Ваканцията свърши! Американският самолетоносач “Ейбрахам Линкълн” отплава от Тайланд след няколкодневна почивка

Американският самолетоносач “Ейбрахам Линкълн” днес отплава от Тайланд след петдневен престой, приключвайки с почивката след продължително разполагане, включващо операции в Близкия изток, предаде Ройтерс, позовавайки се на Военноморските сили на САЩ, пише БТА.
“Бихме желали да благодарим на народа на Тайланд за невероятното му гостоприемство”, посочи в изявление капитан Дан Кийлър, който командва “Ейбрахам Линкълн”.
Разполагането на корабите на ВМС обикновено продължава от шест до девет месеца, но по време на конфликт този период може да се увеличи.
Атомният самолетоносач с около 5000 души на борда участваше в американската блокада и бойни операции срещу Иран, като според конгресмени от Демократическата партия е поставил съвременен рекорд по продължителен престой в морето.
Придружен от други американски военноморски кораби, „Линкълн“ пристигна рано в сряда в Тайланд, единствения договорен партньор на Вашингтон в континентална Югоизточна Азия.
Автобуси, пълни с моряци и морски пехотинци в цивилни дрехи, много от които усмихнати и махащи с ръце, започнаха да пристигат в хотел в курортния град Патая, на около 150 км югоизточно от Банкок, малко след като корабите им акостираха.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ваканцията свърши
15:07 06.09.2026
2 Манолчо глишев- Магелана
Коментиран от #7
15:10 06.09.2026
3 А50
15:12 06.09.2026
4 Пич
15:13 06.09.2026
5 Психодесен жълтопаветник
15:15 06.09.2026
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #12, #13
15:17 06.09.2026
7 Верно е..
До коментар #2 от "Манолчо глишев- Магелана":Единственият във Галактиката Аероплано носач.. на Кюмюр,...ДЯДЯ КУЗЯ беше омазан със Екс-кременти преди да се запали от саждите в куминя! А Аеропланите (БЕЗ аналогови) падаха от палубата в морето,само защото шафьорето беха алкаше ! От Средиземно море го завлякоха на буксир до Архангелск...за Скрап !!
Ааааахахаха
Коментиран от #11, #16, #18
15:21 06.09.2026
8 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Мога да ви пи Кам на американската демокрация?
15:22 06.09.2026
9 Новини от Тайланд
06.09.2026 08:23
Местните секс работници в Тайланд се оплакват от неочакван спад в търсенето – американските моряци, пристигащи със самолетоносачи, търсят мъже, а не жени. Очевидци в социалните мрежи съобщават, че военнослужещите прекарват часове в търсене на тайландски мъжки проститутки, но поради наплива на хора, почти няма свободни такива.”
15:23 06.09.2026
10 КуZю Пушилката от депото за скрап
15:24 06.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":И кво? От как потъна " Москва" някое мижаво селце върнахте ли Си? КВО стана с кафето в Крим? А с яйцата и Интернета и бензина в Русия?
А що в Киев най големия хотел се казва " МЕТРО" И е строен от руските комунисти?
А, щях да забравя. Ходих пак у вас, хахаах. Довольна е, ххахах, повече от колкото от Киевското ПВО, хахах
Коментиран от #17, #19
15:29 06.09.2026
13 К.О.Т.а.р.А.К.😺
До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Много местни ПеПета и ДеБета (ЛГБТета), със сълзи на очи изпратиха американските моряци!😥😭
15:30 06.09.2026
14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
15:35 06.09.2026
15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️Честит Празник Българи
15:38 06.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #12 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Е тази седмица Украина си върна повече от 14 села, а ръждивия крайцер вече стана на риф❗
15:39 06.09.2026
18 Хихихи
До коментар #7 от "Верно е..":Затова като чуят"Орешник" йенките не могат да стигнат до тоалетнатаОсират се още в коридора.после психолози,терапии и так далеЕеееехееедехееее
15:40 06.09.2026
19 Последния Софиянец
До коментар #12 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Бензин няма в блатата, а няма и да има до капитулацията на бункера!
15:41 06.09.2026