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Kитайска хакерска атака срещу американски правителствени агенции

Kитайска хакерска атака срещу американски правителствени агенции

29 Август, 2026 06:58 1 085 6

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  • наса

Сенатът, Федералният резерв, НАСА и други са били "сред целите на QTFY" - китайска шпионска платформа

Kитайска хакерска атака срещу американски правителствени агенции - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американски официални представители отстъпиха от по-ранните си твърдения, че няколко правителствени агенции са били хакнати от китайски шпиони, като сега заявяват, че тези структури са били само сред целите на хакерите, предаде "Ройтерс".

В редактирано изявление Министерството на правосъдието на САЩ съобщи, че Сенатът, Федералният резерв, НАСА и други са били "сред целите на QTFY" - китайска шпионска платформа, която властите разкриха в сряда по време на операция по изземване на интернет домейни, изброи БТА.

В предишна версия на изявлението се посочваше, че правителствените агенции са били сред жертвите на хакерската атака.

В бележка, добавена в края на новото редактирано изявление, се посочва, че "са направени промени, за да се гарантира, че това прессъобщение точно отразява твърденията на правителството, съдържащи се в декларацията под клетва в подкрепа на конфискацията на домейните".

Агенция Ройтерс не успя да установи веднага кои конкретни агенции правителството сега смята, че са били набелязани, и в кои от тях е било проникнато. Призивите за коментар, с които се търсеше разяснение по въпроса от Министерството на правосъдието, Федералното бюро за разследване (ФБР) и Агенцията за киберсигурност и сигурност на инфраструктурата (CISA), не получиха незабавен отговор.


САЩ
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