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Гръцките власти предупреждават за голяма опасност от възникване на пожари

Гръцките власти предупреждават за голяма опасност от възникване на пожари

29 Август, 2026 09:08 660 2

  • горски пожари-
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  • горещини

Службите призовават гражданите да не предприемат действия, които биха могли да предизвикат пожари

Гръцките власти предупреждават за голяма опасност от възникване на пожари - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Изключително голяма е опасността от възникване на пожари в Гърция в събота, съобщават гръцките медии, цитирани от БТА.

Най-застрашени са островите Крит, Родос и Карпатос, където е издадено предупреждение от пета степен, съобщава електронното издание на гръцкия вестник "Прото тема". За област Атика, където се намира столицата Атина, е обявена четвърта степен на опасност от възникване на пожари по петстепенната скала.

Метеорологичната прогноза предупреждава за силни ветрове с пориви над 100 км в час в югоизточната част на Егейско море, съобщава електронното издание на гръцкия в. "Нафтемборики". В източните райони на остров Крит ветровете ще достигнат 120 км в час.

От Пожарната служба призовават гражданите да бъдат особено внимателни и да не предприемат действия, които биха могли да предизвикат пожари.


Гърция
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  • 1 kоkорчо 💋🍌

    1 0 Отговор
    аз умрях от студ нощес
    намаше кой да ме завие

    09:11 29.08.2026

  • 2 Бай Хой

    0 0 Отговор
    Гърците да вземат Вигенин за съветник , той от всичко разбира , или както казват българите НА ВСЯКА МАНДЖА МЕРУДИЯ !

    10:28 29.08.2026

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