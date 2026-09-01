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Доналд Тръмп: Иран е мъртъв! Бомбардировките продължават
  Тема: Иранската криза

Доналд Тръмп: Иран е мъртъв! Бомбардировките продължават

1 Септември, 2026 21:23, обновена 1 Септември, 2026 21:30 1 140 28

  • сащ-
  • иран-
  • доналд тръмп-
  • ормузки проток

Иран е подложен на натиск от почти всички страни — подновени военни удари от страна на САЩ, по-строги санкции и рязък спад в износа на петрол — което повдига нови въпроси за това колко дълго Техеран ще може да понася икономическите трудности

Доналд Тръмп: Иран е мъртъв! Бомбардировките продължават - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът Доналд Тръмп обяви Иран за "провалена държава“, като заяви, че страната е икономически и военно съсипана, а подновените сблъсъци със САЩ поставят под въпрос колко влияние все още има Техеран.

"Иран официално е провалена държава. ТЯ Е МЪРТВА!“, написа Тръмп в Truth Social. "Те нямат военноморски флот, нямат военновъздушни сили, нямат валута, не плащат на войниците си, нито на полицията.“

Тръмп също така заяви, че инфлацията в Иран е достигнала 300% и че ръководството на страната е "в пълен хаос и неспособно да представлява адекватно страната“.

Иран е подложен на натиск от почти всички страни — подновени военни удари от страна на САЩ, по-строги санкции и рязък спад в износа на петрол — което повдига нови въпроси за това колко дълго Техеран ще може да понася икономическите трудности и все пак да запази влиянието си спрямо Вашингтон.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че последната американска атака срещу Иран е била „оправдана“ и заплаши с по-мащабни удари, ако Техеран предприеме ответни действия, предаде Ройтерс.

В публикация в Трут соушъл Тръмп каза, че американските военни нанасят днес удари по ирански цели в близост до Ормузкия проток в отговор на „неуспешния опит“ на Иран да постави морски мини в протока, както и в отговор на изстрелването на осем ракети срещу американска военна база в Йордания.

Американската армия обяви часове по-късно, че е започнала да нанася нови удари по цели в Иран, предадоха световните агенции.

Нанасянето на ударите е започнало в 16 ч. по Гринуич, поясни в Екс американското Централно командване, отговарящо за операции в близкоизточния регион.

На прицел са взети цели на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция.

Ударите са в отговор на наскорошни атаки на Корпуса по търговското корабоплаване в Ормузкия проток и срещу американски военни, разположени в региона.

Иранската държавна телевизия съобщи за няколко експлозии, чути в южната част на страната, в района на Бандар Абас и на остров Кешм, в близост до Ормузкия проток.

В неделя САЩ нанесоха удари - първите от един месец насам - по установки за изстрелване, разположени на ирански остров.

Иран отвърна на ударите тогава, като атакува с ракети и дронове американски цели в Йордания и Обединените арабски емирства, като същевременно заяви чрез президента си Масуд Пезешкиан, че не желае войната да продължава.

Американският президент Доналд Тръмп обеща да отговори на тези ответни действия, но засега изглежда е отхвърлил варианта за възобновяване на мащабна военна операция срещу Иран.

Междувременно Вашингтон обеща да започне кампания за икономическо „задушаване“ на Иран, чиито конкретни параметри и цели все още предстои да бъдат уточнени.

Четири снаряда поразиха няколко района, разположени на изток от Ормузкия проток, съобщи ирански представител, цитиран от иранската информационна агенция ИРНА, след като американското Централно командване обяви, че САЩ в момента са започнали да нанасят нови удари по цели в Иран, предаде Франс прес.

Югоизточната иранска провинция Систан-Белуджистан, която стана обект на няколко атаки след възобновяването на военните действия през юли, беше засегната, заяви регионалният представител Али Халилабади. Той не уточни дали в провинцията са били нанесени щети.

Междувременно Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) предупреди, че ще накара САЩ да съжаляват за новите си атаки близо до Ормузкия проток. От своя страна американският президент Доналд Тръмп заплаши, че ще удари Иран "още по-силно", ако от иранска страна последват ответни действия.

"Сурово наказание очаква агресорите, САЩ ще съжаляват за новите си атаки", обяви говорителят на КГИР Хусейн Мохеби в социалната мрежа Екс, след като снаряди бяха изстреляни срещу южната част на Иран.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    27 6 Отговор
    Тръмп сам си копае гроба. Свърши му оръжието, войниците му са деморализирани, горивото скъпо у тях, идват междинни избори... Все лоши новини за него. Скоро импийпмънт и съд.

    Коментиран от #11

    21:25 01.09.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 10 Отговор
    добре че не си съвпаднаха по мандати с Медведев-от пияния и лудия бяга..))))

    21:25 01.09.2026

  • 3 ДЕДИ ДОНИ

    21 1 Отговор
    ТОТАЛНО Е ИЗПЛЯСКАЛ ЕВРОПЕЙЦИ ДИЗЕЛА ПОСКЪПВА ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕННОСТИ.

    21:26 01.09.2026

  • 4 Анонимен

    18 3 Отговор
    Само не намесвайте България и в тази война.

