Руската армия: Ударихме производителя на ракетите „Фламинго“ в Киев

Руските сили са поразили предприятие на украинската компания Fire Point, производител на крилатите ракети "Фламинго", при масирания удар срещу Киев, съобщи руското министерство на отбраната.
Според ведомството при атаката е било поразено и предприятие на компанията "Аеробавовна", както и локомотивното депо "Дарница" в украинската столица.
Руското министерство съобщи още за удар по цех за сглобяване на безекипажни катери в Хотов и петролна база в Бориспол, Киевска област.
В Одеса и Одеска област са били атакувани топлоелектрическа централа и електрически подстанции, а на територията на пристанищата в района - складове и резервоари, се посочва в съобщението на Москва.
Украинските власти съобщиха за жертви при атаките. В Бориспол при нощния удар са загинали четирима души.
В Киев жертвите са осем, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко. Седем от тях са загинали в Дарницкия район, където ракета е поразила железопътно депо.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че сред загиналите при руските удари има и гражданин на Индия.
Руското министерство на отбраната потвърди и удар по граничния контролно-пропускателен пункт и фериботната връзка при Орловка, на украинско-румънската граница.
"Демонстративно повредиха граничния пункт на границата с Румъния, както и експортната инфраструктура", заяви Зеленски, коментирайки атаката.
Орловка се намира на украинския бряг на Дунав срещу румънския град Исакча. Фериботната линия между двете населени места е една от транспортните връзки между Украйна и Румъния през делтата на Дунав.
Fire Point е една от водещите украински частни компании за разработване и производство на далекобойни ударни безпилотни системи и ракети. Компанията е създадена след началото на руската инвазия през 2022 г. и първоначално се концентрира върху производството на сравнително евтини дронове с голям обсег, предназначени за удари по цели дълбоко в руска територия.
Сред най-известните ѝ разработки е крилатата ракета FP-5 "Фламинго". Според официалните технически характеристики на производителя тя има обсег до 3000 километра и може да носи бойно натоварване до 1150 килограма. Максималната ѝ скорост достига 950 км/ч, а максималната излетна маса е около шест тона. Ракетата се изстрелва от наземна установка с помощта на ракетен ускорител.
"Фламинго" е предназначена за поразяване на стационарни наземни цели по предварително зададени координати и според производителя може да действа и в условия на активна радиоелектронна борба. Ракетата лети на височина между 20 метра и 10 километра, а подготовката за изстрелване отнема между 20 и 40 минути.
През юни изпълнителният директор на Fire Point Ирина Терех съобщи пред специализираното издание Janes, че FP-5 вече се използва при украинските удари по цели на руска територия. По данни, предоставени на изданието от компанията, ракетата има максимално време на полет от около четири часа.
Производството също беше значително увеличено. През юли Терех заяви пред британския в. "Гардиън", че Fire Point произвежда около 100 ракети "Фламинго" месечно. По нейни данни цената на една ракета е малко под 600 000 долара. Компанията разполага с десетки производствени площадки в Украйна, което позволява производството да бъде разпръснато на различни места.
FP-5 вече е използвана и при реални удари на голямо разстояние. Според Fire Point една от най-дългите изпълнени бойни мисии е била срещу предприятие за военни компоненти в руския град Чебоксари през юни. Заради избрания маршрут за заобикаляне на руската противовъздушна отбрана ракетата е прелетяла приблизително 1800 километра.
Поради това евентуалното поразяване на производствен обект на Fire Point в Киев би имало значение за украинската програма за далекобойни удари. Засега обаче информацията, че именно предприятие на производителя на "Фламинго" е било поразено при атаката, идва от руското министерство на отбраната и не е независимо потвърдена.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Стоянчо Пуканката
Коментиран от #5, #16
15:35 01.09.2026
2 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️
казва че ги правели същите
15:37 01.09.2026
3 КОЛЬО ПАРЪМА
Коментиран от #48, #52
15:37 01.09.2026
4 аскЮФски каунь
Коментиран от #7
15:38 01.09.2026
5 Лудото Веси
До коментар #1 от "Стоянчо Пуканката":Ще ще ,довечерка! Ай бакалъм
Коментиран от #9
15:40 01.09.2026
6 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #13, #27
15:40 01.09.2026
7 Фори
До коментар #4 от "аскЮФски каунь":Хвана заглушителя за ...... кабела?
15:40 01.09.2026
8 Айляк
Разбира се, нашмъркан Зеле ще каже, че това не е верно.
