На фронта! Русия напредва неумолимо в Донбас, украинската армия се готви за отбрана на последните си крепости

Руските войски продължават бавно да напредват в Донбас, а украинските военни се готвят за тежки сражения за последните големи отбранителни линии в региона. Експертите предупреждават: ситуацията за Въоръжените сили на Украйна в отделни участъци от фронта се влошава, но темпото на руското настъпление остава изключително ниско, съобщава Фокус.

Както пише Business Insider, според оценките на представители на една от водещите европейски разузнавателни служби, руснаците могат да достигнат околностите на Краматорск и Славянск в началото на 2027 г. Тези градове са центърът на последния голям украински отбранителен пояс в Донбас.

В същото време разузнавачите смятат, че Русия може да превземе Донбас изцяло още през следващата година. Такова настъпление обаче ще струва на руската армия огромни загуби.

В същото време не всички експерти смятат този сценарий за неизбежен, отбелязва медията. Например, военният анализатор Франц-Щефан Гади посочва, че руските войски в момента напредват с най-бавните темпове от зимата насам. Според него при сегашната скорост на настъплението Москва няма да успее да превземе изцяло Донбас до началото на 2030-те години.

В същото време експертът предупреждава, че забавянето на настъплението не означава стабилизиране на фронта. В отделни направления руснаците имат локално предимство, по-специално при използването на FPV-дронове. В някои райони съотношението на безпилотните летателни апарати може да достигне 10 към 1.

Допълнителен проблем за украинските войски остават руските управляеми бомби, които нанасят значителни загуби на позициите на Въоръжените сили на Украйна.

Гади предполага, че руснаците могат да достигнат Краматорск и Славянск още през пролетта или лятото на 2027 г. За целта обаче, според него, на Кремъл може да се наложи нова мобилизация:

"На Русия е необходима мобилизация, ако иска да запази или увеличи сегашния темп“.

По думите му, ако мобилизацията се състои през есента, новите военни ще могат да окажат съществено влияние върху ситуацията на фронта приблизително през първата половина на 2027 г.

Полковникът от австрийските въоръжени сили Маркус Райснер счита, че лятното настъпление на Русия засега не е оправдало очакванията на Кремъл, но руската армия продължава да напредва "бавно, но неумолимо“.

Според него един от ключовите фактори в предстоящата битка за Краматорск и Славянск ще бъде украинската логистика. Ако руснаците успеят да прекъснат пътищата за снабдяване на украинските войски, те ще могат да удържат позициите си само за ограничен период от време.