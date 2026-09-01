Европa недоволства от връщането на Русия в Г-20

Европейските финансови министри и официални представители изразиха недоволство от участието на Русия в срещата на финансовите министри от Групата на 20-те най-големи световни икономики (Г-20). Германският министър на финансите дори заяви, че нормализация в отношенията с Москва не може да има, докато войната ѝ срещу Украйна все още продължава, предаде "Ройтерс", цитирана от БТА.

Руският финансов министър Антон Силуанов заедно с управителя на руската централна банка се включиха в двудневния форум, който се организира в Ашвил, Северна Каролина. Там Силуанов се срещна в кулоарите с американския си колега Скот Бесънт, съобщи руското Министерство на финансите и допълни, че при разговорите двете страни са обсъдили сътрудничеството по финансови въпроси и взаимодействието в рамките на Г-20.

Това бе първото му участие във форума след руската инвазия в Украйна през 2022 г. Според добре осведомен източник на Ройтерс Бесънт му е заявил, че Москва няма как да получи никакви икономически облекчения, нито споразумения, докато не сложи край на войната.

Германският финансов министър Ларс Клингбайл каза, че Европа подготвя нов пакет санкции срещу Русия и че се надява на тясното сътрудничество на Вашингтон по тези мерки.

"Общият подход би бил най-добрият вариант, но там (в САЩ) понякога не е ясно дали няма смекчаване на становището. И именно затова смятам, че сигналът, изпратен с приемането на руския министър на финансите тук, е доста тревожен", каза Клингбайл пред репортери. "Бих искал по-голяма яснота от американска страна, че той не трябва да бъде посрещнат тук като обикновен гост."

В интервю за Ройтерс полският му колега Анджей Домански също изрази недоволството си от присъствието на Русия, макар да подчерта, че уважава правото на домакините сами да избират кого да поканят.

"Ние не вярваме на Русия. Тя постоянно лъже и трябва наистина много да се внимава, когато се обсъжда каквото и да било с нея", посочи Домански и подчерта, че Русия е агресорът във войната с Украйна.

"По тази причина за мен ще бъде много трудно воденето на каквито и да било разговори с Русия."

Наред с това европейските министри и централни банкери са отказали да застанат за обичайната "семейна снимка" на участниците във форума, казаха официални представители от европейски страни. В крайна сметка е било взето решение да бъде направена снимка без руския министър.

Клингбайл посочи, че в неделя вечерта европейците, сред тях британският му колега Джон Хийли и управителят на Европейската централна банка Кристин Лагард, са обсъдили участието на Русия и са се обединили около мнението, че поначало е добре да има платформи, в рамките на които да може да се води открит и честен диалог.

"Но самият факт, че руският финансов министър се връща – след, простете ме, ако греша, четири срещи на Г-20 без руско участие – е признак за опит за нормализация и това прави още по-наложително за нас да се съпротивляваме срещу това", каза той.

САЩ, които като домакин са изготвили списъка на гостите, не поканиха Южна Африка, миналогодишния домакин на форума. Не присъстваше и Испания, с която американският президент Доналд Тръмп заплаши, че ще спре да търгува.

ОТКАЗ ОТ АКРЕДИТАЦИИ

Друга тема, която предизвика критики, бе решението на Министерството на финансите на САЩ да откаже да акредитира за събитието определени журналисти, включително екипа на "Блумбърг Нюз" и конкретни репортери на "Ню Йорк таймс" и "Уолстрийт джърнъл".

"Вярвам, че пресата има напълно легитимен интерес да отразява свободно и открито тази среща на Г-20", посочи Клингбайл. "Смятам за недопустимо журналисти и цели редакционни екипи да бъдат лишени от достъп."