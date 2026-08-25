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След новите санкции на Тръмп срещу Техеран! Китай предупреди: Ще защитаваме интересите си
  Тема: Иранската криза

След новите санкции на Тръмп срещу Техеран! Китай предупреди: Ще защитаваме интересите си

25 Август, 2026 15:48 2 415 31

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  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • ормузки проток

Реакцията на Пекин следва изявлението на иранския министър на икономиката Али Маданизаде, че Техеран е напълно подготвен за по-мащабните санкции, които според него ще доведат до поредно поражение за САЩ

След новите санкции на Тръмп срещу Техеран! Китай предупреди: Ще защитаваме интересите си - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
BBC BBC

Китай заяви, че ще защитава интересите си, след като САЩ обявиха планове за разширяване на икономическите санкции срещу Иран и неговите търговски партньори, предаде БиБиСи.

Говорителят на китайското външно министерство Лин Дзиен посочи, че Пекин категорично се противопоставя на едностранните американски санкции и ще предприеме всички необходими мерки за защита на правата си.

По-рано тази седмица министърът на финансите на САЩ Скот Бесент предупреди, че всяка държава, която си сътрудничи финансово с Иран, ще бъде изолирана. Китай е най-големият купувач на ирански петрол, въпреки че търговията намаля заради американската блокада на иранските пристанища. "Сътрудничеството между Китай и Иран винаги се е осъществявало в рамките на международното право и не трябва да бъде възпрепятствано или нарушавано", посочи Лин Дзен.

Бесент определи новите мерки като "най-мащабната финансова офанзива, предприемана някога" срещу Иран, като предупреди, че банките и фирмите ще споделят съдбата на изолация на Техеран, ако откажат да прекъснат връзките си със страната.

Реакцията на Китай следва изявлението на иранския министър на икономиката Али Маданизаде, че Техеран е напълно подготвен за по-мащабните санкции, които според него ще доведат до "поредно поражение" за САЩ.


Китай
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДРЕМЕ ИМ

    72 6 Отговор
    НА КИТАЙ И РУСИЯ ОТ ДЪРВЕНИТЕ САНКЦИИ НА САЩ.

    15:53 25.08.2026

  • 2 Чадъра

    47 3 Отговор
    ТръмпецОт ще хване на Марко Тотев чадъра.

    15:54 25.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    33 6 Отговор
    Санкциите на ТръНп:
    Наказвам Миланиту без sex до края на годината❗
    Е като наказва нея, защо се сърди на теА дето я чукчукат ❗

    Коментиран от #10

    15:57 25.08.2026

  • 5 Китай при нужда

    49 4 Отговор
    ще им даде контра с редкоземните метали които САЩ няма откъде да набавят.Както вика кукуригу Тръмп,те нямат козове/американците. Само бля бля

    Коментиран от #23

    15:58 25.08.2026

  • 6 от село

    28 2 Отговор
    Дъртата рижа лисица ще настъпи котето , защото мисли само милиарди и , че ще живее до хиляда години !

    16:10 25.08.2026

  • 7 Пич

    29 0 Отговор
    Не разбирам защо Китай му се нерви на Тръмп. Той всеки ден си сменя мнението.

    Коментиран от #9

    16:11 25.08.2026

  • 8 Дрънкате

    5 24 Отговор
    глупости ама икономиката на иран е в колапс и хиперинфлация не на САЩ..имат ток и вода по няколко часа за деня в техеран

    16:12 25.08.2026

  • 9 Атина Палада

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Адаш, и аз така правя.
    Искам да се казвам Красимира.

    16:12 25.08.2026

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 18 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    не е точно така..една копейка разправяше , че няколко евро-г е го изнасилили , и карали жена му да гледа,,моли се като ти се случи , поне да са руснаци

    Коментиран от #12, #13, #14, #30

    16:13 25.08.2026

  • 11 Бай Тръмпата

    16 2 Отговор
    Се самосанкционира

    16:15 25.08.2026

  • 12 0407

    6 2 Отговор

    До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ейй много"ориджинал" .......има ли още....

    16:18 25.08.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 0 Отговор

    До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ех коте без топки, пак НЕ си разбрал ❗
    Къде видя за изнасилване в коментара ми бе🤔❓
    Козата си сака пръч, ако твоят пръч отказва- она ще си намери друг, който НЯМА ДА Й ОТКАЖЕ❗
    А не да я изнасилва ❗

    16:20 25.08.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 1 Отговор

    До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Абе теА да не са праскали тебе🤔❓
    А сега да пишеш
    "аз за един приятел казвам"😉

    Коментиран от #15

    16:22 25.08.2026

  • 15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 9 Отговор

    До коментар #14 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    и да знаеш като те повторят пред жена ти..сигурно е рашнакиня-През 2017 г. Русия декриминализира първото провинение за домашно насилие, стига то да не води до "счупени кости". Това остави милиони жени без никаква защита от държавата.----ритай я само в бъбреците , ако се разприказва

