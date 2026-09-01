Доналд Тръмп: Иран е мъртъв! Бомбардировките продължават

Президентът Доналд Тръмп обяви Иран за "провалена държава“, като заяви, че страната е икономически и военно съсипана, а подновените сблъсъци със САЩ поставят под въпрос колко влияние все още има Техеран.

"Иран официално е провалена държава. ТЯ Е МЪРТВА!“, написа Тръмп в Truth Social. "Те нямат военноморски флот, нямат военновъздушни сили, нямат валута, не плащат на войниците си, нито на полицията.“

Тръмп също така заяви, че инфлацията в Иран е достигнала 300% и че ръководството на страната е "в пълен хаос и неспособно да представлява адекватно страната“.

Иран е подложен на натиск от почти всички страни — подновени военни удари от страна на САЩ, по-строги санкции и рязък спад в износа на петрол — което повдига нови въпроси за това колко дълго Техеран ще може да понася икономическите трудности и все пак да запази влиянието си спрямо Вашингтон.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че последната американска атака срещу Иран е била „оправдана“ и заплаши с по-мащабни удари, ако Техеран предприеме ответни действия, предаде Ройтерс.

В публикация в Трут соушъл Тръмп каза, че американските военни нанасят днес удари по ирански цели в близост до Ормузкия проток в отговор на „неуспешния опит“ на Иран да постави морски мини в протока, както и в отговор на изстрелването на осем ракети срещу американска военна база в Йордания.

Американската армия обяви часове по-късно, че е започнала да нанася нови удари по цели в Иран, предадоха световните агенции.

Нанасянето на ударите е започнало в 16 ч. по Гринуич, поясни в Екс американското Централно командване, отговарящо за операции в близкоизточния регион.

На прицел са взети цели на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция.

Ударите са в отговор на наскорошни атаки на Корпуса по търговското корабоплаване в Ормузкия проток и срещу американски военни, разположени в региона.

Иранската държавна телевизия съобщи за няколко експлозии, чути в южната част на страната, в района на Бандар Абас и на остров Кешм, в близост до Ормузкия проток.

В неделя САЩ нанесоха удари - първите от един месец насам - по установки за изстрелване, разположени на ирански остров.

Иран отвърна на ударите тогава, като атакува с ракети и дронове американски цели в Йордания и Обединените арабски емирства, като същевременно заяви чрез президента си Масуд Пезешкиан, че не желае войната да продължава.

Американският президент Доналд Тръмп обеща да отговори на тези ответни действия, но засега изглежда е отхвърлил варианта за възобновяване на мащабна военна операция срещу Иран.

Междувременно Вашингтон обеща да започне кампания за икономическо „задушаване“ на Иран, чиито конкретни параметри и цели все още предстои да бъдат уточнени.

Четири снаряда поразиха няколко района, разположени на изток от Ормузкия проток, съобщи ирански представител, цитиран от иранската информационна агенция ИРНА, след като американското Централно командване обяви, че САЩ в момента са започнали да нанасят нови удари по цели в Иран, предаде Франс прес.

Югоизточната иранска провинция Систан-Белуджистан, която стана обект на няколко атаки след възобновяването на военните действия през юли, беше засегната, заяви регионалният представител Али Халилабади. Той не уточни дали в провинцията са били нанесени щети.

Междувременно Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) предупреди, че ще накара САЩ да съжаляват за новите си атаки близо до Ормузкия проток. От своя страна американският президент Доналд Тръмп заплаши, че ще удари Иран "още по-силно", ако от иранска страна последват ответни действия.

"Сурово наказание очаква агресорите, САЩ ще съжаляват за новите си атаки", обяви говорителят на КГИР Хусейн Мохеби в социалната мрежа Екс, след като снаряди бяха изстреляни срещу южната част на Иран.