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САЩ разбиха китайска хакерска мрежа, проникнала в НАСA, Федералния резерв и Сената

САЩ разбиха китайска хакерска мрежа, проникнала в НАСA, Федералния резерв и Сената

26 Август, 2026 21:48 905 17

  • сащ-
  • китай-
  • хакери-
  • кибератака

Според Министерството на правосъдието сред клиентите на Nanjing Xinjiuwei са китайското Министерство на държавната сигурност, което изпълнява функциите на гражданско разузнаване, както и Народноосвободителната армия на Китай

САЩ разбиха китайска хакерска мрежа, проникнала в НАСA, Федералния резерв и Сената - 1
Снимка: Shutterstock
Reuters Reuters

Американските власти съобщиха, че са прекъснали дейността на свързана с китайската държава хакерска операция, проникнала в мрежите на Министерството на правосъдието, NASA, Федералния резерв, Сената и други чувствителни американски институции, предава "Ройтерс".

Министерството на правосъдието и ФБР са иззели домейни, използвани от две хакерски платформи, известни като QScan и QTRouter. Според съдебните документи те са били създадени и управлявани от група, наричаща себе си QTFY и работеща за базираната в Китай компания Nanjing Xinjiuwei Network Technology.

Сред установените пострадали от атаката са още Министерството на енергетиката, Министерството на здравеопазването и социалните услуги, Националните институти по здравеопазване, както и четири неназовани компании в САЩ и Южна Корея. Американските власти твърдят, че инфраструктурата на групата е използвана за компрометиране на критична инфраструктура и други чувствителни мрежи в САЩ и по света най-малко от 2018 г.

Според Министерството на правосъдието сред клиентите на Nanjing Xinjiuwei са китайското Министерство на държавната сигурност, което изпълнява функциите на гражданско разузнаване, както и Народноосвободителната армия на Китай. Част от членовете на QTFY са бивши военнослужещи от китайската армия и са използвали контактите си там за получаване на договори за офанзивни кибероперации, се посочва в съдебните документи.

Двете платформи са изпълнявали различни, но взаимно допълващи се функции. QScan е сканирала интернет за уязвими устройства и автоматично е заразявала хиляди устройства от т.нар. интернет на нещата - рутери, камери и друго свързано оборудване.

Компрометираните устройства след това са включвани в QTRouter - мрежа, която позволявала на хакерите да прикриват истинския произход на атаките си. Така злонамереният трафик можел да изглежда като идващ от компютри извън Китай или дори от устройства, намиращи се близо до атакуваната организация.

Домейните, иззети от американските власти, били вградени директно в софтуера на QScan и QTRouter и били необходими за комуникацията и удостоверяването на платформите. По тази причина операцията на ФБР и Министерството на правосъдието ги е направила неизползваеми, твърдят властите.

Американският главен прокурор Тод Бланш заяви, че Вашингтон ще използва всички налични инструменти срещу спонсорирани от чужди държави хакери, които атакуват критичната инфраструктура на САЩ.

Директорът на ФБР Каш Пател определи операцията като прекъсване на "глобална ботмрежа и хакерска платформа", използвана от подкрепяни от Китай кибероператори за атаки срещу американски обекти.

Китайското посолство във Вашингтон не е отговорило непосредствено на запитване за коментар. Пекин системно отхвърля обвиненията на САЩ и други западни държави, че организира или подкрепя хакерски операции.

Специалисти по китайските кибероперации отбелязват, че през последните години Пекин все по-често използва частни компании като изпълнители на разузнавателни и офанзивни операции.

"През последното десетилетие броят на компаниите, предлагащи специализирани офанзивни услуги, се увеличи експлозивно", заяви анализаторът на SentinelOne Дакота Кери.

Настоящата операция е поредната американска акция срещу свързани с Китай кибермрежи. През 2025 г. ФБР премахна шпионския софтуер PlugX от повече от 4000 заразени американски компютъра, а през 2024 и 2023 г. прекъсна ботмрежи, използвани от китайските групи Flax Typhoon и Volt Typhoon за прикриване на атаки срещу критична инфраструктура.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тагарев

    6 1 Отговор
    Разбили са една от мрежите.Има още много

    21:53 26.08.2026

  • 2 Софиянец

    16 0 Отговор
    Според мисирките това е китайското знаме 😅

    Коментиран от #3

    21:56 26.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хироус

    9 0 Отговор
    "Разбили", намерили са цървулите на китайските хакери в собственият си хладилник!

