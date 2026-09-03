Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Австрия »
Австрийският канцлер предложи конституционна забрана на „политическия ислям“

Австрийският канцлер предложи конституционна забрана на „политическия ислям“

3 Септември, 2026 12:42 687 14

  • кристиан щокер-
  • австрия-
  • ислям-
  • политика

Кристиан Щокер заяви, че религиозната свобода трябва да бъде защитена, но се противопостави на използването на исляма за политически цели

Австрийският канцлер предложи конституционна забрана на „политическия ислям“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Австрийският канцлер и лидер на Австрийската народна партия (ÖVP) Кристиан Щокер предложи забрана на „политическия ислям“ чрез конституционен закон. В интервю пред Heute той заяви, че политическото тълкуване на исляма е несъвместимо с демокрацията и западните ценности, пише Daily Mail, предава News.bg.

„Ако ислямът се тълкува политически, той е несъвместим с нашата демокрация и западните ни ценности“, заяви Щокер.

Той подчерта, че самата религия няма да бъде забранена и че свободата на вероизповеданието трябва да бъде гарантирана.

„Ние подкрепяме свободата на религията - всеки може да вярва в каквото иска и да практикува вярата си. Но когато религията се използва политически, трябва да ѝ се противопоставим с най-голяма решителност“, каза той.

„Затова съм за забраната на политическия ислям чрез конституционен закон“, добави австрийският канцлер.

В публикация в социалните мрежи Щокер заяви, че не иска децата и внуците в Австрия да растат в „ислямска държава“.

По думите му свободата на вярата е защитена от австрийската конституция, но тя има граници, когато се нарушават принципи като равенството между мъжете и жените и уважението към институциите, властите и съдилищата.

Предложението беше подкрепено от министъра на интеграцията Клаудия Бауер.

„Радикалният ислям е най-голямата опасност на нашето време, за нашата западна демокрация, за свободата на момичетата и жените и за всеки, който иска да живее религията си мирно и свободно“, заяви тя.

Други партии също изразиха готовност да разгледат предложените мерки.

Държавният секретар на Социалдемократическата партия на Австрия (SPÖ) Йорг Лайхтфрид заяви, че демокрациите трябва да се защитават, „когато с една религия се злоупотребява, за да се атакува тази държава, управлявана от върховенството на закона, и тази демокрация“.

Той посочи, че SPÖ иска да разгледа предложенията на ÖVP, да ги обсъди и след това да вземе решение.

Партията NEOS също заяви, че е „отворена за всичко, което прави Австрия по-безопасна“. Лидерът на парламентарната ѝ група Яник Шети обаче подчерта, че очаква „правно осъществимо предложение“.

Правни експерти посочиха трудности пред прилагането на подобна забрана заради липсата на ясно дефинирано понятие за „политически ислям“.

Експертът по конституционно право Петер Бусьегер заяви пред местен радио-телевизионен оператор, че антидемократичните дейности вече са забранени от съществуващите закони. Според него не е ясно какви допълнителни ползи би донесла отделна забрана на „политическия ислям“.

По-рано тази година проучване в Австрия установи, че 41% от младите мюсюлмани са съгласни с твърдението, че техните религиозни убеждения са над законите на страната.

Проучването е поръчано от град Виена и се основава на интервюта с 1200 души на възраст между 14 и 21 години.

Според резултатите 46% от интервюираните млади мюсюлмани смятат, че хората трябва да бъдат готови да „се бият и умират“, а 65% заявяват, че ислямските правила трябва да се прилагат стриктно във всички аспекти на ежедневието.

Генералният секретар на ÖVP Нико Маркети определи резултатите като „опустошителна картина“ и „ясен предупредителен сигнал“.

„Ако 41% от младите мюсюлмани поставят ислямските предписания над нашите закони, тогава това е ситуация, която не можем да приемем“, заяви той.

Маркети добави, че Австрия „не трябва и няма да се превърне в халифат“ и че всеки, който отхвърля тези принципи, „няма място в нашата страна“.

Резултатите от проучването предизвикаха реакция и от дясната опозиционна партия FPÖ.

Политикът Харалд Вилимски заяви в социалната мрежа X: „Предупреждавахме за това от десетилетия. Бяхме обиждани и клеветени за това. Сега шериатът е закрепен в Европа“.

Лидерът на FPÖ във Виена Доминик Неп определи резултатите като „тревожен сигнал за цяла Австрия“ и обвини за ситуацията десетилетия на неуспешни политики за миграция и интеграция под ръководството на социалдемократите в града.

Според проучване на Chatham House от 2017 г. 65% от австрийците са били съгласни с твърдението, че „всякаква по-нататъшна миграция от предимно мюсюлмански страни трябва да бъде спряна“. Австрийските респонденти са били сред най-склонните да се съгласят с това твърдение.


Австрия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Австрия

    15 1 Отговор
    вече е изпуснала влака.

    12:46 03.09.2026

  • 2 Жителите на тази теритоория

    1 15 Отговор
    Винаги са били расисти и хомофоби и алчни до безумие. Това ги довърши.

    Коментиран от #3, #11

    12:51 03.09.2026

  • 3 Интересно

    12 0 Отговор

    До коментар #2 от "Жителите на тази теритоория":

    Много тъпо се получава, когато някой българофоб почне да ме обвинява в расизъм към анадолските му мераци.

    Коментиран от #12

    12:58 03.09.2026

  • 4 14/88

    8 2 Отговор
    "Той подчерта, че самата религия няма да бъде забранена и че свободата на вероизповеданието трябва да бъде гарантирана."

    желязна логика както винаги от еурогеец двуезичник

    13:06 03.09.2026

  • 5 Овчар

    5 0 Отговор
    маймуни и религии ..!

    13:06 03.09.2026

  • 6 Долу ЕС

    7 0 Отговор
    точно това е проблема, политическия ислям е неясна дефиниция като атлантическите ценности! единствения начин е да не пускате мигранти с гражданство и местораждане различно от Европа! ето такъв закон приемете, иначе ислямската република ви е гарантирана, 50 пр от учениците във виена са мюсюлмани! стига витиевати мерки, право куме в очи...

    13:07 03.09.2026

  • 7 И АВСТРИЙЦИТЕ

    8 0 Отговор
    Вече ги подмениха.

    13:08 03.09.2026

  • 8 Този нещо не е добре с главата

    3 3 Отговор
    Кристиян Щокер какво ще кажеш за хилядите австрийци християни и атеисти приели исляма .

    13:09 03.09.2026

  • 9 Трябва внимателно да следим

    8 0 Отговор
    Това, което се случва в Австрия, защото нас ни чака същото, имайки предвид безумните стремежи на българските работодатели да напълнят страната с хора от етнически групи, с които исторически нямаме много общо. Изгониха българите за да вкарат пакита, индийци, узбеки, всякакъв вид араби, непалци и какви ли още не.

    13:12 03.09.2026

  • 10 не са още

    4 0 Отговор
    станали като Франция и Англия , но може би е късно вече.

    13:16 03.09.2026

  • 11 .....

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Жителите на тази теритоория":

    Ти си глей твойта територия.

    13:25 03.09.2026

  • 12 ....

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Интересно":

    Тва са българските гастербайски турци😂😂

    Коментиран от #14

    13:26 03.09.2026

  • 13 .....

    1 0 Отговор
    Вижте са в Европа има други ценности и който не ги спазва да се маха, няма бурки,няма социални помощи.Край

    13:28 03.09.2026

  • 14 Интересно

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "....":

    Дори не са турци, а само се турчеят, откак прадядо им от Асен е станал Хасан.

    13:31 03.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания