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Николас Мадуро от затвора: Никога няма да се предам

Николас Мадуро от затвора: Никога няма да се предам

31 Август, 2026 16:14 1 202 45

  • николас мадуро-
  • венецуела-
  • делси родригес

Мадуро и съпругата му Силия Флорес са без право на гаранция в център за задържане в Бруклин

Николас Мадуро от затвора: Никога няма да се предам - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Венецуелският лидер Николас Мадуро сподели в неделя за първи път свои снимки от затвора в САЩ, съобщава Анадолската агенция.

"Искам да знаете, че ние сме силни, сърцата ни преливат от вашата любов", написа Мадуро в X.

Снимките са били направени на 25 юни и са "малък подарък от любов и надежда" за внуците му, всички деца и поддръжници.

Той завършва с библейска препратка: "Ще останем силни, спокойни и уверени: Бог е с нас. Бог ще се погрижи. Венецуела ще се прероди."

Мадуро и съпругата му Силия Флорес са без право на гаранция в център за задържане в Бруклин. Американски съдия наскоро насрочи процеса им за 1 юни 2027 г. Двойката беше доведена в САЩ през януари след военната операция в Каракас, при която бяха заловени.

63-годишният Мадуро и 69-годишната Флорес са изправени пред сериозни федерални обвинения, включително за наркотероризъм и трафик на наркотици. Прокурорите твърдят, че са сътрудничили с наркокартели за трафика на хиляди тонове кокаин в Съединените щати. И двамата пледираха невинни.

"Аз съм почтен човек. Все още съм президент на страната си", заяви Мадуро по време на предявяването на обвинението си през януари.

Енергийното споразумение, което беше постигнато между Венецуела и САЩ е за период от 25 години. Това обясни временния президент Делси Родригес.

По думите ѝ целта на споразумението е да увеличи добива на суров петрол до 1,5 милиона барела на ден и да запази суверенитета на страната върху нейните природни ресурси.

Родригес определи споразумението като "историческо" и заяви, че то ще помогне за съживяване на икономиката и увеличаване на държавните приходи, като същевременно ще допринесе за определянето на бъдещето на страната.

"Този ​​двустранен проект с 25-годишен срок предвижда разработването на 17 стратегически петролни находища с цел добив от над 1,5 милиона барела на ден. Тази цифра се отнася единствено до двустранното споразумение между Венецуела и Съединените щати", уточни тя.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бай Дончо

    9 12 Отговор
    Има сделка ..

    16:16 31.08.2026

  • 2 честен ционист

    7 15 Отговор
    Другарят Мадуро вече спечели чрез Мошко Радев.

    16:17 31.08.2026

  • 3 НИЩО МУ НЯМА

    8 16 Отговор
    АВЕ НАЧАЛНИК
    ТИ СИ„ ПРЕЗИДЕНТЪТ”
    АМА ОЙЛ ЕВЕЧЕ Е НА АМЕРИКАНИЯ😀
    ААА И ВЖ.КЪДЕ Е ..младич

    16:18 31.08.2026

  • 4 Сила

    14 20 Отговор
    Те те извлекоха по гащи от спалнята заедно с жена ти бе другарю , от бункера ти , от твоята си държава ....!!!?
    Къде ще се предаваш , в затвора си в момента , в САЩ ...

    Коментиран от #7

    16:20 31.08.2026

  • 5 Защо

    22 6 Отговор
    Според вас, защо 90% от хората по света подкрепят Хитлер и още толкова мразят Ротшилд?

    Коментиран от #38

    16:22 31.08.2026

  • 6 ФАКТ

    16 4 Отговор
    Едно време за контакт с крималния ротшилдов режим на запад пращаха в Скравена.

    16:23 31.08.2026

  • 7 Абе ,

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "Сила":

    Има надежда ..3 ..

    16:24 31.08.2026

  • 8 българина

    16 3 Отговор
    те вече го предадоха ... няма връщане назад. Подцени охраната си и женската алчност

    16:24 31.08.2026

  • 9 Трол

    13 4 Отговор
    Дръж се, Мадуро!

    Коментиран от #29

    16:24 31.08.2026

  • 10 Краварите

    26 5 Отговор
    го похитиха, отвлякоха. Това е истината.

    Коментиран от #18

    16:25 31.08.2026

  • 11 Раул К.

    11 2 Отговор
    Венсеремос амигос !

