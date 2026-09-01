Взривове събудиха Киев. Четирима са ранени

Взривове разтърсиха украинската столица Киев в ранните часове на днешния ден, съобщиха Ройтерс и Франс прес, като се позоваха на свои репортери на мястото на събитието и очевидци.
Властите обявиха в "Телеграм", че четирима души са ранени и призоваха населението да се скрие в бомбоубежищата, предаде БТА.
Двама от ранените са деца, посочиха властите в Киев. В ранните часове на днешния ден бе обявена въздушна тревога за почти цялата територия на Украйна.
Нападението е шестият пореден ден на непрестанни руски въздушни атаки срещу Киев и околността, нарушили ежедневния ритъм на живота на милиони хора, отбеляза "Ройтерс".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Готов за бой
Коментиран от #5, #9, #10, #12
04:28 01.09.2026
2 Дръта чанта
04:29 01.09.2026
3 Руският фашизъм е безграничен
04:29 01.09.2026
4 Маймунолог
04:42 01.09.2026
5 хихи
До коментар #1 от "Готов за бой":ако се появят на Моста на Дружбата или във Варна най-големияти проблем ще е да не те премаже вълната посрещачи....
04:44 01.09.2026
6 Истината
- Спирайте войната и се интегрирайте в европейската икономика отново!
Путин:
- Няма пък! Искаме да сме подлога на Китай.
Коментиран от #7, #8
04:45 01.09.2026
7 Селям Алейком
До коментар #6 от "Истината":Време е да береш краставиците
04:50 01.09.2026
8 Ба бааааа
До коментар #6 от "Истината":Ти си подлога не Русия
04:51 01.09.2026
9 Мухахаха
До коментар #1 от "Готов за бой":Кой ще чакаш на Калотина Сърбите ли иди на Русе Руснаците от там ще дойдат вземи си и тоалетна хартия че ще изсипваш като американски самолетоносач 😛
04:55 01.09.2026
10 Ба бааааа
До коментар #1 от "Готов за бой":Пак си избегал от Карлуково
04:59 01.09.2026
11 Хайо
05:00 01.09.2026
12 Смотльо,
До коментар #1 от "Готов за бой":И какво ше търсят рамките на Калотина ? Нито престава от география ,нито армия ,най малкото от война .Личи колко си ходил на училище щом ще ги чакаш на Калотина .Аз да ги чакам в Рила планина ?Като най високо може да забера някой самолет поне ,ти на Калотина няма какво да забереш :)))))
05:02 01.09.2026
13 Добро утро бандери!
05:06 01.09.2026