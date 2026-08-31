Николас Мадуро от затвора: Никога няма да се предам

Венецуелският лидер Николас Мадуро сподели в неделя за първи път свои снимки от затвора в САЩ, съобщава Анадолската агенция.

"Искам да знаете, че ние сме силни, сърцата ни преливат от вашата любов", написа Мадуро в X.

Снимките са били направени на 25 юни и са "малък подарък от любов и надежда" за внуците му, всички деца и поддръжници.

Той завършва с библейска препратка: "Ще останем силни, спокойни и уверени: Бог е с нас. Бог ще се погрижи. Венецуела ще се прероди."

Мадуро и съпругата му Силия Флорес са без право на гаранция в център за задържане в Бруклин. Американски съдия наскоро насрочи процеса им за 1 юни 2027 г. Двойката беше доведена в САЩ през януари след военната операция в Каракас, при която бяха заловени.

63-годишният Мадуро и 69-годишната Флорес са изправени пред сериозни федерални обвинения, включително за наркотероризъм и трафик на наркотици. Прокурорите твърдят, че са сътрудничили с наркокартели за трафика на хиляди тонове кокаин в Съединените щати. И двамата пледираха невинни.

"Аз съм почтен човек. Все още съм президент на страната си", заяви Мадуро по време на предявяването на обвинението си през януари.

Енергийното споразумение, което беше постигнато между Венецуела и САЩ е за период от 25 години. Това обясни временния президент Делси Родригес.

По думите ѝ целта на споразумението е да увеличи добива на суров петрол до 1,5 милиона барела на ден и да запази суверенитета на страната върху нейните природни ресурси.

Родригес определи споразумението като "историческо" и заяви, че то ще помогне за съживяване на икономиката и увеличаване на държавните приходи, като същевременно ще допринесе за определянето на бъдещето на страната.

"Този ​​двустранен проект с 25-годишен срок предвижда разработването на 17 стратегически петролни находища с цел добив от над 1,5 милиона барела на ден. Тази цифра се отнася единствено до двустранното споразумение между Венецуела и Съединените щати", уточни тя.