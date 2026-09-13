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Тревога по източния фланг на НАТО: Туск свика извънредно заседание, влакът с Борис Джонсън беше евакуиран
  Тема: Украйна

Тревога по източния фланг на НАТО: Туск свика извънредно заседание, влакът с Борис Джонсън беше евакуиран

13 Септември, 2026 18:21, обновена 13 Септември, 2026 18:55 2 726 62

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  • полша-
  • туск-
  • борис джонсън-
  • влак-
  • самолети

Полша засилва вниманието към сигурността си заради руските удари край границата, докато в Литва изтребители бяха вдигнати по тревога заради ято птиц

Тревога по източния фланг на НАТО: Туск свика извънредно заседание, влакът с Борис Джонсън беше евакуиран - 1
Доналд Туск, Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сигурността по източния фланг на НАТО отново е във фокуса на европейските държави след поредица от инциденти, свързани с руските атаки срещу Украйна и активността на безпилотни летателни апарати в близост до границите на Алианса.

Полският премиер Доналд Туск свиква специално заседание на Съвета на министрите за национална сигурност заради руските удари в Украйна в близост до полската граница. Срещата е насочена към оценка на ситуацията със сигурността и необходимите мерки на фона на продължаващата война.

Още новини от Украйна

Руските атаки срещу украински цели в западната част на страната отново поставят Полша в ситуация, при която последиците от бойните действия се усещат непосредствено край нейната граница. Варшава следи внимателно въздушната обстановка и поддържа висока степен на готовност за евентуално навлизане на ракети или дронове в полското въздушно пространство.

На този фон се появи и информация за инцидент с влак, пътуващ през Полша, в който са се намирали бившият британски премиер Борис Джонсън и съветник на германския канцлер Фридрих Мерц.

Според медийни публикации композицията е била евакуирана заради информация за атака с безпилотни летателни апарати в района. Пътниците са били изведени от влака като предпазна мярка, докато ситуацията бъде проверена.

Случаят допълнително подчертава повишеното внимание към сигурността на транспортната инфраструктура в Полша, която е ключов маршрут за придвижването на хора и стоки към Украйна.

Междувременно в Литва е регистриран друг необичаен случай, при който военните също са реагирали на потенциална въздушна заплаха.

Литовските власти са обявили тревога, вдигнали са изтребители и временно са преустановили полетите в определен район. Причината обаче не е била руска атака или навлизане на дронове, а голямо ято птици, засечено във въздушното пространство.

След като ситуацията е била изяснена, ограниченията за полетите са били отменени.

На пръв поглед случаят в Литва изглежда куриозен, но показва колко чувствителна е въздушната обстановка в балтийските държави. След началото на войната в Украйна всяка потенциална въздушна заплаха се оценява незабавно, а военните са в готовност за реакция при евентуално нарушение на въздушното пространство.

Трите случая — руските удари край полската граница, евакуацията на влака и тревогата в Литва — показват различни аспекти на засилената бдителност по източния фланг на НАТО. Докато войната в Украйна продължава, държавите от региона са принудени да реагират не само на реални заплахи, но и на всеки сигнал, който потенциално може да представлява риск.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТОЗИ ТУПАН ДЖОНСЪН

    107 5 Отговор
    В РОЛЯТА НА КАКЪВ СЕ ЯВЯВА ?!

    Коментиран от #7, #9, #10, #41, #62

    18:28 13.09.2026

  • 2 1111

    90 3 Отговор
    мдаааа "в Литва изтребители бяха вдигнати по тревога заради ято птици"
    А скоро и заради 2 комара. Страх лозе пази!

    18:29 13.09.2026

  • 3 ФАКТ

    65 4 Отговор
    Тоя са се на р али от страх

    18:30 13.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 РЕАЛИСТ

    65 3 Отговор
    Това баровците и от сянката си се плащат, бе. Путин толкова им е взел страха, че и от птици се плашат. Вдигнали изтребители, Ами и Патриот да бяха изстреляли. Това шубето е голям страх.

    Коментиран от #48

    18:30 13.09.2026

  • 6 Страх тресе фашистите

    64 4 Отговор
    Търсите си белята с интриги срещу Русия!

    Коментиран от #50

    18:31 13.09.2026

  • 7 РЕАЛИСТ

    67 3 Отговор

    До коментар #1 от "ТОЗИ ТУПАН ДЖОНСЪН":

    В ролята на главния виновник за тази война.

