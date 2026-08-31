Иран атакува американските бази в Йордания

Иранската революционна гвардия заяви в понеделник, че е предприела атака срещу американските бази "Крал Хюсеин" и "Ал Азрак" в Йордания с балистични ракети.

Тя е в отговор на американската атака срещу остров Ларак. Това са съобщили иранските медии, цитирани от "Ройтерс".

Припомняме, че Техеран по-рано заяви, че американска атака срещу остров Ларак в неделя е убила и ранила няколко ирански бойци и цивилни, и обеща да отговори и да накаже отговорните.

Гвардията не е предоставила точен брой на жертвите и пострадалите, пише news.bg.

Експлозия е била чута близо до иранския остров Ларак, причината бе неизвестна.

По-рано в неделя американските сили са ударили две ирански пускови установки на остров Ларак.