Доналд Тръмп за визитата на директора на ЦРУ в Русия: Може да излезе нещо!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза в телевизионно интервю, че "може да излезе нещо" от визитата на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Русия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Американският държавен глава направи това изявление в интервю за "Програмата на Глен Бек" ("Glenn Beck Program") по телевизия "Блейз" (TheBlaze).
Тръмп определи като "полурутинно" посещението на Ратклиф в Москва – визита, каквато се случва рядко, и добави, че иска войната в Украйна да приключи, отбелязва Франс прес.
"Това беше нещо като полурутинно посещение. Не обичам да разочаровам хората", заяви американският президент в интервю с консервативния коментатор Глен Бек, отговаряйки на многобройните спекулации, породени от това пътуване.
Тръмп увери, че това пътуване не е свързано нито с Иран, нито с руски заплахи срещу НАТО.
"Той не беше там заради нито едно от нещата, които споменавате", каза американският президент, когато бе попитан за тези две теми.
"Бихме искали войната в Украйна да приключи", каза още Тръмп, като добави, че "може и да излезе нещо" от тази визита на директора на ЦРУ.
Според информации в американските медии Ратклиф е пристигнал в руската столица Москва вчера, като е разговарял там с представители на властите в Русия за войните в Украйна и в Иран. По-рано телевизия Си Би Ес обяви, че директорът на ЦРУ е на тайно посещение в руската столица.
Руският лидер Владимир Путин е информиран за резултатите от контактите на руските специални служби с Ратклиф, съобщи днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.
Песков отбеляза, че не е имало среща на Ратклиф с Путин.
Досега опитите на Тръмп да сложи край на конфликта в Украйна, сред които и организирането преди малко повече от година на среща на върха в Аляска с Путин, останаха безрезултатни, посочва АФП.
Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф пристигна вчера в Москва, за да осъществи "контакт между тайните служби", без да се срещне с руския президент Владимир Путин, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Франс прес.
"Имаше контакти между тайните служби, но не се състоя среща с руския президент", каза Песков пред журналисти, сред които и от АФП, като определи тези контакти като "позитивни", но отказа да коментира темите, по които са се водили разговори.
Говорителят посочи, че "все още е твърде рано да се каже до каква степен това ще се отрази на процеса на извеждане на (руско-американските) отношения от кризата, в която се намират". Засега не се предвиждат други контакти, потвърди той.
Вашингтон все още не е коментирал посещението на Джон Ратклиф в Москва - първото известно, откакто той оглави ЦРУ миналата година.
Според данните на сайта за проследяване на полети "Флайтрадар24" (Flightradar24), вчера сутринта американски военен самолет е излетял от латвийската столица Рига и по-късно се е приземи в руската столица, след което вечерта се е върнал обратно.
Последната известна визита на директор на ЦРУ в Русия е тази на Уилям Бърнс - от ноември 2021 г., преди началото на войната в Украйна през февруари 2022 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нашенец
Рижавия лунатик и кремълския болшевик какво да излезе......
20:50 26.08.2026
2 стоян георгиев
20:52 26.08.2026
3 А ДАНО
20:53 26.08.2026
4 Кина
Коментиран от #13
20:55 26.08.2026
5 мдааааа
20:55 26.08.2026
6 Стоянчо Пуканката
Много ниски топки за руснаците са сащисаните, в Кремъл вече не ги бръснат и за слива. Особено след Анкоридж...
А бай Дончо си ги плещи едно към гьотере, типично в негов стил.
Коментиран от #10
20:56 26.08.2026
7 Бай Тошо
Кра Снов - Спирам войната за 24 часа. Може да излезе нещо.
20:56 26.08.2026
8 Пич
Както казах, да разправят на някой друг, че ходили да се клещят на Путин!!! Той па не ги приел...?!
Дръжки!!! Като и Украина и Иран!!!
Украйна и Иран са процеси. Само изглеждат важни!
Обаче...... сигурен съм, че са се срещнали с Путин, нищо че отричат!!! И ако ще предположа кое е по важно от Украйна и Иран, това е Китай!!!
20:57 26.08.2026
9 в лондона
Коментиран от #15
20:59 26.08.2026
10 Стоянчо Пуканката
До коментар #6 от "Стоянчо Пуканката":Кой е по / вдлъбат от двамата?
- Киев за три дни!
или
- Спирам вой ната за 24 часа!
Коментиран от #14, #17
20:59 26.08.2026
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Та как да се измъкне от У...йна, от Иран, от дългът 4×10¹³ ❗
Коментиран от #16, #18
20:59 26.08.2026
12 Инспектор Стрезов
21:01 26.08.2026
13 Кина
До коментар #4 от "Кина":Разместването ще бъде - първо Руzия е отпред, после Китай е отзад! 🫡😂😂😂😂😂
21:02 26.08.2026
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #10 от "Стоянчо Пуканката":Ей,ама това ПО ПЕЙКИТЕ , вече пета година нямате научаване❗
Това "Киев за три дни" дойде от думите на САШтинския генерал Мили, който в прав текст каза пред сенатори:
" Ако не се намесим , Киев ще падне за 72 часа!"