    18:31 13.09.2026

  • 8 хехе

    59 3 Отговор
    Милиарди за най-модерните радари, а не могат да различат дрон от ято птици

    18:32 13.09.2026

  • 9 1111

    44 3 Отговор

    До коментар #1 от "ТОЗИ ТУПАН ДЖОНСЪН":

    Явява се ястреб, на когото щом свърши войната, ще му свърши и рахатлъка

    18:33 13.09.2026

  • 10 ТИР

    48 5 Отговор

    До коментар #1 от "ТОЗИ ТУПАН ДЖОНСЪН":

    Как какъв, главният виновник да продължи войната катото Забрани на Зеленски да преговаря.

    Коментиран от #46

    18:34 13.09.2026

  • 11 О, Морес

    39 1 Отговор

    До коментар #4 от "Нашия полезен пaааaццyyуулл":

    Не ставаш за врачка.Не знам кой български политик е най-мразения,но от световните класацията е пределно ясна-Урси,Кая и тоя от влака -Джонсън Борис Борисович,като класирането е с много малки разлики.Явно ще се "бият дузпи".Скоро.

    18:39 13.09.2026

  • 12 не може да бъде

    26 1 Отговор
    Разбира се че тези случаи показват аспекти на висока бдителност ---но си струва да се проучи дали покупките на памперси от такива като г-н Туск Б.Джонсън балтийските лидери и т.н. не са скочили рязко!?

    18:41 13.09.2026

  • 13 Хаха

    35 1 Отговор
    Очите на страха са големи! Гузен негонен бяга! Прибалтийските пинчери лаят вече по собствената си сянка))

    18:43 13.09.2026

  • 14 Тити на Кака

    32 0 Отговор
    Усеща се една тихо истеризирана паника, някакъв недостиг на желания в коалицията на страстно желаещите...

    18:44 13.09.2026

  • 15 Смешник

    34 1 Отговор
    Сигурно на Джонсън са му сменили няколко пъти памперсите

    18:46 13.09.2026

  • 16 Смешник

    13 1 Отговор
    А при нас запалиха склодовете Гербев

    Коментиран от #19

    18:48 13.09.2026

  • 17 Ха хи хо

    17 1 Отговор
    Ударен е бил влака, който се е движил минути след този, в който е бил Борката.

    18:49 13.09.2026

  • 18 Боруна Лом

    26 2 Отговор
    А ЗАЩО ПОЛША СЕ ПРЕВЪРНА В ОТПРАВНА ТОЧКА ЗА ОРЪЖИЕ КЪМ УКРИЯ?

    18:49 13.09.2026

  • 19 Братушка

    11 1 Отговор

    До коментар #16 от "Смешник":

    Гебрев да се евг!

    18:50 13.09.2026

  • 20 Хахаха!🎺🥳😀

    19 1 Отговор
    Борката е напълнил потурите. Хахахаха хахахаха хахахаха 🤣😀❗

    18:51 13.09.2026

  • 21 ВСЕКИ ДЕН ЩЕ Е ТАКА

    19 2 Отговор
    ДО ПОБЕДАТА РУСНАК НА ЗАД НЕЗНАЕ ЛИЛАВИ ПЕРУКИ.

    Коментиран от #38

    18:51 13.09.2026

  • 22 ........–

    20 1 Отговор
    Памперсите стигат ли за розовите военолюбци ?

    Коментиран от #25

    18:51 13.09.2026

  • 23 Отреазвяващ

    20 1 Отговор
    Добре е да квичат сега,после само тишина.

    18:52 13.09.2026

  • 24 Хи хи

    22 0 Отговор
    Лъжат, в случая с Литва, не са били ято птици, а руски дронове ! Даже Путин бил яхнал един от дроновете !! тагаренковци, готови ли сте с бункерчетата, че Путин идва, яхнал дрон ! Така казаха зеленото жуже и нато !!

    18:52 13.09.2026

  • 25 Отреазвяващ

    7 0 Отговор

    До коментар #22 от "........–":

    Гласувах по грешка.Извинявам се.

    18:53 13.09.2026

  • 26 име

    20 0 Отговор
    Борис джонсън дано да го думне руски дрон

    18:55 13.09.2026

  • 27 Язък

    16 1 Отговор
    За жонсъна и мерц! Можеше да спретнат хубави септембер фестове немците и британците. Язък!

    18:56 13.09.2026

  • 28 ........–

    16 1 Отговор
    Борката е служител на са-тан.ис--тите в лондонското сити.

    18:57 13.09.2026

  • 29 Ман

    16 2 Отговор
    По-добре да го праснали тоя клоун Борис. Щеше да е възмездие.

    18:57 13.09.2026

  • 30 На Полша

    12 1 Отговор
    като не им харесват дроновете, да си изместят държавата до Израел, където е напълно спокойно! Или до С.Корея, която е изостанала държава без ток и технологии 🤣😂🤣 Докато фронта беше далеч от тях въоръжаваха Украйна и се правеха на смели, но отскоро ревът колко заплашени били..

