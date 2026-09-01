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Руската армия: Ударихме производителя на ракетите „Фламинго“ в Киев
  Тема: Украйна

Руската армия: Ударихме производителя на ракетите „Фламинго“ в Киев

1 Септември, 2026 15:33 2 115 64

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове

"Фламинго" е предназначена за поразяване на стационарни наземни цели по предварително зададени координати и според производителя може да действа и в условия на активна радиоелектронна борба

Руската армия: Ударихме производителя на ракетите „Фламинго“ в Киев - 1
Reuters Reuters

Руските сили са поразили предприятие на украинската компания Fire Point, производител на крилатите ракети "Фламинго", при масирания удар срещу Киев, съобщи руското министерство на отбраната.

Според ведомството при атаката е било поразено и предприятие на компанията "Аеробавовна", както и локомотивното депо "Дарница" в украинската столица.

Още новини от Украйна

Руското министерство съобщи още за удар по цех за сглобяване на безекипажни катери в Хотов и петролна база в Бориспол, Киевска област.

В Одеса и Одеска област са били атакувани топлоелектрическа централа и електрически подстанции, а на територията на пристанищата в района - складове и резервоари, се посочва в съобщението на Москва.

Украинските власти съобщиха за жертви при атаките. В Бориспол при нощния удар са загинали четирима души.

В Киев жертвите са осем, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко. Седем от тях са загинали в Дарницкия район, където ракета е поразила железопътно депо.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че сред загиналите при руските удари има и гражданин на Индия.

Руското министерство на отбраната потвърди и удар по граничния контролно-пропускателен пункт и фериботната връзка при Орловка, на украинско-румънската граница.

"Демонстративно повредиха граничния пункт на границата с Румъния, както и експортната инфраструктура", заяви Зеленски, коментирайки атаката.

Орловка се намира на украинския бряг на Дунав срещу румънския град Исакча. Фериботната линия между двете населени места е една от транспортните връзки между Украйна и Румъния през делтата на Дунав.

Fire Point е една от водещите украински частни компании за разработване и производство на далекобойни ударни безпилотни системи и ракети. Компанията е създадена след началото на руската инвазия през 2022 г. и първоначално се концентрира върху производството на сравнително евтини дронове с голям обсег, предназначени за удари по цели дълбоко в руска територия.

Сред най-известните ѝ разработки е крилатата ракета FP-5 "Фламинго". Според официалните технически характеристики на производителя тя има обсег до 3000 километра и може да носи бойно натоварване до 1150 килограма. Максималната ѝ скорост достига 950 км/ч, а максималната излетна маса е около шест тона. Ракетата се изстрелва от наземна установка с помощта на ракетен ускорител.

"Фламинго" е предназначена за поразяване на стационарни наземни цели по предварително зададени координати и според производителя може да действа и в условия на активна радиоелектронна борба. Ракетата лети на височина между 20 метра и 10 километра, а подготовката за изстрелване отнема между 20 и 40 минути.

През юни изпълнителният директор на Fire Point Ирина Терех съобщи пред специализираното издание Janes, че FP-5 вече се използва при украинските удари по цели на руска територия. По данни, предоставени на изданието от компанията, ракетата има максимално време на полет от около четири часа.

Производството също беше значително увеличено. През юли Терех заяви пред британския в. "Гардиън", че Fire Point произвежда около 100 ракети "Фламинго" месечно. По нейни данни цената на една ракета е малко под 600 000 долара. Компанията разполага с десетки производствени площадки в Украйна, което позволява производството да бъде разпръснато на различни места.

FP-5 вече е използвана и при реални удари на голямо разстояние. Според Fire Point една от най-дългите изпълнени бойни мисии е била срещу предприятие за военни компоненти в руския град Чебоксари през юни. Заради избрания маршрут за заобикаляне на руската противовъздушна отбрана ракетата е прелетяла приблизително 1800 километра.

Поради това евентуалното поразяване на производствен обект на Fire Point в Киев би имало значение за украинската програма за далекобойни удари. Засега обаче информацията, че именно предприятие на производителя на "Фламинго" е било поразено при атаката, идва от руското министерство на отбраната и не е независимо потвърдена.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стоянчо Пуканката

    60 12 Отговор
    Това, разбира се, е прекрасна новина! Но искаме още!...

    Коментиран от #5, #16

    15:35 01.09.2026

  • 2 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️

    17 11 Отговор
    имам един приятел работи в Арсенал
    казва че ги правели същите

    15:37 01.09.2026

  • 3 КОЛЬО ПАРЪМА

    41 12 Отговор
    Браво Хубава Новина сипвам си Една ракия с салата.5996

    Коментиран от #48, #52

    15:37 01.09.2026

  • 4 аскЮФски каунь

    7 5 Отговор
    А аз хванах заглушителя !

