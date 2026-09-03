Австрийският канцлер предложи конституционна забрана на „политическия ислям“

Австрийският канцлер и лидер на Австрийската народна партия (ÖVP) Кристиан Щокер предложи забрана на „политическия ислям“ чрез конституционен закон. В интервю пред Heute той заяви, че политическото тълкуване на исляма е несъвместимо с демокрацията и западните ценности, пише Daily Mail, предава News.bg.

„Ако ислямът се тълкува политически, той е несъвместим с нашата демокрация и западните ни ценности“, заяви Щокер.

Той подчерта, че самата религия няма да бъде забранена и че свободата на вероизповеданието трябва да бъде гарантирана.

„Ние подкрепяме свободата на религията - всеки може да вярва в каквото иска и да практикува вярата си. Но когато религията се използва политически, трябва да ѝ се противопоставим с най-голяма решителност“, каза той.

„Затова съм за забраната на политическия ислям чрез конституционен закон“, добави австрийският канцлер.

В публикация в социалните мрежи Щокер заяви, че не иска децата и внуците в Австрия да растат в „ислямска държава“.

По думите му свободата на вярата е защитена от австрийската конституция, но тя има граници, когато се нарушават принципи като равенството между мъжете и жените и уважението към институциите, властите и съдилищата.

Предложението беше подкрепено от министъра на интеграцията Клаудия Бауер.

„Радикалният ислям е най-голямата опасност на нашето време, за нашата западна демокрация, за свободата на момичетата и жените и за всеки, който иска да живее религията си мирно и свободно“, заяви тя.

Други партии също изразиха готовност да разгледат предложените мерки.

Държавният секретар на Социалдемократическата партия на Австрия (SPÖ) Йорг Лайхтфрид заяви, че демокрациите трябва да се защитават, „когато с една религия се злоупотребява, за да се атакува тази държава, управлявана от върховенството на закона, и тази демокрация“.

Той посочи, че SPÖ иска да разгледа предложенията на ÖVP, да ги обсъди и след това да вземе решение.

Партията NEOS също заяви, че е „отворена за всичко, което прави Австрия по-безопасна“. Лидерът на парламентарната ѝ група Яник Шети обаче подчерта, че очаква „правно осъществимо предложение“.

Правни експерти посочиха трудности пред прилагането на подобна забрана заради липсата на ясно дефинирано понятие за „политически ислям“.

Експертът по конституционно право Петер Бусьегер заяви пред местен радио-телевизионен оператор, че антидемократичните дейности вече са забранени от съществуващите закони. Според него не е ясно какви допълнителни ползи би донесла отделна забрана на „политическия ислям“.

По-рано тази година проучване в Австрия установи, че 41% от младите мюсюлмани са съгласни с твърдението, че техните религиозни убеждения са над законите на страната.

Проучването е поръчано от град Виена и се основава на интервюта с 1200 души на възраст между 14 и 21 години.

Според резултатите 46% от интервюираните млади мюсюлмани смятат, че хората трябва да бъдат готови да „се бият и умират“, а 65% заявяват, че ислямските правила трябва да се прилагат стриктно във всички аспекти на ежедневието.

Генералният секретар на ÖVP Нико Маркети определи резултатите като „опустошителна картина“ и „ясен предупредителен сигнал“.

„Ако 41% от младите мюсюлмани поставят ислямските предписания над нашите закони, тогава това е ситуация, която не можем да приемем“, заяви той.

Маркети добави, че Австрия „не трябва и няма да се превърне в халифат“ и че всеки, който отхвърля тези принципи, „няма място в нашата страна“.

Резултатите от проучването предизвикаха реакция и от дясната опозиционна партия FPÖ.

Политикът Харалд Вилимски заяви в социалната мрежа X: „Предупреждавахме за това от десетилетия. Бяхме обиждани и клеветени за това. Сега шериатът е закрепен в Европа“.

Лидерът на FPÖ във Виена Доминик Неп определи резултатите като „тревожен сигнал за цяла Австрия“ и обвини за ситуацията десетилетия на неуспешни политики за миграция и интеграция под ръководството на социалдемократите в града.

Според проучване на Chatham House от 2017 г. 65% от австрийците са били съгласни с твърдението, че „всякаква по-нататъшна миграция от предимно мюсюлмански страни трябва да бъде спряна“. Австрийските респонденти са били сред най-склонните да се съгласят с това твърдение.