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Делси Родригес: Венецуела съхранява собствеността и суверенитета върху петрола си

Делси Родригес: Венецуела съхранява собствеността и суверенитета върху петрола си

30 Август, 2026 07:42 496 19

  • делси родригес-
  • венецуела-
  • президент-
  • нефт-
  • петрол

В петък американският президент Доналд Тръмп обяви, че САЩ са сключили с Венецуела "най-голямата петролна сделка в историята"

Делси Родригес: Венецуела съхранява собствеността и суверенитета върху петрола си - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Венецуела съхранява собствеността и суверенитета върху петрола си в рамките на петролната сделка, сключена със САЩ, заяви в събота временната президентка на Венецуела Делси Родригес, цитирана от Франс прес.

"Едно нещо трябва да е абсолютно ясно: Венецуела съхранява собствеността и суверенитета върху ресурсите си", каза Родригес, цитирана от БТА.

В петък американският президент Доналд Тръмп обяви, че САЩ са сключили с Венецуела "най-голямата петролна сделка в историята", по силата на която са получили контрола върху 65 милиарда барела петрол от петролните резерви на Венецуела.

Преди близо девет месеца венецуелският президент Николас Мадуро бе заловен от американската армия.

Съобщението идва след седмици на преговори между САЩ и Венецуела по сделка, която би предоставила на американските компании дългосрочен достъп до група венецуелски нефтени находища и би гарантирала доставките на суров петрол за САЩ.

Източници по-рано съобщиха пред Ройтерс, че се обмислял друг модел, при който нефтените находища биха могли да бъдат продадени на търг на американски производители, но тази схема е могла да срещне правни и конституционни пречки във Венецуела, където държавата запазва контрол над основните дейности в нефтената промишленост.

Сделката би означавала драстично разширяване на ролята на САЩ в нефтената промишленост на Венецуела на фона на стремежа на администрацията на Тръмп да съживи влошеното производство в страната и да осигури повече суров петрол за рафинериите в САЩ.

Венецуела разполага с най-големите доказани нефтени запаси в света, но произвежда едва около 1,25 милиона барела на ден - далеч под потенциала си след години на недостатъчни инвестиции, лошо управление на ресурсите и санкции, отбелязва Ройтерс.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чукче-Дарвин

    7 1 Отговор
    Колония със запазен суверенитет - звучи интересно.

    Коментиран от #9

    07:45 30.08.2026

  • 2 Реалностите

    8 0 Отговор
    Народът на Венецуела трябва да търси сметка и съди тази жена за национално предателство и затова, че превърна държавата си в колониална територия на САЩ!

    Коментиран от #4

    07:47 30.08.2026

  • 3 Ний ша Ва упрайм

    4 0 Отговор
    народа на венецуела ще работи робски да го добива и преработва семитите американски ще го продават и ще им плащат колкото да не умрът. Не се получи с Иран и опиума в Афганистан

    Коментиран от #8

    07:48 30.08.2026

  • 4 Тази

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Реалностите":

    краварите я инсталираха.

    07:48 30.08.2026

  • 5 Чукче-Дарвин

    5 0 Отговор
    Аз арестувах комшията и го заключих в мазата.
    Сега всяка вечер спя със жена му, но....
    -Те си запазват суверенитета на женено и неприкосновено семейство.

    07:49 30.08.2026

  • 6 Всичко е тяхно

    4 0 Отговор
    и нефта и разходите, но печалбите ще отиват в САЩ

    07:49 30.08.2026

  • 7 бай Хой

    5 0 Отговор
    Така звучат предателите.

    07:49 30.08.2026

  • 8 Винету

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ний ша Ва упрайм":

    срещу цветни мъниста и огнена вода.

    07:49 30.08.2026

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 5 Отговор

    До коментар #1 от "Чукче-Дарвин":

    чукчо...не искаш ли да си негър , в щата Алабама?

    07:50 30.08.2026

  • 10 ПРОДАЖНАТА ЖЕНИЦА

    5 0 Отговор
    ТАЯ ПЪРВО ПРЕДАДЕ МАДУРО, СЕГА И ПЕТРОЛА ПОДАРИ

    Коментиран от #17

    07:50 30.08.2026

  • 11 Дедо ви

    4 0 Отговор
    колкото България запази собственстта си върху добива на злато

    07:51 30.08.2026

  • 12 Путин многоходовия

    1 5 Отговор
    Путин се притеснява, че може да не оцелее, ако даде подобна заповед за използване на ЯО в Украйна.

    И има основание да се притеснява: през 2022 г., когато този въпрос беше на дневен ред (Русия търпеше сериозни поражения от Украйна — украинските сили продължаваха да изтласкват руснаците от териториите, които те бяха успели да завземат), Западът даде ясно да се разбере: ако Русия се опита да използва ядрено оръжие, ще последва неядрен обезглавяващ удар срещу Кремъл.

    Лавров шумно се оплакваше от това.

    Путин просто замълча и след това повече не отправи дори една ядрена заплаха (очевидно е делегирал тази задача на Медведев, който го прави непрекъснато — целта е Путин да изглежда „разумен“ в сравнение с „ястребите“ около него, което очевидно е психологическа операция).

    07:52 30.08.2026

  • 13 Във Венецуела

    3 0 Отговор
    Е на път да започне гражданска война и в момента американците през тяхната пионка се опитват да осигурят сигурността на доставките на петрол. Много и хареса политически коректната фраза "венецуелският президент Николас Мадуро бе заловен от американската армия." Това са основите на новия световен ред: да убиваш или залавяш неудобните ти лидери директно в страните им на база на скалъпени обвинения.

    07:52 30.08.2026

  • 14 Казуар

    0 1 Отговор
    Друго си е Венецуела да даде петрола на братски Китай.

    07:53 30.08.2026

  • 15 Казуар

    1 0 Отговор
    Друго си е, Венецуела да даде петрола на братски Китай.

    07:56 30.08.2026

  • 16 Някой

    2 0 Отговор
    За какъв суверенитет говори тази продажби за?

    07:57 30.08.2026

  • 17 Ван

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "ПРОДАЖНАТА ЖЕНИЦА":

    Мадуро го предадоха най-близките му хора, а в замяна не получиха нищо.
    😂😂😂

    Коментиран от #18

    07:57 30.08.2026

  • 18 Путин

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ван":

    И мен от това ме е страх. Затова съм Многоходов.

    07:59 30.08.2026

  • 19 Уффф

    0 0 Отговор
    Тази лъже, като нашия Радев

    07:59 30.08.2026