    Коментиран от #7

    15:38 01.09.2026

  • 5 Лудото Веси

    8 15 Отговор

    До коментар #1 от "Стоянчо Пуканката":

    Ще ще ,довечерка! Ай бакалъм

    Коментиран от #9

    15:40 01.09.2026

  • 6 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    40 10 Отговор
    Лавров предупреди, нали помните, жълтури, хааахх

    Коментиран от #13, #27

    15:40 01.09.2026

  • 7 Фори

    8 5 Отговор

    До коментар #4 от "аскЮФски каунь":

    Хвана заглушителя за ...... кабела?

    15:40 01.09.2026

  • 8 Айляк

    36 11 Отговор
    Сега ще има бандерски рев и саполи.
    Разбира се, нашмъркан Зеле ще каже, че това не е верно.

    Чеки ся му опнем адин линеалец, ой...

    15:41 01.09.2026

  • 9 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    16 9 Отговор

    До коментар #5 от "Лудото Веси":

    Не е довечера Ма ,Па Ча, с нощи са им счупили пак меките части, хахахах

    Коментиран от #41

    15:42 01.09.2026

  • 10 Румен Решетников

    12 23 Отговор
    Рашибозука, не прекалявайте с бояришника, ей! 😀

    15:43 01.09.2026

  • 11 Мишел

    28 8 Отговор
    Русия показа сваляне на Фламинго 5 и Лютий с боен лазер.

    Коментиран от #14, #39

    15:44 01.09.2026

  • 12 хъхъ

    34 7 Отговор
    Русия чак сега започва да води войната както трябва. Разрушили са и граничен пункт с Румъния, използван за доставки на оръжия.

    Коментиран от #20

    15:44 01.09.2026

  • 13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 16 Отговор

    До коментар #6 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    на теб да не ти е паднал някой РАССВЕТ на кратуната бе, петух?

    15:46 01.09.2026

  • 14 Ай майкуууу

    5 3 Отговор

    До коментар #11 от "Мишел":

    😂😂😂😂😂

    Коментиран от #24, #28

    15:46 01.09.2026

  • 15 Браво на Русия

    30 6 Отговор
    Фашистите прекалиха и не чуваха предупреждения.

    15:47 01.09.2026

  • 16 Гресирана ватенка

    5 9 Отговор

    До коментар #1 от "Стоянчо Пуканката":

    Но това не е причина да спреш да си го слагаш 😁😁😁

    15:48 01.09.2026

  • 17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 8 Отговор
    ударили ги , с два РАССВЕТа ...

    Коментиран от #30, #32

    15:49 01.09.2026

  • 18 Руската пропаганда

    8 15 Отговор
    Има за цел глупаците.

    Коментиран от #19, #33, #37

    15:49 01.09.2026

  • 19 Така е

    18 8 Отговор

    До коментар #18 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва винаги и без изключение точно глупака за евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Русия!

    Коментиран от #21

    15:50 01.09.2026

  • 20 Европеец

    17 7 Отговор

    До коментар #12 от "хъхъ":

    Още не е започнала , само загрява, за да се сети зеления просяк милионер какво следва....

    Коментиран от #26

    15:50 01.09.2026

  • 21 С тролене

    3 6 Отговор

    До коментар #19 от "Така е":

    Изглеждаш толкова глупаво.

    Коментиран от #23

    15:52 01.09.2026

  • 22 Доротея

    8 5 Отговор
    Не така действаха момчетата на Гьоринг и сър Артър Харис през ВСВ! Наблегнаха на тоталните бомби!

    15:52 01.09.2026

  • 23 Така е

    9 4 Отговор

    До коментар #21 от "С тролене":

    С тролене човек изглежда глупаво и показва както своята трагедия, така падението и отчаянието на запада възродил фашизма и направил гнездо в Украйна!

    15:52 01.09.2026

  • 24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 3 Отговор

    До коментар #14 от "Ай майкуууу":

    Ай майкуууу, преди време любовникът на онА дето не я пуснаха до РадЕФ у.бил мъжО и❗
    Дали тя е замесена, не е доказано🤔

    15:53 01.09.2026

  • 25 И Киев е Руски

    16 5 Отговор
    Всеки разрушен свинарник в 404 е блага вест

    Коментиран от #29

    15:53 01.09.2026

  • 26 Само Путлето да се ясоса

    3 7 Отговор

    До коментар #20 от "Европеец":

    Викаш.Още не се е ядосал.

    15:54 01.09.2026

  • 27 Коста

    6 9 Отговор

    До коментар #6 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Матушката ти те е правила с някой алкохолик. Или си глътнал бензин ?

