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Русия критикува международния трибунал след смъртта на Ратко Младич

Русия критикува международния трибунал след смъртта на Ратко Младич

28 Август, 2026 05:04 950 13

  • ратко младич-
  • русия-
  • международен трибунал-
  • смърт

Младич, известен като "Касапина от Сребреница", излежаваше доживотна присъда в Хага за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления по време на войната в Босна и Херцеговина

Русия критикува международния трибунал след смъртта на Ратко Младич - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия разкритикува Международния остатъчен механизъм за международни наказателни трибунали заради отказа да предостави медицинско освобождаване на бившия командващ босненските сръбски сили Ратко Младич, чиято смърт беше обявена днес, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Руското Външно министерство обвини Международния наказателен трибунал за бивша Югославия (МНТБЮ) и неговата организация приемник в липса на безпристрастност и в политически мотиви.

"Умишленото пренебрегване на основните правила за безпристрастност и справедливо отношение към осъдените в полза на политически мотиви завинаги ще остане гравирано в незавидното "наследство" на международния механизъм“, заяви Москва.

Младич, известен като "Касапина от Сребреница", излежаваше доживотна присъда в Хага за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления по време на войната в Босна и Херцеговина.

По-рано бе съобщено, че Младич е починал в затвора.


Сърбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Как няма да го критикува,

    9 11 Отговор
    като персоналното им Жужи е осъдено там и не смее да се разпишолва по повечето европейски държави.

    05:20 28.08.2026

  • 3 Нищо чудно

    8 4 Отговор
    Нацистите са плашливи.

    Коментиран от #4

    05:21 28.08.2026

  • 4 Мдааа

    9 6 Отговор

    До коментар #3 от "Нищо чудно":

    И военнопрестъпниците се подкрепят.

    05:22 28.08.2026

  • 5 оня с коня

    11 9 Отговор
    След като някой е осъден на Доживотен Затвор,логично е и там да намери кончината си.Въпросът е защо русия иска за смъртта на Младич Оставката на Междунар. Требунал,а самата тя не освободи Навални от затвора поради "Здравословни проблеми"?И тук е момента да се отчете най-важното- че Русия съди с ДВОЕН АРШИН!Някои ще кажат че какво от това - по целия свят се практикува?Неее,наивници- става дума не че мери с 2 различни Аршина,а че нейният е ДВА ПЪТИ по-голям от останалите!

    05:25 28.08.2026

  • 6 КАСАПЕН Е НА МАЙОАТИ

    3 2 Отговор
    Рядкото щастие РАЗБИЙШ ТАВАРИШ.

    05:29 28.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Артилерист

    7 8 Отговор
    Международните правни и прочие структури са доминирани от урсуло подобни ръководства на западните държави. При това положение справедливо правораздаване не може да се очаква...

    05:55 28.08.2026

  • 9 Като автентична нацистка държава

    7 6 Отговор
    в момента, Русия критикува всички антинацистки прояви.
    Няма учудени

    06:05 28.08.2026

  • 10 Дайте да

    6 2 Отговор
    ръкопляскаме и на Аркан който във видео се хвали с ехидна и самодоволна усмивка "днес убих 150 деца"

    06:09 28.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 1 Отговор
    РУСИЯ КРИТИКУВА И "ТЪГУВА" ЗА ........................ ТАКИВА УБИЙЦИ КАТО РАТКО МЛАДИЧ ........................... ФАКТ !

    Коментиран от #13

    06:38 28.08.2026

  • 13 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    ПУТЛЕР ДА МУ ПОСТРОИ МАВZOЛЕЙ ...................... И ТАМ ДА СЕ КЛАНЯ НА МУМИЯТА МУ .................,....... .

    06:51 28.08.2026

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