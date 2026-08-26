Най-малко 95 души загинаха и 384 туристи са в неизвестност след огромното наводнение в Непал

Деветдесет и пет са жертвите на опустошителното наводнение в Непал, съобщи местната полицията, цитирана от Ройтерс, пише БТА. Бедствието сполетя по-рано днес пограничния район в Хималите на границата между Непал и китайския автономен район Тибет.

В неизвестност са 384 туристи, над 290 от тях - чужденци. Сред изчезналите са 92 непалци.

„Повечето от чужденците са индийци, които са използвали този маршрут, за да пътуват до Кайлаш-Мансаровар в Тибет“, заяви пред ДПА директорът на Непалската туристическа агенция Сантош Панта.

Сред чужденците има и граждани на САЩ, Испания, Литва и Германия.

Първоначално полицията съобщи, че 26 полицаи също са в неизвестност.

Осем южнокорейци, работещи в хидроенергиен обект, са изчезнали, а още 10 са блокирани в района и очакват да бъдат евакуирани с хеликоптер. Работниците са служители на “Кореа Енерджи” (Korea Energy) и “Дусан Енербилити” (Doosan Enerbility), съобщи южнокорейската агенция Йонхап, позовавайки се на външното министерство на страната.

Южна Корея е създала кризисен щаб и планира да изпрати екип за бързо реагиране.

Наводнението е засегнало пограничните райони на Непал и Тибет и е разрушило пътища, мостове и хидроенергийни обекти. Спасителните операции продължават, като властите в Непал и Китай са мобилизирали сили и техника.