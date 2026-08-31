В Австрия са регистрирани 646 смъртни случая вследствие на горещините през юни и юли

Според изчисленията на Агенцията за здраве и безопасност на храните (AЗБХ), през юни и юли в Австрия е имало 646 смъртни случая, свързани с горещините. Това е рекорден брой за този период, съобщи Министерството на здравеопазването на страната, цитирано от БТА.

През също много горещото лято на 2024 година до края на юли са били регистрирани 570 смъртни случая, свързани с горещините, спрямо 284 през предходната година.

На 31 юли във Визелбург, провинция Долна Австрия, е измерена температура от 40,3 градуса, което постави нов температурен рекорд за юлски ден в Австрия.

Данните за смъртността, свързана с горещините, се основават на научен модел на AЗБХ. Чрез статистически анализ на данни за смъртните случаи и метеорологичните условия се изчислява колко допълнителни смъртни случая могат да бъдат свързани с излагането на необичайно високи температури.

Преди около месец AЗБХ за първи път изчисли броя на жертвите на горещините още по време на лятото. Тогава агенцията оцени, че вследствие горещините през юни са починали 395 души. През юли към тях са добавени още 251 случая.

Новите данни за смъртните случаи, свързани с горещините, за пореден път показват колко силно високите температури натоварват здравето на хората, коментира Министерството на здравеопазването.