Новини
Свят »
САЩ »
Доналд Тръмп за визитата на директора на ЦРУ в Русия: Може да излезе нещо!

Доналд Тръмп за визитата на директора на ЦРУ в Русия: Може да излезе нещо!

26 Август, 2026 20:48 1 036 38

  • доналд тръмп-
  • джон ратклиф-
  • русия-
  • украйна-
  • иран-
  • цру

Според информации в американските медии Ратклиф е пристигнал в руската столица Москва вчера, като е разговарял там с представители на властите в Русия за войните в Украйна и в Иран

Доналд Тръмп за визитата на директора на ЦРУ в Русия: Може да излезе нещо! - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза в телевизионно интервю, че "може да излезе нещо" от визитата на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Русия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Американският държавен глава направи това изявление в интервю за "Програмата на Глен Бек" ("Glenn Beck Program") по телевизия "Блейз" (TheBlaze).

Тръмп определи като "полурутинно" посещението на Ратклиф в Москва – визита, каквато се случва рядко, и добави, че иска войната в Украйна да приключи, отбелязва Франс прес.

"Това беше нещо като полурутинно посещение. Не обичам да разочаровам хората", заяви американският президент в интервю с консервативния коментатор Глен Бек, отговаряйки на многобройните спекулации, породени от това пътуване.

Тръмп увери, че това пътуване не е свързано нито с Иран, нито с руски заплахи срещу НАТО.

"Той не беше там заради нито едно от нещата, които споменавате", каза американският президент, когато бе попитан за тези две теми.

"Бихме искали войната в Украйна да приключи", каза още Тръмп, като добави, че "може и да излезе нещо" от тази визита на директора на ЦРУ.

Според информации в американските медии Ратклиф е пристигнал в руската столица Москва вчера, като е разговарял там с представители на властите в Русия за войните в Украйна и в Иран. По-рано телевизия Си Би Ес обяви, че директорът на ЦРУ е на тайно посещение в руската столица.

Руският лидер Владимир Путин е информиран за резултатите от контактите на руските специални служби с Ратклиф, съобщи днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

Песков отбеляза, че не е имало среща на Ратклиф с Путин.

Досега опитите на Тръмп да сложи край на конфликта в Украйна, сред които и организирането преди малко повече от година на среща на върха в Аляска с Путин, останаха безрезултатни, посочва АФП.

Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф пристигна вчера в Москва, за да осъществи "контакт между тайните служби", без да се срещне с руския президент Владимир Путин, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Франс прес.

"Имаше контакти между тайните служби, но не се състоя среща с руския президент", каза Песков пред журналисти, сред които и от АФП, като определи тези контакти като "позитивни", но отказа да коментира темите, по които са се водили разговори.

Говорителят посочи, че "все още е твърде рано да се каже до каква степен това ще се отрази на процеса на извеждане на (руско-американските) отношения от кризата, в която се намират". Засега не се предвиждат други контакти, потвърди той.

Вашингтон все още не е коментирал посещението на Джон Ратклиф в Москва - първото известно, откакто той оглави ЦРУ миналата година.

Според данните на сайта за проследяване на полети "Флайтрадар24" (Flightradar24), вчера сутринта американски военен самолет е излетял от латвийската столица Рига и по-късно се е приземи в руската столица, след което вечерта се е върнал обратно.

Последната известна визита на директор на ЦРУ в Русия е тази на Уилям Бърнс - от ноември 2021 г., преди началото на войната в Украйна през февруари 2022 г.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нашенец

    5 14 Отговор
    Ще излезе да.... от трите най-дългото!!
    Рижавия лунатик и кремълския болшевик какво да излезе......

    20:50 26.08.2026

  • 2 стоян георгиев

    3 5 Отговор
    Може да стане война!

    20:52 26.08.2026

  • 3 А ДАНО

    3 2 Отговор
    Ама надали.

    20:53 26.08.2026

  • 4 Кина

    10 3 Отговор
    През зимата май ще има шамари но кой ще ги вземе не се знае.. Знае се че Русия и Китай правят някакви размествания в орбита..

    Коментиран от #13

    20:55 26.08.2026

  • 5 мдааааа

    1 1 Отговор
    Щом бъзето мърда , там обязателно има нещо ...

    20:55 26.08.2026

  • 6 Стоянчо Пуканката

    13 4 Отговор
    С "какви представители на властта" в Москва е разговарял краваря? Сигурно със заместника на заместника на заместника на Песков!?...

