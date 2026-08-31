Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
На фронта! Русия напредва неумолимо в Донбас, украинската армия се готви за отбрана на последните си крепости
  Тема: Украйна

На фронта! Русия напредва неумолимо в Донбас, украинската армия се готви за отбрана на последните си крепости

31 Август, 2026 22:10 1 211 68

  • русия-
  • украйна-
  • донбас-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин

Полковникът от австрийските въоръжени сили Маркус Райснер счита, че лятното настъпление на Москва засега не е оправдало очакванията на Кремъл, но руската армия продължава да напредва бавно, но неумолимо

На фронта! Русия напредва неумолимо в Донбас, украинската армия се готви за отбрана на последните си крепости - 1
Business Insider Business Insider

Руските войски продължават бавно да напредват в Донбас, а украинските военни се готвят за тежки сражения за последните големи отбранителни линии в региона. Експертите предупреждават: ситуацията за Въоръжените сили на Украйна в отделни участъци от фронта се влошава, но темпото на руското настъпление остава изключително ниско, съобщава Фокус.

Както пише Business Insider, според оценките на представители на една от водещите европейски разузнавателни служби, руснаците могат да достигнат околностите на Краматорск и Славянск в началото на 2027 г. Тези градове са центърът на последния голям украински отбранителен пояс в Донбас.

В същото време разузнавачите смятат, че Русия може да превземе Донбас изцяло още през следващата година. Такова настъпление обаче ще струва на руската армия огромни загуби.

В същото време не всички експерти смятат този сценарий за неизбежен, отбелязва медията. Например, военният анализатор Франц-Щефан Гади посочва, че руските войски в момента напредват с най-бавните темпове от зимата насам. Според него при сегашната скорост на настъплението Москва няма да успее да превземе изцяло Донбас до началото на 2030-те години.

В същото време експертът предупреждава, че забавянето на настъплението не означава стабилизиране на фронта. В отделни направления руснаците имат локално предимство, по-специално при използването на FPV-дронове. В някои райони съотношението на безпилотните летателни апарати може да достигне 10 към 1.

Допълнителен проблем за украинските войски остават руските управляеми бомби, които нанасят значителни загуби на позициите на Въоръжените сили на Украйна.

Гади предполага, че руснаците могат да достигнат Краматорск и Славянск още през пролетта или лятото на 2027 г. За целта обаче, според него, на Кремъл може да се наложи нова мобилизация:

"На Русия е необходима мобилизация, ако иска да запази или увеличи сегашния темп“.

По думите му, ако мобилизацията се състои през есента, новите военни ще могат да окажат съществено влияние върху ситуацията на фронта приблизително през първата половина на 2027 г.

Полковникът от австрийските въоръжени сили Маркус Райснер счита, че лятното настъпление на Русия засега не е оправдало очакванията на Кремъл, но руската армия продължава да напредва "бавно, но неумолимо“.

Според него един от ключовите фактори в предстоящата битка за Краматорск и Славянск ще бъде украинската логистика. Ако руснаците успеят да прекъснат пътищата за снабдяване на украинските войски, те ще могат да удържат позициите си само за ограничен период от време.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хъхъ

    33 7 Отговор
    Накрая ще пратят и 14-годишните на фронта. Като Хитлер. Нацистите свършват по един и същ начин.

    Коментиран от #10, #34

    22:11 31.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 украинската армия се готви за отбрана

    37 5 Отговор
    Абе я по добре на бягане го ударете щот с тая отбрана ще станете на кайма

    22:14 31.08.2026

  • 4 Само в БГ мисирките спят

    21 6 Отговор

    До коментар #2 от "Зеления":

