Тревога по източния фланг на НАТО: Туск свика извънредно заседание, влакът с Борис Джонсън беше евакуиран

Сигурността по източния фланг на НАТО отново е във фокуса на европейските държави след поредица от инциденти, свързани с руските атаки срещу Украйна и активността на безпилотни летателни апарати в близост до границите на Алианса.

Полският премиер Доналд Туск свиква специално заседание на Съвета на министрите за национална сигурност заради руските удари в Украйна в близост до полската граница. Срещата е насочена към оценка на ситуацията със сигурността и необходимите мерки на фона на продължаващата война.

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Руските атаки срещу украински цели в западната част на страната отново поставят Полша в ситуация, при която последиците от бойните действия се усещат непосредствено край нейната граница. Варшава следи внимателно въздушната обстановка и поддържа висока степен на готовност за евентуално навлизане на ракети или дронове в полското въздушно пространство.

На този фон се появи и информация за инцидент с влак, пътуващ през Полша, в който са се намирали бившият британски премиер Борис Джонсън и съветник на германския канцлер Фридрих Мерц.

Според медийни публикации композицията е била евакуирана заради информация за атака с безпилотни летателни апарати в района. Пътниците са били изведени от влака като предпазна мярка, докато ситуацията бъде проверена.

Случаят допълнително подчертава повишеното внимание към сигурността на транспортната инфраструктура в Полша, която е ключов маршрут за придвижването на хора и стоки към Украйна.

Междувременно в Литва е регистриран друг необичаен случай, при който военните също са реагирали на потенциална въздушна заплаха.

Литовските власти са обявили тревога, вдигнали са изтребители и временно са преустановили полетите в определен район. Причината обаче не е била руска атака или навлизане на дронове, а голямо ято птици, засечено във въздушното пространство.

След като ситуацията е била изяснена, ограниченията за полетите са били отменени.

На пръв поглед случаят в Литва изглежда куриозен, но показва колко чувствителна е въздушната обстановка в балтийските държави. След началото на войната в Украйна всяка потенциална въздушна заплаха се оценява незабавно, а военните са в готовност за реакция при евентуално нарушение на въздушното пространство.

Трите случая — руските удари край полската граница, евакуацията на влака и тревогата в Литва — показват различни аспекти на засилената бдителност по източния фланг на НАТО. Докато войната в Украйна продължава, държавите от региона са принудени да реагират не само на реални заплахи, но и на всеки сигнал, който потенциално може да представлява риск.