    Коментиран от #35

    15:54 01.09.2026

  • 28 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 3 Отговор

    До коментар #14 от "Ай майкуууу":

    Майку Ти е за оплакване, на истина, хахах

    15:54 01.09.2026

  • 29 Коста

    3 6 Отговор

    До коментар #25 от "И Киев е Руски":

    А твоята майка е на всички .

    Коментиран от #43

    15:55 01.09.2026

  • 30 Ебектор на К.О.Т.а.р.А.К А🐱

    6 3 Отговор

    До коментар #17 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ооо баня оооооо баня
    о баня баня баня
    🥰🥰🥰🥰

    15:56 01.09.2026

  • 31 Аман от лъжи

    16 4 Отговор
    Нито Фламинго нито морските дронове са украински. Просто ги сглобяват там и им слагат укро-етикети.
    Нито пък украинци ги насочват и изстрелват!
    Идеята е, не британците, а украинците да отнесат дебелия.- знаейки че зеленото с радост ще приеме да се бие гордо по гърдите и ръси победни речи.

    Коментиран от #34

    15:56 01.09.2026

  • 32 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 6 Отговор

    До коментар #17 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    А, палячо, как е же Нати? Ти къде Си? Да ходя у вас? Всъщност, що тебе питам, тя же Нати нали каза че Си полезен колко то ПВО то в Киев, хахаха

    15:56 01.09.2026

  • 33 Евроатлантиците

    8 5 Отговор

    До коментар #18 от "Руската пропаганда":

    даже нямат нужда от пропаганда... Всички глупаци са им фенове и вярват на всичко казано от тях!

    15:57 01.09.2026

  • 34 Така е

    5 11 Отговор

    До коментар #31 от "Аман от лъжи":

    Руската пропаганда се цели право в глупака.

    Коментиран от #38

    15:58 01.09.2026

  • 35 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 3 Отговор

    До коментар #27 от "Коста":

    Коце, до сливиците не го взимай, един така го задавих, хах

    15:58 01.09.2026

  • 36 оня с коня

    6 7 Отговор
    Ако руската ХВАЛБА че са поразили Цех за пр-во на "Фламинго" излезе дори донякъде верна,това е ПОВОД ЗА НАСМЕШКА,щото в статията ясно пише че Частната компания-Производител има ДЕСЕТКИ производствени площадки в Украйна.

    15:59 01.09.2026

  • 37 А укропропагандата

    9 3 Отговор

    До коментар #18 от "Руската пропаганда":

    Има за цел 5едерастите

    15:59 01.09.2026

  • 38 Точно така

    6 4 Отговор

    До коментар #34 от "Така е":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва винаги и без изключение точно глупака за евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Русия!

    16:00 01.09.2026

  • 39 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 3 Отговор

    До коментар #11 от "Мишел":

    Още вчера го гледах, в репортаж на спецкора АлександърРогаткин

    Коментиран от #44

    16:00 01.09.2026

  • 40 дядо дръмпир

    4 12 Отговор
    "Историческа възможност": Опонентът на Путин Каспаров посочва драстични условия за промяната в РусияТова е присъда, която има всичко: според критика на Кремъл Гари Каспаров, Русия трябва да претърпи тежко геополитическо поражение, за да може да се промени фундаментално. Затова бившият световен шампион по шахмат и противник на Путин прави победата на Украйна предпоставка за ново политическо и социално начало. Той не очаква такава промяна от самото руско общество в момента.Каспаров вижда малко съпротива срещу Путин.
    В публикация, публикувана във Facebook в понеделник, Каспаров не само обвинява шефа на Кремъл Владимир Путин за войната. Той също така дава опустошително свидетелство за руското общество. "Огромното мнозинство" не вижда фундаментален проблем във войната или в убийствата, които Русия извършва всеки ден, пише той.

    Каспаров не вижда признаци, че нещо може да се промени в самата страна. По този начин той прави особено драстично сравнение с националсоциалистическа Германия. Дори там, въпреки масовия терор, много хора умишлено се противопоставяха на режима и рискуваха свободата или живота си, за да го направят. "В днешна Русия на Путин няма нищо сравнимо с този мащаб", написа Каспаров.

    Коментиран от #46

    16:00 01.09.2026

  • 41 Лудото Веси

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Голяма работа.....изкъртили им меките части
    Сефте...ай бакалъм

    16:01 01.09.2026

  • 42 Палача

    5 4 Отговор
    Пиздюхин се опасява, че може да бъде обесен, а стотици милиони хора по света се опасяват, че може да не бъде обесен.

    16:02 01.09.2026

  • 43 И Киев е Руски

    3 2 Отговор

    До коментар #29 от "Коста":

    И баща Ми.ако не вярваш питай ма....а си

    16:02 01.09.2026

  • 44 Като тролиш

    4 3 Отговор

    До коментар #39 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Изглеждаш измет.