Чеки ся му опнем адин линеалец, ой...
15:41 01.09.2026
9 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #5 от "Лудото Веси":Не е довечера Ма ,Па Ча, с нощи са им счупили пак меките части, хахахах
Коментиран от #41
15:42 01.09.2026
10 Румен Решетников
15:43 01.09.2026
11 Мишел
Коментиран от #14, #39
15:44 01.09.2026
12 хъхъ
Коментиран от #20
15:44 01.09.2026
13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #6 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":на теб да не ти е паднал някой РАССВЕТ на кратуната бе, петух?
15:46 01.09.2026
14 Ай майкуууу
До коментар #11 от "Мишел":😂😂😂😂😂
Коментиран от #24, #28
15:46 01.09.2026
15 Браво на Русия
15:47 01.09.2026
16 Гресирана ватенка
До коментар #1 от "Стоянчо Пуканката":Но това не е причина да спреш да си го слагаш 😁😁😁
15:48 01.09.2026
17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #30, #32
15:49 01.09.2026
18 Руската пропаганда
Коментиран от #19, #33, #37
15:49 01.09.2026
19 Така е
До коментар #18 от "Руската пропаганда":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва винаги и без изключение точно глупака за евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Русия!
Коментиран от #21
15:50 01.09.2026
20 Европеец
До коментар #12 от "хъхъ":Още не е започнала , само загрява, за да се сети зеления просяк милионер какво следва....
Коментиран от #26
15:50 01.09.2026
21 С тролене
До коментар #19 от "Така е":Изглеждаш толкова глупаво.
Коментиран от #23
15:52 01.09.2026
22 Доротея
15:52 01.09.2026
23 Така е
До коментар #21 от "С тролене":С тролене човек изглежда глупаво и показва както своята трагедия, така падението и отчаянието на запада възродил фашизма и направил гнездо в Украйна!
15:52 01.09.2026
24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #14 от "Ай майкуууу":Ай майкуууу, преди време любовникът на онА дето не я пуснаха до РадЕФ у.бил мъжО и❗
Дали тя е замесена, не е доказано🤔
15:53 01.09.2026
25 И Киев е Руски
Коментиран от #29
15:53 01.09.2026
26 Само Путлето да се ясоса
До коментар #20 от "Европеец":Викаш.Още не се е ядосал.
15:54 01.09.2026
27 Коста
До коментар #6 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Матушката ти те е правила с някой алкохолик. Или си глътнал бензин ?
Коментиран от #35
15:54 01.09.2026
28 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #14 от "Ай майкуууу":Майку Ти е за оплакване, на истина, хахах
15:54 01.09.2026
29 Коста
До коментар #25 от "И Киев е Руски":А твоята майка е на всички .
Коментиран от #43
15:55 01.09.2026
30 Ебектор на К.О.Т.а.р.А.К А🐱
До коментар #17 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ооо баня оооооо баня
о баня баня баня
🥰🥰🥰🥰
15:56 01.09.2026
31 Аман от лъжи
Нито пък украинци ги насочват и изстрелват!
Идеята е, не британците, а украинците да отнесат дебелия.- знаейки че зеленото с радост ще приеме да се бие гордо по гърдите и ръси победни речи.
Коментиран от #34
15:56 01.09.2026
32 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #17 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":А, палячо, как е же Нати? Ти къде Си? Да ходя у вас? Всъщност, що тебе питам, тя же Нати нали каза че Си полезен колко то ПВО то в Киев, хахаха
15:56 01.09.2026
33 Евроатлантиците
До коментар #18 от "Руската пропаганда":даже нямат нужда от пропаганда... Всички глупаци са им фенове и вярват на всичко казано от тях!
15:57 01.09.2026
34 Така е
До коментар #31 от "Аман от лъжи":Руската пропаганда се цели право в глупака.
Коментиран от #38
15:58 01.09.2026
35 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #27 от "Коста":Коце, до сливиците не го взимай, един така го задавих, хах
15:58 01.09.2026
36 оня с коня
15:59 01.09.2026
37 А укропропагандата
До коментар #18 от "Руската пропаганда":Има за цел 5едерастите
15:59 01.09.2026
38 Точно така
До коментар #34 от "Така е":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва винаги и без изключение точно глупака за евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Русия!
