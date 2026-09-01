Взривове събудиха Киев. Четирима са ранени

Взривове разтърсиха украинската столица Киев в ранните часове на днешния ден, съобщиха Ройтерс и Франс прес, като се позоваха на свои репортери на мястото на събитието и очевидци.

Властите обявиха в "Телеграм", че четирима души са ранени и призоваха населението да се скрие в бомбоубежищата, предаде БТА.

Двама от ранените са деца, посочиха властите в Киев. В ранните часове на днешния ден бе обявена въздушна тревога за почти цялата територия на Украйна.

Нападението е шестият пореден ден на непрестанни руски въздушни атаки срещу Киев и околността, нарушили ежедневния ритъм на живота на милиони хора, отбеляза "Ройтерс".