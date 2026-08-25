След новите санкции на Тръмп срещу Техеран! Китай предупреди: Ще защитаваме интересите си

Китай заяви, че ще защитава интересите си, след като САЩ обявиха планове за разширяване на икономическите санкции срещу Иран и неговите търговски партньори, предаде БиБиСи.
Говорителят на китайското външно министерство Лин Дзиен посочи, че Пекин категорично се противопоставя на едностранните американски санкции и ще предприеме всички необходими мерки за защита на правата си.
По-рано тази седмица министърът на финансите на САЩ Скот Бесент предупреди, че всяка държава, която си сътрудничи финансово с Иран, ще бъде изолирана. Китай е най-големият купувач на ирански петрол, въпреки че търговията намаля заради американската блокада на иранските пристанища. "Сътрудничеството между Китай и Иран винаги се е осъществявало в рамките на международното право и не трябва да бъде възпрепятствано или нарушавано", посочи Лин Дзен.
Бесент определи новите мерки като "най-мащабната финансова офанзива, предприемана някога" срещу Иран, като предупреди, че банките и фирмите ще споделят съдбата на изолация на Техеран, ако откажат да прекъснат връзките си със страната.
Реакцията на Китай следва изявлението на иранския министър на икономиката Али Маданизаде, че Техеран е напълно подготвен за по-мащабните санкции, които според него ще доведат до "поредно поражение" за САЩ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДРЕМЕ ИМ
15:53 25.08.2026
2 Чадъра
15:54 25.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Наказвам Миланиту без sex до края на годината❗
Е като наказва нея, защо се сърди на теА дето я чукчукат ❗
Коментиран от #10
15:57 25.08.2026
5 Китай при нужда
Коментиран от #23
15:58 25.08.2026
6 от село
16:10 25.08.2026
7 Пич
Коментиран от #9
16:11 25.08.2026
8 Дрънкате
16:12 25.08.2026
9 Атина Палада
До коментар #7 от "Пич":Адаш, и аз така правя.
Искам да се казвам Красимира.
16:12 25.08.2026
10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":не е точно така..една копейка разправяше , че няколко евро-г е го изнасилили , и карали жена му да гледа,,моли се като ти се случи , поне да са руснаци
Коментиран от #12, #13, #14, #30
16:13 25.08.2026
11 Бай Тръмпата
16:15 25.08.2026
12 0407
До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":ейй много"ориджинал" .......има ли още....
16:18 25.08.2026
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ех коте без топки, пак НЕ си разбрал ❗
Къде видя за изнасилване в коментара ми бе🤔❓
Козата си сака пръч, ако твоят пръч отказва- она ще си намери друг, който НЯМА ДА Й ОТКАЖЕ❗
А не да я изнасилва ❗
16:20 25.08.2026
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Абе теА да не са праскали тебе🤔❓
А сега да пишеш
"аз за един приятел казвам"😉
Коментиран от #15
16:22 25.08.2026
15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #14 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":и да знаеш като те повторят пред жена ти..сигурно е рашнакиня-През 2017 г. Русия декриминализира първото провинение за домашно насилие, стига то да не води до "счупени кости". Това остави милиони жени без никаква защита от държавата.----ритай я само в бъбреците , ако се разприказва
Коментиран от #16
16:27 25.08.2026
16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #15 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":И да знаеш, НЕ е рашнакиня ❗
И да знаеш, не е имало първи път, че да ме повторят❗
И да знаеш, повечето рашкини бият мужиците си, та тях трябва да защитават❗
16:32 25.08.2026
17 Мунчовци със Шлемофони
Като ви изключат от Световната парична система за транзакции, пробвайте да търгувате зад границата си, колкото и да сте големи и това предстои, но Ганя не разбира, че няма друга платежна система и съвсем скоро ще замучи, като “теле в Железница” с позлатените си евра в джобовете си.
Коментиран от #18, #27
16:37 25.08.2026
18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #17 от "Мунчовци със Шлемофони":Той и ТръНп мислеше, че няма друга платежна система и няма други начини за разплащане❗
Ама останА изненадАн
Коментиран от #20
16:42 25.08.2026
19 Еййй.. най-накрая се сетиха...
16:47 25.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 че го барат кравята
За 10 години външния им дълг от 20 трилиона стана двоен - 40 трилиона .
То тия 10 години , 6 години управлява перчема и 4 години бай Дън . Нека да си видя управниците и изтърбушената икономика .
Коментиран от #24, #25, #31
16:49 25.08.2026
22 идиоти вън
16:51 25.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Атина Палада оригинал
До коментар #21 от "че го барат кравята":А колко е Китайският дълг???Пак не си компетентен
16:56 25.08.2026
25 Мунчовци със Шлемофони
До коментар #21 от "че го барат кравята":В Китай има сериозна криза и ако не четете новините, следователно не знаете защо сега е най-подходящият момент САЩ да изолират Китай икономически. По-важното е, че ако Китай разпродаде Американския дълг и предизвика Дефолт в САЩ, тази цел, не е неизвестна за Тръмп и за екипа му, в БГ наложиха Мораториум над Външния дълг и бившите директори придобиха предприятията на безценица, като зад тях стояха цели икономически групировки.
Не е трудно да се досетим, че в САЩ текат същите процеси, където Финансовите пазари, цялата Икономика, се подчиняват от шепа хора, в обкръжението на Тръмп.
Един дефолт, концентрира цялата власт в Тръмп и закрива демократичната държава, но за това трябва помощ отвън, в случая Китай.
САЩ при Тръмп, никога не са заявявали, че Демокрацията е пътеводната им светлина.
В БГ, 30 години по-късно “Мултигруп” кадрите, заедно с ВПК, командват парада, каква да е причината Тръмп да се плаши от подобен сценарий и да разчита на Глупостта на Иран.
Коментиран от #29
17:00 25.08.2026
26 българина
Коментиран от #28
17:02 25.08.2026
27 българина
До коментар #17 от "Мунчовци със Шлемофони":явно е знаеш, че вече има няколко други световни системи, и че светът е малко по голям от 330 млн пазар на сащ от общо 9 млрд.
17:05 25.08.2026
28 Мунчовци със Шлемофони
До коментар #26 от "българина":На Българина не може да му се помогне, колкото и да ти се иска, защото и да му помогнеш, за финал ще отиде на врачка, за да го уплаши и да върне помощта.
Врачките са най-важни в БГ, а фактите са в ролята на “кокалчета”, които се разхвърлят на чаша кафе.
С шамани нямам желание да споря имам по-интересни занимания.
17:06 25.08.2026
29 Явно
До коментар #25 от "Мунчовци със Шлемофони":кризата в главата Ти надделява над разума и те прави смешен!
17:13 25.08.2026
30 Бай вую
До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Още млякото ти е по устата а какви глупости говориш, или си голям и това не е мляко?
17:26 25.08.2026
31 КОЙ ДА ЗНАЙ
До коментар #21 от "че го барат кравята":Външният дълг на САЩ е 10 трилиона долара
Останалото е "вътрешен дълг" демек от единия джоб в другия
Ама ти откъде да знаеш.
17:27 25.08.2026