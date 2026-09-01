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Русия съобщи за 516 унищожени украински дрона за една нощ
  Тема: Украйна

Русия съобщи за 516 унищожени украински дрона за една нощ

1 Септември, 2026 09:55 599 30

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  • дрон

Руското министерство на отбраната твърди, че безпилотните апарати са били прехванати над различни региони на страната и над Черно море

Русия съобщи за 516 унищожени украински дрона за една нощ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руските средства за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 516 украински дрона през нощта срещу 1 септември, съобщи Руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, предава БТА.

Според ведомството дроновете са били свалени в периода от 20:00 часа московско време на 31 август до 08:00 часа на 1 септември.

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Дронове са засечени над множество руски региони

От руското военно ведомство посочват, че безпилотните летателни апарати са били прехванати над Белгородска, Брянска, Волгоградска, Воронежка, Калужка, Курска, Ленинградска, Новгородска, Орловска, Псковска, Ростовска, Самарска, Саратовска, Смоленска, Тверска, Тулска и Уляновска област.

Съобщава се и за свалени дронове над Московския регион и над акваторията на Черно море.

Съобщено е и за дронове над Крим

Руското министерство на отбраната съобщи също за прехванати безпилотни апарати над Кримския полуостров.

Данните за броя на унищожените дронове са на руското военно ведомство и не са независимо потвърдени.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 матю хари

    7 12 Отговор
    1000 дрона всеки ден. Русия гори.

    Коментиран от #2, #13

    09:56 01.09.2026

  • 2 Мишел

    7 7 Отговор

    До коментар #1 от "матю хари":

    Казват 1000 изстреляни, реално 400, от които няма стигнали до целта.
    В отговор горят Одеса, Киев и големи украински складове със стоки и оръжия, ТЕЦ итн.
    На всеки грам украински експлозиви, взривени в Русия, в Украйна гърмят тонове руски експлозиви.

    10:10 01.09.2026

  • 3 Мишел

    5 10 Отговор
    Украински безпилотни апарати достигнаха град Кириши, където е поразена и възпламенена Киришката рафинерия — най-големият нефтопреработвателен завод в Северозападна Русия, с капацитет от 20 милиона тона годишно.

    Украинските сили за безпилотни системи успешно атакуваха руските военновъздушни бази и бази за дронове в Ейск и Милерово, намиращи се в близост до източната граница на Украйна.

    Регионът на Белгород остава под интензивен ракетен и артилерийски натиск от страна на украинските сили, съпътстван от постоянни трансгранични сблъсъци.

    10:14 01.09.2026

  • 4 Мишел

    6 6 Отговор
    Киришката рафинерия (известна като КИНЕФ – „Киришинефтеоргсинтез“), собственост на компанията „Сургутнефтегаз“, е вторият по големина нефтопреработвателен завод в Русия и единственият голям обект от такъв мащаб в Северозападния регион на страната.Тя стана цел на мащабна съвместна операция на украинските военни и специални служби. Нападението предизвика сериозен пожар в промишлената зона, потвърден и от областния губернатор Александър Дрозденко.
    Заводът има огромен капацитет за преработка от около 20–21 милиона тона суров петрол годишно (около 400 000 барела на ден), което представлява над 6,5% от общия капацитет на Русия. Продукцията на рафинерията — включително автомобилни горива, авиационен керосин и дизел — е критично важна за захранването на руските военни части, опериращи по северните и западните направления.
    Атаката идва в изключително болезнен момент за руската икономика. Според доклади на Bloomberg съоръжението е възобновило работа само преди броени седмици. То беше затворено за дълги месеци на ремонт след предишни тежки щети по основните му дестилационни инсталации.Успешното преодоляване на руската противовъздушна отбрана на разстояние от над 1000 км от украинската граница за пореден път показва нарасналия обхват и прецизност на украинската програма за дългообхватни дронове.

