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Взривове събудиха Киев. Четирима са ранени
  Тема: Украйна

Взривове събудиха Киев. Четирима са ранени

1 Септември, 2026 04:09 534 13

  • киев-
  • украйна-
  • пво тревога-
  • русия

В ранните часове на днешния ден бе обявена въздушна тревога за почти цялата територия на Украйна

Взривове събудиха Киев. Четирима са ранени - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Взривове разтърсиха украинската столица Киев в ранните часове на днешния ден, съобщиха Ройтерс и Франс прес, като се позоваха на свои репортери на мястото на събитието и очевидци.

Властите обявиха в "Телеграм", че четирима души са ранени и призоваха населението да се скрие в бомбоубежищата, предаде БТА.

Двама от ранените са деца, посочиха властите в Киев. В ранните часове на днешния ден бе обявена въздушна тревога за почти цялата територия на Украйна.

Нападението е шестият пореден ден на непрестанни руски въздушни атаки срещу Киев и околността, нарушили ежедневния ритъм на живота на милиони хора, отбеляза "Ройтерс".


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Готов за бой

    0 9 Отговор
    Аз само ги чакам рашките и нас да атакуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    Коментиран от #5, #9, #10, #12

    04:28 01.09.2026

  • 2 Дръта чанта

    1 0 Отговор
    Що така

    04:29 01.09.2026

  • 3 Руският фашизъм е безграничен

    0 6 Отговор
    Но фашистите винаги губят!

    04:29 01.09.2026

  • 4 Маймунолог

    0 0 Отговор
    Добрутро, Прогресивни Бабуни!

    04:42 01.09.2026

  • 5 хихи

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Готов за бой":

    ако се появят на Моста на Дружбата или във Варна най-големияти проблем ще е да не те премаже вълната посрещачи....

    04:44 01.09.2026

  • 6 Истината

    0 8 Отговор
    Тръмп към Путин:
    - Спирайте войната и се интегрирайте в европейската икономика отново!
    Путин:
    - Няма пък! Искаме да сме подлога на Китай.

    Коментиран от #7, #8

    04:45 01.09.2026

  • 7 Селям Алейком

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Истината":

    Време е да береш краставиците

    04:50 01.09.2026

  • 8 Ба бааааа

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Истината":

    Ти си подлога не Русия

    04:51 01.09.2026

  • 9 Мухахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Готов за бой":

    Кой ще чакаш на Калотина Сърбите ли иди на Русе Руснаците от там ще дойдат вземи си и тоалетна хартия че ще изсипваш като американски самолетоносач 😛

    04:55 01.09.2026

  • 10 Ба бааааа

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Готов за бой":

    Пак си избегал от Карлуково

    04:59 01.09.2026

  • 11 Хайо

    1 0 Отговор
    Време е украинския наркоман да вее белия байрак или да хвърлят някой от лаещите (желаещите )

    05:00 01.09.2026

  • 12 Смотльо,

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Готов за бой":

    И какво ше търсят рамките на Калотина ? Нито престава от география ,нито армия ,най малкото от война .Личи колко си ходил на училище щом ще ги чакаш на Калотина .Аз да ги чакам в Рила планина ?Като най високо може да забера някой самолет поне ,ти на Калотина няма какво да забереш :)))))

    05:02 01.09.2026

  • 13 Добро утро бандери!

    0 0 Отговор
    Събудиха ли ви рано-рано? Падат ли плочките в метрото?

    05:06 01.09.2026

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