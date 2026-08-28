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Учениците в Гърция са намалели с 21 000 за три години, 100 детски градини и училища са закрити

Учениците в Гърция са намалели с 21 000 за три години, 100 детски градини и училища са закрити

28 Август, 2026 09:06 565 14

  • образование-
  • ученици-
  • гърция-
  • училище-
  • население

Намалелият брой ученици води и до затваряне на училища и детски градини. Проблемът засяга не само малки села, но и градове

Учениците в Гърция са намалели с 21 000 за три години, 100 детски градини и училища са закрити - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Учениците в Гърция са намалели с 21 000 в рамките на три години, а 100 детски градини и начални училища са закрити, съобщава електронното издание на гръцкия вестник "Катимерини". Данните са от доклад, озаглавен "Гърция в цифри", изготвен от националната статистическа служба ЕЛСТАТ и Министерството на образованието, предаде БТА.

През учебната година 2023-2024 г. записаните в детски градини и начални училища са били 1 291 289. За предстоящата учебна година децата в двете степени на гръцката образователна система ще бъдат 1 270 331.

Всяка година "се губи" по един клас ученици във всяко училище, сочат данните. Според експерти намаляването на броя на учениците е отражение на демографските проблеми на страната. От министерството на образованието очакват скоро да бъде засегнат и гимназиалният етап, посочва "Катимерини".

Намалелият брой ученици води и до затваряне на училища и детски градини. Проблемът засяга не само малки села, но и градове, пише още "Катимерини". Статистическите данни от последните години показват задълбочаване на демографската криза в Гърция.

Според Европейската статистическа служба Евростат през миналата година населението в Гърция е било 10 370 000, а през тази година се очаква да намалее до 10 360 000. Преди 15 години гръцкото население е достигнало своя максимум, като регистрирани в страната са били 11,1 милиона души.
Причините за наблюдаваната тенденция са много и предимно свързани със съвременния начин на живот - икономическата несигурност, безработицата, прекалената ангажираност на родителите, липсата на социални политики за подкрепа.

В опит да се подпомогнат родителите, управляващите в Гърция отпускат през тази година еднократна финансова помощ в размер на 150 евро за всяко дете, която ще бъде изпратена до края на месеца на семействата, които отговорят на определени критерии, съобщава гръцката обществена телевизия ЕРТ.


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жожи

    14 3 Отговор
    Толкова ромки продадоха децата си м Гърция и да няма прираст?

    09:07 28.08.2026

  • 2 Добре че тука са се увеличили

    12 1 Отговор
    ама само процентно римлянчетата, хахаха!

    09:09 28.08.2026

  • 3 Боруна Лом

    11 1 Отговор
    А У КОЛОНИЯТА КОЛКО СМЕ НАЗАД? ДА ,,ЖИВЕЕ,, ДЕМОКРАЦИЯТА

    Коментиран от #8

    09:13 28.08.2026

  • 4 Факти

    11 4 Отговор
    Нали, живеят в проспериращия ЕС! Защо, цяла Европа тогава има отрицателен прираст на населението?! На какво, се дължи този феномен!!!

    Коментиран от #7

    09:13 28.08.2026

  • 5 Айляк

    10 3 Отговор
    Който е член на ЕССР така става.

    Коментиран от #10

    09:13 28.08.2026

  • 6 Тъкмо ще има

    6 4 Отговор
    повече място за останалите.

    09:15 28.08.2026

  • 7 Не желаят да се плодят като зайци

    3 8 Отговор

    До коментар #4 от "Факти":

    или като руски ислямки.
    Децата трябва да бъдат къпани няколко пъти на ден, а не да растат в кочинки.

    09:20 28.08.2026

  • 8 моруна

    0 3 Отговор

    До коментар #3 от "Боруна Лом":

    шо не си бременен?

    09:20 28.08.2026

  • 9 Пич

    8 1 Отговор
    Е.......те гърците не са много по секса с жени......
    А туристите не могат да огреят навсякъде.....

    09:21 28.08.2026

  • 10 а бе

    0 7 Отговор

    До коментар #5 от "Айляк":

    у сесерето кво стаа?

    09:22 28.08.2026

  • 11 Стенли

    5 1 Отговор
    А какво да кажем за България , както е тръгнало един ден ще остане само името България , но без етнически българи 😮‍💨

    09:22 28.08.2026

  • 12 Kaлпазанин

    2 1 Отговор
    Голям дерт ми са ,колко са намалели римляните

    09:29 28.08.2026

  • 13 Само до демографските проблеми

    0 0 Отговор
    На Гърция ни е ....всичко друго ни е 6

    09:35 28.08.2026

  • 14 Балканец

    0 0 Отговор
    Да ги дадат на софиянци, където все не им стигат местата!

    09:41 28.08.2026

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