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Многонационалното учение „Медуза-15“ започна южно от Крит

Многонационалното учение „Медуза-15“ започна южно от Крит

10 Септември, 2026 16:38, обновена 10 Септември, 2026 16:38 456 2

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  • франция-
  • италия-
  • кипър

В учението участват военноморски и военновъздушни сили от Гърция, Египет, Франция, Италия и Кипър

Многонационалното учение „Медуза-15“ започна южно от Крит - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Многонационалното военно учение „Медуза-15“ започна днес с участието на военноморски и военновъздушни сили от Гърция, Египет, Франция, Италия и Кипър в зона южно от гръцкия остров Крит в Източното Средиземноморие, съобщават гръцкото издание „Катимерини“ и кипърското „Сайпръс мейл“, предава БТА.

Учението ще продължи десет дни и включва изтребители, военни кораби, дронове и специални сили, а сценариите са базирани на съвременните заплахи и оперативни предизвикателства.

Учението се провежда в зона, за която Турция има претенции

Учението се провежда в морска зона, резервирана от Гърция в югоизточната част на Критско море чрез известие до морските екипажи (НАВТЕКС). Районът е част от по-широка зона, за която Турция предявява претенции за морски права съгласно меморандум, сключен с Либия, посочва „Сайпръс мейл“.

През 2019 г. международно признатото правителство в Триполи подписа с Турция меморандум за разграничаване на изключителните икономически зони в Източното Средиземноморие, който според Гърция е нелегитимен, защото засяга правата ѝ южно от Крит.

В. „Катимерини“ от своя страна отбелязва, че районът, в който се провежда учението – югоизточно от остров Крит и южно от остров Карпатос, е „особено чувствителна за гръцките национални интереси зона в момент, когато Анкара се опитва да прокара турската ревизионистка доктрина „Синя родина“.

Доктрината „Синя родина“ има за цел да защити интересите на Турция в морските пространства в Черно, Егейско и Средиземно море, които на места се припокриват с тези на Гърция и са причина за спорове между двете държави.

Учението следва тристранната среща на върха

Двете издания също така отбелязват, че учението „Медуза“ се провежда дни след тристранна среща на върха между Кипър, Гърция и Египет в египетския град Ел Аламейн, на която трите страни потвърдиха намерението си да работят заедно за регионалната сигурност и стабилност.

Според официални източници, цитирани от „Катимерини“, учението подчертава ангажимента на участниците към международното право, като се има предвид, че и петте страни участнички са ратифицирали Конвенцията на ООН за морското право.

Дронове и защита на критична инфраструктура

Тренировъчните сценарии включват защита на критична инфраструктура и стратегически активи като платформи за добив на въглеводороди, проучвателни кораби и енергийни съоръжения, както и издирвателно-спасителни операции, електронна война и координация между военноморската авиация и амфибийните части.

За първи път автономни системи, като въздушни и морски дронове и противодронни системи, ще играят централна роля, отбелязва още гръцкото издание, като допълва, че учението включва „уроците, научени от войните в Украйна и Близкия изток“.

Основни организатори на учението „Медуза“ са Гърция и Египет, които провеждат първото му издание през 2015 г. като двустранно учение, а впоследствие форматът се разширява.

В тазгодишното издание, което ще продължи до 19 септември, Обединените арабски емирства, Сърбия и Мозамбик участват като наблюдатели, информира „Катимерини“.


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бялджип

    1 0 Отговор
    Добре са си избрали името на учението. Медузите ще си останат медузи!

    17:01 10.09.2026

  • 2 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Тия трябва да са от коалицията на желаещите.

    17:48 10.09.2026

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