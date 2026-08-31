На фронта! Русия напредва неумолимо в Донбас, украинската армия се готви за отбрана на последните си крепости

Руските войски продължават бавно да напредват в Донбас, а украинските военни се готвят за тежки сражения за последните големи отбранителни линии в региона. Експертите предупреждават: ситуацията за Въоръжените сили на Украйна в отделни участъци от фронта се влошава, но темпото на руското настъпление остава изключително ниско, съобщава Фокус.
Както пише Business Insider, според оценките на представители на една от водещите европейски разузнавателни служби, руснаците могат да достигнат околностите на Краматорск и Славянск в началото на 2027 г. Тези градове са центърът на последния голям украински отбранителен пояс в Донбас.
В същото време разузнавачите смятат, че Русия може да превземе Донбас изцяло още през следващата година. Такова настъпление обаче ще струва на руската армия огромни загуби.
В същото време не всички експерти смятат този сценарий за неизбежен, отбелязва медията. Например, военният анализатор Франц-Щефан Гади посочва, че руските войски в момента напредват с най-бавните темпове от зимата насам. Според него при сегашната скорост на настъплението Москва няма да успее да превземе изцяло Донбас до началото на 2030-те години.
В същото време експертът предупреждава, че забавянето на настъплението не означава стабилизиране на фронта. В отделни направления руснаците имат локално предимство, по-специално при използването на FPV-дронове. В някои райони съотношението на безпилотните летателни апарати може да достигне 10 към 1.
Допълнителен проблем за украинските войски остават руските управляеми бомби, които нанасят значителни загуби на позициите на Въоръжените сили на Украйна.
Гади предполага, че руснаците могат да достигнат Краматорск и Славянск още през пролетта или лятото на 2027 г. За целта обаче, според него, на Кремъл може да се наложи нова мобилизация:
"На Русия е необходима мобилизация, ако иска да запази или увеличи сегашния темп“.
По думите му, ако мобилизацията се състои през есента, новите военни ще могат да окажат съществено влияние върху ситуацията на фронта приблизително през първата половина на 2027 г.
Полковникът от австрийските въоръжени сили Маркус Райснер счита, че лятното настъпление на Русия засега не е оправдало очакванията на Кремъл, но руската армия продължава да напредва "бавно, но неумолимо“.
Според него един от ключовите фактори в предстоящата битка за Краматорск и Славянск ще бъде украинската логистика. Ако руснаците успеят да прекъснат пътищата за снабдяване на украинските войски, те ще могат да удържат позициите си само за ограничен период от време.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хъхъ
Коментиран от #10, #34
22:11 31.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 украинската армия се готви за отбрана
22:14 31.08.2026
4 Само в БГ мисирките спят
До коментар #2 от "Зеления":СЪОБЩЕНИЯ от 14 август 2026 г. са следните:
- 🇬🇧 Великобритания — предупреждава за пътувания до Украйна и за възможни продължителни прекъсвания на ток, вода и отопление през зимата. Посочва и риск температурите да паднат под –20°C.
- 🇮🇹 Италия — категорично препоръчва на гражданите си да не пътуват до Украйна, като посочва опасност от руски въздушни удари в цялата страна.
- 🇳🇱 Нидерландия — поставя цялата територия на Украйна в червената зона и призовава хората да не пътуват там; намиращите се в страната са посъветвани да я напуснат, ако е безопасно.
- 🇩🇪 Германия — обновява предупреждението си преди Деня на независимостта на Украйна и предупреждава за възможно засилване на руските въздушни удари; пътуването не се препоръчва.
- 🇺🇸 САЩ — според текста са предупредили за повишена опасност от вълнения в Украйна.
Нидерландската препоръка третира цялата Украйна като червена зона, а италианската препоръчва да не се пътува до страната изобщо.
Коментиран от #30, #31, #51
22:14 31.08.2026
5 НАТОВСКИ РАКЕТИ ТРЕПЯТ УКРАИНЦИ !!!
Коментиран от #38
22:15 31.08.2026
6 Българин
До коментар #2 от "Зеления":Това се търси.Русофоби, русофили,некрофили....
22:15 31.08.2026
7 Цвете
22:15 31.08.2026
8 Ха,ха
До коментар #2 от "Зеления":Божее,като ти омръзна що изобщо влизаш в сайта🤣🤣
Коментиран от #13, #16
22:16 31.08.2026
9 м даааа
22:17 31.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Интересно
22:19 31.08.2026
12 Денацификация и демилитаризация
Коментиран от #48
22:19 31.08.2026
13 Зеления
До коментар #8 от "Ха,ха":"Божее,като ти омръзна що изобщо влизаш в сайта"
Всеки ден безуспешно тая надежда нещо да се промени и поне малко да започнем да говорим за БЪЛГАРИЯ !
И всеки ден оставам само с надеждата !
22:20 31.08.2026
14 Да, да
До коментар #2 от "Зеления":Не си лягам вечер без да съм прочел всичко посочено! Като приказките под шипковия храст.
22:20 31.08.2026
15 Ами
Урсула ще им намери помещение :)
22:21 31.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Да,бе
22:22 31.08.2026
18 Мда
22:22 31.08.2026
19 Точен
22:23 31.08.2026
20 Руският град Одеса
22:24 31.08.2026
21 украинската армия се готви за отбрана
22:24 31.08.2026
22 Абе Зае .. БИ
Напредва я,... САМО 13г пред Селото ПОКРОВСК ( 25 км от Донецк).. Купянск Малая Токмачка, Константиновка и те така....
АааааааХахахаха
3... ПЕТИЛЕТКИ...3 дневен БЛИЦКРИГ на Педофило...