    Много ниски топки за руснаците са сащисаните, в Кремъл вече не ги бръснат и за слива. Особено след Анкоридж...

    А бай Дончо си ги плещи едно към гьотере, типично в негов стил.

    Коментиран от #10

    20:56 26.08.2026

  • 7 Бай Тошо

    3 7 Отговор
    Ка Путин - Киев за три дни. Може да излезе нещо!
    Кра Снов - Спирам войната за 24 часа. Може да излезе нещо.

    20:56 26.08.2026

  • 8 Пич

    9 3 Отговор
    Типичната пушилка на ЦРУ и ФСБ!!!
    Както казах, да разправят на някой друг, че ходили да се клещят на Путин!!! Той па не ги приел...?!
    Дръжки!!! Като и Украина и Иран!!!
    Украйна и Иран са процеси. Само изглеждат важни!
    Обаче...... сигурен съм, че са се срещнали с Путин, нищо че отричат!!! И ако ще предположа кое е по важно от Украйна и Иран, това е Китай!!!

    20:57 26.08.2026

  • 9 в лондона

    6 2 Отговор
    може ли да стане мнооого топло ?

    Коментиран от #15

    20:59 26.08.2026

  • 10 Стоянчо Пуканката

    3 7 Отговор

    До коментар #6 от "Стоянчо Пуканката":

    Кой е по / вдлъбат от двамата?
    - Киев за три дни!
    или
    - Спирам вой ната за 24 часа!

    Коментиран от #14, #17

    20:59 26.08.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 5 Отговор
    ТръНп се чуди, като Лейди от първия ред на опера която се е ПОН@@К@Л@❗
    Та как да се измъкне от У...йна, от Иран, от дългът 4×10¹³ ❗

    Коментиран от #16, #18

    20:59 26.08.2026

  • 12 Инспектор Стрезов

    10 11 Отговор
    Шефът на ЦРУ е казал на фашистите в Кремъл , че Украйна вече има ядрено оръжие и ракета за него . Време е да спират терора срещу украинските градове и войната .

    21:01 26.08.2026

  • 13 Кина

    7 4 Отговор

    До коментар #4 от "Кина":

    Разместването ще бъде - първо Руzия е отпред, после Китай е отзад! 🫡😂😂😂😂😂

    21:02 26.08.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 1 Отговор

    До коментар #10 от "Стоянчо Пуканката":

    Ей,ама това ПО ПЕЙКИТЕ , вече пета година нямате научаване❗
    Това "Киев за три дни" дойде от думите на САШтинския генерал Мили, който в прав текст каза пред сенатори:

    " Ако не се намесим , Киев ще падне за 72 часа!"

    Четете, бре❗❗❗

    Коментиран от #26

    21:02 26.08.2026

  • 15 Путин гол до кръста на пони

    1 12 Отговор

    До коментар #9 от "в лондона":

    Даааааа..... като вземем Киев след 333 години, ще тръгнем за Лондон!

    21:04 26.08.2026

  • 16 Бай Х@ймане ,

    0 5 Отговор

    До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Какви са тия нвдомлъвки ? Тепкаш ли или е 404 ?

    Коментиран от #21

    21:04 26.08.2026

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Стоянчо Пуканката":

    Четете, че то толкова време
    €би- учи, €би-учи, €би- учи....
    скъсАха ви от €бан€ и нищо не научихте❗

    21:05 26.08.2026

  • 18 Другарю ,

    2 5 Отговор

    До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Излез от землянката .. Ч@бурнЭта типрекъсва .

    Коментиран от #24

    21:07 26.08.2026

  • 19 Явно

    3 0 Отговор
    става дума за сделка.

    21:07 26.08.2026

  • 20 Хм...

    8 0 Отговор
    Инфантилния идиот тръмп е пратил тоя kь0пek да се моли за нещо. Това вече е ясно на всеки с някаква, дори минимална мозъчна дейност.
    Въпросът е за какво точно е циврил шефа на цру докато лази на червеното килимче в Кремъл? Вариантите не са чак толкова много. У крайна? Иран? Китай?

