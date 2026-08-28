Русия критикува международния трибунал след смъртта на Ратко Младич

Русия разкритикува Международния остатъчен механизъм за международни наказателни трибунали заради отказа да предостави медицинско освобождаване на бившия командващ босненските сръбски сили Ратко Младич, чиято смърт беше обявена днес, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Руското Външно министерство обвини Международния наказателен трибунал за бивша Югославия (МНТБЮ) и неговата организация приемник в липса на безпристрастност и в политически мотиви.
"Умишленото пренебрегване на основните правила за безпристрастност и справедливо отношение към осъдените в полза на политически мотиви завинаги ще остане гравирано в незавидното "наследство" на международния механизъм“, заяви Москва.
Младич, известен като "Касапина от Сребреница", излежаваше доживотна присъда в Хага за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления по време на войната в Босна и Херцеговина.
По-рано бе съобщено, че Младич е починал в затвора.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Как няма да го критикува,
05:20 28.08.2026
3 Нищо чудно
Коментиран от #4
05:21 28.08.2026
4 Мдааа
До коментар #3 от "Нищо чудно":И военнопрестъпниците се подкрепят.
05:22 28.08.2026
5 оня с коня
05:25 28.08.2026
6 КАСАПЕН Е НА МАЙОАТИ
05:29 28.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Артилерист
05:55 28.08.2026
9 Като автентична нацистка държава
Няма учудени
06:05 28.08.2026
10 Дайте да
06:09 28.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #13
06:38 28.08.2026
13 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #12 от "ЕДГАР КЕЙСИ":ПУТЛЕР ДА МУ ПОСТРОИ МАВZOЛЕЙ ...................... И ТАМ ДА СЕ КЛАНЯ НА МУМИЯТА МУ .................,....... .
06:51 28.08.2026