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САЩ са близо до споразумение за контрол над петрола на Венецуела

САЩ са близо до споразумение за контрол над петрола на Венецуела

28 Август, 2026 06:16 458 12

  • венецуела-
  • петрол-
  • нефт-
  • сащ

Каракас запазва мълчание

САЩ са близо до споразумение за контрол над петрола на Венецуела - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Администрацията на САЩ работи по споразумение за осигуряване на дългосрочен достъп на Вашингтон, който контролира износа на петрол на Венецуела, до част от суровия петрол на южноамериканската страна.

Това, съобщиха пред Ройтерс служители, запознати с преговорите, цитирани от БТА.

Очаква се споразумението, което може да бъде подписано и публикувано скоро, да функционира „по начин, който ще позволи на правителството на САЩ контрол над група венецуелски петролни находища, които да бъдат разработени от американски компании, съобщиха служителите, добавяйки, че получените доставки ще бъдат гарантирани за САЩ.

„Това е реално и се обсъжда на най-високите нива на правителствата на САЩ и Венецуела”, заяви един от служителите.

Друг допълни, че като правен модел за осъществяване на сделката се разглежда лизингът.

Белият дом препрати въпроса на Ройтерс към Министерството на енергетиката на САЩ. Венецуелските власти не отговориха веднага на исканията за коментар. Венецуелският министър на петрола Паула Енао не можа да бъде открита за коментар.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    4 1 Отговор
    Това ли е новият световен ред ,на грабежа пиратството и контрола над чужда собственост ,долни нагли крадливи лицемери ,и му викали споразумение

    Коментиран от #8

    06:20 28.08.2026

  • 2 Онтарио

    1 3 Отговор
    Хем хванаха Мадуро, хем затвориха протока на чалмите. С един удар, два заека.

    06:21 28.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тръмп е многоходов

    1 1 Отговор
    Първо взема венецуелския петрол, после блокира иранския и руския.
    Прави яки пачки.

    06:24 28.08.2026

  • 5 Нищо ново под слънцето

    6 0 Отговор
    Не ми било борба за демокрация, най ми било завалдяване за ресурси.

    06:24 28.08.2026

  • 6 Е те това беше

    6 1 Отговор
    целта на цялата тая дандания около Венецуела - заграбването на най-богатото нефтено находище на планетата... Борци за демокрация, рииш ли... Май това беше и скритата мисла на Тръмп за Иран, ама нещо не му се получи...

    06:25 28.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Тъй де

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Kaлпазанин":

    Путин започна с това!

    06:27 28.08.2026

  • 9 работата готова

    1 0 Отговор
    Човека каза - ша видим ....

    06:33 28.08.2026

  • 10 ха ха ха ...

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Сделано в Рабзии":

    Кога Орешника е падал на руска територия бе готин ?
    А и нали до сега разправяхте , че такова нещо не съществува ....

    06:34 28.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Само идиоти

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Само питам":

    А ти сояджие изпаднал, купи ли си електричка от евтините китайски комунистически бракми?

    06:45 28.08.2026