Русия критикува международния трибунал след смъртта на Ратко Младич

Русия разкритикува Международния остатъчен механизъм за международни наказателни трибунали заради отказа да предостави медицинско освобождаване на бившия командващ босненските сръбски сили Ратко Младич, чиято смърт беше обявена днес, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Руското Външно министерство обвини Международния наказателен трибунал за бивша Югославия (МНТБЮ) и неговата организация приемник в липса на безпристрастност и в политически мотиви.

"Умишленото пренебрегване на основните правила за безпристрастност и справедливо отношение към осъдените в полза на политически мотиви завинаги ще остане гравирано в незавидното "наследство" на международния механизъм“, заяви Москва.

Младич, известен като "Касапина от Сребреница", излежаваше доживотна присъда в Хага за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления по време на войната в Босна и Херцеговина.

По-рано бе съобщено, че Младич е починал в затвора.