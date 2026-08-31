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Иран атакува американските бази в Йордания

Иран атакува американските бази в Йордания

31 Август, 2026 05:27 870 4

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  • война

Тя е в отговор на американската атака срещу остров Ларак

Иран атакува американските бази в Йордания - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иранската революционна гвардия заяви в понеделник, че е предприела атака срещу американските бази "Крал Хюсеин" и "Ал Азрак" в Йордания с балистични ракети.

Тя е в отговор на американската атака срещу остров Ларак. Това са съобщили иранските медии, цитирани от "Ройтерс".

Припомняме, че Техеран по-рано заяви, че американска атака срещу остров Ларак в неделя е убила и ранила няколко ирански бойци и цивилни, и обеща да отговори и да накаже отговорните.

Гвардията не е предоставила точен брой на жертвите и пострадалите, пише news.bg.

Експлозия е била чута близо до иранския остров Ларак, причината бе неизвестна.

По-рано в неделя американските сили са ударили две ирански пускови установки на остров Ларак.


Йордания
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