    10:19 01.09.2026

  • 5 Мишел

    6 5 Отговор
    Летището в Ейск е разположено на около 180 км от фронтовата линия. То служи като преден пост за тактическата авиация на Русия (особено изтребители-бомбардировачи Су-34) и като база за подготовка на атаки. Унищожен е напълно самоходен зенитно-ракетен комплекс „Панцир-С1“. Поразена е високотехнологичната радарна станция „Сопка-2“ (тип 12Л6). Тя отговаря за дългообхватното въздушно наблюдение и насочване. Дроновете са поразили и склад за авиационни оръжия и боеприпаси. Сателитните системи на NASA (FIRMS) потвърдиха големи топлинни аномалии и последвали детонации.
    🎯 Военновъздушна база „Милерово“ (Ростовска област)Летището е разположено на около 170 км от фронта. То се използва активно от руската армия за съхранение, подготовка и масирано изстрелване на ударни дронове, както и за поддръжка на бойни самолети. Основен фокус е бил модулът ДРЛ-27 от радиолокационната система за кацане на самолети РСП-27. Извеждането му от строя сериозно затруднява управлението на въздушния трафик на летището през нощта и при лоши метеорологични условия. Унищожени или тежко повредени са мобилните радарни комплекси „Каста-2Е2“ (разположен наблизо в Шабелское) и „Небо-SV“, които засичат нисколетящи цели и дронове. Поразени са сгради на техническо-оперативното звено за поддръжка и складове за боеприпаси.

    Коментиран от #24

    10:24 01.09.2026

  • 6 Дзак

    2 1 Отговор
    Явно са им хванали слабото място!

    10:29 01.09.2026

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 5 Отговор
    стигнат ли до хиляда ,копейките вече би трябвало да замълчат..знам че нямат срама , ама ще станат смешни

    Коментиран от #16

    10:32 01.09.2026

  • 8 И понеже са ги свалили

    3 4 Отговор
    Атака с дронове е причинила щети в района на пристанището Уст-Луга (най-голямото руско пристанище на Балтийско море), включително има пожар. Горят и два завода.

    10:32 01.09.2026

  • 9 Русия попиля НАТО

    5 2 Отговор
    Тук няма да го кажат !
    Най-новата руска лазерна система работи вече в реални бойни действие, без пропуск сваля вражески дронове.

    Коментиран от #10

    10:33 01.09.2026

  • 10 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА

    0 3 Отговор

    До коментар #9 от "Русия попиля НАТО":

    Кой кого ли попилява

    10:36 01.09.2026

  • 11 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 2 Отговор
    А колко дрона НЕ СА СВАЛЕНИ.

    Руското министерство на отбраната МЪЛЧИ,

    Коментиран от #15

    10:39 01.09.2026

  • 12 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ

    2 2 Отговор
    Путине, срамът е голям,
    Обидата жестока.

    Коментиран от #26

    10:40 01.09.2026

  • 13 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "матю хари":

    Закона за укро Перемогата гласи:
    "Всяко нещо кое-то украинеците правят на Русия - им се връща двойно. "
    Се ла Ви...
    Верен е закона.

    10:40 01.09.2026

  • 14 Лъжат

    0 2 Отговор
    ..... та се късат чак.

    10:41 01.09.2026

  • 15 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Не знам, ама от Москва НЯМА видеа СТС праздник рафтове в суперите. А от Киев, Лвов и Одеса- боооол.
    Се ла Ви, хахаха

    Коментиран от #18

    10:42 01.09.2026

  • 16 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Как е же н ати, къ Пут, хахаах
    Вчера, като бях при нея беше много добре.

    Коментиран от #20

    10:44 01.09.2026

  • 17 Мишел

    3 1 Отговор
    Много масова руска атака срещу обекти в Киев и в Одеса с Калибри, Искандери, Циркони, Бандероли, Герани, ФАБ и КАБ.

    10:44 01.09.2026

  • 18 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Май а точно обратното а.....

    10:47 01.09.2026

  • 19 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ

    0 3 Отговор
    За кой ли път.
    Това вече не е новина, а ежедневие.

    10:48 01.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Украински тероризъм

    3 0 Отговор
    Няма край украинския тероризъм. Няма!

    10:49 01.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Украински тероризъм

    2 0 Отговор
    Украйна напада ЧАСТНИ компании в РФ, които са с американско и европейско участие. Отдавна в РФ е капитализъм и частна собственост! Украйна е враг на САЩ и ЕС.

    10:53 01.09.2026

  • 24 Мишел

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Мишел":

    псевдомишеле, не си забелязал, че Украйна отдавна не атакува руски военни обекти, защото не може да преодолее защитата им.

    10:55 01.09.2026

  • 25 Украински тероризъм

    0 1 Отговор
    Освен преките загуби на САЩ и ЕС, причинени от Украйна от лоши кредити, има и непреки загуби, които надхвърлят трилион!

    10:56 01.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 хахаха

    0 1 Отговор
    вселенски ще напълни черно море с дронове, наште има да събират по плажовете

    10:58 01.09.2026

  • 28 Юропол

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Видели са те снощи с двама негри под ръка.

    10:59 01.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 От хиляда

    1 0 Отговор
    изстреляни ли?

    11:02 01.09.2026

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