни експертът.

    Коментиран от #16, #23

    21:15 28.08.2026

  • 7 Пич

    13 3 Отговор
    Това венецуелците ако излязат от стреса, такъв бой ще хвърлят на САЩ.......
    Не го правят само защото ръководителите им са разядени от корупция...

    21:15 28.08.2026

  • 8 Къде е логиката?

    16 2 Отговор
    Социалистическото е лошо, защото всички си делят печалбата, по един или друг начин, а капиталистическото е баш, защото един граби всичко и се чуди, какво да прави парите. Разказвайте ми!

    21:17 28.08.2026

  • 9 Дон Дони

    14 3 Отговор
    Сега ще се управлява по лошо, нищо няма да остава за Венецуела!

    21:18 28.08.2026

  • 10 Баба Гошка

    15 3 Отговор
    Сделкаджията предлага - сваляйте га щите и подписвайте концесия да ви крадем легално ресурса за 101 години. А местните папуу аси да почиват от гладдд, да спят под открито небе щот няма мостове за милионите хора без препитание, без нищо. За да има още милиарди за криво носсите милиардери да си купят яхти с размера на круйзен кораб. Пляччкатори нагглли алччни ненасситни! Всички ви мраззят и ви научиха що за стока сте

    21:19 28.08.2026

  • 11 Ами

    14 3 Отговор
    САЩ отвлякоха действащият държавен глава на тази страна,
    наложили са санкции и блокада на Венецуела и били искали сделка.
    Това не е сделка, това си е изнудване.

    21:21 28.08.2026

  • 12 Хаген Дас

    10 3 Отговор
    Според разбирането за демокрация от американците е че всеки е длъжен да работи за тях! Мислене каторжниците избили местното население през 18-ти век!

    Коментиран от #14, #22

    21:22 28.08.2026

  • 13 Демократ

    7 2 Отговор
    Че те още ли не са го взели. Какво чакат. Европа е символ само на мизерия тесни пространства и пак мизерия.

    21:27 28.08.2026

  • 14 Кон цлагер

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Хаген Дас":

    Що на немците какво е

    21:27 28.08.2026

  • 15 Лакеите на Пентагона

    7 3 Отговор
    Поредната кражба на задокеанските ни "благодетели", до следвашата соц експроприация

    Коментиран от #18

    21:28 28.08.2026

  • 16 Като почнат да плащат данъци

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "а за пърпоркфците моторджии нощни гонки?":

    Колоездачите да настояват колкото си искат

    21:29 28.08.2026

  • 17 в гроба си няма и цент да занесе

    4 3 Отговор
    Литър бензин във Венецуела струва 35 цента , и за това рижата и проскубана лисица иска да има дял там !

    21:30 28.08.2026

  • 18 Ма родер

    3 3 Отговор

    До коментар #15 от "Лакеите на Пентагона":

    по добре американски гражител отколкото български мизерник.

    21:30 28.08.2026

  • 19 Мнение

    7 2 Отговор
    Тия нямат спиране, ако не си заградят световните ресурси. С Иран удариха на камък, но пък много лесно ще ограбят Венецуела. От създаването на държавата си на конекрадци и убийци, до ден днешен крадат ресурси от където може.

    21:31 28.08.2026

  • 20 сащисан кравар

    6 2 Отговор
    МАГА, МЕГА Грабеж!

    21:32 28.08.2026

  • 21 Чардафон

    5 1 Отговор
    Ще има мега сделка. Взима петрола им в замяна им дава типов хляб и чесън.

    21:33 28.08.2026

  • 22 Е, не става всичко да е купена сделка

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Хаген Дас":

    с напечатани долари, дето са в огромен дълг към целия свят от "интереси" и заграбване. Ку-кууу, ку-кууу, ку-кууу...

    21:34 28.08.2026

  • 23 Отговор

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "а за пърпоркфците моторджии нощни гонки?":

    Първо, не е по темата. Второ, не искам да ме газят по тротоара на Дондуков, защото имали начертана жълта линия, която в последните години е незабележима.

    21:36 28.08.2026

  • 24 Щип

    3 0 Отговор
    Ще има мегакражба на венецуелски петрол облечена в някакъв договор но много неизгодна за Венецуела!
    Пиратите са си пирати!!!

    21:38 28.08.2026

  • 25 Българин 🇧🇬

    2 0 Отговор
    Така англосакнците си вземат и вагони с българското злато . За наше добро . За да не се разглезваме .

    21:54 28.08.2026

  • 26 ❓Знаете ли , че :

    0 0 Отговор
    Дънди Прешъс Металс“ извлича от двете си български мини средно между 7 и 9 тона чисто злато на година (вариращо около 225 000 – 290 000 тройунции в зависимост от годишния план и съдържанието на метал в рудата).

    22:03 28.08.2026

  • 27 ❓Знаете ли , че :

    0 0 Отговор
    "Дънди "
    Най-големият акционер е Helikon Investments (британски/европейски фонд с управление в Лондон и Италия) – държи около 11-16% от акциите.Американски фондове като Van Eck Associates (7-8%),
    BlackRock (7%) и Vanguard (3-4%) наистина притежават дялове. Това са глобални индексни и взаимни фондове, които автоматично купуват акции от минния сектор по целия свят и не управляват оперативно дейността в България.

    22:05 28.08.2026

  • 28 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Те не преговарят ,а налагат и ще окрадът и венецуелския петрол ,то това им в кръвта както и бялото вече

    22:06 28.08.2026