22:24 31.08.2026
23 От статията
В същото време не всички експерти смятат този сценарий за неизбежен, отбелязва медията. Например, военният анализатор Франц-Щефан Гади посочва, че руските войски в момента напредват с най-бавните темпове от зимата насам. Според него при сегашната скорост на настъплението Москва няма да успее да превземе изцяло Донбас до началото на 2030-те години.
Коментиран от #25
22:25 31.08.2026
24 Каунь
22:25 31.08.2026
25 В.В.П
До коментар #23 от "От статията":Все пак напредваме с цената на 29 убити руснаци на метър -
В същото време разузнавачите смятат, че Русия може да превземе Донбас изцяло още през следващата година. Такова настъпление обаче ще струва на руската армия огромни загуби.
22:26 31.08.2026
26 Анонимен
22:26 31.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 мдааааа
22:27 31.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Няма Забрана
До коментар #4 от "Само в БГ мисирките спят":За нашата патка да пътува до киЕв за да демонстрира подкрепата си за партньора зелен ски.
22:28 31.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Артилерист
22:31 31.08.2026
33 Еееехх...а какви времена бяха
Фашагата чифутляк Соло ВЬЕВ изригна,: ПОЛТАРА ДНЯ!
Ска беева,.. по-скромна - 2 ДНЯ и ВСЕ,!!
Симо нян - 2 ДНЯ, та това е една Украйна Господи...
За 7 часа ще задържим Зеленски и 16 бандери от правителството, изригна... рамАзан
22:32 31.08.2026
34 Това го видях ме
До коментар #1 от "хъхъ":Великата Руска Армия с гумени ботуши И сега можеш да им перечинишь акъла
22:33 31.08.2026
35 Факт си е
22:33 31.08.2026
36 Царския офицер мощ и сила
22:34 31.08.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Таваришч ,
До коментар #5 от "НАТОВСКИ РАКЕТИ ТРЕПЯТ УКРАИНЦИ !!!":А севернокорейските ракети , руssкие ?
22:35 31.08.2026
39 Путин освободителя
Путин освободи РФ от украинско иго!
22:35 31.08.2026
40 Хайо
Коментиран от #43, #46
22:36 31.08.2026
41 Ботокса квичи
Коментиран от #47
22:36 31.08.2026
42 Пич
Скука.......
Русия пребива цялото НАТО, и троши парите на Урсулианците и англичаните......
Само на САЩ вече не, защото САЩ нямат пари.....
Коментиран от #66
22:37 31.08.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Абсолютно
До коментар #29 от "Зеления":вярно. Няма случай на по-аргументирана критика на войната на запада срещу Русия чрез украинците и той да не бъде изтрит.
22:37 31.08.2026
45 Бегай укро,
22:37 31.08.2026
46 Хайо
До коментар #40 от "Хайо":Путин в убиец и ше бъде обесен защото загуби войната .Той е убиец .
Коментиран от #52, #55
22:38 31.08.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 И тази я видях ме
До коментар #12 от "Денацификация и демилитаризация":Щом руснаците отиват да зареждат колите си с бензин в Украина
22:38 31.08.2026
49 Атина Палада
22:38 31.08.2026
50 Путин освободителя
22:38 31.08.2026
51 мдааааа
До коментар #4 от "Само в БГ мисирките спят":Само рузките мисирки не спите ..
Я гледай , какъв ферман си написал .. подготвен
22:38 31.08.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Цеко
Коментиран от #58, #62
22:40 31.08.2026
54 Мхм
22:41 31.08.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Луди хора не , ами луди
22:41 31.08.2026
57 Цензура
Хахаха, нещастни oлигoфрени, руската армия е на ЧЕТИРИ КИЛОМЕТРА от Славянск !!! Това не са ли "околностите" на града? На около 8-10 километра са от Краматорск и също на толкова от Суми, за който вие дори не смеете да споменете. това са ФАКТИТЕ, нали така ви се казва уж киpливoто сайтченце?
"Москва няма да успее да превземе изцяло Донбас до началото на 2030-те години." - още четири години? Бeзмoзъчници, досега за четири години 5 милиона yкpoпитeшка армия беше yнищожeна !!! Откъде укpoпците ще намерят още пет милиона, бабите ли ще мобилизират?
В психопатологията дори няма термини, които да опишат отрицателното ви IQ !!!
Коментиран от #64
22:41 31.08.2026
58 Смотльо,
До коментар #53 от "Цеко":Смрад като теб ли ?
22:41 31.08.2026
59 Сусу Манарата
22:41 31.08.2026
60 Име
22:41 31.08.2026
61 Пич
22:42 31.08.2026
62 Требе
До коментар #53 от "Цеко":Да си много праззз, защо не видиш, че у статията пише къде измират украинците!
22:43 31.08.2026
63 Ти да видиш
22:44 31.08.2026
64 Урките са в шок!
До коментар #57 от "Цензура":Руснаците ги трепят с артилерия. На ден изстрелват 50000 снаряда!
22:45 31.08.2026
65 Арееее хурки иде големият
Той твърди, че трябва да нанесем такъв удар, че Украйна да разбере, че трябва да капитулира.
„Водят се дискусии: можем ли да използваме тактически ядрени оръжия или не? Слушайте, изобщо не трябва да има такива дискусии! Ако е необходимо, ние сме длъжни да ги използваме... Ще трябва да нанесем удар - ще нанесем удар. И това не подлежи на обсъждане “, каза той.
22:45 31.08.2026
66 Пичанга ,
До коментар #42 от "Пич":Внимавай , като се прозяваш , да не глътнеш нещо .. 😆
22:47 31.08.2026
67 Мнение на някакъв "експерт",
Коментиран от #68
22:49 31.08.2026
68 Сархош
До коментар #67 от "Мнение на някакъв "експерт",":И той има право на мнение, ако чете само руските сводки.
22:50 31.08.2026