    СЪОБЩЕНИЯ от 14 август 2026 г. са следните:
    - 🇬🇧 Великобритания — предупреждава за пътувания до Украйна и за възможни продължителни прекъсвания на ток, вода и отопление през зимата. Посочва и риск температурите да паднат под –20°C.
    - 🇮🇹 Италия — категорично препоръчва на гражданите си да не пътуват до Украйна, като посочва опасност от руски въздушни удари в цялата страна.
    - 🇳🇱 Нидерландия — поставя цялата територия на Украйна в червената зона и призовава хората да не пътуват там; намиращите се в страната са посъветвани да я напуснат, ако е безопасно.
    - 🇩🇪 Германия — обновява предупреждението си преди Деня на независимостта на Украйна и предупреждава за възможно засилване на руските въздушни удари; пътуването не се препоръчва.
    - 🇺🇸 САЩ — според текста са предупредили за повишена опасност от вълнения в Украйна.
    Нидерландската препоръка третира цялата Украйна като червена зона, а италианската препоръчва да не се пътува до страната изобщо.

    Коментиран от #30, #31, #51

    22:14 31.08.2026

  • 5 НАТОВСКИ РАКЕТИ ТРЕПЯТ УКРАИНЦИ !!!

    18 7 Отговор
    Прехвалени натовски ракети се взривяват в складове в Киев и падат върху главите на украинските нацисти, а тенджерите върху главите им не помагат.

    Коментиран от #38

    22:15 31.08.2026

  • 6 Българин

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "Зеления":

    Това се търси.Русофоби, русофили,некрофили....

    22:15 31.08.2026

  • 7 Цвете

    16 1 Отговор
    НА ФРОНТА! РУСИЯ НАПРЕДВА НЕУМОЛИМО. ВИЖ ТИ.

    22:15 31.08.2026

  • 8 Ха,ха

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Зеления":

    Божее,като ти омръзна що изобщо влизаш в сайта🤣🤣

    Коментиран от #13, #16

    22:16 31.08.2026

  • 9 м даааа

    19 4 Отговор
    Колкото и да се готви,съдбата на уср@йна и ж@лкия ес е ясна,изчезват от лицето на земята щом се изправят срещу ВЕЛИКА РУСИЯ!!!🇷🇺👏

    22:17 31.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Интересно

    19 2 Отговор
    Май, приказките, че Путин щели да го бесят заради неуспехи, отекоха в канала още преди да се размиришат.

    22:19 31.08.2026

  • 12 Денацификация и демилитаризация

    11 2 Отговор
    Краматорск и Славянск са в обсега на руската артилерия и ги бъхтят с 50000 снаряда дневно. Урките се молят за дъжд, инак припадат от обезводняване и си пият УРИНА на позициите.

    Коментиран от #48

    22:19 31.08.2026

  • 13 Зеления

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "Ха,ха":

    "Божее,като ти омръзна що изобщо влизаш в сайта"

    Всеки ден безуспешно тая надежда нещо да се промени и поне малко да започнем да говорим за БЪЛГАРИЯ !

    И всеки ден оставам само с надеждата !

    22:20 31.08.2026

  • 14 Да, да

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Зеления":

    Не си лягам вечер без да съм прочел всичко посочено! Като приказките под шипковия храст.

    22:20 31.08.2026

  • 15 Ами

    16 3 Отговор
    Окраинците да се окрепят в Брюксел.
    Урсула ще им намери помещение :)

    22:21 31.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Да,бе

    12 2 Отговор
    Тия "мръсни и гадни" руснаци ще отидат тоя път до Лондон,само и само Путин да не се обеси....Евроатлантическите ценности направо изкъртиха света основан на правила и убиха последните две колонизаторски мозъчни клетки.

    22:22 31.08.2026

  • 18 Мда

    8 2 Отговор
    Статията е абсолютен тюрлю гювеч. Някакви си "експерти" хвърлят боб и лялят напосоки. Намесват намсикви сведения от "разузнавания" и пр. Този гювеч е преразказ от последните пропагандни статии на поддръжниците на украйна.

    22:22 31.08.2026

  • 19 Точен

    12 2 Отговор
    Даже и западните експерти се гърчат в лъжите си...

