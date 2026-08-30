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Фицо: Сигурността и мирът в Европа не могат да бъдат постигнати без Русия

Фицо: Сигурността и мирът в Европа не могат да бъдат постигнати без Русия

30 Август, 2026 04:11 353 2

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Запазване на историческата памет и критика към Киев

Фицо: Сигурността и мирът в Европа не могат да бъдат постигнати без Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сигурността и мирът в Европа не могат да бъдат постигнати без Русия. Това заяви словашкият премиер Роберт Фицо, говорейки на церемония по случай 82-ата годишнина от антихитлеристкото Словашко национално въстание в Банска Бистрица (Източна Словакия). Церемонията беше излъчена от телевизионния канал TA-3.

"Сигурността и мирът в Европа не могат да бъдат постигнати без Русия. Това може да бъде постигнато само с Русия'', заяви премиерът, цитиран от "Фокус".

''Русия трябва да бъде критикувана, когато прави грешки, но не може да бъде демонизирана и изтласквана да излезе от Европа'', допълва словашкият премиер.

Словашкият министър-председател отправи остри думи към западните държави за разпространяването на русофобията и настоя за фундаментална промяна в подхода на Брюксел. По думите му западният свят трябва да признае факта, че ''съществува равноправна Русия редом с тях'':

"ЕС не се нуждае от повече оръжия и русофобия. Той се нуждае от по-силна дипломация и конкретни планове за подкрепа на собствената си икономика. Европейският съюз е мирен проект, а не инструмент за борба с Русия''.

Предупреждения за нацизма и войнствената атмосфера

Фицо изрази сериозни притеснения от завръщането на екстремистките идеологии и атмосферата на омраза на континента:

"Нацизмът беше победен на бойните полета на Втората световна война, но никога не беше изкоренен от съзнанието на своите последователи. Той се завърна, просто облечен в други дрехи''.

В този контекст словашкият премиер припомни изявление на кореспондент на германския вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung отпреди три седмици относно убийството на руснаци:

''Страхувам се, че това показва, че този манталитет се предава. Страхувам се, че тук има хора, които все още носят това в главите си. Страхувам се, че това е резултат от създаването на войнствена атмосфера, особено през последното десетилетие, атмосфера на омраза, русофобия и най-вече омраза към Русия''.

Запазване на историческата памет и критика към Киев

В заключение ръководителят на словашкото правителство подчерта необходимостта от съхраняване на историческата памет и критикува възхваляването на бандеровците и нацистките колаборационисти в Украйна. Според него те не могат да бъдат отделени ''от фашистката идеология, от факта, че са извършили масови престъпления, били са част от Холокоста и са убили хиляди цивилни в Полша и други страни'':

''Не може да се правят на герои само защото са се борили за национална независимост и кръвта на жертвите им да бъде забравена'', заключи речта си Фицо.


Словакия
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