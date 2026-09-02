Премиерът на Канада ще подкрепи местния бизнес срещу митата на Доналд Тръмп

Канадският премиер Марк Карни заяви, че правителството му ще продължи да подкрепя работниците и отраслите, засегнати от американските мита.

Новината беше съобщена след среща с лидери на профсъюзите, на която бяха обсъдени мерки за защита на работните места и предприятията, изброи АФП.

Марк Карни определи американските мита като "необосновани" и "непровокирани".

За целта премиерът обяви допълнителната подкрепа в размер на 7,5 милиарда канадски долара (~5,4 милиарда долара).

Тези средства ще отидат при засегнатите от митата на Доналд Тръмп предприятия и работници.

"Необоснованите и непровокирани американски мита оказват натиск върху канадските работници и индустрии", посочи Марк Карни.

През август САЩ обявиха, че налагат 50% мита върху канадски стоки на стойност 20 милиарда долара, след като преговорите между страните се провалиха. Откакто се завърна в Белия дом миналата година, Тръмп предлага съюзникът, с когото САЩ някога поддържаха топли отношения, да бъде погълнат като 51-ви щат.

Канада отговори на данъците върху вноса на Тръмп, като наложи ответни мита върху американски стоки на стойност 20 милиарда долара, включително за стомана, млечни продукти, уреди и селскостопанско оборудване.