Тръмп преговаря с Каракас! САЩ искат мегасделка за венецуелските петролни находища

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп води преговори с временното правителство на Венецуела за придобиване на дял от собствеността върху огромните петролни ресурси на южноамериканската страна. Това съобщава Axios, като цитира двама американски служители.
Историческата сделка ще увеличи повече от два пъти петролните резерви на САЩ, като ще черпи от страна, която разполага с най-големите доказани резерви в света.
"Да наречем тази сделка огромна би било подценяване, каза един от служителите."
Допълнителен натиск за подписване на сделката са войните в Иран и Украйна, които нарушиха световните доставки на петрол и повишиха цените.
Стратегическият петролен резерв на САЩ сега е на 40-годишно дъно.
Подробностите все още се уточняват, но дискусиите включват повече от дузина продуктивни петролни находища - не всички от 300-те милиарда барела доказани резерви на Венецуела.
Въпросните находища, които имат 90 милиарда барела доказани резерви, са били контролирани от бивши венецуелски вътрешни лица - включително някои, които са били обвинени - както и от интереси, някога контролирани от Китай, каза служителят.
В замяна на предоставянето на дялово участие на САЩ, правителството на Венецуела ще се възползва от частни компании, включително американски фирми, които ще разработват находищата и ще връщат повече приходи от петрол в страната.
Споразумението за петрол с Венецуела ще бъде определящ момент за президента Тръмп, който направи енергийната сигурност и господство на САЩ в Западното полукълбо стълбове на така наречената си "Доктрина Донроу".
"Президентът Тръмп е близо до осигуряване на енергийното бъдеще на Америка за поколения напред, не само в САЩ, но и в цялото полукълбо", каза втори служител.
Тръмп започна да обсъжда насаме начини за придобиване на дялово участие във венецуелските нефтени находища още преди да разреши залавянето на 3 януари на венецуелския диктатор Николас Мадуро, който е обвинен в наркотероризъм в Ню Йорк.
Петролният сектор на Венецуела изпадна в лошо състояние поради наследството от социалистическо лошо управление от страна на Мадуро и неговия предшественик Уго Чавес, след като той пое властта през 1999 г.
Разговорите бяха водени от държавния секретар на САЩ Марко Рубио и изпълняващия длъжността президент на Венецуела Делси Родригес.
Миналия месец висши служители от Държавния и Отбранителния департамент се срещнаха със своите колеги в Каракас, за да обсъдят повече подробности.
Заместник-началникът на кабинета на Белия дом Стивън Милър също играе важна роля.
Администрацията е чувствителна към обвиненията, че Родригес ще даде природните ресурси на Венецуела на САЩ, каза един служител, така че "правим всичко възможно, за да покажем как това ще бъде от полза за народа на Венецуела, защото ще бъде".
Точният срок за финализиране на сделката е неясен, но министърът на енергетиката Крис Райт обсъжда посещение във Венецуела следващата седмица.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
21:10 28.08.2026
2 САЩ искат мегасделка за
иначе при бай мъдоро на гости в сащ
21:13 28.08.2026
3 Сатана Z
21:14 28.08.2026
4 господинът е психопат
21:14 28.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 а за пърпоркфците моторджии нощни гонки?
Велосипедисти блокираха движението на „Орлов мост“ в София малко след 20:00 часа тази вечер по време на протест за безопасна и свързана велосипедна мрежа. Демонстрацията под надслов „Искам да карам колело в София“ започна пред пилоните на Националния дворец на културата с настояване за адекватни условия за придвижване в столицата, съобщават от Българската телеграфна агенция.
Организатори на недоволството са няколко неправителствени организации, сред които Българска асоциация за електромобилност, Сдружение „Велоеволюция", Екологично сдружение „За Земята", Критична Маса, Софенхаген и Фондация „Манеко". В района на събитието има засилено полицейско присъствие.
„Искаме безопасност по улиците",заяви председателят на Сдружение „Велоеволюция“ Иво Делин. Той посочи, че всички велоалеи имат много сериозна нужда от модернизация и реконструкция, за да бъдат безопасни. „Тези, които са по-стари от 2018 година, не отговарят на стандартите, които в момента са приети за велосипедна инфраструктура", допълни експертът.
Коментиран от #16, #23
21:15 28.08.2026
7 Пич
Не го правят само защото ръководителите им са разядени от корупция...
21:15 28.08.2026
8 Къде е логиката?
21:17 28.08.2026
9 Дон Дони
21:18 28.08.2026
10 Баба Гошка
21:19 28.08.2026
11 Ами
наложили са санкции и блокада на Венецуела и били искали сделка.
Това не е сделка, това си е изнудване.
21:21 28.08.2026
12 Хаген Дас
Коментиран от #14, #22
21:22 28.08.2026
13 Демократ
21:27 28.08.2026
14 Кон цлагер
До коментар #12 от "Хаген Дас":Що на немците какво е
21:27 28.08.2026
15 Лакеите на Пентагона
Коментиран от #18
21:28 28.08.2026
16 Като почнат да плащат данъци
До коментар #6 от "а за пърпоркфците моторджии нощни гонки?":Колоездачите да настояват колкото си искат
21:29 28.08.2026
17 в гроба си няма и цент да занесе
21:30 28.08.2026
18 Ма родер
До коментар #15 от "Лакеите на Пентагона":по добре американски гражител отколкото български мизерник.
21:30 28.08.2026
19 Мнение
21:31 28.08.2026
20 сащисан кравар
21:32 28.08.2026
21 Чардафон
21:33 28.08.2026
22 Е, не става всичко да е купена сделка
До коментар #12 от "Хаген Дас":с напечатани долари, дето са в огромен дълг към целия свят от "интереси" и заграбване. Ку-кууу, ку-кууу, ку-кууу...
21:34 28.08.2026
23 Отговор
До коментар #6 от "а за пърпоркфците моторджии нощни гонки?":Първо, не е по темата. Второ, не искам да ме газят по тротоара на Дондуков, защото имали начертана жълта линия, която в последните години е незабележима.
21:36 28.08.2026
24 Щип
Пиратите са си пирати!!!
21:38 28.08.2026
25 Българин 🇧🇬
21:54 28.08.2026
26 ❓Знаете ли , че :
22:03 28.08.2026
27 ❓Знаете ли , че :
Най-големият акционер е Helikon Investments (британски/европейски фонд с управление в Лондон и Италия) – държи около 11-16% от акциите.Американски фондове като Van Eck Associates (7-8%),
BlackRock (7%) и Vanguard (3-4%) наистина притежават дялове. Това са глобални индексни и взаимни фондове, които автоматично купуват акции от минния сектор по целия свят и не управляват оперативно дейността в България.
22:05 28.08.2026
28 Kaлпазанин
22:06 28.08.2026