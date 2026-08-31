Пратеник на Тръмп: САЩ се надяват Беларус да освободи още политически затворници

Специалният пратеник на САЩ Джон Коул заяви, че се надява през следващия месец да договори освобождаването на още стотици политически затворници в Беларус. Той планира лично да посети страната, за да се опита да финализира договореностите с властите в Минск, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

По думите му дипломатическите му усилия вече са довели до освобождаването на между 700 и 800 политически затворници в замяна на облекчаване на част от американските санкции срещу Беларус.

Целта е 1000 освободени затворници

„След няколко седмици планирам отново да отида в Беларус и се надявам да осигуря освобождаването на още повече политически затворници. Мисля, че ще успея“, заяви Коул.

Той посочи, че целта му е новото освобождаване да се осъществи в средата на септември.

„Успяхме да осигурим освобождаването на 500 души, а след това бяха освободени още около 200. Така че реалният брой е около 700-800 души. Надявам се скоро да увелича този брой до 1000“, каза американският пратеник.

Беларуската опозиционна лидерка Светлана Тихановска заяви през юни, че администрацията на Доналд Тръмп я е информирала за забавяне на усилията за освобождаване на още политически затворници, но не разкри причините за това.

Коул поддържа личен контакт с Лукашенко

79-годишният Джон Коул беше назначен от Тръмп да ръководи преговорите с беларуския президент Александър Лукашенко.

В рамките на дипломатическите си усилия Коул успя да изгради лични отношения с Лукашенко, включително чрез продължителни разговори и неформални срещи. По думите на „Ройтерс“ понякога американският пратеник дори тайно изливал водката си на пода, за да остане трезвен по време на разговорите.