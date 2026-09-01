Русия съобщи за 516 унищожени украински дрона за една нощ

Руските средства за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 516 украински дрона през нощта срещу 1 септември, съобщи Руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, предава БТА.

Според ведомството дроновете са били свалени в периода от 20:00 часа московско време на 31 август до 08:00 часа на 1 септември.

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Дронове са засечени над множество руски региони

От руското военно ведомство посочват, че безпилотните летателни апарати са били прехванати над Белгородска, Брянска, Волгоградска, Воронежка, Калужка, Курска, Ленинградска, Новгородска, Орловска, Псковска, Ростовска, Самарска, Саратовска, Смоленска, Тверска, Тулска и Уляновска област.

Съобщава се и за свалени дронове над Московския регион и над акваторията на Черно море.

Съобщено е и за дронове над Крим

Руското министерство на отбраната съобщи също за прехванати безпилотни апарати над Кримския полуостров.

Данните за броя на унищожените дронове са на руското военно ведомство и не са независимо потвърдени.