    21:07 26.08.2026

  • 21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 1 Отговор

    До коментар #16 от "Бай Х@ймане ,":

    Лельо ПоТКЕ, кви недомлъвки ма🤔❓
    А , да . Аз забравих , че си завършила училище за деца със специални умствени потребности и трудно разбираш дори елементарни неща❗

    21:07 26.08.2026

  • 22 Картаген

    7 0 Отговор
    Нито едните,нито другите ще кажат точно са какво е срещата.
    За медиите ще има общи дежурни лафове.
    Фактът , че едни та йни слу жби отиват при други,говори за най-вероятна размяна на ,,разни хора"
    От двете страни.Много вероятно руснаците да са хванали някоя много едра риба и ,,шефът" идва с молба да си го прибере.
    Иначе бла,бла от шипковия храст,че дошли да наредят на Путин как да си води Ес Ви О-то ,кое му е разрешено и кое,не.

    21:09 26.08.2026

  • 23 Има явно зор в САЩ

    7 0 Отговор
    за да дойдат на крака в Русия да молят!

    21:10 26.08.2026

  • 24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор

    До коментар #18 от "Другарю ,":

    НЕуважаеми НЕдругарЮ, аз съм си на терасата, гледам на едната плазма Гришо, на другата мачлето, слушам шума на вълните, а на масата има Узо с айрян маслинки и салатка❗
    Ти за каква землянка пишеш🤔❓

    Коментиран от #32, #36

    21:11 26.08.2026

  • 25 Руснак

    6 1 Отговор
    Дойде да се моли , на руска мечка.

    Коментиран от #27, #28

    21:11 26.08.2026

  • 26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 5 Отговор

    До коментар #14 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    А генерал Мили това го е чул точно от Шойгу...не го знам пък тоя генерал ли е, капрал ли е или "за чеп за зеле не става". Шойгу му каза: Това е нет вайна, а спецяльная три дня аперация!
    И даже Макарона повярвал и се обадил на Зеленски, че му праща самолет да.бяга в Париж, а пък той му отговорил: Това не Франця, това е Спарта...пардон Украйна. И те така с Шойгу!

    Коментиран от #30

    21:12 26.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Руснак

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Руснак":

    Изпратили скункс да се моли на мечка! Оти она била н@ сp@H@ и фунти кат скункс.

    21:15 26.08.2026

  • 29 Ами

    3 1 Отговор
    За да приключи "войната в окраина" първо трябва да се
    премахнат поддръжниците и спонсорите на конфликта.
    А на тях им е ясно, че това ще е техният край.
    И тъй като ясно се видя че Тръмп не иска или по-скоро не може
    да направи нищо по въпроса, руснаците ще си свършат работа сами.
    През това време Тръмп ще продължава с моно спектакала "аз съм шефа" :)

    Коментиран от #37

    21:15 26.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Бабо Потке ,

    0 0 Отговор
    Еректира ли или вече нямаш възможност ? 😁

    21:19 26.08.2026

  • 32 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 2 Отговор

    До коментар #24 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Извинявай Другарю! Не знам защо те излъгах!!! Ей така ми се откъсна. В РуZия съм. Ям клисави пельменъй, пия препарат за баня и маам ножки на Симонян по телевидението.

    Коментиран от #38

    21:19 26.08.2026

  • 33 минаващ

    2 1 Отговор
    ДОЙДЕ време да забира телата на убите амерканци и затова е този огромен товарен самолет

    21:21 26.08.2026

  • 34 Равносметка

    0 0 Отговор
    Ами натискат ги. В Одеса кораб не влиза и излиза Дунае сух. Житито по складовете. Всички страьатботнУкраинските Удари Ирсн блокира пролива нещатанса много зле. Пейтриът за украйна не стига

    21:22 26.08.2026

  • 35 тагаренко

    1 0 Отговор
    Простотиите на дончо ми писнаха

    21:22 26.08.2026

  • 36 Бай Х@ймане ,

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Плазми казваш , а ?! Сигурно са руzки ?! А мача е от 22:00 . Сигурно гледаш някой мач в Северна Корея .. 😁

    21:23 26.08.2026

  • 37 Тодор Колев

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Ами":

    Поддръжниците на конфликта? Искаш да кажеш Китай, Северна Корея, Иран, Чечня, Хамас, Хизбула, оня сириеца дето се крие в Кремъл и ... още некакви имаше от Африка.

    21:23 26.08.2026

  • 38 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️оригиналът

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    НИКоКРАДЛО Н€ДО€Б@Н@ , ТИ МОЖЕШ САМО ДА ГО ДУ ХА Ш под ВОДА,
    НО НЕ НА МЕН, АЗ НЯМА ДА ГО ЦАПАМ В Л@ЙНЯН@Т@ ТИ УСТ@🖕🖕🖕🖕🖕

    21:25 26.08.2026