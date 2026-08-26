САЩ разбиха китайска хакерска мрежа, проникнала в НАСA, Федералния резерв и Сената

Американските власти съобщиха, че са прекъснали дейността на свързана с китайската държава хакерска операция, проникнала в мрежите на Министерството на правосъдието, NASA, Федералния резерв, Сената и други чувствителни американски институции, предава "Ройтерс".

Министерството на правосъдието и ФБР са иззели домейни, използвани от две хакерски платформи, известни като QScan и QTRouter. Според съдебните документи те са били създадени и управлявани от група, наричаща себе си QTFY и работеща за базираната в Китай компания Nanjing Xinjiuwei Network Technology.

Сред установените пострадали от атаката са още Министерството на енергетиката, Министерството на здравеопазването и социалните услуги, Националните институти по здравеопазване, както и четири неназовани компании в САЩ и Южна Корея. Американските власти твърдят, че инфраструктурата на групата е използвана за компрометиране на критична инфраструктура и други чувствителни мрежи в САЩ и по света най-малко от 2018 г.

Според Министерството на правосъдието сред клиентите на Nanjing Xinjiuwei са китайското Министерство на държавната сигурност, което изпълнява функциите на гражданско разузнаване, както и Народноосвободителната армия на Китай. Част от членовете на QTFY са бивши военнослужещи от китайската армия и са използвали контактите си там за получаване на договори за офанзивни кибероперации, се посочва в съдебните документи.

Двете платформи са изпълнявали различни, но взаимно допълващи се функции. QScan е сканирала интернет за уязвими устройства и автоматично е заразявала хиляди устройства от т.нар. интернет на нещата - рутери, камери и друго свързано оборудване.

Компрометираните устройства след това са включвани в QTRouter - мрежа, която позволявала на хакерите да прикриват истинския произход на атаките си. Така злонамереният трафик можел да изглежда като идващ от компютри извън Китай или дори от устройства, намиращи се близо до атакуваната организация.

Домейните, иззети от американските власти, били вградени директно в софтуера на QScan и QTRouter и били необходими за комуникацията и удостоверяването на платформите. По тази причина операцията на ФБР и Министерството на правосъдието ги е направила неизползваеми, твърдят властите.

Американският главен прокурор Тод Бланш заяви, че Вашингтон ще използва всички налични инструменти срещу спонсорирани от чужди държави хакери, които атакуват критичната инфраструктура на САЩ.

Директорът на ФБР Каш Пател определи операцията като прекъсване на "глобална ботмрежа и хакерска платформа", използвана от подкрепяни от Китай кибероператори за атаки срещу американски обекти.

Китайското посолство във Вашингтон не е отговорило непосредствено на запитване за коментар. Пекин системно отхвърля обвиненията на САЩ и други западни държави, че организира или подкрепя хакерски операции.

Специалисти по китайските кибероперации отбелязват, че през последните години Пекин все по-често използва частни компании като изпълнители на разузнавателни и офанзивни операции.

"През последното десетилетие броят на компаниите, предлагащи специализирани офанзивни услуги, се увеличи експлозивно", заяви анализаторът на SentinelOne Дакота Кери.

Настоящата операция е поредната американска акция срещу свързани с Китай кибермрежи. През 2025 г. ФБР премахна шпионския софтуер PlugX от повече от 4000 заразени американски компютъра, а през 2024 и 2023 г. прекъсна ботмрежи, използвани от китайските групи Flax Typhoon и Volt Typhoon за прикриване на атаки срещу критична инфраструктура.