Доналд Тръмп за визитата на директора на ЦРУ в Русия: Може да излезе нещо!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза в телевизионно интервю, че "може да излезе нещо" от визитата на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Русия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Американският държавен глава направи това изявление в интервю за "Програмата на Глен Бек" ("Glenn Beck Program") по телевизия "Блейз" (TheBlaze).

Тръмп определи като "полурутинно" посещението на Ратклиф в Москва – визита, каквато се случва рядко, и добави, че иска войната в Украйна да приключи, отбелязва Франс прес.

"Това беше нещо като полурутинно посещение. Не обичам да разочаровам хората", заяви американският президент в интервю с консервативния коментатор Глен Бек, отговаряйки на многобройните спекулации, породени от това пътуване.

Тръмп увери, че това пътуване не е свързано нито с Иран, нито с руски заплахи срещу НАТО.

"Той не беше там заради нито едно от нещата, които споменавате", каза американският президент, когато бе попитан за тези две теми.

"Бихме искали войната в Украйна да приключи", каза още Тръмп, като добави, че "може и да излезе нещо" от тази визита на директора на ЦРУ.

Според информации в американските медии Ратклиф е пристигнал в руската столица Москва вчера, като е разговарял там с представители на властите в Русия за войните в Украйна и в Иран. По-рано телевизия Си Би Ес обяви, че директорът на ЦРУ е на тайно посещение в руската столица.

Руският лидер Владимир Путин е информиран за резултатите от контактите на руските специални служби с Ратклиф, съобщи днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

Песков отбеляза, че не е имало среща на Ратклиф с Путин.

Досега опитите на Тръмп да сложи край на конфликта в Украйна, сред които и организирането преди малко повече от година на среща на върха в Аляска с Путин, останаха безрезултатни, посочва АФП.

Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф пристигна вчера в Москва, за да осъществи "контакт между тайните служби", без да се срещне с руския президент Владимир Путин, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Франс прес.

"Имаше контакти между тайните служби, но не се състоя среща с руския президент", каза Песков пред журналисти, сред които и от АФП, като определи тези контакти като "позитивни", но отказа да коментира темите, по които са се водили разговори.

Говорителят посочи, че "все още е твърде рано да се каже до каква степен това ще се отрази на процеса на извеждане на (руско-американските) отношения от кризата, в която се намират". Засега не се предвиждат други контакти, потвърди той.

Вашингтон все още не е коментирал посещението на Джон Ратклиф в Москва - първото известно, откакто той оглави ЦРУ миналата година.

Според данните на сайта за проследяване на полети "Флайтрадар24" (Flightradar24), вчера сутринта американски военен самолет е излетял от латвийската столица Рига и по-късно се е приземи в руската столица, след което вечерта се е върнал обратно.

Последната известна визита на директор на ЦРУ в Русия е тази на Уилям Бърнс - от ноември 2021 г., преди началото на войната в Украйна през февруари 2022 г.