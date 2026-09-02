Новини
Свят »
Канада »
Премиерът на Канада ще подкрепи местния бизнес срещу митата на Доналд Тръмп
  Тема: Войната на митата

Премиерът на Канада ще подкрепи местния бизнес срещу митата на Доналд Тръмп

2 Септември, 2026 07:18 516 1

  • канада-
  • марк карни-
  • доналд тръмп

През август САЩ обявиха, че налагат 50% мита върху канадски стоки на стойност 20 милиарда долара, след като преговорите между страните се провалиха

Премиерът на Канада ще подкрепи местния бизнес срещу митата на Доналд Тръмп - 1
AFP AFP

Канадският премиер Марк Карни заяви, че правителството му ще продължи да подкрепя работниците и отраслите, засегнати от американските мита.

Новината беше съобщена след среща с лидери на профсъюзите, на която бяха обсъдени мерки за защита на работните места и предприятията, изброи АФП.

Марк Карни определи американските мита като "необосновани" и "непровокирани".

За целта премиерът обяви допълнителната подкрепа в размер на 7,5 милиарда канадски долара (~5,4 милиарда долара).

Тези средства ще отидат при засегнатите от митата на Доналд Тръмп предприятия и работници.

"Необоснованите и непровокирани американски мита оказват натиск върху канадските работници и индустрии", посочи Марк Карни.

През август САЩ обявиха, че налагат 50% мита върху канадски стоки на стойност 20 милиарда долара, след като преговорите между страните се провалиха. Откакто се завърна в Белия дом миналата година, Тръмп предлага съюзникът, с когото САЩ някога поддържаха топли отношения, да бъде погълнат като 51-ви щат.

Канада отговори на данъците върху вноса на Тръмп, като наложи ответни мита върху американски стоки на стойност 20 милиарда долара, включително за стомана, млечни продукти, уреди и селскостопанско оборудване.


Канада
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кебекуа

    1 0 Отговор
    Дейвъ и канадските тъпатси. Накъде ще си изнасят стоките. Ама като още не са се освободили от англйиско иго така ще е.

    07:41 02.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания