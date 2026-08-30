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Австрийски връх загуби статута си на трихилядник, постигнат по изкуствен начин, а също и името си

Австрийски връх загуби статута си на трихилядник, постигнат по изкуствен начин, а също и името си

30 Август, 2026 05:12 815 7

  • върх-
  • гратер-
  • австрия-
  • волфганг пилевицер

Дълго време Пилевицер е бил почитан като географ, картограф и глациолог, но нацисткото му минало е останало незабелязано

Австрийски връх загуби статута си на трихилядник, постигнат по изкуствен начин, а също и името си - 1
Снимка: Илюстративна
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Върхът Гратер, изкуствено издигнат през 1988 г. с камъни до 3000 метра и кръстен на картографа и глациолог Волфганг Пилевицер, вече е възвърнал първоначалната си височина и занапред ще остане без име, съобщи Залцбургският алпийски клуб, цитиран от АПА.

Причината за премахването на името е нацисткото минало на човека, на когото е кръстен, уточни БНТ.

Алпинисти от секция „Залцбург“ на Австрийския алпийски клуб се изкачиха в петък до върха във Венедигерската група и премахнаха поставената там преди 38 години паметна плоча, която напомня за учения. Дълго време Пилевицер е бил почитан като географ, картограф и глациолог, но нацисткото му минало е останало незабелязано.

Когато върхът с височина 2999 метра е получил името си през 1988 г., алпинистите са донесли камъни на върха, за да го превърнат в трихилядник.

Още тогава наименованието е било обект на дискусии, но в крайна сметка било одобрено, съобщи историчката и вицепрезидент на Алпийския клуб Никол Слупецки въз основа на свои проучвания.

„С премахването на табелата Алпийският клуб се дистанцира от почитането на конкретно лице, което не съвпада с нашата позиция за едно отворено и приобщаващо общество“, коментира Герд Фрювирт, председател на секцията на Алпийския клуб в Залцбург.

Официалното определяне на географските наименования се решава от Комисията по местните наименования в Залцбург, в която е представен и Алпийският клуб. Затова сега се обсъждат с останалите компетентни инстанции необходимите стъпки, за да може обектът и в картите, и в географските бази данни занапред отново да фигурира без име, уточнява АПА.


Австрия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само питам

    4 1 Отговор
    Открадната табела на връх Мусала намерена ли е или никой не я търси?

    05:18 30.08.2026

  • 2 Абе

    5 3 Отговор
    На този му махате плочата, а Зеленски и хората му възхваляват нацита от близкото минало и му изсипвате милиарди и му пляскате

    05:31 30.08.2026

  • 3 Родопа

    1 3 Отговор
    Това е неолиберализма - премахват паметници, табели, сменят имена. А бе едно голямо нищо.

    05:33 30.08.2026

  • 4 Ами..

    1 1 Отговор
    А досега не знаехте ли за нацисткото минало на Волфганг Пилевицер??

    05:35 30.08.2026

  • 5 Троян

    0 0 Отговор
    Най високият връх във слънчевата система се намира на Марс. Олимпус Монс 27 хиляди метра. Гърците преди време дадоха пример, като насипаха тонове чакъл на Олимп за да станел най високият връх на балканите. Е, дъждът го отми. Шашави истории.

    Коментиран от #6

    05:48 30.08.2026

  • 6 Ко речи?

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Троян":

    А от каква кота е премерен, защото там няма морско равнище. Иначе и ние, ако премерим Еверест от Марианската падина, току виж ударил 20 километра?

    06:29 30.08.2026

  • 7 Дзак

    0 0 Отговор
    Не си интересен!

    06:36 30.08.2026

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