ЕК определи ChatGPT, Reddit и Roblox като много големи онлайн услуги под специален надзор

Европейската комисия (ЕК) определи ChatGPT като много голяма онлайн търсачка (VLOSE), а Reddit и Roblox като много големи онлайн платформи (VLOP). И трите услуги са декларирали средно най-малко 45 млн. потребители месечно в Европейския съюз, с което достигат определения в Акта за цифровите услуги (DSA) праг, предава News.bg.

С последните решения броят на определените от ЕК много големи онлайн платформи и търсачки достига 28.

Нови задължения до края на ноември

ChatGPT, Reddit и Roblox трябва да изпълнят допълнителните изисквания на DSA за много големи онлайн платформи и търсачки до края на ноември 2026 г.

Сред основните задължения е извършването на оценка и предприемането на мерки за ограничаване на системните рискове, свързани с функционирането на услугите и техните алгоритмични системи.

Тези рискове включват разпространението на незаконно съдържание, потенциалното негативно въздействие върху непълнолетните, физическото и психичното здраве на потребителите, основните права, изборните процеси и обществената сигурност.

ЕК ще следи функционирането на платформите

Новият статут дава на Европейската комисия правомощия да разследва начина, по който функционират трите услуги, както и свързаните с тях системи, когато това е приложимо.

Надзорът върху спазването на Акта за цифровите услуги ще бъде осъществяван от ЕК в сътрудничество с компетентните органи в Ирландия и Нидерландия, които изпълняват функциите на координатори за цифровите услуги.

Определянето като VLOP или VLOSE поставя платформите под най-строгия режим на контрол по DSA заради мащаба на аудиторията им и потенциалното им въздействие върху обществото.