    22:23 31.08.2026

  • 20 Руският град Одеса

    11 4 Отговор
    И Одеса ! И Одеса !

    22:24 31.08.2026

  • 21 украинската армия се готви за отбрана

    9 4 Отговор
    Публикувано видео с геолокация показва най-малко 15-20 украински войници, които тичат в гориста местност с вдигнати към небето ръце и вряцат там нещо . Сугурно призовават бог Тангра да ги спаси нали ? .... А представете си украинските медии написали че разчиствали били гората от руски партизани ...

    22:24 31.08.2026

  • 22 Абе Зае .. БИ

    5 8 Отговор
    АааааааХахахаха
    Напредва я,... САМО 13г пред Селото ПОКРОВСК ( 25 км от Донецк).. Купянск Малая Токмачка, Константиновка и те така....
    АааааааХахахаха
    3... ПЕТИЛЕТКИ...3 дневен БЛИЦКРИГ на Педофило...

    22:24 31.08.2026

  • 23 От статията

    5 7 Отговор
    Смятайте колко е жалка "втарая" след като не може да превземе едни села на 50 км.от границата си-
    В същото време не всички експерти смятат този сценарий за неизбежен, отбелязва медията. Например, военният анализатор Франц-Щефан Гади посочва, че руските войски в момента напредват с най-бавните темпове от зимата насам. Според него при сегашната скорост на настъплението Москва няма да успее да превземе изцяло Донбас до началото на 2030-те години.

    Коментиран от #25

    22:25 31.08.2026

  • 24 Каунь

    7 3 Отговор
    Въх въх, ама как така бре народе? Нали укрите все побеждават, Путин умре 100 пъти, а Русия се разпадна и стана европейска колония. Цент не вярвам..Тц

    22:25 31.08.2026

  • 25 В.В.П

    3 6 Отговор

    До коментар #23 от "От статията":

    Все пак напредваме с цената на 29 убити руснаци на метър -
    В същото време разузнавачите смятат, че Русия може да превземе Донбас изцяло още през следващата година. Такова настъпление обаче ще струва на руската армия огромни загуби.

    22:26 31.08.2026

  • 26 Анонимен

    7 2 Отговор
    Управляемите авиобомби могат да се свалят с Пейтриът ,но за това Зеленият трябва да заплати колосална цена от щедрият джоб на европееца.Той отбягва по принцип да заплаща,защото вземането е заложено в техният ген, а никога даването...

    22:26 31.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 мдааааа

    1 5 Отговор
    Те сега болгарская русня еректира , неумолимо ...полуеректира , де . Дрътите партизани изпълзяха от землянките .. София- та ше има проблем с топлата вода .😁

    22:27 31.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Няма Забрана

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Само в БГ мисирките спят":

    За нашата патка да пътува до киЕв за да демонстрира подкрепата си за партньора зелен ски.

    22:28 31.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Артилерист

    7 3 Отговор
    Не съм смятал колко предупреждения е имало към противника окончателно да се предава в историята на войните, но руското ръководство е отправило такова към украинците след 80 часа непрекъснати атаки с ракети, дронове и авиобомби. Предупреждението касае изваждане от строя на енергийната система и пълно ограничаване достъпа до морето. Този ход от руска страна се приема като отговор на опитите на Украйна за атака по руски енергийни обекти в дълбочина. Просто руските въздушно-космически сили смилат укросъпротивата с нарастваща интензивност...

