Николас Мадуро от затвора: Никога няма да се предам

Венецуелският лидер Николас Мадуро сподели в неделя за първи път свои снимки от затвора в САЩ, съобщава Анадолската агенция.
"Искам да знаете, че ние сме силни, сърцата ни преливат от вашата любов", написа Мадуро в X.
Снимките са били направени на 25 юни и са "малък подарък от любов и надежда" за внуците му, всички деца и поддръжници.
Той завършва с библейска препратка: "Ще останем силни, спокойни и уверени: Бог е с нас. Бог ще се погрижи. Венецуела ще се прероди."
Мадуро и съпругата му Силия Флорес са без право на гаранция в център за задържане в Бруклин. Американски съдия наскоро насрочи процеса им за 1 юни 2027 г. Двойката беше доведена в САЩ през януари след военната операция в Каракас, при която бяха заловени.
63-годишният Мадуро и 69-годишната Флорес са изправени пред сериозни федерални обвинения, включително за наркотероризъм и трафик на наркотици. Прокурорите твърдят, че са сътрудничили с наркокартели за трафика на хиляди тонове кокаин в Съединените щати. И двамата пледираха невинни.
"Аз съм почтен човек. Все още съм президент на страната си", заяви Мадуро по време на предявяването на обвинението си през януари.
Енергийното споразумение, което беше постигнато между Венецуела и САЩ е за период от 25 години. Това обясни временния президент Делси Родригес.
По думите ѝ целта на споразумението е да увеличи добива на суров петрол до 1,5 милиона барела на ден и да запази суверенитета на страната върху нейните природни ресурси.
Родригес определи споразумението като "историческо" и заяви, че то ще помогне за съживяване на икономиката и увеличаване на държавните приходи, като същевременно ще допринесе за определянето на бъдещето на страната.
"Този двустранен проект с 25-годишен срок предвижда разработването на 17 стратегически петролни находища с цел добив от над 1,5 милиона барела на ден. Тази цифра се отнася единствено до двустранното споразумение между Венецуела и Съединените щати", уточни тя.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бай Дончо
16:16 31.08.2026
2 честен ционист
16:17 31.08.2026
3 НИЩО МУ НЯМА
ТИ СИ„ ПРЕЗИДЕНТЪТ”
АМА ОЙЛ ЕВЕЧЕ Е НА АМЕРИКАНИЯ😀
ААА И ВЖ.КЪДЕ Е ..младич
16:18 31.08.2026
4 Сила
Къде ще се предаваш , в затвора си в момента , в САЩ ...
Коментиран от #7
16:20 31.08.2026
5 Защо
Коментиран от #38
16:22 31.08.2026
6 ФАКТ
16:23 31.08.2026
7 Абе ,
До коментар #4 от "Сила":Има надежда ..3 ..
16:24 31.08.2026
8 българина
16:24 31.08.2026
9 Трол
Коментиран от #29
16:24 31.08.2026
10 Краварите
Коментиран от #18
16:25 31.08.2026
11 Раул К.
16:25 31.08.2026
12 Хиляди тонове
Коментиран от #28
16:25 31.08.2026
13 Путин
16:25 31.08.2026
14 На това се казва държавен тероризъм!
16:25 31.08.2026
15 САЩисан русофил
16:25 31.08.2026
16 да питам
Коментиран от #17, #26
16:26 31.08.2026
17 Путин многоходовия
До коментар #16 от "да питам":Памперсът ми се пукна
16:28 31.08.2026
18 Бика
До коментар #10 от "Краварите":Искаш мляко ?
16:28 31.08.2026
19 Делото
16:29 31.08.2026
20 Жорко
16:30 31.08.2026
21 Биби
16:33 31.08.2026
22 ОТВЛЕЧЕН ОТ БАНДИТИ НОМБЪР УАН
16:34 31.08.2026
23 ЕДГАР КЕЙСИ
16:40 31.08.2026
24 На кого няма да се предаде?
Да се благодари, че не успя да избяга в Кремъл. Там Путин обгрижва диктаторите, докато им свършат мангизите. После внезапен инфаркт.
Коментиран от #27
16:42 31.08.2026
25 Констатация
16:45 31.08.2026
26 Даже Орбан не можа да отърве
До коментар #16 от "да питам":Разчиташе Тръмп да го спаси, а он се прави на две и половина, че не помни такъв мироопазващ елемент.
16:45 31.08.2026
27 мдааааа
До коментар #24 от "На кого няма да се предаде?":Или падат от балкона ... Но от 10 етажа , нагоре ..
16:45 31.08.2026
28 Истествен подбор
До коментар #12 от "Хиляди тонове":Абе защо не спрат с тия забрани.Оставете ги да се зобат,и да пукат.Забранените неща са по-сладки.Не ни трябват ковиди и епидемии.С коката населението на света ще се редуцира естествено и до комфортна бройка.
16:46 31.08.2026
29 За коя
До коментар #9 от "Трол":дръжка?
16:46 31.08.2026
30 Цвете
Коментиран от #32
16:51 31.08.2026
31 Анонимен
16:56 31.08.2026
32 Цвекйе ,
До коментар #30 от "Цвете":То така се почва .. с - " Крим наш " .. мяж
16:57 31.08.2026
33 Цвете
Коментиран от #37
16:59 31.08.2026
34 РЕАЛИСТ
Коментиран от #39
17:09 31.08.2026
35 Мдаа!🤔
17:10 31.08.2026
36 Казуар
17:13 31.08.2026
37 Цвекйе ,
До коментар #33 от "Цвете":Къде го сега съпартиеца ти , да се изрепчи , че крещиш и го проглушаваш ? 😁
17:14 31.08.2026
38 хахаха
До коментар #5 от "Защо":в кой свят живееш ти?
Коментиран от #42
17:16 31.08.2026
39 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #34 от "РЕАЛИСТ":ЛЕ ЛЕЕ
ЧЕ ГЕ ВАРА ТИ ЛИ СИ ВЕ🗣
Коментиран от #41
17:19 31.08.2026
40 Англосакса - мощ и сила
17:20 31.08.2026
41 РЕАЛИСТ
До коментар #39 от "НИЩО МУ НЯМА":Бинго! Сети се най-после.
17:21 31.08.2026
42 Облъчен Сорос
До коментар #38 от "хахаха":Виждам че ти живееш в света на Ротшилд
17:23 31.08.2026
43 Гого
17:27 31.08.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 ГОЛЕМ СМЕХ
17:30 31.08.2026