    Коментиран от #37

    18:59 13.09.2026

  • 31 Много натовци дават фира

    14 1 Отговор
    Поредицата от прецизни въздушни удари с фронтови бомбардировачи Су-34 по ключови промишлени обекти и командни пунктове в агломерацията Славяно-Краматорск. Според експертни оценки, изпращането на транспортни машини от типа Saab и C-130 Hercules цели бърза и дискретна евакуация на ранени и загинали чуждестранни инструктори и съветници, за да се предотврати публичното разкриване на прекия мащаб на западното военно присъствие на терен.И тук възниква оперативният проблем за западните столици: какво да правят с телата и тежко ранените специалисти, чието съществуване на фронта официално се отрича.Натискът върху източния фронт показва, че стратегията за ограничено западно участие чрез изпращане на „съветници“ достига своите физически граници. Всяко унищожаване на контролен възел в Донбас струва на западните партньори не просто милиони долари в оборудване, а невъзстановим човешки капитал, чиято подготовка отнема десетилетия.
    Използването на специални полети за евакуация е показател за нарастващата цена на това участие. Дилемата пред Брюксел и Вашингтон вече не е дали да изпращат още оръжие, а колко още квалифицирани кадри могат да си позволят да загубят в сянка, преди вътрешнополитическият натиск у дома да взриви официалната реторика.
    Маршрутите на медицинските самолети от Жешов на запад продължават да отбелязват траекторията на една необявена, но интензивна война, в която границите между предната линия и тила отдавна са заличени.

    18:59 13.09.2026

  • 32 Така е

    10 1 Отговор
    ... и ги нападна страх, там където нямаше страх! Докъде води джендърството...

    18:59 13.09.2026

  • 33 Дзак

    0 0 Отговор
    Разбирам да прави съчинения за мен. Но защо в чуждия град, за други хора,?

    19:00 13.09.2026

  • 34 9ти септември

    4 0 Отговор
    Как спи спокойно този измекяр

    19:00 13.09.2026

  • 35 Войната ще свърши

    10 2 Отговор
    Когато острова на сатанизма потъне

    19:01 13.09.2026

  • 36 Ха ха

    10 2 Отговор
    На Слънчака ято рускини вдигнаха самолетите на местните гларуси.

    Коментиран от #40

    19:02 13.09.2026

  • 37 Хахаха!🎺🥳😀

    10 1 Отговор

    До коментар #30 от "На Полша":

    В Славянск слушат затаени в панелките залповете на руската артилерия. Нуждаят се от кураж от Европа, за да умрат щастливи. Путин ги жали. Засега.

    19:03 13.09.2026

  • 38 По точно

    2 8 Отговор

    До коментар #21 от "ВСЕКИ ДЕН ЩЕ Е ТАКА":

    Руснак назад не знае - кръгом и пак напред. Ако оживее.

    19:03 13.09.2026

  • 39 Във влака

    12 0 Отговор
    само войнолюбци, а тръгнали да преговарят за мир. Бумерангът в действие.

    19:04 13.09.2026

  • 40 Рускини или украинки?

    7 1 Отговор

    До коментар #36 от "Ха ха":

    Как ги различаваш? Бели, красиви с нежни гласчета. Не като наще църни циг ан ки.

    19:05 13.09.2026

  • 41 Kaлпазанин

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "ТОЗИ ТУПАН ДЖОНСЪН":

    Барни Тънък: като медийна пушилка и съветника на магарето Мерц какво са търсили там ,???? Медиите ли ще ни обяснят или политиците които искат да си запазят кожите като ни вкарат във война

    19:10 13.09.2026

  • 42 СМЕЛОСТТА НА ШЛЯХТЕ

    6 0 Отговор
    Бързо бързо РЕЗКО НАМАЛЕ.

    19:11 13.09.2026

  • 43 Калашников

    7 0 Отговор
    Ми явно на Източния фланг на НАТО има проблем с Логистиката и Снабдяването.....-май има недостиг на Памперси

    19:11 13.09.2026

  • 44 Пилотът Гошу

    7 0 Отговор
    Няма да питаме каква работа има съветник на Мерц с Борис Перчема 😉

    19:12 13.09.2026

  • 45 Готвача не си свьрши работата

    3 0 Отговор
    Трите случая показват страх и безхаберие.

    19:12 13.09.2026

  • 46 09876

    1 8 Отговор

    До коментар #10 от "ТИР":

    Големи сте умници руzофилски.Виновника за всичко това е само агреасора русия.

    19:15 13.09.2026

  • 47 БОРИС ДЖОНСЪН

    8 2 Отговор
    Лесно е да пращам окраинците на война, но бягам ако дрон се появи на 100 киломентра от мен.