    22:31 31.08.2026

  • 33 Еееехх...а какви времена бяха

    4 7 Отговор
    СМЕХ, хомо закачки, алкашки повръщни у фашистката кремля ТВ!!!
    Фашагата чифутляк Соло ВЬЕВ изригна,: ПОЛТАРА ДНЯ!
    Ска беева,.. по-скромна - 2 ДНЯ и ВСЕ,!!
    Симо нян - 2 ДНЯ, та това е една Украйна Господи...
    За 7 часа ще задържим Зеленски и 16 бандери от правителството, изригна... рамАзан

    22:32 31.08.2026

  • 34 Това го видях ме

    3 8 Отговор

    До коментар #1 от "хъхъ":

    Великата Руска Армия с гумени ботуши И сега можеш да им перечинишь акъла

    22:33 31.08.2026

  • 35 Факт си е

    8 2 Отговор
    руската армия продължава да напредва бавно, но неумолимо

    22:33 31.08.2026

  • 36 Царския офицер мощ и сила

    4 8 Отговор
    Русофилите да се натоварят на контейнери и пратени да бранят господаря им русия,иначе скоро ще видят по дърветата на витошка като преди 44 та година

    22:34 31.08.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Таваришч ,

    4 7 Отговор

    До коментар #5 от "НАТОВСКИ РАКЕТИ ТРЕПЯТ УКРАИНЦИ !!!":

    А севернокорейските ракети , руssкие ?

    22:35 31.08.2026

  • 39 Путин освободителя

    6 3 Отговор
    СССР беше украинска колония. Украинците смучеха ресурсите на огромната страна. Хрущов, Брежнев, ГОРБАЧОВ... Все украинци бяха в Кремъл! Льоня Брежнев поне беше добряк. Другите двама бяха абсолютни дегенерати.
    Путин освободи РФ от украинско иго!

    22:35 31.08.2026

  • 40 Хайо

    11 2 Отговор
    Русия ще спечели тази война .Начело има президент като Владимир Путин .Кой в Европа може да бъде сравняван с него ? Урсула ,Макрон или Мерт ?

    Коментиран от #43, #46

    22:36 31.08.2026

  • 41 Ботокса квичи

    2 7 Отговор
    Искат да ме бесят вика.

    Коментиран от #47

    22:36 31.08.2026

  • 42 Пич

    7 3 Отговор
    Прозявам се, прозявам се.......кихнах няколко пъти.....
    Скука.......
    Русия пребива цялото НАТО, и троши парите на Урсулианците и англичаните......
    Само на САЩ вече не, защото САЩ нямат пари.....

    Коментиран от #66

    22:37 31.08.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Абсолютно

    5 1 Отговор

    До коментар #29 от "Зеления":

    вярно. Няма случай на по-аргументирана критика на войната на запада срещу Русия чрез украинците и той да не бъде изтрит.

    22:37 31.08.2026

  • 45 Бегай укро,

    3 1 Отговор
    Някъде, където още крадат от народа си, за да плащат на халявното ти шкембе.

    22:37 31.08.2026

  • 46 Хайо

    2 6 Отговор

    До коментар #40 от "Хайо":

    Путин в убиец и ше бъде обесен защото загуби войната .Той е убиец .

    Коментиран от #52, #55

    22:38 31.08.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 И тази я видях ме

    3 4 Отговор

    До коментар #12 от "Денацификация и демилитаризация":

    Щом руснаците отиват да зареждат колите си с бензин в Украина

    22:38 31.08.2026

  • 49 Атина Палада

    0 3 Отговор
    Митя ще мята ли голямата бомба?

    22:38 31.08.2026

  • 50 Путин освободителя

    4 3 Отговор
    Урките смучеха почти век ресурсите на СССР, а сега са се впили като кърлежи в тялото на Европа.

    22:38 31.08.2026

  • 51 мдааааа

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "Само в БГ мисирките спят":

    Само рузките мисирки не спите ..
    Я гледай , какъв ферман си написал .. подготвен

    22:38 31.08.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Цеко

    0 5 Отговор
    Много руска смрадт измре.И още ще измре.

    Коментиран от #58, #62

    22:40 31.08.2026

  • 54 Мхм

    2 3 Отговор
    Русия напредвала неумолимо? Факти, да не сте се объркали? Ако някой напредва неумолимо, значи оня отсреща се моли. Няма индикации за молби от зеленски. Той се моли само за кинти от ЕС, даже иска овърдрафт от следващите траншове. Наши пари де, после ще плащаме борча на украйна...

