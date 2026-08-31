Пратеник на Тръмп: САЩ се надяват Беларус да освободи още политически затворници

Специалният пратеник на САЩ Джон Коул заяви, че се надява през следващия месец да договори освобождаването на още стотици политически затворници в Беларус. Той планира лично да посети страната, за да се опита да финализира договореностите с властите в Минск, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.
По думите му дипломатическите му усилия вече са довели до освобождаването на между 700 и 800 политически затворници в замяна на облекчаване на част от американските санкции срещу Беларус.
Целта е 1000 освободени затворници
„След няколко седмици планирам отново да отида в Беларус и се надявам да осигуря освобождаването на още повече политически затворници. Мисля, че ще успея“, заяви Коул.
Той посочи, че целта му е новото освобождаване да се осъществи в средата на септември.
„Успяхме да осигурим освобождаването на 500 души, а след това бяха освободени още около 200. Така че реалният брой е около 700-800 души. Надявам се скоро да увелича този брой до 1000“, каза американският пратеник.
Беларуската опозиционна лидерка Светлана Тихановска заяви през юни, че администрацията на Доналд Тръмп я е информирала за забавяне на усилията за освобождаване на още политически затворници, но не разкри причините за това.
Коул поддържа личен контакт с Лукашенко
79-годишният Джон Коул беше назначен от Тръмп да ръководи преговорите с беларуския президент Александър Лукашенко.
В рамките на дипломатическите си усилия Коул успя да изгради лични отношения с Лукашенко, включително чрез продължителни разговори и неформални срещи. По думите на „Ройтерс“ понякога американският пратеник дори тайно изливал водката си на пода, за да остане трезвен по време на разговорите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Уффф
Коментиран от #6
13:36 31.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Валя
Коментиран от #5
13:57 31.08.2026
4 Я па тея
Все едно да се самоубие.
Защо не поискат Путин да пусне политическите? Опас, забравих, той ги изби.
Все пак стотина-двеста руски журналисти има по колониите, но те от бой не си помнят имената вече.
14:00 31.08.2026
5 Първо Путин е на ред
До коментар #3 от "Валя":Не бързай като теле пред майка си.
14:01 31.08.2026
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14:04 31.08.2026