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Пътнически кораб, пътуващ за Турция, се е преобърнал край остров Кипър

Пътнически кораб, пътуващ за Турция, се е преобърнал край остров Кипър

30 Август, 2026 15:45 801 3

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По предварителни данни пътниците на борда са били 267, от които 259 пасажери и осем души екипаж

Пътнически кораб, пътуващ за Турция, се е преобърнал край остров Кипър - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пътнически кораб, пътуващ за Турция, се е преобърнал край остров Кипър, съобщиха турски медии и електронното издание на кипърския вестник “Сайпръс мейл“, предаде БТА.

Най-малко шест души са загинали, след като ферибот с близо 270 пътници и екипаж се преобърна край бреговете на Северен Кипър днес, предаде Асошиейтед прес, като се позова на турските медии.

Според турските медии корабът, тип катамаран, е превозвал 279 пътници. Според „Сайпръс мейл“ пътниците на борда са били 267, от които 259 пасажери и осем души екипаж.

По информация на турската медия „Хаберлер“ корабът се е преобърнал, след като се е наводнил край бреговете на Гирне (Кирения) в признатата единствено от Турция Севернокипърска турска република (СКТР).

Според местните власти в СКТР, цитирани от „Хабертюрк“, общо 159 души са били спасени, като има и жертви, чийто брой към момента не е известен. Издирвателно-спасителните дейности продължават, всички болници и линейки в района са приведени в готовност, а инцидентът се разследва.

Според информация в турските медии корабът е собственост на турската морска компания „Фило Денизчилик“ и е пътувал по линията Гирне (Кирения) – турския град Мерсин.

Когато корабът бил на разстояние 2-2,5 км от брега, започнал да се пълни с вода. Капитанът на кораба бързо променил курса към пристанището, но не успял да стигне до него.


Кипър
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