    22:41 31.08.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Луди хора не , ами луди

    3 0 Отговор
    (Украинците, които в момента избягват служба, ако руснаците превземат Украйна, „или ще бъдат убити, или ще отидат в затвора, или ще се бият в руската армия – атакувайки Полша, Германия, Австрия и т.н.“ Затова те трябва да отидат да се бият, каза Сергий Филимонов, командир на батальона „Вълци Да Винчи“, в интервю за Deutsche Welle.).....

    22:41 31.08.2026

  • 57 Цензура

    5 1 Отговор
    "... поред оценките на представители на една от водещите европейски разузнавателни служби, руснаците могат да достигнат околностите на Краматорск и Славянск в началото на 2027 г. "

    Хахаха, нещастни oлигoфрени, руската армия е на ЧЕТИРИ КИЛОМЕТРА от Славянск !!! Това не са ли "околностите" на града? На около 8-10 километра са от Краматорск и също на толкова от Суми, за който вие дори не смеете да споменете. това са ФАКТИТЕ, нали така ви се казва уж киpливoто сайтченце?

    "Москва няма да успее да превземе изцяло Донбас до началото на 2030-те години." - още четири години? Бeзмoзъчници, досега за четири години 5 милиона yкpoпитeшка армия беше yнищожeна !!! Откъде укpoпците ще намерят още пет милиона, бабите ли ще мобилизират?

    В психопатологията дори няма термини, които да опишат отрицателното ви IQ !!!

    Коментиран от #64

    22:41 31.08.2026

  • 58 Смотльо,

    5 0 Отговор

    До коментар #53 от "Цеко":

    Смрад като теб ли ?

    22:41 31.08.2026

  • 59 Сусу Манарата

    3 2 Отговор
    Е нали Дойчезеле казва, че руснаците не напредват.

    22:41 31.08.2026

  • 60 Име

    3 0 Отговор
    Приятни сънища!

    22:41 31.08.2026

  • 61 Пич

    5 1 Отговор
    Ама паветниците яко истерясаха! Защото когато казахме, че са жалки и глупави, сега започва да става очевидно!!!

    22:42 31.08.2026

  • 62 Требе

    3 0 Отговор

    До коментар #53 от "Цеко":

    Да си много праззз, защо не видиш, че у статията пише къде измират украинците!

    22:43 31.08.2026

  • 63 Ти да видиш

    2 0 Отговор
    Каква 2027, те русите са пред портите на Славянск и Краматорск.

    22:44 31.08.2026

  • 64 Урките са в шок!

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Цензура":

    Руснаците ги трепят с артилерия. На ден изстрелват 50000 снаряда!

    22:45 31.08.2026

  • 65 Арееее хурки иде големият

    3 0 Отговор
    Не трябва да се обсъжда възможността за използване на тактическо ядрено оръжие, заяви Алексей Журавлев, депутат от Държавната дума на Руската федерация и лидер на партия „Родина“, съобщиха руски медии.

    Той твърди, че трябва да нанесем такъв удар, че Украйна да разбере, че трябва да капитулира.

    „Водят се дискусии: можем ли да използваме тактически ядрени оръжия или не? Слушайте, изобщо не трябва да има такива дискусии! Ако е необходимо, ние сме длъжни да ги използваме... Ще трябва да нанесем удар - ще нанесем удар. И това не подлежи на обсъждане “, каза той.

    22:45 31.08.2026

  • 66 Пичанга ,

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "Пич":

    Внимавай , като се прозяваш , да не глътнеш нещо .. 😆

    22:47 31.08.2026

  • 67 Мнение на някакъв "експерт",

    1 0 Отговор
    не значи, че е познал.

    Коментиран от #68

    22:49 31.08.2026

  • 68 Сархош

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "Мнение на някакъв "експерт",":

    И той има право на мнение, ако чете само руските сводки.

    22:50 31.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания