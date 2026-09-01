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Тръмп обяви нови споразумения за намаляване на цените на лекарствата

Тръмп обяви нови споразумения за намаляване на цените на лекарствата

1 Септември, 2026 09:37 572 7

  • доналд тръмп-
  • лекарства-
  • сащ-
  • медицина

Това е огромна отстъпка, която се очаква да намали значително разходите за медицинско обслужване, заяви американският президент

Тръмп обяви нови споразумения за намаляване на цените на лекарствата - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви нови споразумения за намаляване на цените на лекарствата с няколко фармацевтични компании, сред които австралийската Си Ес Ел (CSL), индийската „Сън Фармасютикъл“ (Sun Pharmaceutical) и белгийската Ю Си Би (UCB), предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Компаниите са се ангажирали да предоставят лекарства на американската държавна здравна програма „Медикейд“ (Medicaid) при условията на т.нар. най-облагодетелствана нация, съобщи Тръмп по време на среща в Белия дом.

Това е „огромна отстъпка, която се очаква да намали значително разходите за медицинско обслужване“, заяви американският президент.

Засега обаче не е ясно колко лекарства обхващат договореностите и какъв ще бъде реалният размер на спестяванията за държавата и пациентите. Белият дом не е публикувал подробности за споразуменията.

Организацията за защита на потребителите „Пъблик Ситизън“ (Public Citizen) изрази скептицизъм към обявените мерки. Според нея новите договорености отклоняват вниманието от неуспеха на по-широкия план на администрацията да доближи цените на лекарствата в САЩ до тези в останалите развити държави. Организацията посочва също, че съгласно действащото законодателство „Медикейд“ вече получава значителни отстъпки от фармацевтичните производители.

Американските потребители плащат значително повече за лекарства с рецепта в сравнение с пациентите в повечето други развити икономики.

През миналата година администрацията на Тръмп сключи подобни споразумения със 17 от най-големите фармацевтични компании в света, сред които „Пфайзер“ (Pfizer), „Илай Лили“ (Eli Lilly) и „Ново Нордиск“ (Novo Nordisk).

Новите договорености бяха обявени два месеца преди междинните избори през ноември, на които ще бъде определено разпределението на силите в Конгреса на САЩ.

Междувременно израелският производител на генерични лекарства „Тева“ (Teva) съобщи, че продължава преговорите с американското правителство.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фентанилът

    2 1 Отговор
    ще е с 50℅ по-евтин, след успешната борба с контрабандата му! Кокаинът също ще се произвежда в страната и ще поевтинее.

    09:40 01.09.2026

  • 2 Мадуро

    1 1 Отговор
    Им преотстъпи лицензите си за производство, затова цените падат! 🤣

    09:42 01.09.2026

  • 3 Вятър

    1 0 Отговор
    Лекарствата без рецепта в Щатите са евтини, особено пък хранителните добавки, но с тези с рецепта направо ще ти отрежат главата. Като с всичко. Техника, облекло евтини, медицински услуги, университетски такси цените космически.

    Коментиран от #5

    09:48 01.09.2026

  • 4 техеран

    1 0 Отговор
    за три дня?

    09:55 01.09.2026

  • 5 Нормално

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Вятър":

    Тази огромна парична маса трябва да се усвоява някак, иначе ще удари по другите стоки.

    09:56 01.09.2026

  • 6 Дере вян ска Шлю ХА

    2 2 Отговор
    В Крим скимти:
    "Ето просто Треш! Хо чу обра тно в МАСКАЛЬ

    10:01 01.09.2026

  • 7 Павел Пенев

    1 0 Отговор
    Стига с този Тръмп. Не виждате ли,че той е срам и позор за САЩ.

    10:59 01.09.2026