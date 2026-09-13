Тревога по източния фланг на НАТО: Туск свика извънредно заседание, влакът с Борис Джонсън беше евакуиран

Сигурността по източния фланг на НАТО отново е във фокуса на европейските държави след поредица от инциденти, свързани с руските атаки срещу Украйна и активността на безпилотни летателни апарати в близост до границите на Алианса.
Полският премиер Доналд Туск свиква специално заседание на Съвета на министрите за национална сигурност заради руските удари в Украйна в близост до полската граница. Срещата е насочена към оценка на ситуацията със сигурността и необходимите мерки на фона на продължаващата война.
Руските атаки срещу украински цели в западната част на страната отново поставят Полша в ситуация, при която последиците от бойните действия се усещат непосредствено край нейната граница. Варшава следи внимателно въздушната обстановка и поддържа висока степен на готовност за евентуално навлизане на ракети или дронове в полското въздушно пространство.
На този фон се появи и информация за инцидент с влак, пътуващ през Полша, в който са се намирали бившият британски премиер Борис Джонсън и съветник на германския канцлер Фридрих Мерц.
Според медийни публикации композицията е била евакуирана заради информация за атака с безпилотни летателни апарати в района. Пътниците са били изведени от влака като предпазна мярка, докато ситуацията бъде проверена.
Случаят допълнително подчертава повишеното внимание към сигурността на транспортната инфраструктура в Полша, която е ключов маршрут за придвижването на хора и стоки към Украйна.
Междувременно в Литва е регистриран друг необичаен случай, при който военните също са реагирали на потенциална въздушна заплаха.
Литовските власти са обявили тревога, вдигнали са изтребители и временно са преустановили полетите в определен район. Причината обаче не е била руска атака или навлизане на дронове, а голямо ято птици, засечено във въздушното пространство.
След като ситуацията е била изяснена, ограниченията за полетите са били отменени.
На пръв поглед случаят в Литва изглежда куриозен, но показва колко чувствителна е въздушната обстановка в балтийските държави. След началото на войната в Украйна всяка потенциална въздушна заплаха се оценява незабавно, а военните са в готовност за реакция при евентуално нарушение на въздушното пространство.
Трите случая — руските удари край полската граница, евакуацията на влака и тревогата в Литва — показват различни аспекти на засилената бдителност по източния фланг на НАТО. Докато войната в Украйна продължава, държавите от региона са принудени да реагират не само на реални заплахи, но и на всеки сигнал, който потенциално може да представлява риск.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ТОЗИ ТУПАН ДЖОНСЪН
Коментиран от #7, #9, #10, #41, #62
18:28 13.09.2026
2 1111
А скоро и заради 2 комара. Страх лозе пази!
18:29 13.09.2026
3 ФАКТ
18:30 13.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 РЕАЛИСТ
Коментиран от #48
18:30 13.09.2026
6 Страх тресе фашистите
Коментиран от #50
18:31 13.09.2026
7 РЕАЛИСТ
До коментар #1 от "ТОЗИ ТУПАН ДЖОНСЪН":В ролята на главния виновник за тази война.
18:31 13.09.2026
8 хехе
18:32 13.09.2026
9 1111
До коментар #1 от "ТОЗИ ТУПАН ДЖОНСЪН":Явява се ястреб, на когото щом свърши войната, ще му свърши и рахатлъка
18:33 13.09.2026
10 ТИР
До коментар #1 от "ТОЗИ ТУПАН ДЖОНСЪН":Как какъв, главният виновник да продължи войната катото Забрани на Зеленски да преговаря.
Коментиран от #46
18:34 13.09.2026
11 О, Морес
До коментар #4 от "Нашия полезен пaааaццyyуулл":Не ставаш за врачка.Не знам кой български политик е най-мразения,но от световните класацията е пределно ясна-Урси,Кая и тоя от влака -Джонсън Борис Борисович,като класирането е с много малки разлики.Явно ще се "бият дузпи".Скоро.
18:39 13.09.2026
12 не може да бъде
18:41 13.09.2026
13 Хаха
18:43 13.09.2026
14 Тити на Кака
18:44 13.09.2026
15 Смешник
18:46 13.09.2026
16 Смешник
Коментиран от #19
18:48 13.09.2026
17 Ха хи хо
18:49 13.09.2026
18 Боруна Лом
18:49 13.09.2026
19 Братушка
До коментар #16 от "Смешник":Гебрев да се евг!
18:50 13.09.2026
20 Хахаха!🎺🥳😀
18:51 13.09.2026
21 ВСЕКИ ДЕН ЩЕ Е ТАКА
Коментиран от #38
18:51 13.09.2026
22 ........–
Коментиран от #25
18:51 13.09.2026
23 Отреазвяващ
18:52 13.09.2026
24 Хи хи
18:52 13.09.2026
25 Отреазвяващ
До коментар #22 от "........–":Гласувах по грешка.Извинявам се.