    22:02 26.08.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 0 Отговор
    Хакнали ги от 2018-та , теА разкриват мрежата 2026-та❗
    А дали са хванали китайчетата Баши Ров и Пет Ров или мрежата е обслужвана от ИИ 🤔❗

    22:14 26.08.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор
    Скоро шефът на СеРеУ ще кацне спешно в Пекин с тайна мисия 😀😀😀

    22:15 26.08.2026

  • 7 Това което четем е, че

    10 0 Отговор
    Някакви китайски гении били компрометирали почити цялата критична инфраструктура на САЩ както и "други чувствителни мрежи" не само в САЩ но и по света най-малко от 2018 г. !!! ......алйооооо в тая кочина САЩ у ред ли сте бре оууу ? Тея вашите служби от кравари и козари до кога така ще се дънят само не мога да разбера ? А? .... Тва значи простичко че от 2018 година вие сте 50 години след Китай бре ... И ние ви използваме още бъгнясалата финансова система? Майко мила... Па поне си трайте и не се излагайте да се хвалите че сте го разбрали ....

    Коментиран от #9

    22:19 26.08.2026

  • 8 Бат Вальо

    7 0 Отговор
    Кво са хванали бе, жълтите са им проникнали в aнaлнiтe отверстия ...

    22:19 26.08.2026

  • 9 от 2018 до 2026г.август ги порили като

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Това което четем е, че":

    СКУМРИЯ НО Американските власти ни съобщили, че вече били прекъснали дейността им ....

    22:23 26.08.2026

  • 10 Да да да да

    6 0 Отговор
    След като се насладихме на перфектното кацане на китайския SpaceX на сушата на собствени крака и без помощни ръце който хващат. Защо SpaceX има проблеми.??? Може ли китайският вариянт да кацне на Марс ??? И да е първия доставчик на Марс оборудване ??? След китайския „SpaceX“ идва един неудобен въпрос: колко добре пазим технологиите на бъдещето?

    След като гледахме как Китай демонстрира все по-амбициозни технологии за многократно използваеми ракети и говори открито за бъдещи мисии към Луната и Марс, идва една новина, която неизбежно поражда въпроси.

    Американските власти съобщават за прекъсването на мащабна хакерска инфраструктура, свързвана с китайски оператори, която според тях е използвана срещу чувствителни американски институции — включително NASA, Министерството на правосъдието, Министерството на енергетиката, Федералния резерв и Сената на САЩ.

    22:23 26.08.2026

  • 11 мисирляк пропдажен

    6 0 Отговор
    китайската мрежа с руското знаме

    Коментиран от #14

    22:25 26.08.2026

  • 12 Да да да да

    2 0 Отговор
    Кой ще бъде първият доставчик на планета Марс илон Мъск или Китай и китайският SpaceX???След като се насладихме на перфектното кацане на китайския SpaceX на сушата на собствени крака и без помощни ръце който хващат. Защо SpaceX има проблеми.??? Може ли китайският вариянт да кацне на Марс ??? И да е първия доставчик на Марс оборудване ??? След китайския „SpaceX“ идва един неудобен въпрос: колко добре пазим технологиите на бъдещето?

    След като гледахме как Китай демонстрира все по-амбициозни технологии за многократно използваеми ракети и говори открито за бъдещи мисии към Луната и Марс, идва една новина, която неизбежно поражда въпроси.

    Американските власти съобщават за прекъсването на мащабна хакерска инфраструктура, свързвана с китайски оператори, която според тях е използвана срещу чувствителни американски институции — включително NASA, Министерството на правосъдието, Министерството на енергетиката, Федералния резерв и Сената на САЩ.

    22:26 26.08.2026

  • 13 "САЩ разбиха"...

    2 0 Отговор
    А то било прекратиха. (прекъснали дейността) А кой е разбитият или разпраният не знам пичиве

    22:26 26.08.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "мисирляк пропдажен":

    Путин виноват❗

    22:29 26.08.2026

  • 15 Уиндоус

    0 1 Отговор
    Китай са аматьори пред Майкрософт, но дума не казвате за това!

    22:29 26.08.2026

  • 16 Нищо не им се разбира

    1 0 Отговор
    стари многофункционални фотокопирни машини използвали в САЩ щото били още в каменната ера. Това ли ни казват с това "QScan и QTRouter" ? Някой наясно ли е за какво иде реч

    22:35 26.08.2026

  • 17 Румен Петков

    1 0 Отговор
    Разбили са дедовият. Операцията със заглушителя създава впечатление за PR по време на криза..

    22:41 26.08.2026