Путин ще се срещне с китайския президент Си Цзинпин, обяви Кремъл

Руският президент Владимир Путин ще се срещне с китайския си колега Си Цзинпин следващата седмица в Бишкек, където двамата ще участват в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество, съобщи съветникът на Кремъл по въпросите на външната политика Юрий Ушаков, цитиран от Ройтерс. Сред основните теми по време на срещата ще бъде проектът за газопровода "Силата на Сибир-2", който се очаква да свърже руските газови находища в Арктика с Китай през Монголия, изброи БТА.

Предвижда се газопроводът да бъде дълъг около 2600 километра и да има годишен капацитет от 50 милиарда куб. м. природен газ. Проектът обаче остава блокиран заради разногласия между Москва и Пекин, включително по въпроса за цената на доставките. Преговорите за строежа му продължават от години без да има постигнато окончателно споразумение.

Срещата между Путин и Си ще се проведе на фона на задълбочаващото се енергийно и икономическо сътрудничество между Русия и Китай, като Пекин се превърна в един от основните пазари за руския газ след рязкото влошаване на отношенията на Москва със западните държави.

Очаква се в Бишкек Путин да разговаря и с турския президент Реджеп Тайип Ердоган. По думите на Ушаков двамата ще обсъдят войната в Украйна и обстановката в Черно море. Руският президент ще проведе отделни срещи и с индийския премиер Нарендра Моди и с иранския президент Масуд Пезешкиан.

Кремъл междувременно отказа да коментира информацията за възможен нов кръг от преговори за Украйна през септември с участието на САЩ. Ушаков заяви, че е запознат с публикациите по темата, но не може да предостави конкретна информация. По-рано началникът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски заяви, че през следващия месец е възможно да се проведе среща на представители на Украйна, Русия и САЩ. Последните тристранни преговори с американско участие се състояха през февруари, а оттогава руската и украинската страна са водили отделни разговори само с американските представители.

Кремъл също така изрази и сериозни опасения във връзка с арестите на опозиционни фигури в Армения. Ушаков заяви, че действията на арменските власти са особено тревожни за Москва, тъй като сред задържаните има политици, които подкрепят традиционно близките отношения с Русия. Той припомни, че Армения се стреми към сближаване с ЕС и според Москва тя няма да може едновременно с това да остане в ръководения от Русия Евразийски икономически съюз.

Руският президент ще се срещне в Бишкек и с арменския премиер Никол Пашинян. Отношенията между Москва и Ереван се влошиха значително, откакто Пашинян дойде на власт през 2018 г., като Армения постепенно се ориентира към Запада. Русия все още поддържа военна база в страната. Арменските власти във вторник задържаха бившия президент и виден опозиционен лидер Роберт Кочарян, който беше обвинен в редица корупционни престъпления, извършени през периода на управлението му.

Междувременно Кремъл съобщи, че индонезийският президент Прабово Субианто ще бъде основният чуждестранен гост на Източния икономически форум във Владивосток, който ще се проведе от 1 до 4 септември. Участието на Субианто е пореден знак за стремежа на Москва да поддържа тесни отношения с големите азиатски страни на фона на продължаващата международна изолация на Русия от страна на Запада, посочва Ройтерс.