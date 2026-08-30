Делси Родригес: Венецуела съхранява собствеността и суверенитета върху петрола си

Венецуела съхранява собствеността и суверенитета върху петрола си в рамките на петролната сделка, сключена със САЩ, заяви в събота временната президентка на Венецуела Делси Родригес, цитирана от Франс прес.
"Едно нещо трябва да е абсолютно ясно: Венецуела съхранява собствеността и суверенитета върху ресурсите си", каза Родригес, цитирана от БТА.
В петък американският президент Доналд Тръмп обяви, че САЩ са сключили с Венецуела "най-голямата петролна сделка в историята", по силата на която са получили контрола върху 65 милиарда барела петрол от петролните резерви на Венецуела.
Преди близо девет месеца венецуелският президент Николас Мадуро бе заловен от американската армия.
Съобщението идва след седмици на преговори между САЩ и Венецуела по сделка, която би предоставила на американските компании дългосрочен достъп до група венецуелски нефтени находища и би гарантирала доставките на суров петрол за САЩ.
Източници по-рано съобщиха пред Ройтерс, че се обмислял друг модел, при който нефтените находища биха могли да бъдат продадени на търг на американски производители, но тази схема е могла да срещне правни и конституционни пречки във Венецуела, където държавата запазва контрол над основните дейности в нефтената промишленост.
Сделката би означавала драстично разширяване на ролята на САЩ в нефтената промишленост на Венецуела на фона на стремежа на администрацията на Тръмп да съживи влошеното производство в страната и да осигури повече суров петрол за рафинериите в САЩ.
Венецуела разполага с най-големите доказани нефтени запаси в света, но произвежда едва около 1,25 милиона барела на ден - далеч под потенциала си след години на недостатъчни инвестиции, лошо управление на ресурсите и санкции, отбелязва Ройтерс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чукче-Дарвин
Коментиран от #9
07:45 30.08.2026
2 Реалностите
Коментиран от #4
07:47 30.08.2026
3 Ний ша Ва упрайм
Коментиран от #8
07:48 30.08.2026
4 Тази
До коментар #2 от "Реалностите":краварите я инсталираха.
07:48 30.08.2026
5 Чукче-Дарвин
Сега всяка вечер спя със жена му, но....
-Те си запазват суверенитета на женено и неприкосновено семейство.
07:49 30.08.2026
6 Всичко е тяхно
07:49 30.08.2026
7 бай Хой
07:49 30.08.2026
8 Винету
До коментар #3 от "Ний ша Ва упрайм":срещу цветни мъниста и огнена вода.
07:49 30.08.2026
9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "Чукче-Дарвин":чукчо...не искаш ли да си негър , в щата Алабама?
07:50 30.08.2026
10 ПРОДАЖНАТА ЖЕНИЦА
Коментиран от #17
07:50 30.08.2026
11 Дедо ви
07:51 30.08.2026
12 Путин многоходовия
И има основание да се притеснява: през 2022 г., когато този въпрос беше на дневен ред (Русия търпеше сериозни поражения от Украйна — украинските сили продължаваха да изтласкват руснаците от териториите, които те бяха успели да завземат), Западът даде ясно да се разбере: ако Русия се опита да използва ядрено оръжие, ще последва неядрен обезглавяващ удар срещу Кремъл.
Лавров шумно се оплакваше от това.
Путин просто замълча и след това повече не отправи дори една ядрена заплаха (очевидно е делегирал тази задача на Медведев, който го прави непрекъснато — целта е Путин да изглежда „разумен“ в сравнение с „ястребите“ около него, което очевидно е психологическа операция).
07:52 30.08.2026
13 Във Венецуела
07:52 30.08.2026
14 Казуар
07:53 30.08.2026
15 Казуар
07:56 30.08.2026
16 Някой
07:57 30.08.2026
17 Ван
До коментар #10 от "ПРОДАЖНАТА ЖЕНИЦА":Мадуро го предадоха най-близките му хора, а в замяна не получиха нищо.
😂😂😂
Коментиран от #18
07:57 30.08.2026
18 Путин
До коментар #17 от "Ван":И мен от това ме е страх. Затова съм Многоходов.
07:59 30.08.2026
19 Уффф
07:59 30.08.2026