    16:25 31.08.2026

  • 12 Хиляди тонове

    12 10 Отговор
    кокаин влизали в щатите само със съдействието на Мадуро 🤣 Интересно колко ли влизат без негово съдействие, вкарвани от мексикански и колумбийски картели или американски мафиоти? Да ме забравяме и каналите на ЦРУ, за които през годините са излизали много доказателства! Като съберем общият тонаж ще се падат по 30кила бело на човек от населението 😂🤣

    Коментиран от #28

    16:25 31.08.2026

  • 13 Путин

    6 18 Отговор
    Трябваше да го предам, за да не ме гръмнат и мене.

    16:25 31.08.2026

  • 14 На това се казва държавен тероризъм!

    22 5 Отговор
    Скалъпени обвинения. И как са влизали хиляди тонове кокаин в САЩ? Американците тогава защо не са ги спрели и заловили още на границата преди да влязат в страната им!? А Делси Родригес е амер.агент.

    16:25 31.08.2026

  • 15 САЩисан русофил

    6 16 Отговор
    Плача,братушката комунистически престъпник мъдуро го измъкнаха по пижама от кревата,американските солдати,в затвора пищял като жена

    16:25 31.08.2026

  • 16 да питам

    6 15 Отговор
    А защо Пуся не спасява приятелите си Мадуро, Мигел и Аятолаха ?

    Коментиран от #17, #26

    16:26 31.08.2026

  • 17 Путин многоходовия

    5 11 Отговор

    До коментар #16 от "да питам":

    Памперсът ми се пукна

    16:28 31.08.2026

  • 18 Бика

    2 6 Отговор

    До коментар #10 от "Краварите":

    Искаш мляко ?

    16:28 31.08.2026

  • 19 Делото

    17 3 Отговор
    е насрочено да започме година и половина след задържането му!?!!? При неговата възраст е осъден на доживотна, без присъда! Да живее закона и демокрацията!!

    16:29 31.08.2026

  • 20 Жорко

    12 4 Отговор
    Как се наигра Венецуела,то и преди бяха зле ама сега с американците ще е по-зле,а пък и те искаха американците да ги спасят!

    16:30 31.08.2026

  • 21 Биби

    2 9 Отговор
    Долен Тъп и без Мадуря че тафи нафтата деа! Само аетоласите мо се пънат ка девственици ма и за нихните герани че намери ключ! Накрая секой че купува од Америка и така че стане одново велика!

    16:33 31.08.2026

  • 22 ОТВЛЕЧЕН ОТ БАНДИТИ НОМБЪР УАН

    10 3 Отговор
    ГОООООООСПОООД ВИЖДА И ШЕ ИМА КАРДИНАЛНО ВЪЗМЕЗДИЕ........

    16:34 31.08.2026

  • 23 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 6 Отговор
    И ДА НЕ СЕ "ПРЕДАДЕШ" ...,.............,..... ЩЕ СИ "СВОБОДЕН" САМО ЧЕ В ZATBOPA, KATO ......................... PATKO MЛАДИЧ, МИЛОШЕВЧ И ....................... ЩЕ "СВЪРШИШ" КАТО ТЯХ С .................. ТВОЯТА "АДВОКАТКА" ..................... ФАКТ !

    16:40 31.08.2026

  • 24 На кого няма да се предаде?

    4 9 Отговор
    На надзирателите, другите затворници или кухненски работници?
    Да се благодари, че не успя да избяга в Кремъл. Там Путин обгрижва диктаторите, докато им свършат мангизите. После внезапен инфаркт.

    Коментиран от #27

    16:42 31.08.2026

  • 25 Констатация

    2 0 Отговор
    Ееее..., чекай малку, втори път не съ брои!!! -))))

    16:45 31.08.2026

  • 26 Даже Орбан не можа да отърве

    6 1 Отговор

    До коментар #16 от "да питам":

    Разчиташе Тръмп да го спаси, а он се прави на две и половина, че не помни такъв мироопазващ елемент.

    16:45 31.08.2026

  • 27 мдааааа

    3 2 Отговор

    До коментар #24 от "На кого няма да се предаде?":

    Или падат от балкона ... Но от 10 етажа , нагоре ..

    16:45 31.08.2026

  • 28 Истествен подбор

    5 3 Отговор

    До коментар #12 от "Хиляди тонове":

    Абе защо не спрат с тия забрани.Оставете ги да се зобат,и да пукат.Забранените неща са по-сладки.Не ни трябват ковиди и епидемии.С коката населението на света ще се редуцира естествено и до комфортна бройка.

    16:46 31.08.2026

  • 29 За коя

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Трол":

    дръжка?

