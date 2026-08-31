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Пратеник на Тръмп: САЩ се надяват Беларус да освободи още политически затворници

Пратеник на Тръмп: САЩ се надяват Беларус да освободи още политически затворници

31 Август, 2026 13:27, обновена 31 Август, 2026 13:29 552 6

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  • политически затворници

Джон Коул планира ново посещение в Минск и се стреми броят на освободените затворници да достигне 1000

Пратеник на Тръмп: САЩ се надяват Беларус да освободи още политически затворници - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Специалният пратеник на САЩ Джон Коул заяви, че се надява през следващия месец да договори освобождаването на още стотици политически затворници в Беларус. Той планира лично да посети страната, за да се опита да финализира договореностите с властите в Минск, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

По думите му дипломатическите му усилия вече са довели до освобождаването на между 700 и 800 политически затворници в замяна на облекчаване на част от американските санкции срещу Беларус.

Целта е 1000 освободени затворници

„След няколко седмици планирам отново да отида в Беларус и се надявам да осигуря освобождаването на още повече политически затворници. Мисля, че ще успея“, заяви Коул.

Той посочи, че целта му е новото освобождаване да се осъществи в средата на септември.

„Успяхме да осигурим освобождаването на 500 души, а след това бяха освободени още около 200. Така че реалният брой е около 700-800 души. Надявам се скоро да увелича този брой до 1000“, каза американският пратеник.

Беларуската опозиционна лидерка Светлана Тихановска заяви през юни, че администрацията на Доналд Тръмп я е информирала за забавяне на усилията за освобождаване на още политически затворници, но не разкри причините за това.

Коул поддържа личен контакт с Лукашенко

79-годишният Джон Коул беше назначен от Тръмп да ръководи преговорите с беларуския президент Александър Лукашенко.

В рамките на дипломатическите си усилия Коул успя да изгради лични отношения с Лукашенко, включително чрез продължителни разговори и неформални срещи. По думите на „Ройтерс“ понякога американският пратеник дори тайно изливал водката си на пода, за да остане трезвен по време на разговорите.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Уффф

    12 2 Отговор
    Това са метежници на американска хранилка,а не политически затворници. Преди години се опитаха да направят същият преврат в Беларус, както преди това в Украйна. Само че не им се получи.

    Коментиран от #6

    13:36 31.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Валя

    1 1 Отговор
    А САЩ кога ще освободят президента на Венецуела ?

    Коментиран от #5

    13:57 31.08.2026

  • 4 Я па тея

    1 1 Отговор
    Как Лукашенко ще си пусне опозицията срещу избори.
    Все едно да се самоубие.
    Защо не поискат Путин да пусне политическите? Опас, забравих, той ги изби.
    Все пак стотина-двеста руски журналисти има по колониите, но те от бой не си помнят имената вече.

    14:00 31.08.2026

  • 5 Първо Путин е на ред

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Валя":

    Не бързай като теле пред майка си.

    14:01 31.08.2026

  • 6 Фейкав, ходи на курс по четене

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Уффф":

    Вече хептен изкукурига от лошите новини за Раша.
    Пий успокоителни, няма да чуваш гласове.

    14:04 31.08.2026