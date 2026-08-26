Най-малко 95 души загинаха и 384 туристи са в неизвестност след огромното наводнение в Непал

Деветдесет и пет са жертвите на опустошителното наводнение в Непал, съобщи местната полицията, цитирана от Ройтерс, пише БТА. Бедствието сполетя по-рано днес пограничния район в Хималите на границата между Непал и китайския автономен район Тибет.
В неизвестност са 384 туристи, над 290 от тях - чужденци. Сред изчезналите са 92 непалци.
„Повечето от чужденците са индийци, които са използвали този маршрут, за да пътуват до Кайлаш-Мансаровар в Тибет“, заяви пред ДПА директорът на Непалската туристическа агенция Сантош Панта.
Сред чужденците има и граждани на САЩ, Испания, Литва и Германия.
Първоначално полицията съобщи, че 26 полицаи също са в неизвестност.
Осем южнокорейци, работещи в хидроенергиен обект, са изчезнали, а още 10 са блокирани в района и очакват да бъдат евакуирани с хеликоптер. Работниците са служители на “Кореа Енерджи” (Korea Energy) и “Дусан Енербилити” (Doosan Enerbility), съобщи южнокорейската агенция Йонхап, позовавайки се на външното министерство на страната.
Южна Корея е създала кризисен щаб и планира да изпрати екип за бързо реагиране.
Наводнението е засегнало пограничните райони на Непал и Тибет и е разрушило пътища, мостове и хидроенергийни обекти. Спасителните операции продължават, като властите в Непал и Китай са мобилизирали сили и техника.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мдааааа
16:21 26.08.2026
2 Коста
16:34 26.08.2026
3 Коста
Коментиран от #4, #5, #7, #9
16:39 26.08.2026
4 костя
До коментар #3 от "Коста":ке паднеш на лостя
16:44 26.08.2026
5 ТЦЪ
До коментар #3 от "Коста":Няма да стане .
Преди 100 години население на планетата малко над 1 милиард .
В момента сме 8 милиарда , така че дронове да спасяват обикновени хора няма да има .
16:44 26.08.2026
6 Констатация
Коментиран от #12
16:46 26.08.2026
7 да питам
До коментар #3 от "Коста":Коста , а преди 2022-ра имаше ли дронове ?!
16:46 26.08.2026
8 Доуслиев
Коментиран от #10
16:47 26.08.2026
9 Баце,
До коментар #3 от "Коста":Руснаците имат подобни неща, но засега само в тестов режим. В Китай също се работи в тая посока и даже изпреварват руснаците. И в сащ има подобни идеи, но са доста след Китай и Русия в това отношение.
Що се отнася до ЕсеС... ааа... ами... абе зАрежи!
Коментиран от #11
16:49 26.08.2026
10 прогресивен юноша
До коментар #8 от "Доуслиев":а ние какво ще правим без непалци ма йна?
16:50 26.08.2026
11 маце
До коментар #9 от "Баце,":у вазе идва адин вибриращ дрон
16:51 26.08.2026
12 Баце,
До коментар #6 от "Констатация":За сега толкова са официално потвърдените, чийто тела са намерени.
Но за съжаление най вероятно са колкото казваш ти, че може да се окажат и доста повече.
Абе много е лоша работата... Дано Китай да вземе бързо ситуацията под контрол.
16:55 26.08.2026
13 Сатана Z
Ето ти подсказки да не се излагаш
Внезапно и катастрофално наводнение по границата между Непал и китайския регион Тибет
Мащабно наводнение – най-точната замяна, показва голям обхват.
Разрушително наводнение – подчертава последствията и щетите.
Бедствено наводнение – определя го като природно бедствие.
Стихийно наводнение – набляга на неконтролируемата природна стихия
Коментиран от #15
17:04 26.08.2026
14 Mими Кучева🐕🦺
17:08 26.08.2026
15 Бай Х@ймане ,
До коментар #13 от "Сатана Z":Куда пропал бе , прилагателний секретарю ?!😁
Коментиран от #16
17:11 26.08.2026
16 с мажо си
До коментар #15 от "Бай Х@ймане ,":бил на слънчака
17:14 26.08.2026
17 ужас
17:17 26.08.2026