    16:46 31.08.2026

  • 30 Цвете

    5 1 Отговор
    НЕ СЕ И СЪМНЯВАМ, ЧЕ САЩ НЯМА ДА ПРЕВЗЕМАТ БОГАТСТВОТО ИМ. ТАКА ТЕ ДЕЙСТВАТ , СЪС СИЛА.НО ,КОЛКО ХИТРО ГИ ПОДХЛЪЗНА ЕВРЕИНЪТ ЗА ВОЙНАТА В ИРАН. МИЛИОНИ ХОРА ПО СВЕТА СТРАДАТ ЗАРАДИ ТОЗИ ОРМУЗ.А , КОГА ЩЕ ПРИКЛЮЧИ ,МЪЛЧАНИЕТО НЕ Е ЗЛАТО ДНЕС. 😉🤫🤔

    Коментиран от #32

    16:51 31.08.2026

  • 31 Анонимен

    4 2 Отговор
    Единственият президент на държава,по професия шофьор на автобус,закачил над волана си снимките на Фидел Кастро и Й.Сталин по стар обичай на болшевиките .Макси Мадуро не може да го побере и го прехвърля от единият крачол към другият.

    16:56 31.08.2026

  • 32 Цвекйе ,

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "Цвете":

    То така се почва .. с - " Крим наш " .. мяж

    16:57 31.08.2026

  • 33 Цвете

    2 2 Отговор
    НЕ СЕ И СЪМНЯВАМ, ЧЕ САЩ НЯМА ДА ПРЕВЗЕМАТ БОГАТСТВОТО ИМ. ТАКА ТЕ ДЕЙСТВАТ , СЪС СИЛА.НО ,КОЛКО ХИТРО ГИ ПОДХЛЪЗНА ЕВРЕИНЪТ ЗА ВОЙНАТА В ИРАН. МИЛИОНИ ХОРА ПО СВЕТА СТРАДАТ ЗАРАДИ ТОЗИ ОРМУЗ.А , КОГА ЩЕ ПРИКЛЮЧИ ,МЪЛЧАНИЕТО НЕ Е ЗЛАТО ДНЕС. 😉🤫🤔

    Коментиран от #37

    16:59 31.08.2026

  • 34 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор
    Мадуро нямаше топките на Алиенде. Избиха охраната му, а той се предаде, докато Алиенде остана последен с АК-47 в ръка/ подарен му от Кастро/ и преди да умре рече " Алиенде не се предава .

    Коментиран от #39

    17:09 31.08.2026

  • 35 Мдаа!🤔

    3 1 Отговор
    Педофилската общност се наслаждава, че един невинен човек действащ държавен глава е похитен и хвърлен в затвора! Затова УМНАТА , ако сте решили да гласувате за Гюро!!! Именно такива нехора стоят зад него!

    17:10 31.08.2026

  • 36 Казуар

    1 0 Отговор
    А пък племенник на съпругата на Мадуро бил хванат с един тон кокаин по островите, но бил пуснат.

    17:13 31.08.2026

  • 37 Цвекйе ,

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Цвете":

    Къде го сега съпартиеца ти , да се изрепчи , че крещиш и го проглушаваш ? 😁

    17:14 31.08.2026

  • 38 хахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Защо":

    в кой свят живееш ти?

    Коментиран от #42

    17:16 31.08.2026

  • 39 НИЩО МУ НЯМА

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "РЕАЛИСТ":

    ЛЕ ЛЕЕ
    ЧЕ ГЕ ВАРА ТИ ЛИ СИ ВЕ🗣

    Коментиран от #41

    17:19 31.08.2026

  • 40 Англосакса - мощ и сила

    0 1 Отговор
    Навремето предците на индианеца Мадуро ходеха с едни орлови пера на кратуните, англосаксите преминават Ламанша и попадат на едни дето не знаят колко е едно плюс едно,но тъпкани с злато ,дават им лимки и огнена вода и в замяна вземат жълтия камък ,сега историята се повтаря с черното злато

    17:20 31.08.2026

  • 41 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "НИЩО МУ НЯМА":

    Бинго! Сети се най-после.

    17:21 31.08.2026

  • 42 Облъчен Сорос

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "хахаха":

    Виждам че ти живееш в света на Ротшилд

    17:23 31.08.2026

  • 43 Гого

    1 0 Отговор
    Чета коментарите....правя си изводи за тези, които ги пишат..... С подобен субстрат БЪЛГАРИЯ Е БЕЗ БЪДЕШЕ

    17:27 31.08.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор
    Единственият президент изкаран по долни гащи от спалнята си.

    17:30 31.08.2026