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Най-малко 95 души загинаха и 384 туристи са в неизвестност след огромното наводнение в Непал

Най-малко 95 души загинаха и 384 туристи са в неизвестност след огромното наводнение в Непал

26 Август, 2026 16:18, обновена 26 Август, 2026 17:14 1 227 17

  • непал-
  • китай-
  • тибет-
  • наводнение

Спасителните операции продължават, като властите в Непал и Китай са мобилизирали сили и техника

Най-малко 95 души загинаха и 384 туристи са в неизвестност след огромното наводнение в Непал - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Деветдесет и пет са жертвите на опустошителното наводнение в Непал, съобщи местната полицията, цитирана от Ройтерс, пише БТА. Бедствието сполетя по-рано днес пограничния район в Хималите на границата между Непал и китайския автономен район Тибет.

В неизвестност са 384 туристи, над 290 от тях - чужденци. Сред изчезналите са 92 непалци.

„Повечето от чужденците са индийци, които са използвали този маршрут, за да пътуват до Кайлаш-Мансаровар в Тибет“, заяви пред ДПА директорът на Непалската туристическа агенция Сантош Панта.

Сред чужденците има и граждани на САЩ, Испания, Литва и Германия.

Първоначално полицията съобщи, че 26 полицаи също са в неизвестност.

Осем южнокорейци, работещи в хидроенергиен обект, са изчезнали, а още 10 са блокирани в района и очакват да бъдат евакуирани с хеликоптер. Работниците са служители на “Кореа Енерджи” (Korea Energy) и “Дусан Енербилити” (Doosan Enerbility), съобщи южнокорейската агенция Йонхап, позовавайки се на външното министерство на страната.

Южна Корея е създала кризисен щаб и планира да изпрати екип за бързо реагиране.

Наводнението е засегнало пограничните райони на Непал и Тибет и е разрушило пътища, мостове и хидроенергийни обекти. Спасителните операции продължават, като властите в Непал и Китай са мобилизирали сили и техника.


Непал
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мдааааа

    4 12 Отговор
    Сега Маша и Медведья ще обвинят Украйна ...

    16:21 26.08.2026

  • 2 Коста

    5 1 Отговор
    Надявам се на Еверест все още да няма наводнения.

    16:34 26.08.2026

  • 3 Коста

    4 2 Отговор
    Значи има дронове за убийство но никой не е измислил и направил дронове за спасяване на хора. Пари за идеята не искам. Направете!

    Коментиран от #4, #5, #7, #9

    16:39 26.08.2026

  • 4 костя

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Коста":

    ке паднеш на лостя

    16:44 26.08.2026

  • 5 ТЦЪ

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Коста":

    Няма да стане .
    Преди 100 години население на планетата малко над 1 милиард .
    В момента сме 8 милиарда , така че дронове да спасяват обикновени хора няма да има .

    16:44 26.08.2026

  • 6 Констатация

    5 0 Отговор
    Кви 22-ма загинали, бе, чета чата в Тубата онлайн, пишат между 10,000 и 30,000 души, трябва да видите видеото ... Просто Ужас!!! Мостове, сгради, помете всичко по пътя си като картонени кутийки, шанс за бягство и спасение - Нула!

    Коментиран от #12

    16:46 26.08.2026

  • 7 да питам

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Коста":

    Коста , а преди 2022-ра имаше ли дронове ?!

    16:46 26.08.2026

  • 8 Доуслиев

    1 1 Отговор
    ми са откъде ше внасяме чистачки в мола?!

    Коментиран от #10

    16:47 26.08.2026

  • 9 Баце,

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Коста":

    Руснаците имат подобни неща, но засега само в тестов режим. В Китай също се работи в тая посока и даже изпреварват руснаците. И в сащ има подобни идеи, но са доста след Китай и Русия в това отношение.
    Що се отнася до ЕсеС... ааа... ами... абе зАрежи!

    Коментиран от #11

    16:49 26.08.2026

  • 10 прогресивен юноша

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Доуслиев":

    а ние какво ще правим без непалци ма йна?

    16:50 26.08.2026

  • 11 маце

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Баце,":

    у вазе идва адин вибриращ дрон

    16:51 26.08.2026

  • 12 Баце,

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Констатация":

    За сега толкова са официално потвърдените, чийто тела са намерени.
    Но за съжаление най вероятно са колкото казваш ти, че може да се окажат и доста повече.
    Абе много е лоша работата... Дано Китай да вземе бързо ситуацията под контрол.

    16:55 26.08.2026

  • 13 Сатана Z

    0 1 Отговор
    Онатолий Стайков,редно е да учиш значението на прилагателните думи (огромно) в Българския език макар и да не ти е майчин и се изхранваш с него.
    Ето ти подсказки да не се излагаш

    Внезапно и катастрофално наводнение по границата между Непал и китайския регион Тибет
    Мащабно наводнение – най-точната замяна, показва голям обхват.
    Разрушително наводнение – подчертава последствията и щетите.
    Бедствено наводнение – определя го като природно бедствие.
    Стихийно наводнение – набляга на неконтролируемата природна стихия

    Коментиран от #15

    17:04 26.08.2026

  • 14 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 1 Отговор
    Дано да има сред жертвите и българи,за да се прочуем!🦍🥳🤣🤣🤣🤣👍

    17:08 26.08.2026

  • 15 Бай Х@ймане ,

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Сатана Z":

    Куда пропал бе , прилагателний секретарю ?!😁

    Коментиран от #16

    17:11 26.08.2026

  • 16 с мажо си

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Бай Х@ймане ,":

    бил на слънчака

    17:14 26.08.2026

  • 17 ужас

    0 0 Отговор
    Гледах видеото- Страшна работа , и дано жертвите са по малко !!

    17:17 26.08.2026