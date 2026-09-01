Русия съобщи за 516 унищожени украински дрона за една нощ

Руските средства за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 516 украински дрона през нощта срещу 1 септември, съобщи Руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, предава БТА.
Според ведомството дроновете са били свалени в периода от 20:00 часа московско време на 31 август до 08:00 часа на 1 септември.
Дронове са засечени над множество руски региони
От руското военно ведомство посочват, че безпилотните летателни апарати са били прехванати над Белгородска, Брянска, Волгоградска, Воронежка, Калужка, Курска, Ленинградска, Новгородска, Орловска, Псковска, Ростовска, Самарска, Саратовска, Смоленска, Тверска, Тулска и Уляновска област.
Съобщава се и за свалени дронове над Московския регион и над акваторията на Черно море.
Съобщено е и за дронове над Крим
Руското министерство на отбраната съобщи също за прехванати безпилотни апарати над Кримския полуостров.
Данните за броя на унищожените дронове са на руското военно ведомство и не са независимо потвърдени.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 матю хари
Коментиран от #2, #13
09:56 01.09.2026
2 Мишел
До коментар #1 от "матю хари":Казват 1000 изстреляни, реално 400, от които няма стигнали до целта.
В отговор горят Одеса, Киев и големи украински складове със стоки и оръжия, ТЕЦ итн.
На всеки грам украински експлозиви, взривени в Русия, в Украйна гърмят тонове руски експлозиви.
10:10 01.09.2026
3 Мишел
Украинските сили за безпилотни системи успешно атакуваха руските военновъздушни бази и бази за дронове в Ейск и Милерово, намиращи се в близост до източната граница на Украйна.
Регионът на Белгород остава под интензивен ракетен и артилерийски натиск от страна на украинските сили, съпътстван от постоянни трансгранични сблъсъци.
10:14 01.09.2026
4 Мишел
Заводът има огромен капацитет за преработка от около 20–21 милиона тона суров петрол годишно (около 400 000 барела на ден), което представлява над 6,5% от общия капацитет на Русия. Продукцията на рафинерията — включително автомобилни горива, авиационен керосин и дизел — е критично важна за захранването на руските военни части, опериращи по северните и западните направления.
Атаката идва в изключително болезнен момент за руската икономика. Според доклади на Bloomberg съоръжението е възобновило работа само преди броени седмици. То беше затворено за дълги месеци на ремонт след предишни тежки щети по основните му дестилационни инсталации.Успешното преодоляване на руската противовъздушна отбрана на разстояние от над 1000 км от украинската граница за пореден път показва нарасналия обхват и прецизност на украинската програма за дългообхватни дронове.
10:19 01.09.2026
5 Мишел
🎯 Военновъздушна база „Милерово“ (Ростовска област)Летището е разположено на около 170 км от фронта. То се използва активно от руската армия за съхранение, подготовка и масирано изстрелване на ударни дронове, както и за поддръжка на бойни самолети. Основен фокус е бил модулът ДРЛ-27 от радиолокационната система за кацане на самолети РСП-27. Извеждането му от строя сериозно затруднява управлението на въздушния трафик на летището през нощта и при лоши метеорологични условия. Унищожени или тежко повредени са мобилните радарни комплекси „Каста-2Е2“ (разположен наблизо в Шабелское) и „Небо-SV“, които засичат нисколетящи цели и дронове. Поразени са сгради на техническо-оперативното звено за поддръжка и складове за боеприпаси.
Коментиран от #24
10:24 01.09.2026
6 Дзак
10:29 01.09.2026
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #16
10:32 01.09.2026
8 И понеже са ги свалили
10:32 01.09.2026
9 Русия попиля НАТО
Най-новата руска лазерна система работи вече в реални бойни действие, без пропуск сваля вражески дронове.
Коментиран от #10
10:33 01.09.2026
10 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА
До коментар #9 от "Русия попиля НАТО":Кой кого ли попилява
10:36 01.09.2026
11 ГОЛЕМ СМЕХ
Руското министерство на отбраната МЪЛЧИ,
Коментиран от #15
10:39 01.09.2026
12 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ
Обидата жестока.
Коментиран от #26
10:40 01.09.2026
13 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #1 от "матю хари":Закона за укро Перемогата гласи:
"Всяко нещо кое-то украинеците правят на Русия - им се връща двойно. "
Се ла Ви...
Верен е закона.
10:40 01.09.2026
14 Лъжат
10:41 01.09.2026
15 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #11 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Не знам, ама от Москва НЯМА видеа СТС праздник рафтове в суперите. А от Киев, Лвов и Одеса- боооол.
Се ла Ви, хахаха
Коментиран от #18
10:42 01.09.2026
16 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Как е же н ати, къ Пут, хахаах
Вчера, като бях при нея беше много добре.
Коментиран от #20
10:44 01.09.2026
17 Мишел
10:44 01.09.2026
18 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #15 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Май а точно обратното а.....
10:47 01.09.2026
19 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ
Това вече не е новина, а ежедневие.
10:48 01.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Украински тероризъм
10:49 01.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Украински тероризъм
10:53 01.09.2026
24 Мишел
До коментар #5 от "Мишел":псевдомишеле, не си забелязал, че Украйна отдавна не атакува руски военни обекти, защото не може да преодолее защитата им.
10:55 01.09.2026
25 Украински тероризъм
10:56 01.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 хахаха
10:58 01.09.2026
28 Юропол
До коментар #22 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Видели са те снощи с двама негри под ръка.
10:59 01.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
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11:02 01.09.2026