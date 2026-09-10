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ЕК подготвя рамково споразумение със САЩ за сътрудничество по граничната сигурност

ЕК подготвя рамково споразумение със САЩ за сътрудничество по граничната сигурност

10 Септември, 2026 15:21 415 1

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Споразумението е част от изискванията на Вашингтон за безвизово пътуване и ще определи общите условия за обмен на информация

ЕК подготвя рамково споразумение със САЩ за сътрудничество по граничната сигурност - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия съобщи, че по искане на Съвета на ЕС подготвя рамково споразумение със САЩ за повишено сътрудничество за гранична сигурност. Сключването на това споразумение е част от изискванията на САЩ за безвизово пътуване, се пояснява в съобщението, предава БТА.

Споразумението ще определи общите условия за взаимен обмен на информация. Всеки обмен ще се основава на двустранни споразумения, които ще бъдат сключени между държавите от ЕС и САЩ допълнително.

Обменяните данни ще бъдат от националните бази на държавите, уточнява Комисията.

Съветът на ЕС трябва да вземе решение за подписване на предложеното споразумение и след това да го представи на Европейския парламент за одобрение. След като ЕП одобри текстовете, Съветът на ЕС може да пристъпи към официално сключване на споразумението.

След като рамковото споразумение започне да се прилага, държавите от ЕС ще могат да сключват двустранни договорености с Вашингтон при условията, определени в общото споразумение, се посочва в съобщението.


Белгия
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  • 1 Робот

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