18:53 13.09.2026
26 име
18:55 13.09.2026
27 Язък
18:56 13.09.2026
28 ........–
18:57 13.09.2026
29 Ман
18:57 13.09.2026
30 На Полша
Коментиран от #37
18:59 13.09.2026
31 Много натовци дават фира
Използването на специални полети за евакуация е показател за нарастващата цена на това участие. Дилемата пред Брюксел и Вашингтон вече не е дали да изпращат още оръжие, а колко още квалифицирани кадри могат да си позволят да загубят в сянка, преди вътрешнополитическият натиск у дома да взриви официалната реторика.
Маршрутите на медицинските самолети от Жешов на запад продължават да отбелязват траекторията на една необявена, но интензивна война, в която границите между предната линия и тила отдавна са заличени.
18:59 13.09.2026
32 Така е
18:59 13.09.2026
33 Дзак
19:00 13.09.2026
34 9ти септември
19:00 13.09.2026
35 Войната ще свърши
19:01 13.09.2026
36 Ха ха
Коментиран от #40
19:02 13.09.2026
37 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #30 от "На Полша":В Славянск слушат затаени в панелките залповете на руската артилерия. Нуждаят се от кураж от Европа, за да умрат щастливи. Путин ги жали. Засега.
19:03 13.09.2026
38 По точно
До коментар #21 от "ВСЕКИ ДЕН ЩЕ Е ТАКА":Руснак назад не знае - кръгом и пак напред. Ако оживее.
19:03 13.09.2026
39 Във влака
19:04 13.09.2026
40 Рускини или украинки?
До коментар #36 от "Ха ха":Как ги различаваш? Бели, красиви с нежни гласчета. Не като наще църни циг ан ки.
19:05 13.09.2026
41 Kaлпазанин
До коментар #1 от "ТОЗИ ТУПАН ДЖОНСЪН":Барни Тънък: като медийна пушилка и съветника на магарето Мерц какво са търсили там ,???? Медиите ли ще ни обяснят или политиците които искат да си запазят кожите като ни вкарат във война
19:10 13.09.2026
42 СМЕЛОСТТА НА ШЛЯХТЕ
19:11 13.09.2026
43 Калашников
19:11 13.09.2026
44 Пилотът Гошу
19:12 13.09.2026
45 Готвача не си свьрши работата
19:12 13.09.2026
46 09876
До коментар #10 от "ТИР":Големи сте умници руzофилски.Виновника за всичко това е само агреасора русия.
19:15 13.09.2026
47 БОРИС ДЖОНСЪН
19:15 13.09.2026
48 Реалисте,
До коментар #5 от "РЕАЛИСТ":вие русофилистите като пишете мислите ли, или искате да бъдете смешни.
19:18 13.09.2026
49 Все тая
19:19 13.09.2026
50 Неееее
До коментар #6 от "Страх тресе фашистите":Те руснаците си взеха белята сами от много акъл.Докато не се разпаднат няма да спрат.
Коментиран от #52, #59
19:23 13.09.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Дааааа!
До коментар #50 от "Неееее":Украйна се разпадна! Крим, Донбаската народна република и Луганската народна република след референдуми напуснаха укро райха! Следват Николаев и Одеса.
19:28 13.09.2026
53 123
19:30 13.09.2026
54 Ъъъ
Това е бил "чартър", а тези дето са били във влака са връщали от някаква конференция в Киев. Имало е бая "делегати" от Италия, Франция, Германия, Великобритания.... Не е да са били само двамата.
19:31 13.09.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Ами
Куфарчето е при него. За сега ще живеете.
След Путин не гарантирам.
19:36 13.09.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 С тролене
До коментар #50 от "Неееее":първо изглеждаш глупаво и второ показваш колко е зле фашисткият режим в Украйна. Троленето е върха на отчаянието и падението!
19:39 13.09.2026
60 ттт
19:40 13.09.2026
61 РРУСИЯ ДА НЕ ГИ ЖАЛИ , УУДРИ
А ТОЯ СЕ РАЗВЯВА ИЗ ППОЛША СЕГА , ЗА КАКВО МИСЛИТЕ ??? ППОХОЖДЕНИЯТА СА МУ ОТНОВО С ПОДОБНА ЦЕЛ - УЛОВ НА ТТЪПИ ППРОКСИТА , ДА ГИ НАБУТА ВЪВ ВВОЙНА!!!
19:41 13.09.2026
62 Аса
До коментар #1 от "ТОЗИ ТУПАН ДЖОНСЪН":Е па на какъв? Отпускарско време е, отишъл е на море в Крим, нали той е в Украйна.
19:42 13.09.2026