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Ваканцията свърши! Американският самолетоносач “Ейбрахам Линкълн” отплава от Тайланд след няколкодневна почивка
  Тема: Иранската криза

Ваканцията свърши! Американският самолетоносач “Ейбрахам Линкълн” отплава от Тайланд след няколкодневна почивка

6 Септември, 2026 15:05 708 19

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Атомният самолетоносач с около 5000 души на борда участваше в американската блокада и бойни операции срещу Иран, като според конгресмени от Демократическата партия е поставил съвременен рекорд по продължителен престой в морето

Ваканцията свърши! Американският самолетоносач “Ейбрахам Линкълн” отплава от Тайланд след няколкодневна почивка - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Американският самолетоносач “Ейбрахам Линкълн” днес отплава от Тайланд след петдневен престой, приключвайки с почивката след продължително разполагане, включващо операции в Близкия изток, предаде Ройтерс, позовавайки се на Военноморските сили на САЩ, пише БТА.

“Бихме желали да благодарим на народа на Тайланд за невероятното му гостоприемство”, посочи в изявление капитан Дан Кийлър, който командва “Ейбрахам Линкълн”.

Разполагането на корабите на ВМС обикновено продължава от шест до девет месеца, но по време на конфликт този период може да се увеличи.

Атомният самолетоносач с около 5000 души на борда участваше в американската блокада и бойни операции срещу Иран, като според конгресмени от Демократическата партия е поставил съвременен рекорд по продължителен престой в морето.

Придружен от други американски военноморски кораби, „Линкълн“ пристигна рано в сряда в Тайланд, единствения договорен партньор на Вашингтон в континентална Югоизточна Азия.

Автобуси, пълни с моряци и морски пехотинци в цивилни дрехи, много от които усмихнати и махащи с ръце, започнаха да пристигат в хотел в курортния град Патая, на около 150 км югоизточно от Банкок, малко след като корабите им акостираха.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ваканцията свърши

    16 3 Отговор
    Започват медицинските прегледи, карантината и антибиотиците.

    15:07 06.09.2026

  • 2 Манолчо глишев- Магелана

    15 5 Отговор
    Ще могат ли да акат на спокойствие!? Оправиха ли тоалетните,че преди бяхаОсрали целия кораб!😀

    Коментиран от #7

    15:10 06.09.2026

  • 3 А50

    14 2 Отговор
    Айде обратно, че другото корито персите вчера го целнаха

    15:12 06.09.2026

  • 4 Пич

    11 2 Отговор
    Абе, ваканцията е свършила, ама дизентерията на американците дали е свършила...?!

    15:13 06.09.2026

  • 5 Психодесен жълтопаветник

    8 1 Отговор
    Патая!!!Лелееее, лапало се еПишки пет дена!? Блазе им!!

    15:15 06.09.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 8 Отговор
    ,,Масква,, още ваканцува при русалките

    Коментиран от #12, #13

    15:17 06.09.2026

  • 7 Верно е..

    6 7 Отговор

    До коментар #2 от "Манолчо глишев- Магелана":

    Единственият във Галактиката Аероплано носач.. на Кюмюр,...ДЯДЯ КУЗЯ беше омазан със Екс-кременти преди да се запали от саждите в куминя! А Аеропланите (БЕЗ аналогови) падаха от палубата в морето,само защото шафьорето беха алкаше ! От Средиземно море го завлякоха на буксир до Архангелск...за Скрап !!
    Ааааахахаха

    Коментиран от #11, #16, #18

    15:21 06.09.2026

  • 8 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 4 Отговор
    Много интересно. Демокрацията се държи на цената на бензина в СаЩ, а тя пък на присъствието на самолетоносач в основния нефтен район на Земята.Т е. Демокрацията е функция от успешното ( или не) присъствие на американски войски далеч от Америка.
    Мога да ви пи Кам на американската демокрация?

    15:22 06.09.2026

  • 9 Новини от Тайланд

    5 2 Отговор
    “Американските военни в Тайланд предпочитат мъже-проститутки

    06.09.2026 08:23

    Местните секс работници в Тайланд се оплакват от неочакван спад в търсенето – американските моряци, пристигащи със самолетоносачи, търсят мъже, а не жени. Очевидци в социалните мрежи съобщават, че военнослужещите прекарват часове в търсене на тайландски мъжки проститутки, но поради наплива на хора, почти няма свободни такива.”

    15:23 06.09.2026

  • 10 КуZю Пушилката от депото за скрап

    2 0 Отговор
    Искам и аZ на ваканция в Тайланд 🙄

    15:24 06.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    И кво? От как потъна " Москва" някое мижаво селце върнахте ли Си? КВО стана с кафето в Крим? А с яйцата и Интернета и бензина в Русия?
    А що в Киев най големия хотел се казва " МЕТРО" И е строен от руските комунисти?
    А, щях да забравя. Ходих пак у вас, хахаах. Довольна е, ххахах, повече от колкото от Киевското ПВО, хахах

    Коментиран от #17, #19

    15:29 06.09.2026

  • 13 К.О.Т.а.р.А.К.😺

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Много местни ПеПета и ДеБета (ЛГБТета), със сълзи на очи изпратиха американските моряци!😥😭

    15:30 06.09.2026

  • 14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор
    всъщност ,, Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.,,изобщо не е от град Москва , а от килия ,,Москва,, из подземията на руското посолство/// оковали са го с верига за масата с монитора , да копейничи-имал големи дългове , щото къщата за гости , дето си я купил в Крим , на кредит , му я думнали украинците!!! останала му само една дръжка от руското знаме , дето си го наврял(знаете къде) за спомен

    15:35 06.09.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️Честит Празник Българи

    1 0 Отговор
    НО не трябва да се забравя, ЧЕ САМО терористичната проссия е против СЪЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ, резидента рублен боташович не посмя дори и да го намекне в речта си❗

    15:38 06.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Е тази седмица Украина си върна повече от 14 села, а ръждивия крайцер вече стана на риф❗

    15:39 06.09.2026

  • 18 Хихихи

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Верно е..":

    Затова като чуят"Орешник" йенките не могат да стигнат до тоалетнатаОсират се още в коридора.после психолози,терапии и так далеЕеееехееедехееее

    15:40 06.09.2026

  • 19 Последния Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Бензин няма в блатата, а няма и да има до капитулацията на бункера!

    15:41 06.09.2026