    19:15 13.09.2026

  • 48 Реалисте,

    1 6 Отговор

    До коментар #5 от "РЕАЛИСТ":

    вие русофилистите като пишете мислите ли, или искате да бъдете смешни.

    19:18 13.09.2026

  • 49 Все тая

    5 2 Отговор
    Литовските ВВС бият патки с Ф16 👏

    19:19 13.09.2026

  • 50 Неееее

    0 6 Отговор

    До коментар #6 от "Страх тресе фашистите":

    Те руснаците си взеха белята сами от много акъл.Докато не се разпаднат няма да спрат.

    Коментиран от #52, #59

    19:23 13.09.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Дааааа!

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "Неееее":

    Украйна се разпадна! Крим, Донбаската народна република и Луганската народна република след референдуми напуснаха укро райха! Следват Николаев и Одеса.

    19:28 13.09.2026

  • 53 123

    0 0 Отговор
    Борката Джонсън си го заслужава да го отнесе, защото заради такива боклуци като него загинаха стотици хиляди украинци.

    19:30 13.09.2026

  • 54 Ъъъ

    0 0 Отговор
    "...в който са се намирали бившият британски премиер Борис Джонсън и съветник на германския канцлер Фридрих Мерц."

    Това е бил "чартър", а тези дето са били във влака са връщали от някаква конференция в Киев. Имало е бая "делегати" от Италия, Франция, Германия, Великобритания.... Не е да са били само двамата.

    19:31 13.09.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Ами

    0 0 Отговор
    Дишайте спокойно, Путин се върна в Москва.
    Куфарчето е при него. За сега ще живеете.
    След Путин не гарантирам.

    19:36 13.09.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 С тролене

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Неееее":

    първо изглеждаш глупаво и второ показваш колко е зле фашисткият режим в Украйна. Троленето е върха на отчаянието и падението!

    19:39 13.09.2026

  • 60 ттт

    0 0 Отговор
    Какво да ви кажа? Когато Зеленски беше приел много по-изгодните за Украйна предложения Борис Джонстън го принуди да воюва. Сега може би е разбрал, към какво е тласнал украинците.

    19:40 13.09.2026

  • 61 РРУСИЯ ДА НЕ ГИ ЖАЛИ , УУДРИ

    1 0 Отговор
    ННАСИРАЙТЕ СЕ ММРЪСНА ФФАШОКЪЗЕНА ТТВАР ОТ ССТРАХ !! САМО РРУСИЯ ЩЕ ВИ ИЗЛЕКУВА ОТ ЗЗАСЛЕПЕНАТА ВИ ВВЕЛМОЖНОСТ ! ТРЪГНАЛИ С ВЛАК "НЕДОСЕГАЕМИ" БАШ РРАЗБОЙНИЦИ ДА ТЪРСЯТ В ПОЛША ДОПЪЛНИТЕЛНО ППРОКСИ ТТЪПАЦИ , ЧЕ УУКРОПРОКСИТАТА СА НА ПРИВЪРШВАНЕ! ТОЯ РРОШАВ ООТКАЧАЛНИК , ЗАЩО НЕ Е ПРЕДАДЕН НА ЕЕВОПЕЙСКИЯ ССЪД , И ДА ПОСЛЕДВА ММЛАДИЧ ??? ЦЯЛ СВЯТ ЗНАЕ , ИМА И СВИДЕТЕЛИ ЗА РОЛЯТА МУ ЗА УУБИЙСТВОТО НА МИЛИОНИ ЗАРАДИ НЕГО , ВМЕСТО ВВОЙНАТА ДА БЕШЕ ПРИКЛЮЧИЛА САМО 3 МЕСЕЦА СЛЕД НАЧАЛОТО Ѝ , ТО ЛИЧНО ЗАРАДИ НЕГО ТОВА НЕ СЕ СЛУЧИ. ИМА СВИДЕТЕЛИ , ИМА СВИДЕТЕЛИ И ТОЗИ ВЪПРОС ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПОВДИГНАТ ПРЕД ЕЕВР ССЪД !!!!!!
    А ТОЯ СЕ РАЗВЯВА ИЗ ППОЛША СЕГА , ЗА КАКВО МИСЛИТЕ ??? ППОХОЖДЕНИЯТА СА МУ ОТНОВО С ПОДОБНА ЦЕЛ - УЛОВ НА ТТЪПИ ППРОКСИТА , ДА ГИ НАБУТА ВЪВ ВВОЙНА!!!

    19:41 13.09.2026

  • 62 Аса

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ТОЗИ ТУПАН ДЖОНСЪН":

    Е па на какъв? Отпускарско време е, отишъл е на море в Крим, нали той е в Украйна.

    19:42 13.09.2026

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