16:00 01.09.2026
39 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #11 от "Мишел":Още вчера го гледах, в репортаж на спецкора АлександърРогаткин
Коментиран от #44
16:00 01.09.2026
40 дядо дръмпир
В публикация, публикувана във Facebook в понеделник, Каспаров не само обвинява шефа на Кремъл Владимир Путин за войната. Той също така дава опустошително свидетелство за руското общество. "Огромното мнозинство" не вижда фундаментален проблем във войната или в убийствата, които Русия извършва всеки ден, пише той.
Каспаров не вижда признаци, че нещо може да се промени в самата страна. По този начин той прави особено драстично сравнение с националсоциалистическа Германия. Дори там, въпреки масовия терор, много хора умишлено се противопоставяха на режима и рискуваха свободата или живота си, за да го направят. "В днешна Русия на Путин няма нищо сравнимо с този мащаб", написа Каспаров.
Коментиран от #46
16:00 01.09.2026
41 Лудото Веси
До коментар #9 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Голяма работа.....изкъртили им меките части
Сефте...ай бакалъм
16:01 01.09.2026
42 Палача
16:02 01.09.2026
43 И Киев е Руски
До коментар #29 от "Коста":И баща Ми.ако не вярваш питай ма....а си
16:02 01.09.2026
44 Като тролиш
До коментар #39 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Изглеждаш измет.
Коментиран от #53
16:03 01.09.2026
45 ами
Коментиран от #49
16:06 01.09.2026
46 Чума
До коментар #40 от "дядо дръмпир":Тя Русия колко геотически поражения е претърпявала и вместо да се поправи, става още по зле! Знаеш ли защо романът на Борис Алмазов се нарича Преломът!? Защото няма предвид преломът във войната, а преломът в руското общество, хвърлено в дълбок потрес от поуките от обсадата на Плевен! и докъде доведе това, като прибавим към него и злополучната война с Япония от началото на 20 век, както и ПСВ - до Ленин! Неслучайно, втората част Алмазов е нарекъл Дорога на Стамбул! Там е вашият път, разбирате ли или не!?!
16:06 01.09.2026
47 Болшевишки неволи
16:07 01.09.2026
48 Крокодила Гена
До коментар #3 от "КОЛЬО ПАРЪМА":Прав си ,хубав повод за една ракия със салата няколко пъти! Наздраве за победата на братушките!
16:07 01.09.2026
49 ами
До коментар #45 от "ами":ха ха ха - ама европейците им го върнаха тъпкано - не се снимаха с руснака на форума на Г20 в сащ, вселенски как така не беше поканен поне за снимката украинската иконимика е толкова преуспяваща особено ако им дадат 90 милиарда още тази година.....
16:09 01.09.2026
50 Добри новини от фронта! Това да се чува!
Коментиран от #63
16:12 01.09.2026
51 Урааааа
16:13 01.09.2026
52 селянина от змеево
До коментар #3 от "КОЛЬО ПАРЪМА":кольо ве паръмоф, изкуфял дъртак си бе , ти ли писа писмо до дончо изкукуригалия
отговори ли ти бай дончо
16:19 01.09.2026
53 Така е
До коментар #44 от "Като тролиш":С тролене човек изглежда глупаво и показва както своята трагедия, така падението и отчаянието на запада възродил фашизма и направил гнездо в Украйна!
Коментиран от #60
16:19 01.09.2026
54 Най-сетне
Коментиран от #55, #56
16:19 01.09.2026
55 Граждански цели
До коментар #54 от "Най-сетне":само в пропагандатора за глупаци. Явно има!
16:20 01.09.2026
56 Като тролиш
До коментар #54 от "Най-сетне":Изглеждаш толкова глупаво.
16:20 01.09.2026
57 Ааами не мое да биде
16:21 01.09.2026
58 Атина Палада
Коментиран от #62
16:22 01.09.2026
59 Укрите
16:23 01.09.2026
60 Хаха
До коментар #53 от "Така е":Гнездо има само в простата ти тиква :))
16:24 01.09.2026
61 Руси Филев
16:25 01.09.2026
62 Тролея
До коментар #58 от "Атина Палада":на пропадналият и фашизиран запад пак откраднал ник. Това е дъното на запада, отчаян от Русия! Лъжи, кражби, пропаганда.
16:25 01.09.2026
63 Хихи!
До коментар #50 от "Добри новини от фронта! Това да се чува!":Наивник!
Луд на фейкове се радва.
16:25 01.09.2026
64 Войниците се бият на фронта,
16:26 01.09.2026