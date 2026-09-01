Руската армия: Ударихме производителя на ракетите „Фламинго“ в Киев

Руските сили са поразили предприятие на украинската компания Fire Point, производител на крилатите ракети "Фламинго", при масирания удар срещу Киев, съобщи руското министерство на отбраната.

Според ведомството при атаката е било поразено и предприятие на компанията "Аеробавовна", както и локомотивното депо "Дарница" в украинската столица.

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Руското министерство съобщи още за удар по цех за сглобяване на безекипажни катери в Хотов и петролна база в Бориспол, Киевска област.

В Одеса и Одеска област са били атакувани топлоелектрическа централа и електрически подстанции, а на територията на пристанищата в района - складове и резервоари, се посочва в съобщението на Москва.

Украинските власти съобщиха за жертви при атаките. В Бориспол при нощния удар са загинали четирима души.

В Киев жертвите са осем, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко. Седем от тях са загинали в Дарницкия район, където ракета е поразила железопътно депо.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че сред загиналите при руските удари има и гражданин на Индия.

Руското министерство на отбраната потвърди и удар по граничния контролно-пропускателен пункт и фериботната връзка при Орловка, на украинско-румънската граница.

"Демонстративно повредиха граничния пункт на границата с Румъния, както и експортната инфраструктура", заяви Зеленски, коментирайки атаката.

Орловка се намира на украинския бряг на Дунав срещу румънския град Исакча. Фериботната линия между двете населени места е една от транспортните връзки между Украйна и Румъния през делтата на Дунав.

Fire Point е една от водещите украински частни компании за разработване и производство на далекобойни ударни безпилотни системи и ракети. Компанията е създадена след началото на руската инвазия през 2022 г. и първоначално се концентрира върху производството на сравнително евтини дронове с голям обсег, предназначени за удари по цели дълбоко в руска територия.

Сред най-известните ѝ разработки е крилатата ракета FP-5 "Фламинго". Според официалните технически характеристики на производителя тя има обсег до 3000 километра и може да носи бойно натоварване до 1150 килограма. Максималната ѝ скорост достига 950 км/ч, а максималната излетна маса е около шест тона. Ракетата се изстрелва от наземна установка с помощта на ракетен ускорител.

"Фламинго" е предназначена за поразяване на стационарни наземни цели по предварително зададени координати и според производителя може да действа и в условия на активна радиоелектронна борба. Ракетата лети на височина между 20 метра и 10 километра, а подготовката за изстрелване отнема между 20 и 40 минути.

През юни изпълнителният директор на Fire Point Ирина Терех съобщи пред специализираното издание Janes, че FP-5 вече се използва при украинските удари по цели на руска територия. По данни, предоставени на изданието от компанията, ракетата има максимално време на полет от около четири часа.

Производството също беше значително увеличено. През юли Терех заяви пред британския в. "Гардиън", че Fire Point произвежда около 100 ракети "Фламинго" месечно. По нейни данни цената на една ракета е малко под 600 000 долара. Компанията разполага с десетки производствени площадки в Украйна, което позволява производството да бъде разпръснато на различни места.

FP-5 вече е използвана и при реални удари на голямо разстояние. Според Fire Point една от най-дългите изпълнени бойни мисии е била срещу предприятие за военни компоненти в руския град Чебоксари през юни. Заради избрания маршрут за заобикаляне на руската противовъздушна отбрана ракетата е прелетяла приблизително 1800 километра.

Поради това евентуалното поразяване на производствен обект на Fire Point в Киев би имало значение за украинската програма за далекобойни удари. Засега обаче информацията, че именно предприятие на производителя на "Фламинго" е било поразено при атаката, идва от руското министерство на отбраната и не е независимо потвърдена.