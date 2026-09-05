Мъж с нож се покатери по Бруклинския мост, полицията го простреля

Мъж, въоръжен с нож, е починал, след като е бил прострелян от полицай на Бруклинския мост в Ню Йорк. Според властите той се е покатерил по носещите въжета на съоръжението, отказал е да остави оръжието и е започнал да се приближава към служителите, изпратени да го свалят, предаде Асошиейтед прес.

На пресконференция Джералд Даулинг, говорител на специализирания екип, съобщи, че мъжът заявил пред полицаите, че иска да го убият, и твърдял, че има бомба.

Служителите се прикрепили към моста с осигурителни колани и разговаряли с него около час. Уверявали го, че искат да му помогнат и да го отведат на безопасно място, като многократно го призовавали да хвърли ножа.

По думите на Даулинг в един момент мъжът започнал бързо да се спуска по въже, под което се намирали полицаите.

„Служителите започнали да отстъпват назад, но не можели да го направят със същата бързина, с която той слизал, а той ги приближавал“, посочи говорителят.

Според полицейската информация, когато се озовал на около десет метра от един от служителите, мъжът протегнал ръката си с ножа към него. Тогава полицай, намиращ се на пътното платно, произвел един изстрел и го прострелял.

Служителите свалили ранения и започнали да му оказват първа помощ. Той бил откаран в болница, където по-късно починал.

Инцидентът е заснет от камерите, носени от полицаите. Даулинг подчерта, че участниците в спасителната операция са специално обучени за действия в подобни ситуации.

Самоличността на мъжа не се съобщава. Освен нож у него е намерено и фенерче. На въпрос дали е открито взривно устройство Даулинг отговори, че разследването продължава.

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани съобщи в социалните мрежи, че полицията е била изпратена след сигнал на телефон 911 за мъж, „който изглежда се опитва да скочи от моста“.

Според публикуваната от кмета информация мъжът държал нож, заплашил полицаите и впоследствие се приближил към тях, след което един от служителите стрелял.

Стрелбата доведе до временно затваряне на Бруклинския мост и блокиране на движението. Откритото през 1883 г. съоръжение свързва Манхатън и Бруклин и достига височина от 84 метра. Засега не е ясно на каква височина са се намирали мъжът и полицаите.

Случаят е станал броени дни след нападение с нож на „Таймс Скуеър“, при което жена намушка двама случайни минувачи, единият от които почина. Впоследствие тя беше застреляна от полицията, припомня Асошиейтед прес.