    Коментиран от #16

    16:27 25.08.2026

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 0 Отговор

    До коментар #15 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    И да знаеш, НЕ е рашнакиня ❗
    И да знаеш, не е имало първи път, че да ме повторят❗
    И да знаеш, повечето рашкини бият мужиците си, та тях трябва да защитават❗

    16:32 25.08.2026

  • 17 Мунчовци със Шлемофони

    3 14 Отговор
    САЩ стартират каскада от събития, в които Глупаците се фокусират в една точка, а САЩ атакуват от всички страни, най-големите си врагове, в случая Китай и Русия.
    Като ви изключат от Световната парична система за транзакции, пробвайте да търгувате зад границата си, колкото и да сте големи и това предстои, но Ганя не разбира, че няма друга платежна система и съвсем скоро ще замучи, като “теле в Железница” с позлатените си евра в джобовете си.

    Коментиран от #18, #27

    16:37 25.08.2026

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 1 Отговор

    До коментар #17 от "Мунчовци със Шлемофони":

    Той и ТръНп мислеше, че няма друга платежна система и няма други начини за разплащане❗
    Ама останА изненадАн 🫪

    Коментиран от #20

    16:42 25.08.2026

  • 19 Еййй.. най-накрая се сетиха...

    4 8 Отговор
    Как да действат, санкции и тотална блокада на чалмалиите, спрете им притока на пари и те сами ще капитулират, нямали пари всичко се разпада, гвардии, армия, полиция и молитвите си ще забравят.

    16:47 25.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 че го барат кравята

    8 1 Отговор
    Свърши вече с техните санкции. Нищо не могат да направят .А Китай каза че няма намерение да се съобразява с тях .
    За 10 години външния им дълг от 20 трилиона стана двоен - 40 трилиона .
    То тия 10 години , 6 години управлява перчема и 4 години бай Дън . Нека да си видя управниците и изтърбушената икономика .

    Коментиран от #24, #25, #31

    16:49 25.08.2026

  • 22 идиоти вън

    4 2 Отговор
    Абе това е то, демокрация, демокрация, но аз да я налагам!!

    16:51 25.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Атина Палада оригинал

    1 3 Отговор

    До коментар #21 от "че го барат кравята":

    А колко е Китайският дълг???Пак не си компетентен

    16:56 25.08.2026

  • 25 Мунчовци със Шлемофони

    2 4 Отговор

    До коментар #21 от "че го барат кравята":

    В Китай има сериозна криза и ако не четете новините, следователно не знаете защо сега е най-подходящият момент САЩ да изолират Китай икономически. По-важното е, че ако Китай разпродаде Американския дълг и предизвика Дефолт в САЩ, тази цел, не е неизвестна за Тръмп и за екипа му, в БГ наложиха Мораториум над Външния дълг и бившите директори придобиха предприятията на безценица, като зад тях стояха цели икономически групировки.
    Не е трудно да се досетим, че в САЩ текат същите процеси, където Финансовите пазари, цялата Икономика, се подчиняват от шепа хора, в обкръжението на Тръмп.
    Един дефолт, концентрира цялата власт в Тръмп и закрива демократичната държава, но за това трябва помощ отвън, в случая Китай.
    САЩ при Тръмп, никога не са заявявали, че Демокрацията е пътеводната им светлина.
    В БГ, 30 години по-късно “Мултигруп” кадрите, заедно с ВПК, командват парада, каква да е причината Тръмп да се плаши от подобен сценарий и да разчита на Глупостта на Иран.

    Коментиран от #29

    17:00 25.08.2026

  • 26 българина

    3 2 Отговор
    когато интернет се отдели от сащ, както вече платежните системи, краваро. юдейската хегемония ще приключи същия ден

    Коментиран от #28

    17:02 25.08.2026

  • 27 българина

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Мунчовци със Шлемофони":

    явно е знаеш, че вече има няколко други световни системи, и че светът е малко по голям от 330 млн пазар на сащ от общо 9 млрд.

    17:05 25.08.2026

  • 28 Мунчовци със Шлемофони

    3 3 Отговор

    До коментар #26 от "българина":

    На Българина не може да му се помогне, колкото и да ти се иска, защото и да му помогнеш, за финал ще отиде на врачка, за да го уплаши и да върне помощта.
    Врачките са най-важни в БГ, а фактите са в ролята на “кокалчета”, които се разхвърлят на чаша кафе.
    С шамани нямам желание да споря имам по-интересни занимания.

    17:06 25.08.2026

  • 29 Явно

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "Мунчовци със Шлемофони":

    кризата в главата Ти надделява над разума и те прави смешен!

    17:13 25.08.2026

  • 30 Бай вую

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Още млякото ти е по устата а какви глупости говориш, или си голям и това не е мляко?

    17:26 25.08.2026

  • 31 КОЙ ДА ЗНАЙ

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "че го барат кравята":

    Външният дълг на САЩ е 10 трилиона долара
    Останалото е "вътрешен дълг" демек от единия джоб в другия
    Ама ти откъде да знаеш.

    17:27 25.08.2026

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