Четете, бре❗❗❗
Коментиран от #26
21:02 26.08.2026
15 Путин гол до кръста на пони
До коментар #9 от "в лондона":Даааааа..... като вземем Киев след 333 години, ще тръгнем за Лондон!
21:04 26.08.2026
16 Бай Х@ймане ,
До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Какви са тия нвдомлъвки ? Тепкаш ли или е 404 ?
Коментиран от #21
21:04 26.08.2026
17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #10 от "Стоянчо Пуканката":Четете, че то толкова време
€би- учи, €би-учи, €би- учи....
скъсАха ви от €бан€ и нищо не научихте❗
21:05 26.08.2026
18 Другарю ,
До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Излез от землянката .. Ч@бурнЭта типрекъсва .
Коментиран от #24
21:07 26.08.2026
19 Явно
21:07 26.08.2026
20 Хм...
Въпросът е за какво точно е циврил шефа на цру докато лази на червеното килимче в Кремъл? Вариантите не са чак толкова много. У крайна? Иран? Китай?
21:07 26.08.2026
21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #16 от "Бай Х@ймане ,":Лельо ПоТКЕ, кви недомлъвки ма🤔❓
А , да . Аз забравих , че си завършила училище за деца със специални умствени потребности и трудно разбираш дори елементарни неща❗
21:07 26.08.2026
22 Картаген
За медиите ще има общи дежурни лафове.
Фактът , че едни та йни слу жби отиват при други,говори за най-вероятна размяна на ,,разни хора"
От двете страни.Много вероятно руснаците да са хванали някоя много едра риба и ,,шефът" идва с молба да си го прибере.
Иначе бла,бла от шипковия храст,че дошли да наредят на Путин как да си води Ес Ви О-то ,кое му е разрешено и кое,не.
21:09 26.08.2026
23 Има явно зор в САЩ
21:10 26.08.2026
24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #18 от "Другарю ,":НЕуважаеми НЕдругарЮ, аз съм си на терасата, гледам на едната плазма Гришо, на другата мачлето, слушам шума на вълните, а на масата има Узо с айрян маслинки и салатка❗
Ти за каква землянка пишеш🤔❓
Коментиран от #32, #36
21:11 26.08.2026
25 Руснак
Коментиран от #27, #28
21:11 26.08.2026
26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #14 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":А генерал Мили това го е чул точно от Шойгу...не го знам пък тоя генерал ли е, капрал ли е или "за чеп за зеле не става". Шойгу му каза: Това е нет вайна, а спецяльная три дня аперация!
И даже Макарона повярвал и се обадил на Зеленски, че му праща самолет да.бяга в Париж, а пък той му отговорил: Това не Франця, това е Спарта...пардон Украйна. И те така с Шойгу!
Коментиран от #30
21:12 26.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Руснак
До коментар #25 от "Руснак":Изпратили скункс да се моли на мечка! Оти она била н@ сp@H@ и фунти кат скункс.
21:15 26.08.2026
29 Ами
премахнат поддръжниците и спонсорите на конфликта.
А на тях им е ясно, че това ще е техният край.
И тъй като ясно се видя че Тръмп не иска или по-скоро не може
да направи нищо по въпроса, руснаците ще си свършат работа сами.
През това време Тръмп ще продължава с моно спектакала "аз съм шефа" :)
Коментиран от #37
21:15 26.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Бабо Потке ,
21:19 26.08.2026
32 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #24 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Извинявай Другарю! Не знам защо те излъгах!!! Ей така ми се откъсна. В РуZия съм. Ям клисави пельменъй, пия препарат за баня и маам ножки на Симонян по телевидението.
Коментиран от #38
21:19 26.08.2026
33 минаващ
21:21 26.08.2026
34 Равносметка
21:22 26.08.2026
35 тагаренко
21:22 26.08.2026
36 Бай Х@ймане ,
До коментар #24 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Плазми казваш , а ?! Сигурно са руzки ?! А мача е от 22:00 . Сигурно гледаш някой мач в Северна Корея .. 😁
21:23 26.08.2026
37 Тодор Колев
До коментар #29 от "Ами":Поддръжниците на конфликта? Искаш да кажеш Китай, Северна Корея, Иран, Чечня, Хамас, Хизбула, оня сириеца дето се крие в Кремъл и ... още некакви имаше от Африка.
21:23 26.08.2026
38 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️оригиналът
До коментар #32 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":НИКоКРАДЛО Н€ДО€Б@Н@ , ТИ МОЖЕШ САМО ДА ГО ДУ ХА Ш под ВОДА,
НО НЕ НА МЕН, АЗ НЯМА ДА ГО ЦАПАМ В Л@ЙНЯН@Т@ ТИ УСТ@🖕🖕🖕🖕🖕
21:25 26.08.2026