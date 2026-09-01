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Европa недоволства от връщането на Русия в Г-20

Европa недоволства от връщането на Русия в Г-20

1 Септември, 2026 05:33 896 20

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  • г-20.сащ-
  • финансови министри

Руският финансов министър Антон Силуанов заедно с управителя на руската централна банка се включиха в двудневния форум, който се организира в Ашвил, Северна Каролина

Европa недоволства от връщането на Русия в Г-20 - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европейските финансови министри и официални представители изразиха недоволство от участието на Русия в срещата на финансовите министри от Групата на 20-те най-големи световни икономики (Г-20). Германският министър на финансите дори заяви, че нормализация в отношенията с Москва не може да има, докато войната ѝ срещу Украйна все още продължава, предаде "Ройтерс", цитирана от БТА.

Руският финансов министър Антон Силуанов заедно с управителя на руската централна банка се включиха в двудневния форум, който се организира в Ашвил, Северна Каролина. Там Силуанов се срещна в кулоарите с американския си колега Скот Бесънт, съобщи руското Министерство на финансите и допълни, че при разговорите двете страни са обсъдили сътрудничеството по финансови въпроси и взаимодействието в рамките на Г-20.

Това бе първото му участие във форума след руската инвазия в Украйна през 2022 г. Според добре осведомен източник на Ройтерс Бесънт му е заявил, че Москва няма как да получи никакви икономически облекчения, нито споразумения, докато не сложи край на войната.

Германският финансов министър Ларс Клингбайл каза, че Европа подготвя нов пакет санкции срещу Русия и че се надява на тясното сътрудничество на Вашингтон по тези мерки.

"Общият подход би бил най-добрият вариант, но там (в САЩ) понякога не е ясно дали няма смекчаване на становището. И именно затова смятам, че сигналът, изпратен с приемането на руския министър на финансите тук, е доста тревожен", каза Клингбайл пред репортери. "Бих искал по-голяма яснота от американска страна, че той не трябва да бъде посрещнат тук като обикновен гост."

В интервю за Ройтерс полският му колега Анджей Домански също изрази недоволството си от присъствието на Русия, макар да подчерта, че уважава правото на домакините сами да избират кого да поканят.

"Ние не вярваме на Русия. Тя постоянно лъже и трябва наистина много да се внимава, когато се обсъжда каквото и да било с нея", посочи Домански и подчерта, че Русия е агресорът във войната с Украйна.

"По тази причина за мен ще бъде много трудно воденето на каквито и да било разговори с Русия."

Наред с това европейските министри и централни банкери са отказали да застанат за обичайната "семейна снимка" на участниците във форума, казаха официални представители от европейски страни. В крайна сметка е било взето решение да бъде направена снимка без руския министър.

Клингбайл посочи, че в неделя вечерта европейците, сред тях британският му колега Джон Хийли и управителят на Европейската централна банка Кристин Лагард, са обсъдили участието на Русия и са се обединили около мнението, че поначало е добре да има платформи, в рамките на които да може да се води открит и честен диалог.

"Но самият факт, че руският финансов министър се връща – след, простете ме, ако греша, четири срещи на Г-20 без руско участие – е признак за опит за нормализация и това прави още по-наложително за нас да се съпротивляваме срещу това", каза той.

САЩ, които като домакин са изготвили списъка на гостите, не поканиха Южна Африка, миналогодишния домакин на форума. Не присъстваше и Испания, с която американският президент Доналд Тръмп заплаши, че ще спре да търгува.

ОТКАЗ ОТ АКРЕДИТАЦИИ

Друга тема, която предизвика критики, бе решението на Министерството на финансите на САЩ да откаже да акредитира за събитието определени журналисти, включително екипа на "Блумбърг Нюз" и конкретни репортери на "Ню Йорк таймс" и "Уолстрийт джърнъл".

"Вярвам, че пресата има напълно легитимен интерес да отразява свободно и открито тази среща на Г-20", посочи Клингбайл. "Смятам за недопустимо журналисти и цели редакционни екипи да бъдат лишени от достъп."


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мунчУ

    4 9 Отговор
    Недоволен съм, недоволееееее .....н.

    05:38 01.09.2026

  • 2 Лопата Орешник

    23 1 Отговор
    Да се чуди човек, как така Русия е част от големите 20? Та тя е едва най голямата държава на планетата! Ако иска може да си организира Г1 !!!

    05:40 01.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Съдията

    26 0 Отговор
    И откога под Европа се разбира мнението на немския министър на финансите, когото даже в Германия никой не бръсне за слива и открито бива подиграван?! Мъка, мъка либерастка.😂

    05:45 01.09.2026

  • 5 Нека

    18 0 Отговор
    Европа да си гледа йеврото !

    05:49 01.09.2026

  • 6 Реалито е такова

    21 0 Отговор
    Европа вече не е фактори в световната политика-за съжаление.Нито в финансов нито в политически нито във военен план.Дотам ни докараха евро бюрократите през последните десетилетия.Пак се повтарям-за съжаление....

    05:52 01.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 А откога

    8 0 Отговор
    Управителите на централните банки в ЕС имат право на решения? С влизането е Еврозоната, те са празни длъжности без права! Всички решения се вземат от ЕЦБ!

    05:54 01.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Възмутен

    9 0 Отговор
    А, Зеленото защо не е бил почетен гост на срещата на Г-20?

    06:00 01.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Хайо

    8 0 Отговор
    Колко е странно ,че немския министър на икономиката се изказва против Русия про положение ,че от 5 месеца не спират совалките с Газпром и Роснефт за сделки за петрол и газ ????? Немци какво го играят в момента ???.

    06:05 01.09.2026

  • 15 1234

    8 0 Отговор
    Поредната демонстрация на европейско самочувствие без особено покритие. Европа се държи така, сякаш Г-20 е неин клуб за морално възпитание, а не форум на най-големите икономики. Русия може да бъде заклеймявана, но не може просто да бъде извадена от световната финансова система с декларации и семейни снимки без един участник.
    Още по-показателен е двойният стандарт при медиите. Когато на руски журналисти се забранява достъп, това се представя като „защита на демокрацията“. Но когато американското финансово министерство отказва акредитация на Bloomberg, New York Times или Wall Street Journal, изведнъж европейските министри откриват свободата на словото. Значи проблемът не е забраната, а кой я налага и кого засяга.
    А що се отнася до моралното превъзходство на някои държави от Г-20, нека бъдем по-скромни. Част от тях са затънали в дългове, нямат реален шанс, а понякога и видимо намерение да ги върнат. Засега ги спасяват инфлацията, обезценяването на парите и прехвърлянето на сметката върху гражданите. На този фон отказът от снимка с руския министър изглежда повече като театър, отколкото като икономическа политика.

    06:06 01.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ох боли

    1 0 Отговор
    Гадно е, когато някой, със самото си присъствие кара съвестта ти да страда.

    06:19 01.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    НЯКОИ ВОДЕЩИ ЕВРОПЕЙСКИ ИКОНОМИКИ
    СКОРО ЩЕ СА В Г40
    ......
    ТОЛКОВА СА МАЛКИ :)

    06:34 01.09.2026