    21:26 01.09.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    20 4 Отговор
    ЛИДЕРИТЕ НА ШОС
    НЕ ПОКАЗАХА В БИШКЕК С НИЩО
    ЧЕ ИРАН Е МЪРТЪВ :)
    ......
    ПРЕЗИДЕНТА НА ИРАН ДОКТОРА СЪРДЕЧЕН ХИРУРГ МАСУД ПАЗЕШКИЯН СЕ РАДВАШЕ НА ТОПЪЛ ПРИЕМ :)
    .....
    ХОРАТА ГОВОРЯТ ЗА ТРАНСПОРНИ КОРИДОРИ, ОТВАРЯНЕ НА ПРИСТАНИЩА И ГРАНИЦИ С КИТАЙ, ПАКИСТАН, ИНДИЯ , РУСИЯ
    .....
    ДОНЬО ПАК ПЕЕЕ РАВИНСКИ КЮЧЕЦИ :)

    21:27 01.09.2026

  • 6 Лопата Орешник

    21 3 Отговор
    Значи вчера някви зомбита са стреляли с ракети от иранска земя?! Щото той Иран за двадесет и трети път е мъртъв!!

    21:27 01.09.2026

  • 7 Пусулер

    4 9 Отговор
    Нас никой не ни пита за нищо

    21:27 01.09.2026

  • 8 Дзак

    1 5 Отговор
    Стейин Алайв!

    21:28 01.09.2026

  • 9 Тръмп

    16 2 Отговор
    Мосад плашат да пуснат клипове с мен и разни деца.

    21:28 01.09.2026

  • 10 АМЕРИКАНЦИТЕ ДА СЕ ВЗЕМАТ

    19 4 Отговор
    В РЪЦЕ И ДА НАМЕРЯТ НАЧИН ТОЗИ ОТКАЧЕНИЯ ДА ГО РАЗКАРАТ. ТОЗИ Е ТУРБО ДЕБИЛ И САМОВЛЮБЕН ГЛУПАК С БОЛНО ЕГО.

    21:29 01.09.2026

  • 11 Европеец

    13 3 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    Не знам..... Хем Иран бил мъртав,пък бомбардировките ли..... Дончо ли или пък автора не е наред.....

    21:29 01.09.2026

  • 12 Некой

    12 1 Отговор
    Луд умора няма! Подготвя поредната победа! (Трябва поне до 100 да стигне)

    21:30 01.09.2026

  • 13 колелото на историята

    8 1 Отговор
    "Те нямат военноморски флот, нямат военновъздушни сили, нямат валута, не плащат на войниците си, нито на полицията.“
    Дали говори за афганистанските талибани или може би далечен спомен за южновиетнамските партизани преди американската евакуация.

    21:33 01.09.2026

  • 14 Малиии

    4 1 Отговор
    Дончо пак изкука ..😁

    21:33 01.09.2026

  • 15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 1 Отговор
    АКО НЕ Е ЗЕЛЕНИЯ ИДИОТ
    ЩЕ Е АМЕРИКАНСКИЯ ИДИОТ
    ..... 24/7 НЕПРЕКЪСНАТА МОЗЪЧЕН ГЕНОЦИД

    21:35 01.09.2026

  • 16 Проваленият Президент

    7 1 Отговор
    прехвърля провала на противника си 🤣 САЩ сравнени с Иран по икономика, самолети, кораби и финанси са много по-напред, но се провалиха!

    Коментиран от #21

    21:37 01.09.2026

  • 17 ха ха ха ...

    6 1 Отговор
    Иранците са му сложили мишена на челото . Подгонили са и семейството му .
    Да си сърба попарата.

    А Иран изнася петрола по сухопътен коридор към Китай.

    21:38 01.09.2026

  • 18 САЩ като парамедик

    1 2 Отговор
    чрез бомбардировки (електрошок) реанимира мъртвия Иран!!

    21:39 01.09.2026

  • 19 не може да бъде

    5 1 Отговор
    Никога не съм считал че радикалния ислямизъм има бъдеще- считам че това което правят аятоласите в Иран противоречи на самата човешка същност ..е не толкова крайно както при талибаните в Афганистан ... не забравям че режимите в Саудитска Арабия Катар ОАЕ Бруней и др.са не по-малко брутални и са такива като в Иран само че те съюзници на САЩ и колективният Запад и си правят взаимни отстъпки !?но ето сега Иран със всичките си недостатъци направи Тръмп и САЩ да изглеждат ако не смешно то поне нелепо... показа всички слаби места на САЩ пред целия свят !?Във всички случаи можем вече да кажем че с това Иран оставя важна следа в историята и разчиства пътя на Китай !?

    21:39 01.09.2026

  • 20 Иван

    3 1 Отговор
    Това ще е последният президент на сащ

    21:43 01.09.2026

  • 21 Дякон Унуфрий Араллампиев

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Проваленият Президент":

    Представете си огромен здрав мъж силен богат обичан Тръгнал на разходка настъпил пирон Лечение гангрена ампутация Какво остана от този мъж Със щатите същата работа Моделът е грешен Вече никой не се страхува от щатите

    21:44 01.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 тАпи Yaнки

    0 0 Отговор
    Ами като е мъртъв, що още бомбиш бе, кукукукумицин?

    21:45 01.09.2026

  • 24 Обичам Тръмп

    2 1 Отговор
    Като торта-студен и със свещи... Българин Съм

    21:45 01.09.2026

  • 25 Иван

    2 0 Отговор
    Краварите са велика демокрация . От 200 години за когото и да гласуват все същите са на власт

    21:46 01.09.2026

  • 26 Рижавото не разбра ли,

    1 0 Отговор
    че колкото повече заплашва и обижда Иран и иранците, толкова повече ги сплотява около моллите?!
    Когато иранците се бяха вдигнали, Тръмп се мотаеше и с нищо не помогна. Изпусна момента тогава, сега още повече вреди.

    21:47 01.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Доктор съм

    0 0 Отговор
    Току що ме извикаха да спешно да сложа инжекция на Тръмп-В КАЛНАТА ЗАДНА АРТЕРИЯ... Тръгвам.... Утре ще разкажа, заради часовите пояси.....

    21:50 01.09.2026