    Коментиран от #53

    16:03 01.09.2026

  • 45 ами

    7 3 Отговор
    ааааа не ги е срам тея руснаци да повредят завода за фламинго сега с какво ще им нанасят удари украинците

    Коментиран от #49

    16:06 01.09.2026

  • 46 Чума

    5 2 Отговор

    До коментар #40 от "дядо дръмпир":

    Тя Русия колко геотически поражения е претърпявала и вместо да се поправи, става още по зле! Знаеш ли защо романът на Борис Алмазов се нарича Преломът!? Защото няма предвид преломът във войната, а преломът в руското общество, хвърлено в дълбок потрес от поуките от обсадата на Плевен! и докъде доведе това, като прибавим към него и злополучната война с Япония от началото на 20 век, както и ПСВ - до Ленин! Неслучайно, втората част Алмазов е нарекъл Дорога на Стамбул! Там е вашият път, разбирате ли или не!?!

    16:06 01.09.2026

  • 47 Болшевишки неволи

    4 7 Отговор
    Руски блянове и мечти. 5 години все унищожават и все унищожени ходят. Крачолите им са пълни с кафеви, топли консистенции с органичен произход и отвратителна миризма.

    16:07 01.09.2026

  • 48 Крокодила Гена

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "КОЛЬО ПАРЪМА":

    Прав си ,хубав повод за една ракия със салата няколко пъти! Наздраве за победата на братушките!

    16:07 01.09.2026

  • 49 ами

    7 1 Отговор

    До коментар #45 от "ами":

    ха ха ха - ама европейците им го върнаха тъпкано - не се снимаха с руснака на форума на Г20 в сащ, вселенски как така не беше поканен поне за снимката украинската иконимика е толкова преуспяваща особено ако им дадат 90 милиарда още тази година.....

    16:09 01.09.2026

  • 50 Добри новини от фронта! Това да се чува!

    5 2 Отговор
    Имаха фламинго, вече нямат. Много натовци са дали фира при ударите! Русия го метна здраво!

    Коментиран от #63

    16:12 01.09.2026

  • 51 Урааааа

    3 1 Отговор
    Бандерките и съюзниците им потрошени.

    16:13 01.09.2026

  • 52 селянина от змеево

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "КОЛЬО ПАРЪМА":

    кольо ве паръмоф, изкуфял дъртак си бе , ти ли писа писмо до дончо изкукуригалия

    отговори ли ти бай дончо

    16:19 01.09.2026

  • 53 Така е

    1 2 Отговор

    До коментар #44 от "Като тролиш":

    С тролене човек изглежда глупаво и показва както своята трагедия, така падението и отчаянието на запада възродил фашизма и направил гнездо в Украйна!

    Коментиран от #60

    16:19 01.09.2026

  • 54 Най-сетне

    2 3 Отговор
    Кремъл започна да цели военни обекти вместо граждански.

    Коментиран от #55, #56

    16:19 01.09.2026

  • 55 Граждански цели

    0 1 Отговор

    До коментар #54 от "Най-сетне":

    само в пропагандатора за глупаци. Явно има!

    16:20 01.09.2026

  • 56 Като тролиш

    2 0 Отговор

    До коментар #54 от "Най-сетне":

    Изглеждаш толкова глупаво.

    16:20 01.09.2026

  • 57 Ааами не мое да биде

    1 2 Отговор
    Рашките немат ракети, а и да имат бият само по цивилни, училища и детски градини... това сигур е било некоя крива лопата...

    16:21 01.09.2026

  • 58 Атина Палада

    1 0 Отговор
    Чорапа ще връща ли лева?

    Коментиран от #62

    16:22 01.09.2026

  • 59 Укрите

    1 0 Отговор
    пък удариха Орешкин в Самара!

    16:23 01.09.2026

  • 60 Хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Така е":

    Гнездо има само в простата ти тиква :))

    16:24 01.09.2026

  • 61 Руси Филев

    0 0 Отговор
    Никогъш не съм си представял в Русия да падат бимби!

    16:25 01.09.2026

  • 62 Тролея

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Атина Палада":

    на пропадналият и фашизиран запад пак откраднал ник. Това е дъното на запада, отчаян от Русия! Лъжи, кражби, пропаганда.

    16:25 01.09.2026

  • 63 Хихи!

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Добри новини от фронта! Това да се чува!":

    Наивник!
    Луд на фейкове се радва.

    16:25 01.09.2026

  • 64 Войниците се бият на фронта,

    1 0 Отговор
    героичните мърляви копейки по диваните под портрета на Путин си правят ч.кии.

    16:26 01.09.2026

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