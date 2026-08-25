След новите санкции на Тръмп срещу Техеран! Китай предупреди: Ще защитаваме интересите си

Китай заяви, че ще защитава интересите си, след като САЩ обявиха планове за разширяване на икономическите санкции срещу Иран и неговите търговски партньори, предаде БиБиСи.

Говорителят на китайското външно министерство Лин Дзиен посочи, че Пекин категорично се противопоставя на едностранните американски санкции и ще предприеме всички необходими мерки за защита на правата си.

По-рано тази седмица министърът на финансите на САЩ Скот Бесент предупреди, че всяка държава, която си сътрудничи финансово с Иран, ще бъде изолирана. Китай е най-големият купувач на ирански петрол, въпреки че търговията намаля заради американската блокада на иранските пристанища. "Сътрудничеството между Китай и Иран винаги се е осъществявало в рамките на международното право и не трябва да бъде възпрепятствано или нарушавано", посочи Лин Дзен.

Бесент определи новите мерки като "най-мащабната финансова офанзива, предприемана някога" срещу Иран, като предупреди, че банките и фирмите ще споделят съдбата на изолация на Техеран, ако откажат да прекъснат връзките си със страната.

Реакцията на Китай следва изявлението на иранския министър на икономиката Али Маданизаде, че Техеран е напълно подготвен за по-мащабните санкции, които според него ще доведат до "поредно поражение" за САЩ.