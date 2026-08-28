САЩ са близо до споразумение за контрол над петрола на Венецуела

Администрацията на САЩ работи по споразумение за осигуряване на дългосрочен достъп на Вашингтон, който контролира износа на петрол на Венецуела, до част от суровия петрол на южноамериканската страна.
Това, съобщиха пред Ройтерс служители, запознати с преговорите, цитирани от БТА.
Очаква се споразумението, което може да бъде подписано и публикувано скоро, да функционира „по начин, който ще позволи на правителството на САЩ контрол над група венецуелски петролни находища, които да бъдат разработени от американски компании, съобщиха служителите, добавяйки, че получените доставки ще бъдат гарантирани за САЩ.
„Това е реално и се обсъжда на най-високите нива на правителствата на САЩ и Венецуела”, заяви един от служителите.
Друг допълни, че като правен модел за осъществяване на сделката се разглежда лизингът.
Белият дом препрати въпроса на Ройтерс към Министерството на енергетиката на САЩ. Венецуелските власти не отговориха веднага на исканията за коментар. Венецуелският министър на петрола Паула Енао не можа да бъде открита за коментар.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Kaлпазанин
Коментиран от #8
06:20 28.08.2026
2 Онтарио
06:21 28.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Тръмп е многоходов
Прави яки пачки.
06:24 28.08.2026
5 Нищо ново под слънцето
06:24 28.08.2026
6 Е те това беше
06:25 28.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Тъй де
До коментар #1 от "Kaлпазанин":Путин започна с това!
06:27 28.08.2026
9 работата готова
06:33 28.08.2026
10 ха ха ха ...
До коментар #7 от "Сделано в Рабзии":Кога Орешника е падал на руска територия бе готин ?
А и нали до сега разправяхте , че такова нещо не съществува ....
06:34 28.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Само идиоти
До коментар #11 от "Само питам":А ти сояджие изпаднал, купи ли си електричка от евтините китайски комунистически бракми?
06:45 28.08.2026