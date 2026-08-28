Учениците в Гърция са намалели с 21 000 за три години, 100 детски градини и училища са закрити

Учениците в Гърция са намалели с 21 000 в рамките на три години, а 100 детски градини и начални училища са закрити, съобщава електронното издание на гръцкия вестник "Катимерини". Данните са от доклад, озаглавен "Гърция в цифри", изготвен от националната статистическа служба ЕЛСТАТ и Министерството на образованието, предаде БТА.

През учебната година 2023-2024 г. записаните в детски градини и начални училища са били 1 291 289. За предстоящата учебна година децата в двете степени на гръцката образователна система ще бъдат 1 270 331.

Всяка година "се губи" по един клас ученици във всяко училище, сочат данните. Според експерти намаляването на броя на учениците е отражение на демографските проблеми на страната. От министерството на образованието очакват скоро да бъде засегнат и гимназиалният етап, посочва "Катимерини".

Намалелият брой ученици води и до затваряне на училища и детски градини. Проблемът засяга не само малки села, но и градове, пише още "Катимерини". Статистическите данни от последните години показват задълбочаване на демографската криза в Гърция.

Според Европейската статистическа служба Евростат през миналата година населението в Гърция е било 10 370 000, а през тази година се очаква да намалее до 10 360 000. Преди 15 години гръцкото население е достигнало своя максимум, като регистрирани в страната са били 11,1 милиона души.

Причините за наблюдаваната тенденция са много и предимно свързани със съвременния начин на живот - икономическата несигурност, безработицата, прекалената ангажираност на родителите, липсата на социални политики за подкрепа.

В опит да се подпомогнат родителите, управляващите в Гърция отпускат през тази година еднократна финансова помощ в размер на 150 евро за всяко дете, която ще бъде изпратена до края на месеца на семействата, които отговорят на определени критерии, съобщава гръцката обществена телевизия ЕРТ.